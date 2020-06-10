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МВФ не надто вірить, що українська влада здатна вивести країну з кризи, - Острікова

МВФ не надто вірить, що українська влада здатна вивести країну з кризи, - Острікова

МВФ схвалив програму підтримки України на 5 млрд доларів, перший транш – 2,1 млрд вже перераховують. Радіти проте зарано, бо водночас МВФ погіршив прогноз падіння ВВП України в поточному році до 8,2% (попередній прогноз падіння ВВП був на 7,7%.).

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написала екс-депутата Тетяна Острікова.

Вона зазначила: "Що це означає? Швидше за все, МВФ не сильно покладаються на здатність української влади вивести країну з кризи. Чого очікувати, якщо в програмі діяльності Уряду пишуть одне, а в Меморандумі про співпрацю з МВФ беруть на себе інші зобов’язання?

До того ж Україна ще жодної програми співпраці з МВФ не виконала до кінця. Часто ми далі першого траншу не доходили. Попередня наша програма співпраці з МВФ від грудня 2018 року була теж Stand-by на 18 місяців на 3,8 млрд. доларів. Перший транш був в 1.4 млрд. і програму було припинено достроково.

Ще перед тим була програма EFF (середньострокова програма на кілька років) від березня 2015 року на 16,8 млрд. доларів. Тут Україна витримала навіть кілька траншів і отримала 8,4 млрд. доларів, але і цю програму було припинено достроково.

Те, що ми залишаємось співпрацювати з МВФ – це безумовно позитивний факт, але самі по собі такі програми не вирішать проблем української економіки. Потрібні інвестиції, а не просто кредити, потрібні інфраструктурні проєкти, а не врочисте відкриття 3-х км дороги, потрібні не пусті балачки, а стратегія: якою ми бачимо нашу економіку та які стимулюючі заходи вживаємо для досягнення мети. Але, на жаль, мені про таку стратегію поки не відомо".

Читайте також: МВФ офіційно затвердив програму кредитування Stand-by для України

Автор: 

МВФ (3069) Острікова Тетяна (45)


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Топ коментарі
+19
Зарубежные "партнеры" походу давно прохавали кто дорвался до власти в Украине, скоро и лохторат прозреет, не было-бы поздно
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10.06.2020 18:41
+12
Я так понимаю, что предыдущие пять годков прям очередь стояла из инвесторов в Украину?
Ее не было ни тогда, нет ее и сейчас.
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10.06.2020 18:46
+11
Так многие зебобики разочаровались в Зеленском потому что он слишком медленно сдает страну и будут голосовать за опзж
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10.06.2020 18:47
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Зарубежные "партнеры" походу давно прохавали кто дорвался до власти в Украине, скоро и лохторат прозреет, не было-бы поздно
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10.06.2020 18:41 Відповісти
Я так понимаю, что предыдущие пять годков прям очередь стояла из инвесторов в Украину?
Ее не было ни тогда, нет ее и сейчас.
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10.06.2020 18:46 Відповісти
Да не, все медленно приходило в упадок, но сейчас должно попереть, я лично в этом почти уверен, а вы разве нет?
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10.06.2020 18:50 Відповісти
Я нет. Простой пример "инвестиционной привлекательности" Украины: чего то западные и азиатские автоконцерны и производители промтоваров строили и строят свои мощностя в том самом Оркостане, но не в Украине. Украину обходят десятой стороной. И виноват в том явно не Пукин.
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10.06.2020 18:54 Відповісти
та то тебе надурили...з фєдєрастії інвестори БІЖАТЬ зі швидкістю -5млрд$ гіф в рік
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10.06.2020 19:04 Відповісти
А ще економіка Оркостану зазнає краху, тому, що раніше банки там населенню давали кредити під 8% річних, а тепер під 11%!
Я це вже чув. Як і бачу ці ж кредити в Україні під 49,5% річних.
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10.06.2020 19:07 Відповісти
Давай начнем с того, что в парашке есть нефть и газ, которые приносят 60% валютной выручки. Поэтому орки для нас не показатель поскольку у нас углеводородов нет
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10.06.2020 19:25 Відповісти
Ну тогда давай равняться на ЕС у них ведь тоже много нефти и газа и кредиты низкие от этого )
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10.06.2020 19:31 Відповісти
не 60% а 40%.
во-вторых когда тебя били головой, ты отшиб мозг.
украина добывает и нефть и газ. хочешь на 50000 евро оформим спор у юриста в европе?
мать твоя вот твоего вранья уже устала позориться
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10.06.2020 23:52 Відповісти
-Вот ты рашкотварь падлючая

