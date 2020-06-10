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Суд зобов'язав Офіс генпрокурора порушити кримінальну справу проти директора "Балістики" Довгого через обмін коментарями з Венедіктовою в Фейсбуці

Суд зобов'язав Офіс генпрокурора порушити кримінальну справу проти директора

Печерський райсуд Києва зобов'язав Офіс генпрокурора порушити кримінальне провадження щодо директора компанії "Балістика" Олександра Довгого, який активно висвітлює хід справи бронежилетів.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав директор компанії "Балістика" Олександр Довгий, передає Цензор.НЕТ.

"Таки, мабуть, відкриють проти мене кримінальну справу. Печерський суд начебто зобов'язав Генеральну прокуратуру відкрити проти мене справу. Ох не даю я їм спокою", - розповів Довгий.

Раніше Довгий повідомляв, що справу на нього хочуть відкрити через листування в Фейсбуці з тоді в.о. директора ДБР Іриною Венедіктовою. 28 лютого вона опублікувала під його постом свій лист, адресований генеральному прокурору Руслану Рябошапці. У листі було зазначено, що справу про неякісні бронежилети для ЗСУ має розслідувати ДБР. За його словами, це робиться для того, щоб він менше писав про справу неякісних бронежилетів.

Читайте також: Справу про бронежилети забрали в ДБР і передали НАБУ. Держбюро вимагає її повернути, - директор "Балістики" Довгий (оновлено)

Зазначимо, що Довгий активно відстежує й інформує про хід справи щодо закупівлі можливо неякісних бронежилетів для ЗСУ. Зокрема, раніше він повідомив, що експертиза Міноборони показала, що бронежилети прострілювалися під час намокання і дощування.

Суд зобовязав Офіс генпрокурора порушити кримінальну справу проти директора Балістики Довгого через обмін коментарями з Венедіктовою в Фейсбуці 01
Суд зобовязав Офіс генпрокурора порушити кримінальну справу проти директора Балістики Довгого через обмін коментарями з Венедіктовою в Фейсбуці 02

Автор: 

суд (11674) кримінальна справа (519) Бронежилет (154) Довгий Олександр (5)


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Топ коментарі
+8
Поясню. Довгий теж випускає бронежилети і просто усунув конкурента.
Отака зелена корупційна фігня, любі малята.
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10.06.2020 16:49
+8
Московія стрімко наближається! Судова справа за пост у соціальній мережі! За розмови на кухні скоро справи "шить" будуть? А за думки?
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10.06.2020 16:51
+5
Кожний викладує своє ІМХО в Інтернеті..
Садити треба вже кожного....
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10.06.2020 16:51
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Поясню. Довгий теж випускає бронежилети і просто усунув конкурента.
Отака зелена корупційна фігня, любі малята.
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10.06.2020 16:49 Відповісти
Поясни краще як постачали бронежелети які прострілюються... І як на житті оборонців України наживався свиня Парашенко і його шобла
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10.06.2020 20:04 Відповісти
Мне другое непонятно, а почему они не должны были простреливаться в мокром виде?!
Потому, что так кому то хочется?! Нет, мне конечно хочется чтобы у наших бойцов были лучшие броники, стволы и т.п....но с таким же успехом, можно потом поднять кипишь (и новых уголовных дел завести), что они простреливаться бронебойными.....
Есть спецификация и в той спецификации, насколько мне известно ни слова не было про проверку в условиях дождевания или вообще в условиях кислотных дождей....
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17.07.2020 16:55 Відповісти
Московія стрімко наближається! Судова справа за пост у соціальній мережі! За розмови на кухні скоро справи "шить" будуть? А за думки?
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10.06.2020 16:51 Відповісти
Кожний викладує своє ІМХО в Інтернеті..
Садити треба вже кожного....
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10.06.2020 16:51 Відповісти
Ого! Скоро зеленые ублюдки начнуть сажать за лайки в Фейсбуке и Твиттере. За чтение и комментарии на Цензоре лишение гражданства?
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10.06.2020 16:52 Відповісти
Скоро объявления на столбах начнут в новостях использовать.
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10.06.2020 16:54 Відповісти
Струей на снегу написял..
))
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10.06.2020 17:59 Відповісти
А зачем Бенедиктова комментирует в Фейсбуке?
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10.06.2020 18:01 Відповісти
Так, наверное, зашла по привычке вывесить свою очередную фоточку из серии "жопа-губки-сиськи", а тут пост Довгого увидела. Ну и не могла смАлчать.
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11.06.2020 07:11 Відповісти
 
 