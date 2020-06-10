ФСБ РФ затримало п'ятьох осіб, нібито пов'язаних із "радикальними українськими формуваннями", за підозрою в підготовці теракту в окупованому Сімферополі

У ФСБ РФ заявили про запобігання теракту в окупованому Сімферополі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт служби.

"Внаслідок вжитих заходів затримано п'ятьох громадян Російської Федерації. Встановлено, що затримані здійснювали підготовку до підриву саморобного вибухового пристрою на одному з ринків республіканського центру, а також пропагували в мережі "Інтернет" ідеологію тероризму і екстремізму.

Вилучено саморобні вибухові пристрої, боєприпаси, стрілецьку, холодну зброю, засоби зв'язку, що містять інформацію про підготовлювані злочини, а також зв'язки з представниками радикальних українських формувань, які воюють на південному сході України", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що питання про порушення кримінальної справи щодо затриманих за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 205.2 КК Росії ("Підготовка до здійснення терористичного акту", "Публічні заклики до здійснення терористичної діяльності"), і обрання запобіжного заходу, вирішуються. Санкції статті передбачають позбавлення волі на строк до 20 років.

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Крім того, проводяться оперативно-розшукові заходи "щодо встановлення пособників затриманих для перевірки їх на можливу причетність до сприяння зазначеній протиправній діяльності".

Нагадаємо, 10 червня стало відомо, що в окупованому Севастополі російська Федеральна служба безпеки затримала 20-річного Андрія Кулієвича, попередньо, за підозрою в розпалюванні ненависті або ворожнечі.