- а по существу *дела* есть что сказать?
- А вот это по самому существу и есть...
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10.06.2020 20:33 Відповісти
Про вас, существа, сказать? Скажу!
Знакомимся: откровенный украиноненавистник, ненавидящий лютой ненавистью Украину и украинцев и адепт Дырляндии из Славянска, чмо, которое вылазит еще под никами "семь котлов", но в основном "Егор Ильин":
МВФ не надто вірить, що українська влада здатна вивести країну з кризи, - Острікова - Цензор.НЕТ 1351

Ух ты! А кто ж это его так залайкал то? Не вы ли, умственно одаренные, всего лишь за то, что он оправдывался чего ненавидит Украину и упомянул при этом "членом по роялю"?
Вот и вся ваша суть - за слова кремлевского ***** о "бубочка", "членом по роялю", вы пред ним трусы снимите и ягодицы сами раздвинете.
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10.06.2020 21:36 Відповісти
Ах ты ж лживая и подлая пригожинская мразота, ваш Нюрнберг-Гаага уже маячит на горизонте,ответите,ублюдки конченные, за все преступления против Украины!
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13.06.2020 10:35 Відповісти
Тупня, т.е.это "вы все врети!"?
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16.06.2020 14:54 Відповісти
Рашистская тварь ,отвечать не надо, тупо (как все делаешь) выполняешь команду -идти на 3 веселых буквы!
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18.06.2020 10:44 Відповісти
Как раз ОНО. Украина вожделенная территория для ордынских )(уйлопцев. Зная это, многие потенциальные инвесторы держатся по- дальше от укр.
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10.06.2020 19:10 Відповісти
то-то при Порохе каждые 2-3 дня в новостях "западный концерн открывает производство (строит завод) в Украине"..
Но стоило прийти вислюку и Ко - и имеем "инвестиционных нянь" при ПОСТОЯНЫХ новостях "западный инвестор уходит из Украины"
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10.06.2020 19:20 Відповісти
п.с.
По решению МВФ.
1. По решению исполнительного совета МВФ Украине выделяется сумма эквивалентная 5,098 млрд. долларов США.
2. Данная сумма выделяется в виде 3,6 млрд. special drawing rights (специальные права заимствования), что является исключительно безналичным средством кредитования, осуществляемым путем записи на специальных счетах с целью поддержания положительного сальдо платёжного баланса.
3. Предоставление данного заимствования связано с необходимостью преодоления последствий глобальной пандемии COVID-19.
4. МВФ обозначила четыре ключевых условия этой программы финансирования необходимых для ее реализации
а. смягчение экономических последствий кризиса, путем поддержки домашних хозяйств и мелких и средних предприятий.
б. обеспечение постоянной независимости центрального банка и гибкого обменного курса;
в. более жесткий контроль за банковскими решениями с целью обеспечение финансовой стабильности
г. продвижение ключевых мер управления и борьбы с коррупцией
5. МВФ предупреждает о высокой вероятности роста дефицита бюджета Украины за 2020 год.
6 МВФ пересматривает свои предыдущие прогнозы макроэкономического развития Украины и прогнозирует падение ВВП Украины в 8,2 % на 2020 г.
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10.06.2020 19:21 Відповісти
проще говоря, украину прикрывают от дефолта, дают деньги на выплату процентов по предыдущим кредитам
и только
отличный однако бизнес у мвф и главное - отвертеться потом не получится от накопившегося долгового кома, рычагов воздействия у мвф много, их не кидают
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10.06.2020 22:28 Відповісти
а можно весь список? за 5 лет должно быть 500 "западный концерн открывает производство (строит завод) в Украине"??
или ты так приписдел как всегда?
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10.06.2020 23:56 Відповісти
Как небыло, вот жеж есть https://censor.net/news/3201096/zelenskiyi_o_vydelenii_transha_mvf_eto_nasha_bolshaya_pobeda
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10.06.2020 18:54 Відповісти
Я так понимаю, что БПП стопроцентно не могла принимать законы и приходилось соглашаться с правками от других фракций?
А ты как это понимаешь?
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10.06.2020 19:22 Відповісти
Порошенко це корумпований і "спадковий казнокрад". Про це інвестори знали і корупція в Україні і повне небажання боротися з цим явищем Пєті регулярно висвітлювалось в світових ЗМІ. Тепер вони бачать "нувоказнорада" і, о диво!, роблять ті ж самі висновки. Особливо після публікації в Гардіан з прекрасною назвою "Випадковий президент". При чому слово випадковий не зовсім точний переклад. "Accident" буквально означає "нещасний випадок", "катастрофу яка має ннаслідком втрату людського життя". Тому коли нашого президента називають "accidential" то це вже тавро яке не змити ні-ко-ли.
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10.06.2020 19:48 Відповісти
оригинал не надо выборочно цитировать самому)) просто скрин сбросьте для верности сказанного))
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10.06.2020 19:56 Відповісти
раска инвестировала в дамбац и крым )) и только вы не заметили того,а инвесторы очень заметили)) какой нормальный будет вкладывать деньги))
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10.06.2020 19:54 Відповісти
Так многие зебобики разочаровались в Зеленском потому что он слишком медленно сдает страну и будут голосовать за опзж
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10.06.2020 18:47 Відповісти
Соевая зрада тоже в нем разочаровалась. Не оправдывает он их надежд. Ведь они так мечтали, чтобы он очень быстро сдал страну *****. Тогда прахоботы хоть бы не выглядели полнейшими идиотами. Ан нет - не судьба. Таки идиоты. Полнейшие.
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10.06.2020 19:10 Відповісти
Ага. Знаете, в чем разница между властью в Украине 2014-2019 и 2019-2020? Первая не оправдала самых лучших ожиданий. Вторая превосходит самые худшие. Нарид обиделся, что Порох не стал золотой рыбкой не принес всего и сразу и на шару. И выбрал нарид себе куклу олигархов, которая сделана нариду большую задницу.
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10.06.2020 19:19 Відповісти
Ага. Соевая мантра. Батьку нации попался х%#ватенький нарид. Вот в этом причина вся. Не оценили его стараний. В 2014 нарид (уничижительный термин, созданный пороховатой) был оказывается му-у-удрым, бо проголосовал в адинтур за олигарха, за одного из создателей партии отрыгонов, за толстого кнура, который перед тем уже 15 лет был в украинской политике и с кем только в союзы не входил... А вот через пять годков отупел нарид. И избрал Душегуба Украины. И вот душит этот душегуб Украину, душит и никак не задушит... Придется ********** срать жидкой зрадой еще до 2024 года. А что поделать? Не признавать же, что они лузеры и лохи, которых поимел толстый кнур. Отакое от.
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10.06.2020 19:33 Відповісти
Так отож-вдалося розвести народ,мов лохів цій порохосвиноті злодійській в 14-му-тому вони вже ніколи український народ не матимуть за людей-будь тих не 73%,а усі 100.Виродки-мафіозі демократію не визнають.
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10.06.2020 19:51 Відповісти
МВФ не надто вірить, що українська влада здатна вивести країну з кризи, - Острікова - Цензор.НЕТ 2938
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11.06.2020 14:53 Відповісти
Соєві сектанти тільки і вміють, що картинки з твітера і фейспука постити.
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11.06.2020 16:24 Відповісти
Правда глазки щиплет? Крепись, терпила

