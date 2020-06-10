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Новини
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Комітет ВР не зміг розглянути питання відставки Авакова, оскільки проєкт постанови шість днів "висить" між будівлями парламенту, - нардеп "Голосу" Осадчук

Комітет ВР не зміг розглянути питання відставки Авакова, оскільки проєкт постанови шість днів

Правоохоронний комітет ВР 10 червня не зміг розглянути постанову "Голосу" про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Розгляд перенесено на наступний тиждень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політпартії.

Депутати фракції "Голос" сьогодні закликали правоохоронний комітет винести на розгляд парламенту проєкт постанови про звільнення міністра Авакова. Однак проєкт постанови ще не дійшов до комітету, тому розглянути його не змогли.

"У нашій нібито діджиталізованій державі документ про відставку міністра не зміг за 6 днів подолати відстань у 200 метрів — від будівлі парламенту до будівлі комітетів. Ми з колегами готові самотужки віднести його хоч завтра. Дивує, як правоохоронний комітет розставляє свої пріоритети. Сьогодні члени комітету внесли до порядку денного сесії низку законопроектів про COVID-19, які, взагалі-то, мали б розглядати ще три місяці тому. Та, мабуть, ці три місяці знадобилися для того, щоб занести тексти проектів на Садову вулицю, де працюють комітети ВР", - зазначив Андрій Осадчук, народний депутат фракції "Голос", перший заступник голови комітету ВР з питань правоохоронної діяльності.

Читайте: Зеленський про Авакова: "Досі немає кращого міністра"

Також повідомляється, що деякі члени комітету заявили, що це питання не настільки насущне і важливе, щоб включити його до порядку денного найближчого тижня роботи Верховної Ради.

"На комітеті лунало, що є питання "більш важливі та актуальні", ніж питання відставки міністра МВС. Та, нагадаю, сьогодні в Україні відкриті 5 тисяч кримінальних справ щодо свавілля поліцейських. Ми маємо зробити все, що від нас залежить, аби припинити це та провести реформу поліції. Поліція має захищати, а не катувати та ґвалтувати!" - підкреслив Осадчук.

Нагадаємо, депутати Верховної Ради зібрали необхідну кількість підписів для реєстрації постанови про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Згодом проєкт постанови 3606 з'явився на сайті парламенту з позначкою "Передано на розгляд керівництву".

Автор: 

Аваков Арсен (2189) звільнення (2675) Голос партія (512) Осадчук Андрій (41)


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Топ коментарі
+2
Позорище.

И ЗА ЧТО УКРАИНЦЫ ПЛАТЯТ ИМ ЗАРПЛАТУ из своих налогов?

Содержат на своей шее ленивых пиявок и колобарантов
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10.06.2020 16:10
+1
У авакяна все схвачено,никто даже не представляет сколько к нему стекается средств,которые от может потратить на любые комитеты и любых слуг.
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10.06.2020 16:18
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https://aliexpress.ru/item/4000126904556.html?spm=a2g0o.cart.0.0.263f3c00LKiDqQ&mp=1&_ga=2.255058314.384934545.1591777553-1626496262.1589794728
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10.06.2020 16:07 Відповісти
причина уважительная )))))
или сама причина уважаемая )))))) (ссуть короче))))
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10.06.2020 16:09 Відповісти
Позорище.

И ЗА ЧТО УКРАИНЦЫ ПЛАТЯТ ИМ ЗАРПЛАТУ из своих налогов?

Содержат на своей шее ленивых пиявок и колобарантов
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10.06.2020 16:10 Відповісти
так как проект постановления шесть дней "висит" между зданиями парламента, участковому с админ. протоколом за ресторан отдайте это постановление он быстрее найдет кому вручить.
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10.06.2020 16:10 Відповісти
проект постановления украли, а что это было бы эпично- воры украли проект по отставке министра полиции.
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10.06.2020 16:14 Відповісти
Пол млр Евро на вертолеты распилил, теперь отдаем через кредит МВФ, нужно еще подождать пока оно на пару миллиардов увеличит финансирование врадиевским насильникам. Ждем возвращения техосмотра и нолвых налогов.
Каждая неделя этого дерьма на посту стоит сотни миллонов гривен и сотни жизней.
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10.06.2020 16:16 Відповісти
У авакяна все схвачено,никто даже не представляет сколько к нему стекается средств,которые от может потратить на любые комитеты и любых слуг.
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10.06.2020 16:18 Відповісти
Ніхто Авакова звільняти не буде. Не тому що його так *******, а через те що, не зможуть призначити нового міністра і стане очевидно що, в коаліції не вистачає коал і потрібно йти на перевибори. А це, політична смерть для багатьох депутатів та міністрів. Вони ніколи вже не будуть сидіти так високо. Тому до речі, ніхто не хоче приймати в Раді ніяких серьйозних рішень, а генерують різну фігню за яку ніхто не страшиться голосувати. Закони про землю і банки були останнім вздохом.
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10.06.2020 16:19 Відповісти
Цензор не тупи, давай топ новость. https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/06/10/7255133/ Офис Венедиктовой о Порошенко: Решается вопрос о содержании под стражей
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10.06.2020 16:20 Відповісти
Бред сумасшедшего. Порох своим указом назначил зам.главы СВР. Это его прерогатива. Тупни зеленые, ничего на Пороха накопать не могут. Ха-ха-ха.
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10.06.2020 16:26 Відповісти
Та ладно, не оправдывайтесь. Блазни никчемные...
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10.06.2020 16:22 Відповісти
В знак солидарности с Антифой Голос будет мочить ментяр.Славко,співай :я не здамся без бою.
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10.06.2020 16:33 Відповісти
Это конечно так, антифа и Голос в солидарности. А вот с дугой стороны в солидарности жи2ская община Украины, соя, вона, жопоблок и 2/3 сн. Да? 😷
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10.06.2020 16:46 Відповісти
Уся новітня історія незалежної України - це «договірняки» між олігархами.
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10.06.2020 16:58 Відповісти
Ага а антифа с Голосом солидарны в угоду какого олигарха?
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10.06.2020 17:20 Відповісти
 
 