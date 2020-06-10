Оккупанты задержали 20-летнего жителя оккупированного Севастополя по подозрению в "экстремизме"
В оккупированном Крыму в Севастополе российская Федеральная служба безопасности задержала 20-летнего Андрея Кулиевича, предварительно, по подозрению в возбуждении ненависти или вражды.
Об этом сообщает украинское издание "Ґрати" со ссылкой на адвоката Сергея Легостова, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что дома у Кулиевича провели обыск, изъяли телефон и электронные носители. После этого севастопольца доставили в управление ФСБ в Симферополе.
В ФСБ официально не сообщали о задержании севастопольца.
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Пишуть з Перекопу.
Максимальні зусилля окупаційної влади терміново спрямовані на розчистку русла Північно-Кримського каналу.
Виконавцям поставлене завдання завершити підготовку каналу до параду 24 червня.
Щось мені підказує що сам парад у руслі проводити не будуть, а може бути щось інше.
Поки у нас з ворогом "мир".
До особливої уваги патріотів Херсонщини, першочергово Каланчацького, Чаплинського, Генічеського, Новотроїцького районів.
Буде дуже гаряче літо, та крім нас самих ми нікому не потрібні.
Й якщо почнеться "гуманітарна евакуація" та "розведення військ" то слід мати біля себе родини та усе цінне й важливе.
Бо хтось буде звично драпати, хтось - прикручувати триколори на свої кокарди та райвідділи й управи.
А нам своє робити.
Знаючи що першим кроком окупантів буде повна зачистка "ХерНР" від "бандерівського елементу"
Знаючи що після сьогоднішніх кадрових поступок та надання почесних посад кримським татарам багато хто у Меджлісі буде мовчати.
А ось й цікава "новина" з Криму. Пазл, якого не вистачало.
ФСБ сьогодні, 10 червня, заявляє про нібито попереджений теракт (вибух на ринку) та про затриманих осіб, нібито пов'язаних із "представителями радикальных украинских формирований, воюющих на юго-востоке Украины."
Що ж, все для Херсонщини починається за загальновідомими лекалами...
Прошу поширення.
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https://www.facebook.com/photo/?fbid=10223015794361318&set=a.10207827698268408&*********************************************************************-_br9okBbQJtCdEDdeKCxQd59zujDsRhbTIa2vqkYY0JclkQULXuzaokbl4nPZQUb_c-NAjtM&__tn__=EH-R