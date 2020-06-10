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Новини Російські терористи збили Боїнг
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Гіркін, Путалов, Харченко і Дубинський ініціювали й організували доставку "Бука", яким було збито МН17, - прокурор у нідерландському суді

Гіркін, Путалов, Харченко і Дубинський ініціювали й організували доставку

Прокурор у судових слуханнях у справі МН17 заявив, що троє громадян Росії й один українець - Гіркін, Пулатов, Дубинський і Харченко звинувачуються в тому, що грали керівну, організуючу і підтримуючу роль в розгортанні ЗРК "Бук", з якого 17 червня 2014 року в небі над східною Україною було збито рейс МН17 "Малайзійських авіаліній".

Про це в середу в рамках другого блоку попередніх слухань у справі про збитий МН17, які проходять у судовому комплексі Схіпхола в Нідерландах, заявив представник прокуратури Тейсі Бергер (Thijs Berger), передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Державна прокуратура звинувачує підозрюваних Гіркіна, Дубинського, Пулатова і Харченка в тому, що вони грали керівну, організуючу і підтримуючу роль в розгортанні системи "Бук", який збив MH17. Гіркін і Дубинський були верхівкою збройного угруповання "ДНР". Пулатов і Харченко були їхніми безпосередніми підлеглими. Згідно зі звинуваченням, вони разом зробили запит на систему "Бук", отримали її у Російської Федерації і використовували для збройної боротьби з метою збити літак. Вони використовували "Бук" як інструмент для досягнення своєї спільної мети у збройній боротьбі", - констатував він.

Бергер нагадав, що прослухані телефонні розмови "показують, наскільки їм потрібен "Бук".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Слідство у справі MH17 зібрало докази прямої участі Росії у війні на Донбасі, - прокурор у нідерландському суді Фердинандуссе

"Вони направили "Бук" на місце стрільби, після катастрофи вони обговорювали, чи зробив "їхній" "Бук" свою роботу, потім вони з ентузіазмом обговорювали, що збили літак, після чого організували вивезення "Бука" в Російську Федерацію", - підкреслив прокурор.

При цьому він зазначив, що в обвинуваченні не вказується, що підозрювані "самі натиснули кнопку, вказали на мету чи наказали команді системи "Бук" стріляти".

"Вони не переслідуються в судовому порядку як фактичні виконавці процесу. Таким чином, не потрібно жодних доказів про точний час подій, щоб судити цих чотирьох підозрюваних", - вважає обвинувачення.

Бергер особливо вказав на той факт, що в разі помилки, що ракета, яка влучила в MH17, можливо, призначалася для військового літака, нічого не змінює. "Навмисна помилка не має ніякого значення для доказів того, що цей злочин було скоєно. Таким чином, не потрібно жодних доказів того, що підозрювані мали намір збити цивільний літак", - додав прокурор.

Також читайте: Справа МН17: прокуратура встановила тип зброї, особи чотирьох обвинувачуваних та їхню роль у злочині

Автор: 

Нідерланди (1565) прокуратура (3675) суд (11674)


