Госпитализация больных COVID-19 в больницы, не предназначенные для этого, способствует распространению вируса, - Микичак

Прием пациентов с COVID-19 в автономные больницы, не предназначенные для таких госпитализаций, является одной из самых больших проблем распространения коронавируса в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом сегодня на заседании комитета по вопросам здоровья нации Верховной Рады заявила замглавы Минздрава Ирина Микичак.

"К сожалению, ряд руководителей здравоохранительных учреждений не придерживаются алгоритма и заполняют больницы на свое усмотрение. То есть пациент пришел, обратился - и тут же его госпитализировали. Это наверное, едва ли не самая большая проблема распространения коронавируса", - сказала она, добавив, что речь идет об автономных больницах.

По ее словам, работники Минздрава "пытаются реагировать" на такие случаи и "постоянно обращают внимание" на эту проблему при общении в онлайне и рабочих выездах в больницы.

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