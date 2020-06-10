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Правительство вводит мораторий на повышение налогов и сборов до 2021 года, - Минэкономики

Правительство вводит мораторий на повышение налогов и сборов до 2021 года, - Минэкономики

Любое повышение налогов на все виды топлива будет противоречь стратегии правительства.

Правительство вводит мораторий на повышение налогов и сборов до 2021 года. Любое повышение налогов на все виды топлива будет противоречить стратегии правительства.

Об этом говорится в ответе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства на запрос относительно возможного увеличения акциза на сжиженный газ, передает РБК-Украина.

Правительство вводит мораторий на повышение налогов и сборов до 2021 года, - Минэкономики 01
Правительство вводит мораторий на повышение налогов и сборов до 2021 года, - Минэкономики 02

"Пунктом 120 плана мероприятий по реализации Программы ( Государственная программа стимулирования экономики для преодоления негативных последствий, вызванных COVID-19, - ред.) предполагается введение моратория на увеличение всех ставок налогов и сборов до 2021 года для устранения дополнительного финансового давления в период восстановления после кризиса и для сохранения ликвидности предприятий", - говорится в ответе министерства.

Министерство экономики также отмечает, что любое повышение налогов на все виды топлива противоречат стратегии правительства, о чем уведомлен Минфин как главный орган формирования налоговой политики.

"Предложение относительно повышения ставок акцизного налога на все виды топлива не согласуется с мероприятиями, предусмотренными Программой, и не поддерживается Минэкономики", - добавить в письме.

По сообщению СМИ, Межведомственная комиссия по международной торговле при Минэкономики 22 мая отложила принятие решения относительно акцизов и квот на сжиженный газ и дизельное топливо до следующего заседания.

Ранее подконтрольные Коломойскому "Укртатнафта" и "Укрнафта" (а также "Укргаздобыча") подали совместное заявление в Министерство экономики – они требуют ввести пошлину на импорт ГП и СГ с РФ. Компании Коломойского хотят, чтобы ввели импортные пошлины в размере 8,46% в этом году, с последующим увеличением ежегодно – до 25,4% с 2024 года.

По мнению президента нефтегазовой ассоциации Украины Нели Приваловоїй, введение пошлины на импортное дизтопливо приведет к росту цен для потребителей.

Автор: 

налоги (3838) Министерство развития экономики (266)


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Все заявления такого рода просто треп.
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10.06.2020 17:02 Відповісти
Сами себе запретили - сами себе и разрешат.
"Слуги" вон, тоже "меморандумы" писали, уволиться обещали, если его нарушат и что?
НАПЛЕВАЛИ!
Бубочка обещал уволиться, если "закон нарушит" и что?
"Штрафом" типа отделался.
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10.06.2020 17:14 Відповісти
Значит, через пол года повысят (с 2021)
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10.06.2020 17:25 Відповісти
Другими словами Ахметов не даёт снимать сливки с топливного бизнеса Коломойскому .
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10.06.2020 17:32 Відповісти
гы гы, главное, что бы не понижали! Нефть в цене падает, отрасль нефтедобычи страдает.
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10.06.2020 17:33 Відповісти
 
 