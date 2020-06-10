Найманці РФ обстріляли зі 120 і 82-мм мінометів позиції ЗСУ біля Павлополя, втрат немає, - пресцентр ОС
Сьогодні збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши міномети калібрів 120 і 82 мм, а також гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу Павлополя противник двічі відкривав вогонь з мінометів калібрів 120 мм і 82 мм. Крім цього агресор застосував біля цього населеного пункту станкові протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Хутору Вільний ворог чотири рази обстріляв наші позиції з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
Від початку нинішньої доби втрат серед українських військовослужбовців внаслідок ворожих обстрілів немає.
Підсумки за минулу добу
9 червня збройні формування РФ 16 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції Об'єднаних сил із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Факти ворожого вогню було зафіксовано неподалік населених пунктів Новолуганське, Мар'їнка, Шуми, Оріхове, Кримське, Новотошківське, Хутір Вільний, Луганське, Авдіївка, Широкине і Старогнатівка.
За даними розвідки, 9 червня українські військовослужбовці знищили одного окупанта і ще чотирьох поранили.
За минулу добу представники Національної поліції зі складу Об'єднаних сил розкрили серед цивільного населення вбивство, 2 крадіжки, 3 шахрайства та 10 фактів незаконного зберігання наркотичних речовин. Також виявлено 62 адміністративні правопорушення. Лінію розмежування через контрольні пункти в'їзду-виїзду громадяни не перетинали.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль