Оккупанты задержали 20-летнего жителя оккупированного Севастополя по подозрению в "экстремизме"

В оккупированном Крыму в Севастополе российская Федеральная служба безопасности задержала 20-летнего Андрея Кулиевича, предварительно, по подозрению в возбуждении ненависти или вражды.

Об этом сообщает украинское издание "Ґрати" со ссылкой на адвоката Сергея Легостова, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что дома у Кулиевича провели обыск, изъяли телефон и электронные носители. После этого севастопольца доставили в управление ФСБ в Симферополе.

В ФСБ официально не сообщали о задержании севастопольца.

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