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Топ коментарі
+12
Что значит "запросили"? А если бы они атомною бомбу "запросили"? А экипаж чей был? Разве не Министр обороны РФ и Верховный главнокомандующий Путин В.В. отвечают за действия своей армии? Введение подобной техники на территорию соседнего государства вообще-то актом войны считается, не говоря уже о стрельбе по самолетам. Это- государственный терроризм, между прочим.
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10.06.2020 16:50
+10
Заранее превращают суд в фарс. Без Пукина и Шойгу там даже мыш пискнуть не смела.
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10.06.2020 16:46
+9
Стесняются прокуроры.Эти пешки ,конечно,в деле ,но не они тут главные.... на мацкве все решает паханчик, поцик. Окурок по прозвищу моль. Без его визы никто взвизгнуть не может. Надо бы его в Гаагу и на кичу!
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10.06.2020 16:47
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сегодня вечером по всем сливным бачкам раски-*********:
Гиркин, Путалов, Харченко и Дубинский инициировали и организовали доставку "Бука", которым был сбит МН17, - прокурор в нидерландском суде - Цензор.НЕТ 9388
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10.06.2020 16:36 Відповісти
- Сарумян и Саурон... Слушай, а они, часом, не родственники? (известный перевод)
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10.06.2020 16:36 Відповісти
Я тогда думал что после этого теракта голубые каски зайдут в Донецк
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10.06.2020 16:39 Відповісти
В общем купили в супермаркете, выкопанный в шахте "Бук" с ракетами.
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10.06.2020 16:40 Відповісти
Почти шесть лет назад, российские «Этонемы», убили в небе над украинским городом Торезом 298 человек, среди них - 80 детей. С тех пор православные «Этонемы» убили тысячи, если не десятки тысяч людей в Украине, Сирии и Ливии.
ООН и ЕС - «обеспокоены».
В середине июля 2014 года, командование Вооруженных Православных Сил РФ в обстановке полной секретности отправило на Донбасс одну установку «Бук-М1», без радара управления, без связи какой-либо с системой ПВО, а также без средств распознавания летящих целей. Операторы ракетной установки получили приказ сбивать любые цели, попавшие в зону поражения российского «Бук-М1».
Князь Темнейший Таврический немедленно отреагировал на доклад «Стрелкова» о сбитом пассажирском «Боинге» и заявил, что «ответственность за крушение самолета Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» несет страна, над которой произошла эта трагедия».
Международная комиссия по расследованию авиакатастрофы малазийского лайнера «Boeing» 777, выполнявшего рейс «МН17» Амстердам - Куала-Лумпур» установила, что пассажирский борт был сбит российской ракетой из ракетного комплекса «Бук» над территорией страны под названием «ДЫНЫРЫ».
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10.06.2020 20:28 Відповісти
А путя не при чем. Так,мимо проходил
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10.06.2020 16:44 Відповісти
Заранее превращают суд в фарс. Без Пукина и Шойгу там даже мыш пискнуть не смела.
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10.06.2020 16:46 Відповісти
это не фарс а требование родственников погибших
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10.06.2020 17:02 Відповісти
Как знаково, среди четырех обвиняемых нелюдей - два еврея...А они про холокост нам втирают...
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10.06.2020 16:46 Відповісти
а у нас скоро 10 лет как реформаторы мыролюбной национальности беззастенчево рефирмируют потужно народ.
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10.06.2020 17:04 Відповісти
кто дал им бук? кто отправил их в Украину?
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10.06.2020 16:46 Відповісти
подозреваю, что тот же, кто и про военторги на каждом углу с шахтами втирал
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10.06.2020 19:54 Відповісти
Стесняются прокуроры.Эти пешки ,конечно,в деле ,но не они тут главные.... на мацкве все решает паханчик, поцик. Окурок по прозвищу моль. Без его визы никто взвизгнуть не может. Надо бы его в Гаагу и на кичу!
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10.06.2020 16:47 Відповісти
Ага! Тобто ідея виникла не в кремлі? )) Це їм самим прийшла в голову ідея притаскати цілий Бук? Ну-ну...
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10.06.2020 16:48 Відповісти
какие однако мощные чуваки. могли бы еще и ракету с ядерной боеголовкой организовать, запросили - получили, все просто. и деньги не нужны. зачем там Турция что-то у кацапов покупает - непонятно. и зачем назад отправили? еще и вместе с обслугой.
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10.06.2020 16:50 Відповісти
Что значит "запросили"? А если бы они атомною бомбу "запросили"? А экипаж чей был? Разве не Министр обороны РФ и Верховный главнокомандующий Путин В.В. отвечают за действия своей армии? Введение подобной техники на территорию соседнего государства вообще-то актом войны считается, не говоря уже о стрельбе по самолетам. Это- государственный терроризм, между прочим.
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10.06.2020 16:50 Відповісти
На это господа европейцы могут только ответить - мы обеспокоены, разбирайтесь сами. Приблизительно так Макрон и сказал
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10.06.2020 17:22 Відповісти
Ирония в том, что в сбитом самолете было полно европейцев. Так что не думаю, что в данном случае проканает. Это на нас им плевать.
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10.06.2020 17:28 Відповісти
Пресса орды ,пользуясь абсолютной безграмотностью ордынского обывателя усердно вешает лавпшу своей версии событий и хода судебных заседаний..Однако Удавка на шее орды зактягивается,пусть не так ,как нам,украинцам хочется, но орде абсолютно нечего возразить.Орда закрыла донбассяр внутри котла и не выпускает.Шантажирует Украину.Стариков и молодёжь превратила в заложников.
