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Україна не створює Берегівський район на Закарпатті на догоду інтересам Угорщини, це фейк, - Кулеба

Україна не створює Берегівський район на Закарпатті на догоду інтересам Угорщини, це фейк, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав фейком інформацію про те, Україна створює Берегівський район у Закарпатській області на догоду інтересам Угорщини

Про це чиновник написав на своїй сторінці у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Моя принципова позиція і офіційна позиція МЗС для всіх, хто, не шкодуючи метафор, розганяє фейки: жодна іноземна держава не має права диктувати Україні у який спосіб організовувати громади, райони чи області. Для нас абсолютно неприйнятними є будь-які втручання іноземної держави у внутрішні справи України", - написав міністр.

Кулеба розповів про три фейки про Берегівський район Закарпатської області. Зокрема Кулеба назвав фейком те, что Україна створює Берегівський район на догоду інтересам Угорщини.

"Правда: Берегівський район вже давно і щасливо існує і має право продовжити своє існування. Наразі йдеться лише про приєднання до нього Виноградівського району в межах реформи. Рішення про приєднання цього району ухвалювало не МЗС. Адміністративно-територіальна реформа - не питання МЗС ", - написав міністр.

Другим фейком глава МЗС назвав те, що під час візиту в Будапешт він взяв зобов’язання створити Берегівський район.

"Жодні такі зобов’язання під час мого візиту до Будапешта я не брав. МЗС не веде жодних перемовин з жодною країною щодо створення "національних" районів чи округів. Такі перемовини суперечили би Конституції, законодавству та національним інтересам України", - підкреслив Кулеба.

Третім міфом, за словами міністра, є те, що дипломати "злили" українські інтереси у відносинах з Угорщиною.

"Правда: дипломати працюють над нормалізацією відносин з Угорщиною, тому що це відповідає стратегічним інтересам України, зокрема інтересам нашої євроантлантичної інтеграції, та Центральної Європи загалом. Ми в МЗС шукаємо компроміси в українсько-угорських відносинах, проте ніколи не зрадимо наші інтереси, не перейдемо "червоні лінії", які би шкодили суверенітету та територіальній цілісності України. До речі, на одній з них ми твердо стоїмо, і я про це неодноразово говорив публічно: ми відхиляємо вимоги додатково змінювати закон про освіту", - підкреслив Кулеба.

Читайте також: МЗС перетвориться на перший безбар'єрний орган влади, - Кулеба. ФОТО

Автор: 

Угорщина (2275) Кулеба Дмитро (3604) фейк (744) Закарпатська область (2048)


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Топ коментарі
+21
А чому об'єднуючи Виноградівський і Берегівський райони, не зробити центром проукраїнський Виноградів?!
До того ж більшість населення Виноградівського р-ну взагалі не в захваті, що ними керуватиме Берегово, де половина населення українською навіть не говорить...
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10.06.2020 17:03
+13
скорее всего был не фейк, но после возмущения стал фейком....
так же как с водой в Крым....
радио Свобода пургу гнать не стало бы...

https://www.radiosvoboda.org/a/30659882.html
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10.06.2020 17:05
+12
Зебилы собираются продать Закарпатье Венгрии?
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10.06.2020 16:59
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Точно такие уступки потом придётся делать для румын и поляков.
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10.06.2020 16:58 Відповісти
Зебилы собираются продать Закарпатье Венгрии?
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10.06.2020 16:59 Відповісти
вже
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10.06.2020 17:12 Відповісти
Россия Аляску продала,был такой момент. Иначе отобрали бы бесплатно, как Крым у Украины
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10.06.2020 18:58 Відповісти
Ну как фейк, как же фейк!? Порохоботов плющит целый день, а он фейк.
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10.06.2020 17:01 Відповісти
скорее всего был не фейк, но после возмущения стал фейком....
так же как с водой в Крым....
радио Свобода пургу гнать не стало бы...

