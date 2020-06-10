Правоохоронці припинили діяльність контакт-центру на Луганщині, який обслуговував підприємства країни-агресора. ФОТО

Прокурори на Луганщині припинили діяльність контакт-центру, який обслуговував підприємства країни-агресора

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі офісу генерального прокурора.

У повідомленні зазначається: "За процесуального керівництва прокурорів управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, прокуратури Луганської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також сприяння створенню та діяльності терористичної організації (ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України).

В рамках цього кримінального провадження прокурорами спільно зі співробітниками Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях викрито факт функціонування у м. Сєвєродонецьку контакт-центру, який надавав інформаційні та комунікаційні послуги підприємствам Російської Федерації.

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За даними слідства, центр обслуговував клієнтську базу низки російських підприємств. Розрахунок за послуги працівників "фірми" здійснювався у російських рублях. За оперативними даними, частина "операторів" контакт-центру не були офіційно працевлаштовані та не сплачували податки до державного бюджету України.

Під час обшуку в офісі контакт-центру вилучено електронні та паперові носії інформації, що підтверджують співпрацю з юридичними особами країни-агресора.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває".