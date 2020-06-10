Україна не створює Берегівський район на Закарпатті на догоду інтересам Угорщини, це фейк, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав фейком інформацію про те, Україна створює Берегівський район у Закарпатській області на догоду інтересам Угорщини

Про це чиновник написав на своїй сторінці у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Моя принципова позиція і офіційна позиція МЗС для всіх, хто, не шкодуючи метафор, розганяє фейки: жодна іноземна держава не має права диктувати Україні у який спосіб організовувати громади, райони чи області. Для нас абсолютно неприйнятними є будь-які втручання іноземної держави у внутрішні справи України", - написав міністр.

Кулеба розповів про три фейки про Берегівський район Закарпатської області. Зокрема Кулеба назвав фейком те, что Україна створює Берегівський район на догоду інтересам Угорщини.

"Правда: Берегівський район вже давно і щасливо існує і має право продовжити своє існування. Наразі йдеться лише про приєднання до нього Виноградівського району в межах реформи. Рішення про приєднання цього району ухвалювало не МЗС. Адміністративно-територіальна реформа - не питання МЗС ", - написав міністр.

Другим фейком глава МЗС назвав те, що під час візиту в Будапешт він взяв зобов’язання створити Берегівський район.

"Жодні такі зобов’язання під час мого візиту до Будапешта я не брав. МЗС не веде жодних перемовин з жодною країною щодо створення "національних" районів чи округів. Такі перемовини суперечили би Конституції, законодавству та національним інтересам України", - підкреслив Кулеба.

Третім міфом, за словами міністра, є те, що дипломати "злили" українські інтереси у відносинах з Угорщиною.

"Правда: дипломати працюють над нормалізацією відносин з Угорщиною, тому що це відповідає стратегічним інтересам України, зокрема інтересам нашої євроантлантичної інтеграції, та Центральної Європи загалом. Ми в МЗС шукаємо компроміси в українсько-угорських відносинах, проте ніколи не зрадимо наші інтереси, не перейдемо "червоні лінії", які би шкодили суверенітету та територіальній цілісності України. До речі, на одній з них ми твердо стоїмо, і я про це неодноразово говорив публічно: ми відхиляємо вимоги додатково змінювати закон про освіту", - підкреслив Кулеба.

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