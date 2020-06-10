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Новини Боротьба з корупцією
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Чиновники Одеської мерії майже в 10 разів завищили вартість земельної ділянки і незаконно заволоділи 131 млн грн, - САП

Чиновники Одеської мерії майже в 10 разів завищили вартість земельної ділянки і незаконно заволоділи 131 млн грн, - САП

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру трьом посадовцям Одеської міської ради та засновнику приватної компанії, задіяним у злочинній схемі заподіяння 131 млн грн збитків територіальній громаді Одеси.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

"Слідством встановлено, що у 2016 році Одеська міськрада викупила у приватної компанії нежитлові споруди загальною площею понад 6 тис. кв. м, які розташовувались на 141 га землі з метою розширення території для поховань на кладовищі. За результатами оцінки було визначено ціну нерухомості – понад 146 млн гривень. Проте експертиза, яка була проведена державною спеціалізованою експертною установою в межах розслідування НАБУ та САП, встановила, що її реальна вартість на той момент складала близько 15 млн гривень, тобто ціна була безпідставно завищена фактично в 10 разів", - говориться в повідомленні.

Зазначається, що отримані комерційною структурою кошти були виведені власниками фірми та легалізовані через низку суб’єктів господарювання.

За інформацією САП, директору департаменту комунальної власності Одеської міськради, голові постійної комісії та керівнику юридичного департаменту Одеської міськради повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

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Дії керівника та засновника комерційної структури кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого - ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України;

Ще 14 травня 2020 року про підозру у легалізації коштів, отриманих у наслідок вказаного корупційного злочину, повідомили керівнику і засновнику однієї з комерційних компаній, яка була використана для маскування їх злочинного походження (ч. 3 ст. 209 КК України). Вищий антикорупційний суд відмовився застосовувати до підозрюваного запобіжний захід, мотивуючи це рішення необґрунтованістю підозри.

2 червня Апеляційна палата ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП про застосування до вказаного підозрюваного запобіжного заходу у виді застави розміром 2,5 млн гривень. Крім того, на одеського бізнесмена покладено ряд процесуальних обов'язків.

Також про підозру у причетності до вчинення злочину було повідомлено оцінювачу майна (ч.1 ст.366 КК України)

Досудове розслідування триває, встановлюються інші особи, причетні до вчинення вказаного злочину.

Чиновники Одеської мерії майже в 10 разів завищили вартість земельної ділянки і незаконно заволоділи 131 млн грн, - САП 01

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Автор: 

НАБУ (5068) міськрада (478) корупція (4683) Одеса (5451) Одеська область (3208) Правоохоронні органи (2708) силовики (2513)


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10.06.2020 19:43 Відповісти
Как представишь что на хрупких плечах этих крыс всё государство держится, аж страшно стаёт.
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10.06.2020 19:45 Відповісти
Будет как с Краяном ! САП установил залог 2,5 миллиона гривен при ущербе 131 мл.гр.. Потянут ещё дело, а потом развалят его.
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10.06.2020 20:06 Відповісти
Да это копейки по сравнению с воровством трухановской банды из бюджета Одессы. Более воровитым мером был только боделан при овоще.
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10.06.2020 20:09 Відповісти
В десять. В десять, Карл!
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10.06.2020 22:08 Відповісти
Рошен крышевал труху, и зермак крышует, неужели Украина будет ждать следующего преза и надеяться, что он посадит двух своих папередников, или есть другой вариант?
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10.06.2020 22:32 Відповісти
Одесский горсовет выкупил у частной компании. Это раз.

Второе был "оценщик"

Таким образом, с адекватным адвокатом защита скажет "ЧАСТНОЕ лицо" запросило эту суму. Был оценщик (он же громоотвод). Вот и вся песня. Самый главный вопрос ПОЧЕМУ так произошло... ?
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10.06.2020 23:13 Відповісти
 
 