МВФ не надто вірить, що українська влада здатна вивести країну з кризи, - Острікова

МВФ схвалив програму підтримки України на 5 млрд доларів, перший транш – 2,1 млрд вже перераховують. Радіти проте зарано, бо водночас МВФ погіршив прогноз падіння ВВП України в поточному році до 8,2% (попередній прогноз падіння ВВП був на 7,7%.).

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написала екс-депутата Тетяна Острікова.

Вона зазначила: "Що це означає? Швидше за все, МВФ не сильно покладаються на здатність української влади вивести країну з кризи. Чого очікувати, якщо в програмі діяльності Уряду пишуть одне, а в Меморандумі про співпрацю з МВФ беруть на себе інші зобов’язання?

До того ж Україна ще жодної програми співпраці з МВФ не виконала до кінця. Часто ми далі першого траншу не доходили. Попередня наша програма співпраці з МВФ від грудня 2018 року була теж Stand-by на 18 місяців на 3,8 млрд. доларів. Перший транш був в 1.4 млрд. і програму було припинено достроково.

Ще перед тим була програма EFF (середньострокова програма на кілька років) від березня 2015 року на 16,8 млрд. доларів. Тут Україна витримала навіть кілька траншів і отримала 8,4 млрд. доларів, але і цю програму було припинено достроково.

Те, що ми залишаємось співпрацювати з МВФ – це безумовно позитивний факт, але самі по собі такі програми не вирішать проблем української економіки. Потрібні інвестиції, а не просто кредити, потрібні інфраструктурні проєкти, а не врочисте відкриття 3-х км дороги, потрібні не пусті балачки, а стратегія: якою ми бачимо нашу економіку та які стимулюючі заходи вживаємо для досягнення мети. Але, на жаль, мені про таку стратегію поки не відомо".

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