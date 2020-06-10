ФСБ РФ затримало п'ятьох осіб, нібито пов'язаних із "радикальними українськими формуваннями", за підозрою в підготовці теракту в окупованому Сімферополі
У ФСБ РФ заявили про запобігання теракту в окупованому Сімферополі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт служби.
"Внаслідок вжитих заходів затримано п'ятьох громадян Російської Федерації. Встановлено, що затримані здійснювали підготовку до підриву саморобного вибухового пристрою на одному з ринків республіканського центру, а також пропагували в мережі "Інтернет" ідеологію тероризму і екстремізму.
Вилучено саморобні вибухові пристрої, боєприпаси, стрілецьку, холодну зброю, засоби зв'язку, що містять інформацію про підготовлювані злочини, а також зв'язки з представниками радикальних українських формувань, які воюють на південному сході України", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що питання про порушення кримінальної справи щодо затриманих за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 205.2 КК Росії ("Підготовка до здійснення терористичного акту", "Публічні заклики до здійснення терористичної діяльності"), і обрання запобіжного заходу, вирішуються. Санкції статті передбачають позбавлення волі на строк до 20 років.
Крім того, проводяться оперативно-розшукові заходи "щодо встановлення пособників затриманих для перевірки їх на можливу причетність до сприяння зазначеній протиправній діяльності".
Нагадаємо, 10 червня стало відомо, що в окупованому Севастополі російська Федеральна служба безпеки затримала 20-річного Андрія Кулієвича, попередньо, за підозрою в розпалюванні ненависті або ворожнечі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Пишуть з Перекопу.
Максимальні зусилля окупаційної влади терміново спрямовані на розчистку русла Північно-Кримського каналу.
Виконавцям поставлене завдання завершити підготовку каналу до параду 24 червня.
Щось мені підказує що сам парад у руслі проводити не будуть, а може бути щось інше.
Поки у нас з ворогом "мир".
До особливої уваги патріотів Херсонщини, першочергово Каланчацького, Чаплинського, Генічеського, Новотроїцького районів.
Буде дуже гаряче літо, та крім нас самих ми нікому не потрібні.
Й якщо почнеться "гуманітарна евакуація" та "розведення військ" то слід мати біля себе родини та усе цінне й важливе.
Бо хтось буде звично драпати, хтось - прикручувати триколори на свої кокарди та райвідділи й управи.
А нам своє робити.
Знаючи що першим кроком окупантів буде повна зачистка "ХерНР" від "бандерівського елементу"
Знаючи що після сьогоднішніх кадрових поступок та надання почесних посад кримським татарам багато хто у Меджлісі буде мовчати.
А ось й цікава "новина" з Криму. Пазл, якого не вистачало.
ФСБ сьогодні, 10 червня, заявляє про нібито попереджений теракт (вибух на ринку) та про затриманих осіб, нібито пов'язаних із "представителями радикальных украинских формирований, воюющих на юго-востоке Украины."
Що ж, все для Херсонщини починається за загальновідомими лекалами...
Прошу поширення.
Вот, опять взяли наших ребят. Что теперь с ними будет? Как их вытащить? На кого менять?
здается мне это такие же заложники, которых немцы хватали на рынках во время войны
назначение модели: ботинки с данным рисунком дают +100 к карме от гопников вечером в подъезде и от росгвардии на митингах..