В Офісі генпрокурора готують дві кримінальні справи проти Порошенка за хуліганство, - адвокат Новіков
В офісі генпрокурора Венедіктової готують ще дві кримінальні справи проти п'ятого президента Петра Порошенка за хуліганство.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив адвокат Порошенка Ілля Новіков в ефірі телеканалу "Прямий".
Новіков зазначив, що про це стало відомо з неофіційних джерел в ОГПУ.
"Сюжет такий - "хуліганство, вчинене колишнім п'ятим президентом Порошенком з особливим цинізмом і зневагою до суспільства". Один епізод був 25 лютого, а другий - 27 лютого минулого року під час поїздки в Запоріжжя і Червоноград", - зазначив Новіков.
Ілля Новіков зауважує, що в ситуації з політичними переслідуваннями Порошенка Генпрокуратура під керівництвом Венедіктової і ДБР перейшли червоні лінії, за якими закінчується здоровий глузд і адекватність.
"Це стиль поведінки, запозичений у російських чиновників, які не займаються ні законністю, ні репутацією в суспільстві, а виконують найабсурдніші вказівки зверху, - зазначає Ілля Новіков.
"Я не знаю, як вони будуть це розслідувати, як вони це будуть пояснювати. Що не так з усіма цими справами? Вони не бояться, що їм не повірить суспільство. Вони не бояться здатися смішними. Вони не бояться, що суспільство прийде до них і запитає - що ви робите? На що витрачаєте гроші? Вони готові в такому форматі вийти і сказати: так, ми витрачаємо ваші гроші на те, щоб розслідувати, як президент Порошенко вчинив хуліганство. А хіба щось не так? І це сумні новини нинішнього дня", - резюмує адвокат.
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Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко відреагував на звинувачення проти п'ятого президента України Петра Порошенка, які висуває йому Офіс Генпрокурора під керівництвом Ірини Веденіктової.
Як Генпрокурор, який добився засудження експрезидента Януковича, я вважаю, що вищих керівників держави не тільки можна, але й треба притягувати до відповідальності. Але! Якщо на це є вагомі й очевидні суспільству докази особливо важких доказів", - наголосив https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1512959185569918&id=100005675529100 Луценко у своєму Facebook.
Він пояснив, що лист Януковича про введення російських військ в Україну - очевидний доказ держзради. "І це мало бути покарано", - додав Луценко.
"Про мегакорупцію Президента Порошенка наговорено гору. Але за рік гора родила жалюгідну мишу - ніби то п'ятий Президент порушив порядок при призначенні керівника розвідки. Що, до речі, є його прямим конституційним правом", - наголосив він.
І додав: "Тому висновок такий: або докази держзради, особистого збагачення - або займіться більш корисною роботою".
Ну що, здобули? В Тайожний Союз?
https://twitter.com/_Smithchenko Адам Смит https://twitter.com/_Smithchenko @_Smithchenko https://twitter.com/_Smithchenko/status/1270693055155273730 6 ч
Пороху предъявили 426-1 КК "Перевищення військовою службовою особою влади чи повноважень в умовах особливого періоду".
Кого-то якобы не так назначил.
Мутная статья, по которой при желании можно привлечь любого офицера, пусть и в режиме цирка.
Прецедент сильно разозлит военных!
Відео: https://www.youtube.com/watch?v=l3NK3SMOMsc
Саме це робить "Блазень"...
Какие же действия во время упомянутых поездок Порошенко можно теоретически квалифицировать как хулиганство? Ничего "более криминального", чем нижеследующая подборка видео, в открытых источниках обнаружить не удалось.
Итак, дин из эпизодов, о которых говорил Новиков, видимо, касается встречи с жителями Запорожья, когда Петр Алексеевич 27 февраля 2019 года https://gordonua.com/news/politics/poroshenko-snyal-shapku-s-devushki-v-zaporozhe-video-772226.html снял шапку с девушки в толпе, но сразу же вернул ее собственнице. Видео опубликовал журналист Андрей Ткачук. Это произошло после того, как в толпе выкрикнули фразу, похожую на "Почему вы преследуете [блогера] Анатолия Шария?".
Что касается https://zaxid.net/ti_takiy_shahtor_yak_ya__balyarina__poroshenko_u_vidpovid_na_pitannya_pro_borgi_shahtaryam_n1476369 визита Порошенко в Червоноград на Львовщину 23 февраля прошлого года, то тогда он жестко ответил на вопрос о долгах ГП "Львовуголь", прозвучавший из толпы, усомнившись в профессии одного из участников встречи с президентом и, соответственно, причинах, побудивших его задать вопрос главе государства.
На первом из двух видео Порошенко стоит на сцене на Вечевой площади в центре города.
"Внимание! Я хотел бы сейчас попросить, чтобы Степан Кубив, первый вице-премьер прокомментировал погашения задолженности по шахтерам. Да? Слава Богу", - сказал Порошенко и уже начал отходить от трибуны, но услышав какой-то возглас из толпы, повернулся и сказал: "Да мы знаем. Ты такой шахтер, как я - балерина!".На втором видео из Червонограда видно, как Порошенко вместе со своей женой Мариной в окружении охраны идет по площади около памятника жертвам Голодомора и здоровается с людьми, которые пришли к нему на встречу. В какой-то момент из толпы слышен возглас: "Попросите, чтобы отдали долги. "Львовуголь" пусть отдаст долги!". В ответ на это Порошенко говорит: "А вы работаете в "Львовуголь"? "Нет. Мой папа работает уже 32 года ", - ответил человек. "А вы уже рассчитались по долгам? Так что вы ...", - на этом ответ Порошенко обрывается. Возможно, снимавшего этот эпизод на телефон толкнули, и теперь это хотят протрактовать как хулиганские действия.
Если у Офиса генпрокурора нет в загашнике по Запорожью и Червонограду ничего "более криминального", то можно согласиться с выводами Ильи Новикова.
https://www.dsnews.ua/politics/za-chto-poroshenko-shyut-*********-11062020110000