Правительство вводит мораторий на повышение налогов и сборов до 2021 года, - Минэкономики

Любое повышение налогов на все виды топлива будет противоречь стратегии правительства.

Правительство вводит мораторий на повышение налогов и сборов до 2021 года. Любое повышение налогов на все виды топлива будет противоречить стратегии правительства.

Об этом говорится в ответе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства на запрос относительно возможного увеличения акциза на сжиженный газ, передает РБК-Украина.





"Пунктом 120 плана мероприятий по реализации Программы ( Государственная программа стимулирования экономики для преодоления негативных последствий, вызванных COVID-19, - ред.) предполагается введение моратория на увеличение всех ставок налогов и сборов до 2021 года для устранения дополнительного финансового давления в период восстановления после кризиса и для сохранения ликвидности предприятий", - говорится в ответе министерства.

Министерство экономики также отмечает, что любое повышение налогов на все виды топлива противоречат стратегии правительства, о чем уведомлен Минфин как главный орган формирования налоговой политики.

"Предложение относительно повышения ставок акцизного налога на все виды топлива не согласуется с мероприятиями, предусмотренными Программой, и не поддерживается Минэкономики", - добавить в письме.

По сообщению СМИ, Межведомственная комиссия по международной торговле при Минэкономики 22 мая отложила принятие решения относительно акцизов и квот на сжиженный газ и дизельное топливо до следующего заседания.

Ранее подконтрольные Коломойскому "Укртатнафта" и "Укрнафта" (а также "Укргаздобыча") подали совместное заявление в Министерство экономики – они требуют ввести пошлину на импорт ГП и СГ с РФ. Компании Коломойского хотят, чтобы ввели импортные пошлины в размере 8,46% в этом году, с последующим увеличением ежегодно – до 25,4% с 2024 года.

По мнению президента нефтегазовой ассоциации Украины Нели Приваловоїй, введение пошлины на импортное дизтопливо приведет к росту цен для потребителей.