- Изя, почему некоторые не видят, что вокруг жопа?
- Потому, Сёма, что некоторым не хватает мужества посмотреть этой жопе в глаза!
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11.06.2020 18:02 Відповісти
Для соєвих шизофреників лише Свята Зрадонька є правдою та їхнім Богом.
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11.06.2020 21:31 Відповісти
МВФ не надто вірить, що українська влада здатна вивести країну з кризи, - Острікова - Цензор.НЕТ 83
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11.06.2020 22:14 Відповісти
Уже при предыдущем поздно было. Тоже мне, отбросы Европы еще мечтают...
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10.06.2020 19:03 Відповісти
Вообще не верит вот и разбила транш на части чтобы только поддержать народ страны и если выделенные деньги пойдут не по назначению следующих денег не будет.А с нашим правительством только так и надо делать.
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10.06.2020 18:42 Відповісти
Если бы хотели поддержать народ, скинули бы всем на карточки, а не вороватому посреднику в лице государства.
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10.06.2020 18:47 Відповісти
Вы забыли об одном,помощь от МВФ это тоже кредит хоть и под мизерный процент а гарантом возврата должна быть страна а не хоть хреновое но правительство.Правительства меняются как обосраные трусы а долги остаются.
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10.06.2020 19:01 Відповісти
И за какой ,пардон за выражение,хрен МВФ должен сбрасывать бездельникам деньги на карточку?
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10.06.2020 20:45 Відповісти
ну а че они будут верить, когда система клептократического олигархизма не меняется, бабло подкинули, чтобы еще продержаться этой системе, но рано или поздно все это рухнет, хотя, может и так задумано пустыню тут сделать
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10.06.2020 18:43 Відповісти
Система уже меняется, а будет меняться ещё сильнее со сменой поколений, то есть лет 5-10
Это ж не какая-то абстракция - это целая совокупность коррупционных схем от 100 грн на лапу и до распила миллиардов. Нельзя же сказать, что высшая власть ворует, а все остальные люди кристально чистые, не дают, не берут на лапу.
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10.06.2020 18:49 Відповісти
от вы умны, если уж так, то все течет, все меняется, можно и положительные процессы отследить, смотря с какой стороны посмотреть, оптимистично или пессимистично, но у меня сейчас немного пессимизма
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10.06.2020 18:58 Відповісти
Ну я думаю, что сознание определяет бытие. И чем меньше в сознании человека, совокупности людей, нации коррупции, тем меньше ее в стране.
Но сознание меняется медленно, даже при желании. А оно не у всех есть, само собой.

