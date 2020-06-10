Комітет ВР не зміг розглянути питання відставки Авакова, оскільки проєкт постанови шість днів "висить" між будівлями парламенту, - нардеп "Голосу" Осадчук

Правоохоронний комітет ВР 10 червня не зміг розглянути постанову "Голосу" про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Розгляд перенесено на наступний тиждень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політпартії.

Депутати фракції "Голос" сьогодні закликали правоохоронний комітет винести на розгляд парламенту проєкт постанови про звільнення міністра Авакова. Однак проєкт постанови ще не дійшов до комітету, тому розглянути його не змогли.

"У нашій нібито діджиталізованій державі документ про відставку міністра не зміг за 6 днів подолати відстань у 200 метрів — від будівлі парламенту до будівлі комітетів. Ми з колегами готові самотужки віднести його хоч завтра. Дивує, як правоохоронний комітет розставляє свої пріоритети. Сьогодні члени комітету внесли до порядку денного сесії низку законопроектів про COVID-19, які, взагалі-то, мали б розглядати ще три місяці тому. Та, мабуть, ці три місяці знадобилися для того, щоб занести тексти проектів на Садову вулицю, де працюють комітети ВР", - зазначив Андрій Осадчук, народний депутат фракції "Голос", перший заступник голови комітету ВР з питань правоохоронної діяльності.

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Також повідомляється, що деякі члени комітету заявили, що це питання не настільки насущне і важливе, щоб включити його до порядку денного найближчого тижня роботи Верховної Ради.

"На комітеті лунало, що є питання "більш важливі та актуальні", ніж питання відставки міністра МВС. Та, нагадаю, сьогодні в Україні відкриті 5 тисяч кримінальних справ щодо свавілля поліцейських. Ми маємо зробити все, що від нас залежить, аби припинити це та провести реформу поліції. Поліція має захищати, а не катувати та ґвалтувати!" - підкреслив Осадчук.

Нагадаємо, депутати Верховної Ради зібрали необхідну кількість підписів для реєстрації постанови про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Згодом проєкт постанови 3606 з'явився на сайті парламенту з позначкою "Передано на розгляд керівництву".