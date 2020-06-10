Є свідок, який бачив "Бук", запуск ракети, якою був збитий MH17, і чотирьох солдатів у танкістських шоломах, - прокурор Бергер
Прокурор у судовому процесі щодо збитого в 2014 році в небі над Донецькою областю малайзійського "Боїнга" МН17 стверджує, що у слідства є свідок, який бачив, як їхав "Бук", бачив солдат у танкістських шоломах і чув запуск ракети.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це представник прокуратури Тейсі Бергер повідомив у середу в межах другого блоку попередніх слухань у справі про збитий МН17, які проходять в судовому комплексі Схіпхолу в Нідерландах.
Цей свідок проходить у справі як X48, якого прокуратура хотіла б опитати ще раз.
"Як і M58, на місці стрілянини був присутній X48. Цей свідок заявляє, що 17 липня 2014 року у другій половині дня, близько блокади самопроголошеної ДНР на дорозі зі Сніжного до Савур-Могили, він побачив, як їхав "Бук", і через декілька хвилин почув і побачив, що ракету було запущено. X48 бачив, як загорілося поле, і знав, де було запущено ракету", - деталізував прокурор.
За його словами, це те саме місце, яке зображено на супутникових знімках.
"X48 стверджує, що після запуску ракети "Бук" виїхав на дорогу, а також, що було чотири солдати в однаковій формі. Уніформа була кольору хакі, вони були в шоломах із прикріпленими вухами. Ці солдати виглядали не так, як ті, які стояли на блокпості", - переказав свідчення свідка Бергер.
Прокурор стверджує, що цього свідка слідчий суддя заслухав у 2016 році за відсутності Державної прокуратури, якій було надано можливість поставити декілька письмових запитань.
Слідчий суддя вважає, що свідчення X48 "надійні".
"Проте Державна прокуратура, як і раніше, бачить причину для подальших запитань принаймні про чотирьох солдат в однаковій уніформі й у танкових шоломах. У заяві не зазначено, чи бачив свідок цих чотирьох солдат у "Буці" або поблизу нього. Також не зрозуміло, чи бачив свідок цих чотирьох солдат до або після запуску ракети, або і те, і інше, і чи бачив свідок, що сталося з цими чотирма людьми в танкових шоломах після стрілянини. Для правильної оцінки заяви X48 Державна прокуратура вважає за необхідне поставити додаткові запитання щодо цього", - пояснив він необхідність додаткового допиту.
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.
19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.
В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.
9 березня 2020 року почалмсь засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден із підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і винести справедливий вирок.
За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, установці "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.
Наприкінці березня 2020 року суд у справі про збитий МН17 дозволив захисту одного з чотирьох обвинувачених - Олега Пулатова - вивчити матеріали справи з тим, щоб підготувати свою позицію до засідання, призначеного на 8 червня, а представникам рідних загиблих - обмежений доступ до офіційних матеріалів справи.
Суд розпочав розгляд справи за розкладом. 10 червня в судовому комплексі "Схіпхол" у Нідерландах відбувається шосте судове засідання у справі МН17.
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Интернет-тролли, хакеры, управляемые Кремлем медиа, госслужащие, отставные военные и анонимные программисты, - все они объединили силы в общей задаче по атаке исследователей и даже фальсификации доказательств.
Это была дезинформационная операция небывалых объемов и размеров, которая инициировала новую и чрезвычайно беспокойную фазу того, что пресс-секретарь Кремля Д. Песков однажды назвал "состоянием информационной войны с создателями трендов в информационном пространстве" - Б. Німмо https://foreignpolicy.com/2016/09/29/how-mh17-gave-birth-to-the-modern-russian-spin-machine-putin-ukraine/
"..после запуска ракеты "Бук" выехал на дорогу, Источник: https://censor.net/n3201186"
И вообще, они ему показали свои военные билеты? Нет? Тогда о чём мы разговариваем?
Я отдал приказ накрыть Ясиноватую из "Градов"", - террорист Ходаковский сказал жителям "ДНР" все на камеру.
"Я лично приказал накрыть центр Ясиноватой из "Градов". Это был первый раз, когда я принимал решение об открытии огня по нашему собственному населенному пункту", - заявил наемник РФ.
Ходорковский заявил, что принял решение открыть огонь по мирному городу в связи с тем, что в распоряжении его армейского подразделения "ДНР" не было артиллерийских снарядов.
Наемник подчеркнул, что тогда под рукой были только установки РСЗО "Град".
https://www.dialog.ua/war/209168_1591779308
- https://www.youtube.com/watch?v=Y-oM1WdsyFM&feature=youtu.be&t=371
Виходить що пускова установка від "БУКа" рухалась, потім зупинилась і через кілька хвилин відбувся пуск ракети. І ще через кілька хвилин вона продовжила рух.
Все б нічого. Але в такому разі мала б десь бути РЛС. А про неї ніде не згадується. Та РЛС яка знаходиться на цій пусковій установці тут не "проханже".
Питань більше аніж відповідей.
Почти шесть лет назад, российские «Этонемы», убили в небе над украинским городом Торезом 298 человек, среди них - 80 детей. С тех пор православные «Этонемы» убили тысячи, если не десятки тысяч людей в Украине, Сирии и Ливии.
ООН и ЕС - «обеспокоены».
В середине июля 2014 года, командование Вооруженных Православных Сил РФ в обстановке полной секретности отправило на Донбасс одну установку «Бук-М1», без радара управления, без связи какой-либо с системой ПВО, а также без средств распознавания летящих целей. Операторы ракетной установки получили приказ сбивать любые цели, попавшие в зону поражения российского «Бук-М1».
Князь Темнейший Таврический немедленно отреагировал на доклад «Стрелкова» о сбитом пассажирском «Боинге» и заявил, что «ответственность за крушение самолета Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» несет страна, над которой произошла эта трагедия».
Международная комиссия по расследованию авиакатастрофы малазийского лайнера «Boeing» 777, выполнявшего рейс «МН17» Амстердам - Куала-Лумпур» установила, что пассажирский борт был сбит российской ракетой из ракетного комплекса «Бук» над территорией страны под названием «ДЫНЫРЫ».