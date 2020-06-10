Начальника Запорізького відділення поліції Попова перевели на рядову посаду за бійку, - облуправління НПУ

На одній із баз відпочинку в Запоріжжі 6 червня стався конфлікт. У ньому брав участь начальник Запорізького відділення поліції ГУНП у Запорізькій області підполковник поліції Дмитро Попов.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Запорізької області.

В даний час його звільнено з керівної і переведено на рядову посаду. За цим фактом керівництво ГУНП призначило проведення службового розслідування за участю співробітників Запорізького управління Департаменту внутрішньої безпеки.

"Керівництво ГУНП у Запорізькій області займає принципову позицію щодо дотримання правил етичної поведінки співробітниками своїх підрозділів. Тим більше працівники поліції, які обіймають керівні посади, мають бути зразком для своїх підлеглих у поведінці на службі і в побуті", - наголошується в повідомленні.

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