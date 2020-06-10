Гіркін, Путалов, Харченко і Дубинський ініціювали й організували доставку "Бука", яким було збито МН17, - прокурор у нідерландському суді

Прокурор у судових слуханнях у справі МН17 заявив, що троє громадян Росії й один українець - Гіркін, Пулатов, Дубинський і Харченко звинувачуються в тому, що грали керівну, організуючу і підтримуючу роль в розгортанні ЗРК "Бук", з якого 17 червня 2014 року в небі над східною Україною було збито рейс МН17 "Малайзійських авіаліній".

Про це в середу в рамках другого блоку попередніх слухань у справі про збитий МН17, які проходять у судовому комплексі Схіпхола в Нідерландах, заявив представник прокуратури Тейсі Бергер (Thijs Berger), передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Державна прокуратура звинувачує підозрюваних Гіркіна, Дубинського, Пулатова і Харченка в тому, що вони грали керівну, організуючу і підтримуючу роль в розгортанні системи "Бук", який збив MH17. Гіркін і Дубинський були верхівкою збройного угруповання "ДНР". Пулатов і Харченко були їхніми безпосередніми підлеглими. Згідно зі звинуваченням, вони разом зробили запит на систему "Бук", отримали її у Російської Федерації і використовували для збройної боротьби з метою збити літак. Вони використовували "Бук" як інструмент для досягнення своєї спільної мети у збройній боротьбі", - констатував він.

Бергер нагадав, що прослухані телефонні розмови "показують, наскільки їм потрібен "Бук".

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"Вони направили "Бук" на місце стрільби, після катастрофи вони обговорювали, чи зробив "їхній" "Бук" свою роботу, потім вони з ентузіазмом обговорювали, що збили літак, після чого організували вивезення "Бука" в Російську Федерацію", - підкреслив прокурор.

При цьому він зазначив, що в обвинуваченні не вказується, що підозрювані "самі натиснули кнопку, вказали на мету чи наказали команді системи "Бук" стріляти".

"Вони не переслідуються в судовому порядку як фактичні виконавці процесу. Таким чином, не потрібно жодних доказів про точний час подій, щоб судити цих чотирьох підозрюваних", - вважає обвинувачення.

Бергер особливо вказав на той факт, що в разі помилки, що ракета, яка влучила в MH17, можливо, призначалася для військового літака, нічого не змінює. "Навмисна помилка не має ніякого значення для доказів того, що цей злочин було скоєно. Таким чином, не потрібно жодних доказів того, що підозрювані мали намір збити цивільний літак", - додав прокурор.

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