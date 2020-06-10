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Новини Окуповані території
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ФСБ РФ затримало п'ятьох осіб, нібито пов'язаних із "радикальними українськими формуваннями", за підозрою в підготовці теракту в окупованому Сімферополі

ФСБ РФ затримало п'ятьох осіб, нібито пов'язаних із

У ФСБ РФ заявили про запобігання теракту в окупованому Сімферополі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт служби.

"Внаслідок вжитих заходів затримано п'ятьох громадян Російської Федерації. Встановлено, що затримані здійснювали підготовку до підриву саморобного вибухового пристрою на одному з ринків республіканського центру, а також пропагували в мережі "Інтернет" ідеологію тероризму і екстремізму.

Вилучено саморобні вибухові пристрої, боєприпаси, стрілецьку, холодну зброю, засоби зв'язку, що містять інформацію про підготовлювані злочини, а також зв'язки з представниками радикальних українських формувань, які воюють на південному сході України", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що питання про порушення кримінальної справи щодо затриманих за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 205.2 КК Росії ("Підготовка до здійснення терористичного акту", "Публічні заклики до здійснення терористичної діяльності"), і обрання запобіжного заходу, вирішуються. Санкції статті передбачають позбавлення волі на строк до 20 років.

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Крім того, проводяться оперативно-розшукові заходи "щодо встановлення пособників затриманих для перевірки їх на можливу причетність до сприяння зазначеній протиправній діяльності".

Нагадаємо, 10 червня стало відомо, що в окупованому Севастополі російська Федеральна служба безпеки затримала 20-річного Андрія Кулієвича, попередньо, за підозрою в розпалюванні ненависті або ворожнечі.

Автор: 

Крим (14139) Сімферополь (220) теракт (1015) ФСБ (1450)


