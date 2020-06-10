Ще в 4 СІЗО запущено експеримент з надання послуги "платна камера", - Мін'юст
Експериментальний проєкт з надання платних послуг в установах виконання покарань запрацював ще в чотирьох СІЗО.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мін'юсту.
Від сьогодні доступна послуга "платні камери" в Харківському, Сумському і Старобільському слідчих ізоляторах, а також у Полтаві.
Вартість перебування у цих камерах становить:
◾️Харківське СІЗО
за 1 добу – 1000 грн з особи; за тиждень – 3500 грн; за місяць – 3750 грн.
◾️ Сумське СІЗО
за 1 добу – 600 грн; за тиждень – 2000 грн; за місяць – 4100 грн.
◾️ Старобільське СІЗО
за 1 добу – 750 грн; за тиждень – 2600 грн; за місяць – 3000 грн.
◾️ Державна установа "Полтавська установа виконання покарань (№ 23)"
за 1 добу – 600 гривень з 1 особи; за тиждень – 2100 грн; за місяць – 3800 грн.
Загалом на цей момент до проєкту долучились 10 слідчих ізоляторів.
Будь ласка, зачекайте...
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1 Девки в камеру по вызову
2 Выпивка в камеру
3 Травка в камеру
4 Массаж сауна в камеру
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вообщем идей море, баблом просто завалит!!
тока неофициально