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Ще в 4 СІЗО запущено експеримент з надання послуги "платна камера", - Мін'юст

Ще в 4 СІЗО запущено експеримент з надання послуги

Експериментальний проєкт з надання платних послуг в установах виконання покарань запрацював ще в чотирьох СІЗО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мін'юсту.

Від сьогодні доступна послуга "платні камери" в Харківському, Сумському і Старобільському слідчих ізоляторах, а також у Полтаві.

Вартість перебування у цих камерах становить:
◾️Харківське СІЗО
за 1 добу – 1000 грн з особи; за тиждень – 3500 грн; за місяць – 3750 грн.
◾️ Сумське СІЗО
за 1 добу – 600 грн; за тиждень – 2000 грн; за місяць – 4100 грн.
◾️ Старобільське СІЗО
за 1 добу – 750 грн; за тиждень – 2600 грн; за місяць – 3000 грн.
◾️ Державна установа "Полтавська установа виконання покарань (№ 23)"
за 1 добу – 600 гривень з 1 особи; за тиждень – 2100 грн; за місяць – 3800 грн.

Також дивіться: Малюська розраховує на збільшення попиту на платні камери в СІЗО: "Це ще у нас є обмеження, пов'язані з коронавірусом". ВIДЕО

Загалом на цей момент до проєкту долучились 10 слідчих ізоляторів.

Автор: 

Мін’юст (1591) СІЗО (724) Висоцька Олена (17)


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Топ коментарі
+8
Попробуйте ввести палатные услуги:
1 Девки в камеру по вызову
2 Выпивка в камеру
3 Травка в камеру
4 Массаж сауна в камеру
........
вообщем идей море, баблом просто завалит!!
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10.06.2020 16:28
+3
Петя, всі умови створено! Пора!
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10.06.2020 16:30
+2
И Петю туда! Надолго!
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10.06.2020 16:30
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Попробуйте ввести палатные услуги:
1 Девки в камеру по вызову
2 Выпивка в камеру
3 Травка в камеру
4 Массаж сауна в камеру
........
вообщем идей море, баблом просто завалит!!
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10.06.2020 16:28 Відповісти
так уже давно.
тока неофициально
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10.06.2020 16:37 Відповісти
перемога!!!)
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10.06.2020 16:28 Відповісти
Петя, всі умови створено! Пора!
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10.06.2020 16:30 Відповісти
https://censor.net/forum/2531162/ragul_on_je_rogul_sotsialnyyi_fenomen_bez_politiki_bez_rasizma
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10.06.2020 16:49 Відповісти
И Петю туда! Надолго!
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10.06.2020 16:30 Відповісти
В две дырки работаешь девка. Пробуй в две по два 2х2, и на две бутылки сразу 1х2.
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10.06.2020 16:35 Відповісти
Вы случайно не *****? Судя по вашим желаниям - нагулянный.
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10.06.2020 16:42 Відповісти
Ты уже спрашивала, вафлистка днепровская. Ищешь пару?
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10.06.2020 16:53 Відповісти
что можно ожидать от это???
Еше в 4 СИЗО запущен эксперимент по предоставлению услуги "платная камера", - Минюст - Цензор.НЕТ 5665
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10.06.2020 16:31 Відповісти
В стране где чем тупее тем лучше ожидать лучшего не приходится ведь кадры подбираються под себя так вот и судите о выборе человека который подобрал себе такой биомусор
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10.06.2020 16:36 Відповісти
Это как раз то, что нам всем сейчас нужно от минюста,наконец то счастье привалило и все видят,что министр юсти у нас не какое то фуфло.
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10.06.2020 16:34 Відповісти
А если бы в Украине была бы смертная казнь то и ее можно было бы сделать альернативно-платной. Например при расстреле можно было бы выбрать золотую пулю или там серебряную. А если казнь в газовой камере то на твой вкус газ с запахом апельсина или ментола. При смертельных инъекциях можно было бы в яд добавлять наркотики, а на электрическом стуле использовать провода из безкислородной меди и платиновые контакты
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10.06.2020 16:40 Відповісти
Могли бы в каждом городе Украины перевести больнички на платные ,а то больные в бесплатных палатах ютятся как зэки в камерах,санитарки вообще стараются не заходить часто,чтобы опорожнить очередную утку.
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10.06.2020 16:56 Відповісти
с блэкджэком и ш*****и
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10.06.2020 17:07 Відповісти
Браслет со взрывчаткой на ногу и обязанность явится по вызову следователя. Это правильно, справедливо, необременительно и гуманно. А эти платные камеры СИЗО иначе отпетушат - это вымогательство.
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10.06.2020 17:16 Відповісти
Создается соблазн арестовать нормального человека, но с деньгами. А потом выпустят- ой, ошиблись, извините. Надо ввести возврат денег, если забрали по- ошибке. Правда тогда возникает другой соблазн.
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10.06.2020 17:51 Відповісти
"Платна камера" це злочин проти держави Україна. СІЗО не готель в який людина селиться за власним бажанням і обирає апартаменти відповідно до свого гаманця! В ідеалі затриманий має постати перед судом і отримати вирок протягом 72 годин. А далі якщо з вироком не згоден, то нехай судиться вже з місць позбавлення волі. Без наявності вагомих доказів злочину не варто навіть тримати в СІЗО, бо справа просто розвалиться в суді. Але жидобільшовицький совок в голові дебіла Малюські - платні камери - приємне середовище для слідчих які і надалі не маючи доказів та не вміючи їх здобувати, фіксувати і доводити справу до суду, будуть пресувати "підслідних" і нічого їм за це не буде. СІЗО це робочий кабінет деградованого "слідства" для зручності слідчого щоб витискати з пілслідного докази його вини замість проведення слідства і збирання доказів. Іншими словами, СІЗО це дешева "альтернатива Вишинського" справжньому слідству і їх давно потрібно було розформувати. Якщо є зібрані докази тримати в СІЗО безглуздо, тому на Заході спершу збирають докази або затримують на місці скоєння злочину і відразу відправляють у вязницю. Якщо потрібне дорозслідування то це роблять під час відбуття покарання. Насправді це легалізація незаконних доходів і не більше цього. Уявіть що СІЗО отримало "дійну корову" яка платить за камеру. "Слідство" буде йти до повного видоювання підслідного... Закінчились гроші? Ну тоді з пентхасу на підвал до пацюків...
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10.06.2020 18:03 Відповісти
Раніше, перед зміною влади, переписували законодавство, аби не нести відповідальності. Тепер наперед готують собі умови.
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10.06.2020 18:11 Відповісти
 
 