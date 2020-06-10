Госпредприятие "Медицинские закупки" вскоре начнет закупку средств индивидуальной защиты прежде всего у украинских производителей, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Черниговскую область встретился с предпринимателями.

Об этом пишет официальный сайт главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"Предприниматели призвали власти при закупке средств индивидуальной защиты предоставить приоритет украинским производителям, которые переориентировались на изготовление этой продукции из-за эпидемии коронавируса. Президент Украины лично контролировал этот вопрос. Он отметил, что ГП "Медицинские закупки Украины" вскоре начнет закупку средств индивидуальной защиты прежде всего у украинских производителей", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что с начала эпидемии коронавируса "при полном отсутствии в украинских больницах и аптеках средств индивидуальной защиты было принято решение закупать медицинские товары за рубежом через специальный фонд". По его словам, приоритетом стали национальные производители, когда закупки медсредств были переданы в Министерство здравоохранения.

"Минздраву поставлена ​​задача №1: встретиться с отечественными производителями, которые должны были за это время переориентироваться на свое производство, и работать прежде всего с нашими производителями", - сказал Зеленский.

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