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10.06.2020 16:56 Відповісти
Правильно делают. Хай сидят в Дыре. Предатели должны страдать.
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10.06.2020 19:32 Відповісти
І тут Дубінський? Ой-йой!
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10.06.2020 16:56 Відповісти
Так вони ж родичі! були інфи тут. Дядько і племінник
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10.06.2020 17:25 Відповісти
Нужно бить рашку её же оружием. Например, с серьёзным лицом распространять инфу, что тот Дубинский - это брат бородатого "румына". Или это сам лично бородатый "румын". А он пусть бегает и доказывает, исходя на г@но от нервов, что он не верблюд)
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11.06.2020 12:04 Відповісти
там кроме этих должен быть еще один обвиняемый . вот фоторобот
Гіркін, Путалов, Харченко і Дубинський ініціювали й організували доставку "Бука", яким було збито МН17, - прокурор у нідерландському суді - Цензор.НЕТ 2063
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10.06.2020 16:57 Відповісти
Ой, забыли. Ну ничего, вот при следующем военном преступлении его обязательно вспомнят. Точно, точно
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10.06.2020 17:21 Відповісти
Дубинский из слуги народа такой же.
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10.06.2020 17:06 Відповісти
Так вони ж родичі! були інфи тут. Дядько і племінник
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10.06.2020 17:24 Відповісти
"Они просто п*здят ваши БУКи"
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10.06.2020 17:20 Відповісти
У Швеції оголосили результати розслідування убивства прем'єр-міністра Улофа Пальме, якого застрелили на вулиці 34 роки тому. Спеціальну заяву 10 червня зробив прокурор Крістер Петерссон, повідомляє https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/06/10/7110914/?fbclid=IwAR18HNzh58-K1OO0rzMBBx4P7zIGsJqAzAl3b4lBTXel3L0cUZcOAOtRZVE "Європейська правда" із посиланням наhttps://www.expressen.se/ Expressen .
Пальме був застрелений 28 лютого 1986 року, після того, як він і його дружина Лісбет Пальме вийшли з кінотеатру в Стокгольмі. Вона була поранена під час нападу і пізніше упізнала стрільця - злочинця Крістера Петтерссона (за дивним збігом обставин майже ідентичне ім'я має прокурор у цій справі). Він був засуджений за вбивство Пальме, але пізніше вирок скасували, а вбивство залишалося нерозгаданою таємницею.
10 червня прокурор оголосив, що вбивство скоїв Стиг Енгстрьом. Він працював у страховій компанії Skandia поблизу місця вбивства, його допитували як свідка у перші дні слідства. Але як потенційного підозрюваного його почали розглядати лише кілька років тому. Енгстрьом скоїв самогубство у 2000 році, а це означає, що йому не можуть висунути звинувачення. Було висловлено припущення, що Енгстрьом вбив Пальме через ліві погляди прем'єр-міністра.
Він брехав про моменти після вбивства, навіть стверджуючи, що намагався реанімувати Пальме. Згодом з'ясувалося, що він проходив навчання зі зброєю.
"Оскільки Стіг Енгстрьом помер, я не можу пред'являти звинувачення і не проводитиму допитів. Тому я вирішу закрити попереднє розслідування", - заявив прокурор.
Швеціяhttps://www.eurointegration.com.ua/news/2016/11/16/7057517/ поновила розслідування Пальме у 2016 році. Очолив нове розслідування головний прокурор Стокгольма Крістер Петерссон. Він понад 20 років займається розслідуванням гучних справ, в тому числі вбивства в 2003 році міністра закордонних справ Анни Лінд, яку зарізали в універмазі. Попередній підозрюваний Петтерссон був дрібним злочинцем і наркоманом, якого упізнала вдова прем'єра.
За кілька місяців апеляційний суд звільнив підозрюваного, відхиливши докази прокуратури. Петтерссон помер в 2004 році, за даними шведських ЗМІ, він зізнався у вбивстві перед останньою сповіддю.
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Так що - скльки вервечці не витвся... Знайдуть
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10.06.2020 17:52 Відповісти
а как там сейчас чувствует подонок Гордон, бравший интервью у другого подонка и убийцы Гиркина, виновного (dvtcnt c genbysv b ijque) в гибели 200 человек?
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10.06.2020 18:23 Відповісти
а как там сейчас чувствует подонок Гордон, бравший интервью у другого подонка и убийцы Гиркина, виновного ( вместе с путиным и шойгу) в гибели 200 человек?
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10.06.2020 18:24 Відповісти
"...Гиркин, Путалов, Харченко и Дубинский..."

Бубочка!!! Подзвони Баканову щоб того чорта Дубинського з Верховної Ради відправив в Нідерланди на суд😜!!!
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10.06.2020 18:32 Відповісти
"систему "Бук", получили у Российской Федерации и использовали"© Просто выписали, как дрова, ***** делать. Ну хоть не отрыли из шахты...
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10.06.2020 18:38 Відповісти
а где же путин-*****?!
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10.06.2020 18:46 Відповісти
Прокурор, ты гонишь! Есть одно ЧМО, которое могло это организовать. Все, расследование в моих глазах окончательно обнулилось.
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10.06.2020 19:00 Відповісти
Без Путина этого ничего бы не было.
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10.06.2020 19:22 Відповісти
вы шо, не поняли?
боинга еще не было
https://youtu.be/MfT_xnGx8Aw
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10.06.2020 19:32 Відповісти
Харьков раздуплился самый первый
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10.06.2020 19:43 Відповісти
Дубинский тот самый, который в Слуге народа депутат?
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11.06.2020 07:13 Відповісти
 
 