Так что я спокойно к этому отношусь, вектор задан, никуда уже не деться. Быстрее или медленнее - вопрос к каждому.
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10.06.2020 19:24 Відповісти
Эх... и не поспоришь с вами
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10.06.2020 19:35 Відповісти
Можете поспорить, я не против 😊
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10.06.2020 19:41 Відповісти
я устал и тем более согласен
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10.06.2020 19:53 Відповісти
Так на який ви придурки зелі гроші дали?
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10.06.2020 18:44 Відповісти
Да уж...Пэтя видел угрозу своей особе от "Самопомичи" и утопил их через СМИ в помоях, а оказалось, что угроза была совсем с другой стороны. От и "маємо те, що маємо"©...
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10.06.2020 18:44 Відповісти
господи, да отстаньте вы уже от Порошенка, он не бог, и сделал для Украины намного больше чем остальные, один безвиз чего стоит, а что вы сделали
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10.06.2020 18:55 Відповісти
не сильно - тобто ЗОВСІМ не вірить
і не помиляється
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10.06.2020 18:46 Відповісти
верить - это одно...знать - это другое...
а они знают ! знают, что неспособна !! но видимо, дефолт в Украине еще страшнее
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10.06.2020 18:46 Відповісти
Это в общем-то не вопрос веры. Для МВФ это вопрос платежеспособности. Раз дают, значит, знают, что получат назад.

И откуда бывший депутат от Самопомощи в курсе внутренней движухи в МВФ.
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10.06.2020 18:46 Відповісти
Всі *колишні * стають ну дю-ю-ю-же шибко *вумними .
Коли їх особливо відсовують від *корита * .
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10.06.2020 18:49 Відповісти
Такасама вумна, кака мая Сагрочка потом...
🤣
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10.06.2020 18:56 Відповісти
Кругом враги.
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10.06.2020 18:57 Відповісти
А кто верит? Разве есть такие?. Даже сам Шмигаль не верит

Шмыгаль об экономическом кризисе в Украине:
"Мы (они, теперешняя власть) глубоко просели...
Непростые времена, возможно, еще впереди"
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10.06.2020 18:58 Відповісти
Поржал Оказывается МВФ принимают решение голосованием - соберется, бывало, Правление на пикничок. тут встает председатель и говорит как тост: " Товарищи, прошу определиться, кто верит, а кто - нет " Ну и голосует народ в предвкушении
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10.06.2020 18:59 Відповісти
не читай пукінських ґебельсів.. бо козлом станеш
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10.06.2020 19:08 Відповісти
Пукинские геббельсы просто не знают, что украинские правительства тупо воруют у них идеи.
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10.06.2020 19:22 Відповісти
Давай сразу ссылку на сру весну , а то всего лишь на его дочерный сайт
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10.06.2020 19:15 Відповісти
Этот сайт в качестве доказательств ссылается на такие же статьи или на свои собственные в прошлом без привязки к каким либо доказательствам или официальное заявление высокопоставленных лиц.
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10.06.2020 19:17 Відповісти
Бюджет, тарифи, зменшення кількості ФОПів: що передбачає новий меморандум з МВФ

Про що уряд домовився з Міжнародним валютним фондом та які зобов'язання взяла на себе Україна для отримання кредитних коштів.

Повернути бюджетну дисципліну після коронакризи
Тарифи на газ та опалення визначить "невидима рука ринку"
(тарифи будуть відображати витрати на газ і супутні витрати, включаючи капітальні інвестиції на модернізацію тепломереж.)
Зарплати в держкомпаніях: від кожного за здібностями, кожному за потребами

Гарантований мінімальний дохід

Подробиць щодо ГМД поки нема, але відомо, що Мінсоцполітики посилить перевірку одержувачів соціальних виплат для поліпшення їх адресності.

