Олімпіада в Токіо відбудеться без пишних церемоній і за спрощеним сценарієм, - виконавчий директор Ігор-2020 Муто

Літня Олімпіада в Токіо, перенесена через коронавірус з липня цього року на наступний, відбудеться за "спрощеною" процедурі.

Як розповів виконавчий директор Ігор-2020 Тоширо Муто, Олімпіада "не проводитиметься пишно", пише Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Організатори заявили, що працюють із більш ніж 200 ідеями для спрощення і скорочення витрат.

Тоширо Муто на пресконференції також заявив, що організатори не виключили зменшення кількості вболівальників, хоча графік спортивних змагань поки залишається незмінним.

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Водночас, голова організаційного комітету Токіо-2020 Іосіро Морі відмовився обговорювати можливість скасування Ігор.

"Неправильно обговорювати спекуляції на основі гіпотетичного сценарію, тому наш напрямок - взагалі не розглядати питання про скасування Ігор", - додав він.

Нагадаємо, перенесені через коронавірус Олімпійські ігри в Токіо відбудуться з 23 липня по 8 серпня 2021 року.