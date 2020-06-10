Є свідок, який бачив "Бук", запуск ракети, якою був збитий MH17, і чотирьох солдатів у танкістських шоломах, - прокурор Бергер

Прокурор у судовому процесі щодо збитого в 2014 році в небі над Донецькою областю малайзійського "Боїнга" МН17 стверджує, що у слідства є свідок, який бачив, як їхав "Бук", бачив солдат у танкістських шоломах і чув запуск ракети.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це представник прокуратури Тейсі Бергер повідомив у середу в межах другого блоку попередніх слухань у справі про збитий МН17, які проходять в судовому комплексі Схіпхолу в Нідерландах.

Цей свідок проходить у справі як X48, якого прокуратура хотіла б опитати ще раз.

"Як і M58, на місці стрілянини був присутній X48. Цей свідок заявляє, що 17 липня 2014 року у другій половині дня, близько блокади самопроголошеної ДНР на дорозі зі Сніжного до Савур-Могили, він побачив, як їхав "Бук", і через декілька хвилин почув і побачив, що ракету було запущено. X48 бачив, як загорілося поле, і знав, де було запущено ракету", - деталізував прокурор.

За його словами, це те саме місце, яке зображено на супутникових знімках.

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"X48 стверджує, що після запуску ракети "Бук" виїхав на дорогу, а також, що було чотири солдати в однаковій формі. Уніформа була кольору хакі, вони були в шоломах із прикріпленими вухами. Ці солдати виглядали не так, як ті, які стояли на блокпості", - переказав свідчення свідка Бергер.

Прокурор стверджує, що цього свідка слідчий суддя заслухав у 2016 році за відсутності Державної прокуратури, якій було надано можливість поставити декілька письмових запитань.

Слідчий суддя вважає, що свідчення X48 "надійні".

"Проте Державна прокуратура, як і раніше, бачить причину для подальших запитань принаймні про чотирьох солдат в однаковій уніформі й у танкових шоломах. У заяві не зазначено, чи бачив свідок цих чотирьох солдат у "Буці" або поблизу нього. Також не зрозуміло, чи бачив свідок цих чотирьох солдат до або після запуску ракети, або і те, і інше, і чи бачив свідок, що сталося з цими чотирма людьми в танкових шоломах після стрілянини. Для правильної оцінки заяви X48 Державна прокуратура вважає за необхідне поставити додаткові запитання щодо цього", - пояснив він необхідність додаткового допиту.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.

9 березня 2020 року почалмсь засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден із підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і винести справедливий вирок.

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За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, установці "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.

Наприкінці березня 2020 року суд у справі про збитий МН17 дозволив захисту одного з чотирьох обвинувачених - Олега Пулатова - вивчити матеріали справи з тим, щоб підготувати свою позицію до засідання, призначеного на 8 червня, а представникам рідних загиблих - обмежений доступ до офіційних матеріалів справи.

Суд розпочав розгляд справи за розкладом. 10 червня в судовому комплексі "Схіпхол" у Нідерландах відбувається шосте судове засідання у справі МН17.