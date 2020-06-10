Найманці РФ не пропустили людей, які хотіли в'їхати на окуповану територію після відкриття КПВВ "Мар'їнка" і "Станиця Луганська", - пресцентр ОС
Найманці РФ не пропустили на територію ОРДЛО громадян, які намагалися туди в'їхати, після відкриття 10 червня двох КПВВ на лінії розмежування.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
З огляду на численні звернення громадян, які хочуть перетнути лінію розмежування, сьогодні 10 червня з 11:00 представники Державної прикордонної служби України почали пропуск осіб і транспортних засобів через контрольні пункти в'їзду-виїзду "Мар'їнка" і "Станиця Луганська".
Всього сьогодні на КПВВ прибуло понад 100 громадян, серед яких значна кількість осіб похилого віку і дітей. За регламентований час роботи з 11:00 до 14:00, у вищевказаних КПВВ прикордонники оформили і пропустили понад десять осіб, які мали намір потрапити на тимчасово окуповану територію України. Однак, протримавши їх кілька годин перед своїми блокпостами, російські найманці без пояснення причин повернули цих громадян на контрольовану урядом України територію.
Зазначається, що цивільні особи, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей взагалі стали заручниками російських військ і їхніх маріонеткових адміністрацій. "Окупанти не випускають людей із непідконтрольних уряду України територій Донбасу, чим навмисно намагаються спровокувати катастрофу гуманітарного характеру", - сказано в повідомленні.
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более убедительной, чем крохотная приписка:
"Работает снайпер!"....
Вазэлина вазьми с сабой..прративный...
Рад за твои розовые юношеские мечты и стремления. оставайся диванный воином: make divan, not war
Звісно, є невеликий відсоток людей, що їдуть туди для догляду за хворими, але ж то одиниці!
Около тысячи человек с самого утра собрались у пункта пропуска "Марьинка" и "Станица Луганская" на Донбассе, где в в 11:00 должны были открыть административную границу, но ни один человек так и не пересек ее из-за оккупантов. Источник: https://censor.net/n3201084
Всего сегодня на КПВВ прибыло более 100 граждан, среди которых значительное количество пожилых людей и детей. Источник: https://censor.net/n3201244
Завтра скажут было 10 человек.
А послезавтра - ваще никто не приходил.На самом деле - понты ещё вчера было известно что дыра пропускать не будет. Нах было ехать???