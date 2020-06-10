Суд зобов'язав Офіс генпрокурора порушити кримінальну справу проти директора "Балістики" Довгого через обмін коментарями з Венедіктовою в Фейсбуці
Печерський райсуд Києва зобов'язав Офіс генпрокурора порушити кримінальне провадження щодо директора компанії "Балістика" Олександра Довгого, який активно висвітлює хід справи бронежилетів.
Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав директор компанії "Балістика" Олександр Довгий, передає Цензор.НЕТ.
"Таки, мабуть, відкриють проти мене кримінальну справу. Печерський суд начебто зобов'язав Генеральну прокуратуру відкрити проти мене справу. Ох не даю я їм спокою", - розповів Довгий.
Раніше Довгий повідомляв, що справу на нього хочуть відкрити через листування в Фейсбуці з тоді в.о. директора ДБР Іриною Венедіктовою. 28 лютого вона опублікувала під його постом свій лист, адресований генеральному прокурору Руслану Рябошапці. У листі було зазначено, що справу про неякісні бронежилети для ЗСУ має розслідувати ДБР. За його словами, це робиться для того, щоб він менше писав про справу неякісних бронежилетів.
Зазначимо, що Довгий активно відстежує й інформує про хід справи щодо закупівлі можливо неякісних бронежилетів для ЗСУ. Зокрема, раніше він повідомив, що експертиза Міноборони показала, що бронежилети прострілювалися під час намокання і дощування.
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Отака зелена корупційна фігня, любі малята.
Потому, что так кому то хочется?! Нет, мне конечно хочется чтобы у наших бойцов были лучшие броники, стволы и т.п....но с таким же успехом, можно потом поднять кипишь (и новых уголовных дел завести), что они простреливаться бронебойными.....
Есть спецификация и в той спецификации, насколько мне известно ни слова не было про проверку в условиях дождевания или вообще в условиях кислотных дождей....
Садити треба вже кожного....
))