Російські тюремники попри рішення суду продовжують тримати українського політв'язня Шумкова в загоні суворого режиму. ДОКУМЕНТ

Український політв'язень у РФ Олександр Шумков як і раніше перебуває в загоні суворих умов утримання (СУУ) при цьому в касаційному суді, який відбувся нещодавно, було підтверджено неправомірність стягнення, накладеного на нього керівництвом колонії.

Про це Шумков повідомив латвійській активістці Тетяні Лазді, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Досі, поки я сиджу в СУУ, кожен день мене наближає до звільнення. Скоро грудень. Цікаво, ось як і наскільки змінилося все в Україні і світі за ці три роки, що взагалі мене чекає?" - написав Шумков.

Він уточнює, що вже не вірить, що потрапить у списки на можливий обмін ( "мабуть, нещасна я людина"), "тут дай би Бог взагалі повернутися в Україну".

Лист позначено Шумковим 9 червня. У минулому листі, що прийшов наприкінці квітня, політв'язень так і припускав, що залишився до кінця терміну, який минає 24 грудня, час проведе "злісним порушником у суворих умовах утримання або на ПКТ" (приміщення камерного типу).

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При цьому Шумков нагадав, що під час нещодавнього касаційного суду в Москві рішення було винесено на його користь.

Як пояснила родичка політв'язня Людмила Шумкова, мова йде про про Другий касаційний суд загальної юрисдикції, який 3 червня розглянув касаційну скаргу керівництва ФКУ ІК-4 УФСІН РФ по Тверській області на постанову Тверського обласного суду, яким було визнано незаконними й необгрунтованими рішення адміністрації колонії про стягнення у вигляді утримання в ШІЗО і ПКТ, накладених на Олександра Шумкова. Суд відхилив скаргу керівництва колонії. Людмила Шумкова назвала це "черговою маленькою перемогою над системою". І подякувала адвоката Романа Лизлова за професійні дії, а також висловила подяку консулу України в Росії Сергію Дірізе, присутнього на засіданні.

Як відомо, колишній охоронець Дмитра Яроша херсонець Олександр Шумков 4 грудня 2018 року засуджений Севським судом Брянської області РФ до чотирьох років ув'язнення. У вироку йшлося про те, що Шумков з 17 листопада 2014 року по 23 серпня 2017 року брав участь у діяльності "Правого сектора", яка була "направлена ​​проти інтересів Росії".