https://www.radiosvoboda.org/a/30659882.html
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10.06.2020 17:05 Відповісти
А я вот просто поражаюсь спокойствию зебилов целый день .. В интернете гуляет инфа ( может - фейк ,а может нет ) о создании мадьярской автономии , а вам хоть бы шо . Как будто так и надо .. Реакции - 0 . От это патриоты страны !
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10.06.2020 17:45 Відповісти
А таки не фейк, а правда. Кулеба брехун. Як він пояснить приєднання п'ятого району до Закарпатської обл., який був у Чернівецькій і де проживають 86% етнічних мадяр? Це щоб зручніше було - ЩО?
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11.06.2020 09:21 Відповісти
А чому об'єднуючи Виноградівський і Берегівський райони, не зробити центром проукраїнський Виноградів?!
До того ж більшість населення Виноградівського р-ну взагалі не в захваті, що ними керуватиме Берегово, де половина населення українською навіть не говорить...
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10.06.2020 17:03 Відповісти
Насправді ті ж яйця тільки в профіль!
От найкраще рішення.
https://decentralization.gov.ua/news/12513#gallery-6 Дивимось на карту
Берегівський приєднують до новообєднаного Мукачівскього.
Виноградівський до нового Хустського.
Одразу вирішуються дві проблеми: 1)отримаємо значно мізерніший відсоток угорців в новоутвореннях. Вертикальними (з півночі на південь) адмінмежами розриваємо мадярський анклав навпіл (а наспрадві на три частини - бо ще є осередки в Ужгородському районі).
А так, зміна адмінцентру нічого не вирішує. Тому що новостворений Виноградівський район, пролягатиме по низовинним найбільш мадяризованим землям. Тобто новоутворений обєднаний Берегівский/Виноградівський (як його не називай, пох) це по суті закладення основ нової "народної республіки"
Мадярів треба не обєднувати, а розпилити між новими адмінодиницями!!!
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10.06.2020 18:03 Відповісти
Не зовсім так... Це як столицю України зробити в Донецьку чи Львові... Тому при об'єднанні саме цих двох районів це хоч якийсь важіль впливу через центр управління.
...ваша версія була б найкраща, але думаю саме "Угорщина" якраз і вплинула, щоб об'єднати райони з набільшим відсотком мадярів, а якби могли, то і села з Ужгородського і Мукачівського р-ну приєднали, але то вже дуже явно було б))
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10.06.2020 18:25 Відповісти
Кулеба, ну зачем ты так? о чем порохобтве теперь кукарекать?
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10.06.2020 17:10 Відповісти
А що, в Чорногорії (прапор якої ти використовуєш) вже більш ніяких проблем, крім порохоботів, не залишилось?
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10.06.2020 17:20 Відповісти
откуда в Черногории порохоботы?
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10.06.2020 17:23 Відповісти
Та то чорногорський чмошник, не звертайте увагу.
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10.06.2020 17:30 Відповісти
ага, в угоду берегівських мадьяр
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10.06.2020 17:10 Відповісти
Посмотрите на это слащавое хитрое лицо ми Вы после года вранья верите ему соравши раз а потом много раз уже не воспринимается как говорящий правду
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10.06.2020 17:11 Відповісти
карочє, брєхло
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10.06.2020 17:13 Відповісти
Що, невже злякались розголосу?
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10.06.2020 17:15 Відповісти
Кулебе соврать 2 пальца οβοςςατь.
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10.06.2020 17:15 Відповісти
Ок. Тогда давай присоединим Берегово к Виноградово. И назовем Виноградовский район. Тогда поверим. Очевидно же
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10.06.2020 17:16 Відповісти
Задумався... Хто знає подробиці цього документу - він точно не суперечить статті 1 Конституції України - "Україна є унітарна держава"?!
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10.06.2020 17:17 Відповісти
Так Берегівський район в Закарпатті і так є
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10.06.2020 17:23 Відповісти
Шо значит фейк? А как же зрадная зрада?
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10.06.2020 17:33 Відповісти
Життя показало, що зелена влада так часто бреше і маніпулюю суттю своїх дій, що нема впевненості в правдивості жодної заяви.
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10.06.2020 17:34 Відповісти
Украина не создает Береговский район на Закарпатье в угоду интересам Венгрии, это фейк, - Кулеба - Цензор.НЕТ 868
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10.06.2020 17:37 Відповісти
Там все таблички на венгерском и украинского языка не знают, фактически это уже не украинская территория, хоть и числится пока за Украиной, а этот гандон все лапшу вешает, что Украина не сдает украинскую территорию Венгрии.

Мало Украине Крыма, так эти выродки принялись теперь уже за сдачу Закарпатья и им еще хватает наглости вешать лапшу людям.
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10.06.2020 17:40 Відповісти
міфи він спростовує..
А самим мізків не вистачило допетрати, що Берегівський не з Виноградівським треба обєднувати, а взагалі розформувати найбільш мадяризовані райони (Берегівський, Виноградівський) приєднавши їх відповідно до новостворених Мукачівського та Хустського відповідно!
А так оці "реформатори" дограються до нової "народної республіки".
Це ж наскільки ідіотом треба бути, щоб намалювати на карті район, який акуратненько виокремлює осередки розселення угорців на закарпатті! клоуни блть.
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10.06.2020 17:54 Відповісти
А тепер гляньте на дві карти.
Раз - https://decentralization.gov.ua/news/12513#gallery-6
Два - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Zakarpat2001languages.PNG
Хай живе Угорська народна республіка. Орбан ввєді вайска!!
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10.06.2020 18:05 Відповісти
Так, пане Кулеба,Административно-территориальная реформа не вопрос МИДа и Береговский район существовал ранее, но по первоначальной задумке в рамках административно-территориальной реформы его планировали упразднить о чем красноречиво свидетельствует сайт
https://decentralization.gov.ua/new-rayons/zakarpatska где при рассмотрении двух вариантов предусматривалось 4 района: Мукачевскимй, Раховский, Ужгородский, Хустский. Но после поездки в Венгрию были пересмотрены предлагаемые варианты и о чудо появляется уже пять районов. Нет, нет Вы не создаете новый район в угоду Венгрии, ЗЕленая власть оставляет его в угоду Венгрии, чтобы дальше у Венгрии оставалась точка воздействия, а если прямо назвать- политического шантажа Украины.Не это ли является условием для осуществления предстоящего визита бубочки в Венгрию?
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10.06.2020 17:54 Відповісти
Цілком вірно! Чотири райони, як було передбачено раніше,вертикальними (півнчі-південь) адмінмежами розрізали як масло мадяризований південь закарпатської області, ставлячи остаточний знак оклику на мадярському питанні. Тепер же, мадяри отримують акуратно, ніби під них вирізаний південь Закарпатської області. Спостерігаючи за динамікою їх тілорухів, останніми роками, нова "народна республіка" не за горами. Наші провладні клоуни зі своїє сторони роблять все щоб мадярська казка стала дійсністю.
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10.06.2020 18:16 Відповісти
було 4, зробимо 5. какая разніца. Так виходить, що не фейк, а відсувають червоні лінії.
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10.06.2020 18:42 Відповісти
Одні иксперди тут зібралися. Не живете в Закарпатті і не знаєте ситуації а строчите хирню різну.
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10.06.2020 19:28 Відповісти
Кулеба, звідки інфа?
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10.06.2020 20:16 Відповісти
Історія Пристайка не навчила Кулебу нічому. Репутація створюється роками. А втратити мможна дуже швидко. І заради чого? Буде ж як з Пристайком. Він також колись здавався нормальним дипломатом. А ще ж є яременко
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10.06.2020 21:08 Відповісти
Хотелось бы спросить у министра. ЗАЧЕМ Венгрия раздает паспорта и гражданство в Закарпатье, если ЭТИ НОВЫЕ граждане НЕ живут там, НЕ планируют туда перезжать?
Ведь для чего-то это все далается? ЗАЧЕМ не супербогатая страна РАЗДАЕТ по 10000 долларов США "новым" гражданм, которые живут в Закарпатье?
Почему "избирательные" округи у Венгрии появились на Закарпатье???
Все это напоминает дальнобойную стратегию на 5-10-15 лет вперед.
Я НЕ хочу проснуться в "венгрии". И последнее КОГДА за сепаратизм Вы сделаете НОРМАЛЬНЫЕ наказания?
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10.06.2020 23:26 Відповісти
 
 