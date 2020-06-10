Гіркін, Путалов, Харченко і Дубинський ініціювали й організували доставку "Бука", яким було збито МН17, - прокурор у нідерландському суді
Прокурор у судових слуханнях у справі МН17 заявив, що троє громадян Росії й один українець - Гіркін, Пулатов, Дубинський і Харченко звинувачуються в тому, що грали керівну, організуючу і підтримуючу роль в розгортанні ЗРК "Бук", з якого 17 червня 2014 року в небі над східною Україною було збито рейс МН17 "Малайзійських авіаліній".
Про це в середу в рамках другого блоку попередніх слухань у справі про збитий МН17, які проходять у судовому комплексі Схіпхола в Нідерландах, заявив представник прокуратури Тейсі Бергер (Thijs Berger), передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Державна прокуратура звинувачує підозрюваних Гіркіна, Дубинського, Пулатова і Харченка в тому, що вони грали керівну, організуючу і підтримуючу роль в розгортанні системи "Бук", який збив MH17. Гіркін і Дубинський були верхівкою збройного угруповання "ДНР". Пулатов і Харченко були їхніми безпосередніми підлеглими. Згідно зі звинуваченням, вони разом зробили запит на систему "Бук", отримали її у Російської Федерації і використовували для збройної боротьби з метою збити літак. Вони використовували "Бук" як інструмент для досягнення своєї спільної мети у збройній боротьбі", - констатував він.
Бергер нагадав, що прослухані телефонні розмови "показують, наскільки їм потрібен "Бук".
"Вони направили "Бук" на місце стрільби, після катастрофи вони обговорювали, чи зробив "їхній" "Бук" свою роботу, потім вони з ентузіазмом обговорювали, що збили літак, після чого організували вивезення "Бука" в Російську Федерацію", - підкреслив прокурор.
При цьому він зазначив, що в обвинуваченні не вказується, що підозрювані "самі натиснули кнопку, вказали на мету чи наказали команді системи "Бук" стріляти".
"Вони не переслідуються в судовому порядку як фактичні виконавці процесу. Таким чином, не потрібно жодних доказів про точний час подій, щоб судити цих чотирьох підозрюваних", - вважає обвинувачення.
Бергер особливо вказав на той факт, що в разі помилки, що ракета, яка влучила в MH17, можливо, призначалася для військового літака, нічого не змінює. "Навмисна помилка не має ніякого значення для доказів того, що цей злочин було скоєно. Таким чином, не потрібно жодних доказів того, що підозрювані мали намір збити цивільний літак", - додав прокурор.
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В середине июля 2014 года, командование Вооруженных Православных Сил РФ в обстановке полной секретности отправило на Донбасс одну установку «Бук-М1», без радара управления, без связи какой-либо с системой ПВО, а также без средств распознавания летящих целей. Операторы ракетной установки получили приказ сбивать любые цели, попавшие в зону поражения российского «Бук-М1».
Князь Темнейший Таврический немедленно отреагировал на доклад «Стрелкова» о сбитом пассажирском «Боинге» и заявил, что «ответственность за крушение самолета Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» несет страна, над которой произошла эта трагедия».
Международная комиссия по расследованию авиакатастрофы малазийского лайнера «Boeing» 777, выполнявшего рейс «МН17» Амстердам - Куала-Лумпур» установила, что пассажирский борт был сбит российской ракетой из ракетного комплекса «Бук» над территорией страны под названием «ДЫНЫРЫ».
Пальме був застрелений 28 лютого 1986 року, після того, як він і його дружина Лісбет Пальме вийшли з кінотеатру в Стокгольмі. Вона була поранена під час нападу і пізніше упізнала стрільця - злочинця Крістера Петтерссона (за дивним збігом обставин майже ідентичне ім'я має прокурор у цій справі). Він був засуджений за вбивство Пальме, але пізніше вирок скасували, а вбивство залишалося нерозгаданою таємницею.
10 червня прокурор оголосив, що вбивство скоїв Стиг Енгстрьом. Він працював у страховій компанії Skandia поблизу місця вбивства, його допитували як свідка у перші дні слідства. Але як потенційного підозрюваного його почали розглядати лише кілька років тому. Енгстрьом скоїв самогубство у 2000 році, а це означає, що йому не можуть висунути звинувачення. Було висловлено припущення, що Енгстрьом вбив Пальме через ліві погляди прем'єр-міністра.
Він брехав про моменти після вбивства, навіть стверджуючи, що намагався реанімувати Пальме. Згодом з'ясувалося, що він проходив навчання зі зброєю.
"Оскільки Стіг Енгстрьом помер, я не можу пред'являти звинувачення і не проводитиму допитів. Тому я вирішу закрити попереднє розслідування", - заявив прокурор.
Швеціяhttps://www.eurointegration.com.ua/news/2016/11/16/7057517/ поновила розслідування Пальме у 2016 році. Очолив нове розслідування головний прокурор Стокгольма Крістер Петерссон. Він понад 20 років займається розслідуванням гучних справ, в тому числі вбивства в 2003 році міністра закордонних справ Анни Лінд, яку зарізали в універмазі. Попередній підозрюваний Петтерссон був дрібним злочинцем і наркоманом, якого упізнала вдова прем'єра.
За кілька місяців апеляційний суд звільнив підозрюваного, відхиливши докази прокуратури. Петтерссон помер в 2004 році, за даними шведських ЗМІ, він зізнався у вбивстві перед останньою сповіддю.
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Так що - скльки вервечці не витвся... Знайдуть
Бубочка!!! Подзвони Баканову щоб того чорта Дубинського з Верховної Ради відправив в Нідерланди на суд😜!!!
боинга еще не было
https://youtu.be/MfT_xnGx8Aw