Кабмін виділив додатково майже 3 млрд грн на виплату допомоги з безробіття

Сьогодні, 10 червня, на засіданні уряду було ухвалено рішення про надання Фонду страхування на випадок безробіття додатково 2,9 млрд грн для виплати допомоги з безробіття на безповоротній основі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Уряд робить всі можливі дії, щоб зберегти робочі місця. Але реальність така, що карантинні заходи негативно впливають на ринок праці і кількість безробітних збільшується. Для того, щоб люди отримували допомогу своєчасно і в тому обсязі, який передбачений законом, сьогоднішнє рішення Уряду про додаткове фінансування є вкрай важливим ", - прокоментував міністр розвитку економіки торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

За рішенням Кабміну від 27 квітня поточного року було надано фінансову допомогу Фонду страхування на випадок безробіття у обсязі 1 277 млн грн для виплати допомоги по безробіттю. На сьогодні отримано фінансову допомогу у сумі 1 198 млн грн, що складає 94% передбачених обсягів. Це дозволило своєчасно виплачувати допомогу по безробіттю за квітень-травень.

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