Суд зобов'язав Офіс генпрокурора порушити кримінальну справу проти директора "Балістики" Довгого через обмін коментарями з Венедіктовою в Фейсбуці

Печерський райсуд Києва зобов'язав Офіс генпрокурора порушити кримінальне провадження щодо директора компанії "Балістика" Олександра Довгого, який активно висвітлює хід справи бронежилетів.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав директор компанії "Балістика" Олександр Довгий, передає Цензор.НЕТ.

"Таки, мабуть, відкриють проти мене кримінальну справу. Печерський суд начебто зобов'язав Генеральну прокуратуру відкрити проти мене справу. Ох не даю я їм спокою", - розповів Довгий.

Раніше Довгий повідомляв, що справу на нього хочуть відкрити через листування в Фейсбуці з тоді в.о. директора ДБР Іриною Венедіктовою. 28 лютого вона опублікувала під його постом свій лист, адресований генеральному прокурору Руслану Рябошапці. У листі було зазначено, що справу про неякісні бронежилети для ЗСУ має розслідувати ДБР. За його словами, це робиться для того, щоб він менше писав про справу неякісних бронежилетів.

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Зазначимо, що Довгий активно відстежує й інформує про хід справи щодо закупівлі можливо неякісних бронежилетів для ЗСУ. Зокрема, раніше він повідомив, що експертиза Міноборони показала, що бронежилети прострілювалися під час намокання і дощування.



