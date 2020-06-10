Пограничник попался на взятке 500 долл. за содействие контрабанде сигарет в Венгрию, - военная прокуратура. ФОТО
Сообщено о подозрении в получении взятки инспектору пограничной службы одного из отделов пограничной службы Мукачевского пограничного отряда (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Западного региона.
По данным следствия, взятка в размере 500 долларов предназначалась за содействие у в беспрепятственном перемещении табачных изделий через государственную границу вне пункта пропуска из Украины в Венгрию. Речь идет о предоставлении служебной информации о размещении на государственной границе пограничных нарядов.
"Продолжаются следственные (розыскные) действия. По результатам их проведения будут решены вопросы об избрании пограничнику меры пресечения и отстранении от занимаемой должности", - говорится в сообщении.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль