Збройні Сили отримали 5 тисяч індивідуальних експрес-тестів на COVID-19 від Фонду Губського

Фонд інтелектуальної співпраці "Україна-ХХІ століття" передав Головному військовому клінічному госпіталю Міністерства оборони 5 тис. індивідуальних експрес-тест-систем для діагностики антитіл на коронавірус.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Факти, про це повідомляє пресслужба фонду.

Богдан Губський висловив вдячність військовослужбовцям Збройних Сил, які щоденно борються за незалежність держави.

"Українські військові щодня ризикують власним життям в епіцентрі бойових дій на Сході України, тому здоров’я військовослужбовців ЗСУ є питанням національної безпеки України. Саме тому я вважаю, що кожен свідомий українець повинен долучитися до допомоги тим, хто щодня на передовій", - зазначив Губський.

У свою чергу Командувач Медичних сил ЗСУ Ігор Хоменко подякував Фонд за допомогу військовим.

"Допомога небайдужих організацій, таких як Фонд "Україна-ХХІ століття" зараз вкрай важлива та необхідна. Символічно, що передача тестів відбувається саме 10 червня, у день, коли нашому госпіталеві виповнюється 265 років. Він є найпотужнішим військово-медичним закладом країни, який лікував та лікує наших захисників через поєднання сили духу, професіоналізму, відданості та патріотизму воїнів, лікарів та громади. На жаль, додалася ще одна біда. Ми щодня маємо випадки захворювань на коронавірус в лавах Збройних Сил. Однак, можу запевнити, що попри COVID-19 Збройні Сили України залишаються цілком боєздатними. Коронавірус не може підірвати нашу оперативну готовність. Незважаючи на пандемію, українські військовослужбовці здатні виконувати завдання за призначенням і готові відбивати агресію на суші, морі чи у повітрі, у тому силі завдячуючи таким партнерам, як "Фонд "Україна-ХХІ століття", - зазначив Хоменко.

За словами командувача, отримані тести будуть розподілені по всіх військово-медичних клінічних центрах, гарнізонних та мобільних госпіталях, у тому числі в районі проведення ООС.

Наголошувалося, що наразі в лавах ЗСУ лабораторно зафіксовано 296 захворювань на COVID-19, з яких вилікувалося 154 особи. Під контролем медиків наразі перебувають близько 600 військових, які контактували з хворими.

За інформацією Фонду, експрес-тести нещодавно отримали також військовослужбовці Державної прикордонної служби та працівники Служби безпеки України. Експрес-тести "Testsealabs" прості у використанні і дозволяють отримати результат всього за 15 хвилин.

Нагадаємо, Фонд інтелектуальної співпраці "Україна-ХХІ століття" розробив програму щодо надання психологічної підтримки дітям з Донбасу і переселенцям з Криму, які мають посттравматичний сидром, отриманий в результаті військових дій на Сході України та окупації Криму.