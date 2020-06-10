Ще в 4 СІЗО запущено експеримент з надання послуги "платна камера", - Мін'юст

Експериментальний проєкт з надання платних послуг в установах виконання покарань запрацював ще в чотирьох СІЗО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мін'юсту.

Від сьогодні доступна послуга "платні камери" в Харківському, Сумському і Старобільському слідчих ізоляторах, а також у Полтаві.

Вартість перебування у цих камерах становить:

◾️Харківське СІЗО

за 1 добу – 1000 грн з особи; за тиждень – 3500 грн; за місяць – 3750 грн.

◾️ Сумське СІЗО

за 1 добу – 600 грн; за тиждень – 2000 грн; за місяць – 4100 грн.

◾️ Старобільське СІЗО

за 1 добу – 750 грн; за тиждень – 2600 грн; за місяць – 3000 грн.

◾️ Державна установа "Полтавська установа виконання покарань (№ 23)"

за 1 добу – 600 гривень з 1 особи; за тиждень – 2100 грн; за місяць – 3800 грн.

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Загалом на цей момент до проєкту долучились 10 слідчих ізоляторів.