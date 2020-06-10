УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13194 відвідувача онлайн
Новини Взяточники
2 667 4

Пограничник попался на взятке 500 долл. за содействие контрабанде сигарет в Венгрию, - военная прокуратура. ФОТО

Сообщено о подозрении в получении взятки инспектору пограничной службы одного из отделов пограничной службы Мукачевского пограничного отряда (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Западного региона.

Пограничник попался на взятке 500 долл. за содействие контрабанде сигарет в Венгрию, - военная прокуратура 01

По данным следствия, взятка в размере 500 долларов предназначалась за содействие у в беспрепятственном перемещении табачных изделий через государственную границу вне пункта пропуска из Украины в Венгрию. Речь идет о предоставлении служебной информации о размещении на государственной границе пограничных нарядов.

Пограничник попался на взятке 500 долл. за содействие контрабанде сигарет в Венгрию, - военная прокуратура 02

Читайте: На Ривненщине пограничник задержан на взятке 19,2 тыс. грн, - военная прокуратура. ФОТО

Пограничник попался на взятке 500 долл. за содействие контрабанде сигарет в Венгрию, - военная прокуратура 03

"Продолжаются следственные (розыскные) действия. По результатам их проведения будут решены вопросы об избрании пограничнику меры пресечения и отстранении от занимаемой должности", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Старший сержант Черновицкого погранотряда попался на взятке 2,1 тыс. евро, - военная прокуратура. ФОТО

Автор: 

взятка (4704) пограничники (1100) Военная прокуратура (722) Закарпатская область (2049)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
це все ще надовго...- так як годуються більш високі хРяки із ціеї кормушки...
показати весь коментар
10.06.2020 19:40 Відповісти
Мабуть зряплата в нього маленька. Хотів стати олігархом на хабарях, але налетіли круки, які теж хочуть стати олігархами.
показати весь коментар
10.06.2020 19:47 Відповісти
Позорный столб ему! И забросать тухлыми яйцами - чтоб не позорил впредь честь мундира такими жалкими взятками!
показати весь коментар
10.06.2020 19:50 Відповісти
Цікаво, а скільки дав Розенблат, чи Насіров, чи скільки дасть Гримчак щоб їх не чіпали. До речі, а хто в Україні видобуває золото, а то знайшли і тишина?...
показати весь коментар
10.06.2020 20:11 Відповісти
 
 