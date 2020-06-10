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Надо отменить новую ввозную пошлину в размере 18% на импорт полимеров, - Зеленский

Надо отменить новую ввозную пошлину в размере 18% на импорт полимеров, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский потребовал отменить специальную пошлину в размере 18% на импорт полимеров.

Об этом сообщает пресс-служба президента, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что в рамках рабочего визита в Черниговскую область на встрече с бизнесом предприниматели пожаловались на высокую специальную ввозную пошлину в размере 18% на сырье, которая увеличивает себестоимость продукции. Зеленский позвонил министру экономики, торговли и сельского хозяйства Игорю Петрашко, чтобы решить эту проблему.

"Министерство экономики обобщило этот вопрос - и это была ошибка. Не надо обобщать. Надо отменять эту пошлину. Решение этого вопроса понятное, и мы это сделаем", - отметил президент.

Как сообщалось, 22 мая Межведомственная комиссия по международной торговле ввела 18% пошлину на импорт полимерных материалов независимо от страны происхождения и экспорта. 7 июня решение вступило в силу и будет действовать 200 дней.

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Автор: 

Зеленский Владимир (23832) пошлина (1043) предприниматели (618) Чернигов (787)


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Топ коментарі
+19
сЦарь...всемогущий сЦарь...
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10.06.2020 17:59
+11
А оно разбирается в этих полимерах? Что ему сказали , то и вякает как клоун.
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10.06.2020 18:11
+10
а хіба економіка - це сфера компетенції президента?
воно взагалі збирається виконувати свої обов'язки?
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10.06.2020 18:03
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сЦарь...всемогущий сЦарь...
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10.06.2020 17:59 Відповісти
А оно разбирается в этих полимерах? Что ему сказали , то и вякает как клоун.
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10.06.2020 18:11 Відповісти
он запоминает последнюю фразу...
кто сказал ему на ухо - тот в дамках...
Полимеры кому то нужно..
Вот...
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10.06.2020 18:29 Відповісти
отменять пошлины на полимеры - это полумеры
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10.06.2020 18:47 Відповісти
Так и есть и хорошо хоть запоминает последнее слово.))
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10.06.2020 18:55 Відповісти
Сам принял сам отменил а лохам радости!
Именно люди им назначенные Ее и приняли и ОН ЛИЧНО за это в ответе.
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10.06.2020 18:39 Відповісти
им тут платят. боты сидят на нескольких аккаунтах и исходят на хавноу по любому поводу.
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10.06.2020 21:23 Відповісти
Це для Бєні?
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10.06.2020 18:00 Відповісти
Это называется статья 206 Уголовного Кодекса Украины
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10.06.2020 18:46 Відповісти
просрали все полимеры...
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10.06.2020 18:01 Відповісти
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10.06.2020 18:03 Відповісти
Только хотел написать Кто в курсе, тот поймет
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10.06.2020 18:07 Відповісти
Смотрим, кому из олигархов срочно нужны дешевые полимеры.
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10.06.2020 18:01 Відповісти
как ни звучит банально- не все так однозначно.Днями в СМИ была информация, что по заявлению "Карпатнефтехима" (единственный производитель полимеров в Украине) начато антидемпинговое расследование с целью закрыть укр.рынок для других поставщиков-производителей полимеров т.е. говоря проще убрать конкурентов путем повышения ввозных пошлин и вроде как владельцем "Карпатнефтехима" является экс-глава укр.бизнеса ЛУКОЙЛА Ильхам Мамедов в доле с кем-то. Рост ввозной пошлины автоматически влечет удорожание готовой продукции, а значить ударят по карману конечных потребителей - украинцев.Это одна сторона медали, а если посмотреть другую то при демпинговых ценах импорта, "Карпатнефтехим" будет не у дел, а это повлечет закрытие рабочих мест на этом предприятии. В решении этого вопроса должен был быть разумный,сбалансированный подход
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10.06.2020 18:33 Відповісти
Весь бізнес який пов'язаний з кацапами повинен бути знищений не зважаючи на те що від цього українці втратять роботу. Козломорді повинні бути знищені разом з їхнім бізнесом.
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10.06.2020 18:54 Відповісти
ошибка это вы
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10.06.2020 18:02 Відповісти
а хіба економіка - це сфера компетенції президента?
воно взагалі збирається виконувати свої обов'язки?
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10.06.2020 18:03 Відповісти
оно и не понимает, поэтому всё ради видосика и ИМИТАЦИИ "всемогущего ссаря вовы-Нелоха"...
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10.06.2020 18:21 Відповісти
молодой лукашенко - пипец ))))
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10.06.2020 18:05 Відповісти
моника - всем индейцам Украины - отмена налогов - на 10 лет - а шо тем кто с полимерами можно - а почему нам незяяяя?)
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10.06.2020 18:07 Відповісти
Так решать сложные экономические вопросы - это позор! Это специально устроенное очередное цирковое представление для лохтората, где клоун снова показал все свои "таланты".
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10.06.2020 18:05 Відповісти
Зеленский позвонил
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10.06.2020 18:08 Відповісти
Дороги строит, пошлины отменяет, а если бы на его месте был какой-нибудь дурачок?!
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10.06.2020 18:14 Відповісти
так оно и есть дурачок, который делает вид что "строит, отменяет"
сначала вводит, а потом - "отменяет"..
понятное дело - вводили пошлины и разоряли нефтепереработку не для того чтобы вислюк отменял.. Но зебилы - ПРОГЛОТЯТ))
Надо отменить новую ввозную пошлину в размере 18% на импорт полимеров, - Зеленский - Цензор.НЕТ 685
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10.06.2020 18:24 Відповісти
Это видно и для Бени ( бандита - афериста) и для Вовика ( кровавого фашиста )(уйла ) . А это желание ...резидент ЗЕбил - капитулянт прочитал в добрых глазах )(уйла вместе с миром - капитуляцией Украины на милость паРаши..
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10.06.2020 18:18 Відповісти
У нас парламентсько-президентська республіка, а всім керує цей обісраний сцарь. Вішати треба також і спікера і прем'єра.
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10.06.2020 18:22 Відповісти
Это просто цирк, а не президент. Сначала назначаем, потом увольняем, сначала сажаем, потом выпускаем, сначала вводим, потом отменяем... Дурдом
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10.06.2020 18:34 Відповісти
Он никак не может выйти из роли клоуна
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10.06.2020 18:54 Відповісти
С кем то уже в долях. Не удивлюсь если с аналом г+г.
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10.06.2020 18:38 Відповісти
гигант мысли...
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10.06.2020 18:43 Відповісти
Это все ***** . Володя , вводи уже налог на содержание Ахметова и Фирташа , налог на Авакова и партии За життя . Чучело . хватит бубнеть . УРОД !
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10.06.2020 19:00 Відповісти
Як ця вова вже дістала! Тупий і ще тупіший нагадує!
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10.06.2020 19:02 Відповісти
Прийдя к презеденству сия личность , Которую выбрал народ .дал все полномочия , начал договорняки с мафией , а не попросил народ ее убрать . Для меня он ГОВНО !
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10.06.2020 19:08 Відповісти
Это сделано для того, что бы полимеры покупались НА УКРАИНСКОМ РЫНКЕ, А НЕ ВЕЗЛИ ИХ С КИТАЯ... Может Зеленский такими темпами растаможку авто снизит? Кто нибудь шепните ему, пускай позвонит Авакову и попросит что полицейские не брали взятки)))
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10.06.2020 19:08 Відповісти
 
 