Україна не створює Берегівський район на Закарпатті на догоду інтересам Угорщини, це фейк, - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав фейком інформацію про те, Україна створює Берегівський район у Закарпатській області на догоду інтересам Угорщини
Про це чиновник написав на своїй сторінці у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Моя принципова позиція і офіційна позиція МЗС для всіх, хто, не шкодуючи метафор, розганяє фейки: жодна іноземна держава не має права диктувати Україні у який спосіб організовувати громади, райони чи області. Для нас абсолютно неприйнятними є будь-які втручання іноземної держави у внутрішні справи України", - написав міністр.
Кулеба розповів про три фейки про Берегівський район Закарпатської області. Зокрема Кулеба назвав фейком те, что Україна створює Берегівський район на догоду інтересам Угорщини.
"Правда: Берегівський район вже давно і щасливо існує і має право продовжити своє існування. Наразі йдеться лише про приєднання до нього Виноградівського району в межах реформи. Рішення про приєднання цього району ухвалювало не МЗС. Адміністративно-територіальна реформа - не питання МЗС ", - написав міністр.
Другим фейком глава МЗС назвав те, що під час візиту в Будапешт він взяв зобов’язання створити Берегівський район.
"Жодні такі зобов’язання під час мого візиту до Будапешта я не брав. МЗС не веде жодних перемовин з жодною країною щодо створення "національних" районів чи округів. Такі перемовини суперечили би Конституції, законодавству та національним інтересам України", - підкреслив Кулеба.
Третім міфом, за словами міністра, є те, що дипломати "злили" українські інтереси у відносинах з Угорщиною.
"Правда: дипломати працюють над нормалізацією відносин з Угорщиною, тому що це відповідає стратегічним інтересам України, зокрема інтересам нашої євроантлантичної інтеграції, та Центральної Європи загалом. Ми в МЗС шукаємо компроміси в українсько-угорських відносинах, проте ніколи не зрадимо наші інтереси, не перейдемо "червоні лінії", які би шкодили суверенітету та територіальній цілісності України. До речі, на одній з них ми твердо стоїмо, і я про це неодноразово говорив публічно: ми відхиляємо вимоги додатково змінювати закон про освіту", - підкреслив Кулеба.
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так же как с водой в Крым....
радио Свобода пургу гнать не стало бы...
https://www.radiosvoboda.org/a/30659882.html
До того ж більшість населення Виноградівського р-ну взагалі не в захваті, що ними керуватиме Берегово, де половина населення українською навіть не говорить...
От найкраще рішення.
https://decentralization.gov.ua/news/12513#gallery-6 Дивимось на карту
Берегівський приєднують до новообєднаного Мукачівскього.
Виноградівський до нового Хустського.
Одразу вирішуються дві проблеми: 1)отримаємо значно мізерніший відсоток угорців в новоутвореннях. Вертикальними (з півночі на південь) адмінмежами розриваємо мадярський анклав навпіл (а наспрадві на три частини - бо ще є осередки в Ужгородському районі).
А так, зміна адмінцентру нічого не вирішує. Тому що новостворений Виноградівський район, пролягатиме по низовинним найбільш мадяризованим землям. Тобто новоутворений обєднаний Берегівский/Виноградівський (як його не називай, пох) це по суті закладення основ нової "народної республіки"
Мадярів треба не обєднувати, а розпилити між новими адмінодиницями!!!
...ваша версія була б найкраща, але думаю саме "Угорщина" якраз і вплинула, щоб об'єднати райони з набільшим відсотком мадярів, а якби могли, то і села з Ужгородського і Мукачівського р-ну приєднали, але то вже дуже явно було б))
Мало Украине Крыма, так эти выродки принялись теперь уже за сдачу Закарпатья и им еще хватает наглости вешать лапшу людям.
А самим мізків не вистачило допетрати, що Берегівський не з Виноградівським треба обєднувати, а взагалі розформувати найбільш мадяризовані райони (Берегівський, Виноградівський) приєднавши їх відповідно до новостворених Мукачівського та Хустського відповідно!
А так оці "реформатори" дограються до нової "народної республіки".
Це ж наскільки ідіотом треба бути, щоб намалювати на карті район, який акуратненько виокремлює осередки розселення угорців на закарпатті! клоуни блть.
Раз - https://decentralization.gov.ua/news/12513#gallery-6
Два - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Zakarpat2001languages.PNG
Хай живе Угорська народна республіка. Орбан ввєді вайска!!
https://decentralization.gov.ua/new-rayons/zakarpatska где при рассмотрении двух вариантов предусматривалось 4 района: Мукачевскимй, Раховский, Ужгородский, Хустский. Но после поездки в Венгрию были пересмотрены предлагаемые варианты и о чудо появляется уже пять районов. Нет, нет Вы не создаете новый район в угоду Венгрии, ЗЕленая власть оставляет его в угоду Венгрии, чтобы дальше у Венгрии оставалась точка воздействия, а если прямо назвать- политического шантажа Украины.Не это ли является условием для осуществления предстоящего визита бубочки в Венгрию?
Ведь для чего-то это все далается? ЗАЧЕМ не супербогатая страна РАЗДАЕТ по 10000 долларов США "новым" гражданм, которые живут в Закарпатье?
Почему "избирательные" округи у Венгрии появились на Закарпатье???
Все это напоминает дальнобойную стратегию на 5-10-15 лет вперед.
Я НЕ хочу проснуться в "венгрии". И последнее КОГДА за сепаратизм Вы сделаете НОРМАЛЬНЫЕ наказания?