Крім стандартних тез про реалізацію заходів, передбачених пенсійною реформою 2017 року, у тексті меморандуму згадується зобов'язання Кабміну підготуватися до другого рівня пенсійної реформи.

Ціни зростатимуть повільно

Не допустити нового "банкопаду"
Криза 2014-2015 років привела до очищення банківської системи від фінустанов, не здатних працювати на ринку.

МВФ вимагає, щоб НБУ залишався "острівцем стабільності" серед хвиль українського політичного океану.
Так, Україна зобов'язується уникати політичних рішень щодо керівництва Нацбанку

Продовжити справу Уляни Супрун!!!

Приватизація повернетьсяhttps://www.epravda.com.ua/publications/2020/06/3/661302/?fbclid=IwAR2Yly6MSZQgrOFHnSX_ezzx9n857kN2Rrem6037h7sL8EzsIj--NxlQZZU https://www.epravda.com.ua/publications/2020/06/3/661302/?fbclid=IwAR2Yly6MSZQgrOFHnSX_ezzx9n857kN2Rrem6037h7sL8EzsIj--NxlQZZU
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10.06.2020 19:00 Відповісти
Про що уряд домовився з Міжнародним валютним фондом та які зобов'язання взяла на себе Україна для отримання кредитних коштів.
Продовжити справу Уляни Супрун!!!

Степанов про медреформу: Не адаптована до українських реалій
П'ЯТНИЦЯ, 8 ТРАВНЯ 2020
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що медична реформа створена колишньою командою на чолі із в.о. міністра Уляною Супрун "не про безоплатну медицину, не про гідні зарплати лікарям і не про здоров'я пацієнтів".


Так что, теперь уволят Степанова, или он скажет, что его не так поняли?
https://www.pravda.com.ua/news/2020/05/8/7250888/
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10.06.2020 19:02 Відповісти
Успокойся,Оострикова из Зрадонемощи всегда выступала против Пороха
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10.06.2020 19:24 Відповісти
Не сильно вірить...?)) То таки вірить? Інакше писали б просто - не вірить...
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10.06.2020 19:06 Відповісти
Вы прикиньте масштабы злого гения каломойского! Он инвестирует 200 млн в избирательную кампанию зеленского и его партии, а потом спокойно, руками зеленского ложит себе в карман 5 млрд кредитных денег от мвф. Илон Маск, Стив Джобс просто бизнес лохи, а могли бы стать миллиардерами гораздо проще
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10.06.2020 19:18 Відповісти
Яке відношення має ця коза драна до МВФ?Може думає фінансовим міністром стати?Губа не трісне?
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10.06.2020 19:22 Відповісти
Тут не Острикову надо обсуждать, а Зюзю со Шмыгалем.
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10.06.2020 19:26 Відповісти
Зюзя представляє клан коломойних та поглядає,як утворити власний.Це ідентично тому,як педро представляв клан ригів,потім утворив власний.А ця дилда-юрист-спекулянт нерухомістю до МВФ ніяким боком.
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10.06.2020 19:39 Відповісти
Острикова: блаблабла, як же хочу я бабла...
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10.06.2020 19:23 Відповісти
МВФ не сильно верит...

Ты, конёк молодой,
Передай, дорогой,
Что я честно погиб,
Но, не очень... (с)
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10.06.2020 19:25 Відповісти
Что вы пристебались до Остриковой, гн в ней проблема

МВФ одобрил программу поддержки Украины на 5 млрд. долларов, первый транш - 2,1 млрд уже перечисляют.
Радоваться однако рано, потому что одновременно МВФ ухудшил прогноз падения ВВП Украины в текущем году до 8,2% (предыдущий прогноз падения ВВП был на 7,7%.
Вы читать умеете?
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10.06.2020 19:29 Відповісти
МВФ не надто вірить, що українська влада здатна вивести країну з кризи, - Острікова - Цензор.НЕТ 1526
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10.06.2020 19:36 Відповісти
Зато они думают, что завести в кризис - нужно иметь особый талант. Таланта там не надо - надо набрать дурных чурбанов в команду, самому быть Ишаком - и кризис сам прийдет.
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10.06.2020 19:52 Відповісти
Уважаемый Господин МВФ - в Украине вообще нет сейчас людей способных вывести страну из кризиса. Ни у власти - ни около власти - везде одно гнилое жульё!!! Жулье и некомпетентность.
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10.06.2020 20:58 Відповісти
Утиль пытается резюмировать
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10.06.2020 21:30 Відповісти
 
 