Олімпіада в Токіо відбудеться без пишних церемоній і за спрощеним сценарієм, - виконавчий директор Ігор-2020 Муто
Літня Олімпіада в Токіо, перенесена через коронавірус з липня цього року на наступний, відбудеться за "спрощеною" процедурі.
Як розповів виконавчий директор Ігор-2020 Тоширо Муто, Олімпіада "не проводитиметься пишно", пише Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.
Організатори заявили, що працюють із більш ніж 200 ідеями для спрощення і скорочення витрат.
Тоширо Муто на пресконференції також заявив, що організатори не виключили зменшення кількості вболівальників, хоча графік спортивних змагань поки залишається незмінним.
Водночас, голова організаційного комітету Токіо-2020 Іосіро Морі відмовився обговорювати можливість скасування Ігор.
"Неправильно обговорювати спекуляції на основі гіпотетичного сценарію, тому наш напрямок - взагалі не розглядати питання про скасування Ігор", - додав він.
Нагадаємо, перенесені через коронавірус Олімпійські ігри в Токіо відбудуться з 23 липня по 8 серпня 2021 року.
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Кто-то горе-тоску заливает вином,
Кто-то пьёт от болезней микстуры,
Мы в Перми обожаем кидаться… говном,
По приказу министра культуры.
Он, министр культуры, у нас - здоровяк,
Знает всё про говно без бумажки,
Это он научил нас метать "коровяк",
Или, проще, - коровьи какашки.
И представил: команда построена в ряд,
Все, в ком удаль осталась - метают...
И к тому же не дорог спортивный снаряд,
Ведь говна-то в России - хватает!
Распалился, мечта устремилась в полёт:
Иностранный турист понаедет!
Может, Путин приедет, и тоже метнёт?
Ну, не Путин - хотя бы Медведев?
Вы решили, что я - глупых баек фанат?
Что над вами поэт издевался?
Нет, ребята, какашечный чемпионат -
Он и вправду не раз состоялся!
Собрались говномёты на поле с утра,
Грозным бицепсом гордо играя,
Вверх летело говно, и кричало "ура!"
Население Пермского края.
Сверхзадача минкульта - проста и ясна -
Чтобы видели злые Госдепы:
Сохранилась культура киданья говна -
Значит, крепнут духовные скрепы!
Чтобы знали среди чужеземных вояк,
Тех, что планы коварные носят:
Если что, мы всегда, в них метнём коровяк,
Может кто и добавки попросит!??
(Орлуша)
Простота в тренде
И вообще Олимпиада это про спорт а не шоу
медали вышлют почтой - олимпиада состоится!