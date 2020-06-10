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Начальника Запорізького відділення поліції Попова перевели на рядову посаду за бійку, - облуправління НПУ

Начальника Запорізького відділення поліції Попова перевели на рядову посаду за бійку, - облуправління НПУ

На одній із баз відпочинку в Запоріжжі 6 червня стався конфлікт. У ньому брав участь начальник Запорізького відділення поліції ГУНП у Запорізькій області підполковник поліції Дмитро Попов.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Запорізької області.

В даний час його звільнено з керівної і переведено на рядову посаду. За цим фактом керівництво ГУНП призначило проведення службового розслідування за участю співробітників Запорізького управління Департаменту внутрішньої безпеки.

"Керівництво ГУНП у Запорізькій області займає принципову позицію щодо дотримання правил етичної поведінки співробітниками своїх підрозділів. Тим більше працівники поліції, які обіймають керівні посади, мають бути зразком для своїх підлеглих у поведінці на службі і в побуті", - наголошується в повідомленні.

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Автор: 

Запоріжжя (2265) конфлікт (444) Нацполіція (15163) звільнення (2675) Запорізька область (3598)


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Топ коментарі
+19
Это здесь для того, чтобы я поплакал над тяжелой судьбой мусора?
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10.06.2020 20:17
+6
Іноді зацідити - єдине що зупиняє покидьків. Новина не повна, немає інфи про мотив.
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10.06.2020 20:22
+5
Подполкана отправят патрулилить улицы?Интересна квеста....
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10.06.2020 20:17
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Это здесь для того, чтобы я поплакал над тяжелой судьбой мусора?
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10.06.2020 20:17 Відповісти
Подполкана отправят патрулилить улицы?Интересна квеста....
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10.06.2020 20:17 Відповісти
ага щас ,у него давно прикормленное место главного секьюрити в кошмарином им гадючнике и папочка с эпизодами подвигов этого гадючника -- которая и обеспечит это теплое местечко
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10.06.2020 20:52 Відповісти
Іноді зацідити - єдине що зупиняє покидьків. Новина не повна, немає інфи про мотив.
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10.06.2020 20:22 Відповісти
может "подсидел" кто-то.
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10.06.2020 20:30 Відповісти
Если я правильно понимаю - это по старому начальник горотдела
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10.06.2020 20:36 Відповісти
А может подполковник полкану врезал?
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10.06.2020 20:37 Відповісти
Или хенералу на фуражку насрал
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10.06.2020 20:48 Відповісти
Адъютанта трахнул ... ревность ..
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10.06.2020 21:07 Відповісти
Или его адъютант
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10.06.2020 21:15 Відповісти
В расчете что от удара одна звезда ему перелетит?
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10.06.2020 21:03 Відповісти
Какая может быть "рядовая должность" для подполковника?
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10.06.2020 20:45 Відповісти
директор перекрёстка ......
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10.06.2020 20:59 Відповісти
Начальник дежурной части, например. Может и в отдел можно как-то одним из офицеров просто, не начальником.
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10.06.2020 21:17 Відповісти
Лафа теперь можно махаться без последствий, чего собственно и добивался, Я так думаю.
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10.06.2020 21:02 Відповісти
ну брякнут мусарам надо что то)))
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10.06.2020 21:03 Відповісти
У мусоров такая схема уже давно отработана: пересидит сложные времена, а потом вернется на свое прикормленное место или внезапно будет обнаружен на вышестоящей должности.
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10.06.2020 21:15 Відповісти
Быдлота!
Защита чести офицера - дуэль.
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10.06.2020 21:42 Відповісти
от корыта отлучили но со свинарника не выгнали ...
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10.06.2020 22:00 Відповісти
 
 