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Топ коментарі
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https://www.facebook.com/borys.babin?*********************************************************************-_br9okBbQJtCdEDdeKCxQd59zujDsRhbTIa2vqkYY0JclkQULXuzaokbl4nPZQUb_c-NAjtM&__tn__=-UC%2CP-R Borys Babin
Пишуть з Перекопу.
Максимальні зусилля окупаційної влади терміново спрямовані на розчистку русла Північно-Кримського каналу.
Виконавцям поставлене завдання завершити підготовку каналу до параду 24 червня.
Щось мені підказує що сам парад у руслі проводити не будуть, а може бути щось інше.
Поки у нас з ворогом "мир".
До особливої уваги патріотів Херсонщини, першочергово Каланчацького, Чаплинського, Генічеського, Новотроїцького районів.
Буде дуже гаряче літо, та крім нас самих ми нікому не потрібні.
Й якщо почнеться "гуманітарна евакуація" та "розведення військ" то слід мати біля себе родини та усе цінне й важливе.
Бо хтось буде звично драпати, хтось - прикручувати триколори на свої кокарди та райвідділи й управи.
А нам своє робити.
Знаючи що першим кроком окупантів буде повна зачистка "ХерНР" від "бандерівського елементу"
Знаючи що після сьогоднішніх кадрових поступок та надання почесних посад кримським татарам багато хто у Меджлісі буде мовчати.
А ось й цікава "новина" з Криму. Пазл, якого не вистачало.
ФСБ сьогодні, 10 червня, заявляє про нібито попереджений теракт (вибух на ринку) та про затриманих осіб, нібито пов'язаних із "представителями радикальных украинских формирований, воюющих на юго-востоке Украины."
Що ж, все для Херсонщини починається за загальновідомими лекалами...
Прошу поширення.
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10.06.2020 19:02
+7
Фактически, у нас нет Президента, на Банковой сидит пустое место, управляемое агентом ФСБ Ермаком, получающим указания из Кремля
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10.06.2020 19:12
+3
И на что же Зеля сейчас их будет менять после того как выпустил ВСЕХ кацапов которых поймали при Порохе да ещё и беркутовцев выпустил. На признание Крыма кацапским или на воду в Крым?
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10.06.2020 19:02
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И на что же Зеля сейчас их будет менять после того как выпустил ВСЕХ кацапов которых поймали при Порохе да ещё и беркутовцев выпустил. На признание Крыма кацапским или на воду в Крым?
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10.06.2020 19:02 Відповісти
мочи ЗЕле в глотку, а не воду в Крым !!!!!
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10.06.2020 20:34 Відповісти
https://www.facebook.com/borys.babin?*********************************************************************-_br9okBbQJtCdEDdeKCxQd59zujDsRhbTIa2vqkYY0JclkQULXuzaokbl4nPZQUb_c-NAjtM&__tn__=-UC%2CP-R Borys Babin
Пишуть з Перекопу.
Максимальні зусилля окупаційної влади терміново спрямовані на розчистку русла Північно-Кримського каналу.
Виконавцям поставлене завдання завершити підготовку каналу до параду 24 червня.
Щось мені підказує що сам парад у руслі проводити не будуть, а може бути щось інше.
Поки у нас з ворогом "мир".
До особливої уваги патріотів Херсонщини, першочергово Каланчацького, Чаплинського, Генічеського, Новотроїцького районів.
Буде дуже гаряче літо, та крім нас самих ми нікому не потрібні.
Й якщо почнеться "гуманітарна евакуація" та "розведення військ" то слід мати біля себе родини та усе цінне й важливе.
Бо хтось буде звично драпати, хтось - прикручувати триколори на свої кокарди та райвідділи й управи.
А нам своє робити.
Знаючи що першим кроком окупантів буде повна зачистка "ХерНР" від "бандерівського елементу"
Знаючи що після сьогоднішніх кадрових поступок та надання почесних посад кримським татарам багато хто у Меджлісі буде мовчати.
А ось й цікава "новина" з Криму. Пазл, якого не вистачало.
ФСБ сьогодні, 10 червня, заявляє про нібито попереджений теракт (вибух на ринку) та про затриманих осіб, нібито пов'язаних із "представителями радикальных украинских формирований, воюющих на юго-востоке Украины."
Що ж, все для Херсонщини починається за загальновідомими лекалами...
Прошу поширення.
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10.06.2020 19:02 Відповісти
Пора срочно собираться на банковой
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10.06.2020 19:04 Відповісти
Фактически, у нас нет Президента, на Банковой сидит пустое место, управляемое агентом ФСБ Ермаком, получающим указания из Кремля
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10.06.2020 19:12 Відповісти
молодцы, продолжайте наблюдение
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10.06.2020 19:11 Відповісти
Ты же говорил что Зеля не даст воду в Крым, вот уже с дня на день дадут
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10.06.2020 19:13 Відповісти
чего ее дадут-то?
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10.06.2020 19:14 Відповісти
Как-то неумело действуют наши спецслужбы при Зеленском, неуверенно ФСБ РФ задержала пять человек, якобы связанных с "радикальными украинскими формированиями", по подозрению в подготовке теракта в оккупированном Симферополе - Цензор.НЕТ 1921
Вот, опять взяли наших ребят. Что теперь с ними будет? Как их вытащить? На кого менять?
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10.06.2020 19:04 Відповісти
Скорее всего там к всероссийскому охренендуму по обнулению рашенфюрера ради показухи состряпали дело о тероризме дабы постращать лохоторат к этому дюже "важному" сроку. Видимо ФСБ взяло ФСБ-ешника который сблотовал нескольких искателей приключений и их же и подставил. Может еще и визитку Яроша найдут в левом грудном кармане, а завтра об этом на все голоса взвоют кремлевские ученики Геббельса, мол, чо деется-я-я караул, хохлы наших бьют!
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10.06.2020 20:30 Відповісти
а были эти ребята ?
здается мне это такие же заложники, которых немцы хватали на рынках во время войны
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10.06.2020 20:36 Відповісти
Есть веские основания считать, что это была украинская диверсионная группа. Надо вытаскивать пацанов.
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11.06.2020 14:45 Відповісти
******....сценарий, о котором давно свистит некий профессор Соловей.
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10.06.2020 19:05 Відповісти
Соловєй нє свістіт - воно сценарій озвучує і фіксує попередні реакції
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10.06.2020 19:35 Відповісти
В Феодосии у базара живёт кот ему говоришь слава Украине ! Он в ответ героям слава ! Попрошу фэбэс разобраться с этим почему он метит мочой машины с колорадной лентой
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10.06.2020 19:05 Відповісти
подставные для обмена а настоящие военные остануться гнить на подвале
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10.06.2020 19:06 Відповісти
Если подставные, то и хрен с ними.
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10.06.2020 19:10 Відповісти
производитель: Россияйская Федерация..
назначение модели: ботинки с данным рисунком дают +100 к карме от гопников вечером в подъезде и от росгвардии на митингах..
ФСБ РФ задержала пять человек, якобы связанных с "радикальными украинскими формированиями", по подозрению в подготовке теракта в оккупированном Симферополе - Цензор.НЕТ 7854
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10.06.2020 19:12 Відповісти
Напевно, заважали пацакам здійснити теракт..
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10.06.2020 19:13 Відповісти
ФСБ РФ задержала пять человек, якобы связанных с "радикальными украинскими формированиями", по подозрению в подготовке теракта в оккупированном Симферополе - Цензор.НЕТ 8081
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10.06.2020 19:16 Відповісти
ХерНР вам, а не Украина!
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10.06.2020 19:16 Відповісти
Нужно отвечать адекватно козломордым . Иначе это не прекратится .
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10.06.2020 19:27 Відповісти
Но у нас некому этим заниматься .Все заняты удержанием " хлебных " мест и деребаном бабла .
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10.06.2020 19:30 Відповісти
Опять "украинские диверсанты"? Раз пошли такие российские провокации, надо поднимать боеготовность.
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10.06.2020 20:40 Відповісти
Чеченський сценарій?
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10.06.2020 21:10 Відповісти
Как бы в натуре феэсбешники ещё жилой дом не рванули.
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10.06.2020 21:23 Відповісти
Давайте малороси на море в Крим, для ворога малувато обмінного фонду і поліцаї не мають достатньо показників за теракти та вилучення зброї і наркоти.
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11.06.2020 08:45 Відповісти
 
 