В Офісі генпрокурора готують дві кримінальні справи проти Порошенка за хуліганство, - адвокат Новіков

В офісі генпрокурора Венедіктової готують ще дві кримінальні справи проти п'ятого президента Петра Порошенка за хуліганство.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив адвокат Порошенка Ілля Новіков в ефірі телеканалу "Прямий".

Новіков зазначив, що про це стало відомо з неофіційних джерел в ОГПУ.

"Сюжет такий - "хуліганство, вчинене колишнім п'ятим президентом Порошенком з особливим цинізмом і зневагою до суспільства". Один епізод був 25 лютого, а другий - 27 лютого минулого року під час поїздки в Запоріжжя і Червоноград", - зазначив Новіков.

Ілля Новіков зауважує, що в ситуації з політичними переслідуваннями Порошенка Генпрокуратура під керівництвом Венедіктової і ДБР перейшли червоні лінії, за якими закінчується здоровий глузд і адекватність.

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"Це стиль поведінки, запозичений у російських чиновників, які не займаються ні законністю, ні репутацією в суспільстві, а виконують найабсурдніші вказівки зверху, - зазначає Ілля Новіков.

"Я не знаю, як вони будуть це розслідувати, як вони це будуть пояснювати. Що не так з усіма цими справами? Вони не бояться, що їм не повірить суспільство. Вони не бояться здатися смішними. Вони не бояться, що суспільство прийде до них і запитає - що ви робите? На що витрачаєте гроші? Вони готові в такому форматі вийти і сказати: так, ми витрачаємо ваші гроші на те, щоб розслідувати, як президент Порошенко вчинив хуліганство. А хіба щось не так? І це сумні новини нинішнього дня", - резюмує адвокат.