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Новини Агресія Росії проти України
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Найманці РФ не пропустили людей, які хотіли в'їхати на окуповану територію після відкриття КПВВ "Мар'їнка" і "Станиця Луганська", - пресцентр ОС

Найманці РФ не пропустили людей, які хотіли в'їхати на окуповану територію після відкриття КПВВ

Найманці РФ не пропустили на територію ОРДЛО громадян, які намагалися туди в'їхати, після відкриття 10 червня двох КПВВ на лінії розмежування.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

З огляду на численні звернення громадян, які хочуть перетнути лінію розмежування, сьогодні 10 червня з 11:00 представники Державної прикордонної служби України почали пропуск осіб і транспортних засобів через контрольні пункти в'їзду-виїзду "Мар'їнка" і "Станиця Луганська".

Всього сьогодні на КПВВ прибуло понад 100 громадян, серед яких значна кількість осіб похилого віку і дітей. За регламентований час роботи з 11:00 до 14:00, у вищевказаних КПВВ прикордонники оформили і пропустили понад десять осіб, які мали намір потрапити на тимчасово окуповану територію України. Однак, протримавши їх кілька годин перед своїми блокпостами, російські найманці без пояснення причин повернули цих громадян на контрольовану урядом України територію.

Зазначається, що цивільні особи, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей взагалі стали заручниками російських військ і їхніх маріонеткових адміністрацій. "Окупанти не випускають людей із непідконтрольних уряду України територій Донбасу, чим навмисно намагаються спровокувати катастрофу гуманітарного характеру", - сказано в повідомленні.

Дивіться також: Біля КПВВ на Донбасі вишикувалася черга, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Автор: 

Донбас (22355) операція Об’єднаних сил (6725) КПВВ (330)


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Топ коментарі
+7
НИЧТО так не делает надпись "************!!!"
более убедительной, чем крохотная приписка:
"Работает снайпер!"....
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10.06.2020 20:38
+4
Нашо туди їхать? Годувати "кармільцєв"? Одна вже он поїхала з Іспанії (чи Італії) і що? Нарощувати обмінний фонд путлєра?
Звісно, є невеликий відсоток людей, що їдуть туди для догляду за хворими, але ж то одиниці!
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10.06.2020 20:40
+4
ая-яй...и шо? шо говорит об этом безобразии ОБСЕ...ООН...спортлото? ))))
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10.06.2020 20:48
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НИЧТО так не делает надпись "************!!!"
более убедительной, чем крохотная приписка:
"Работает снайпер!"....
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10.06.2020 20:38 Відповісти
вах какой смелый. сколько часов эта надпись на границе крыма висит? или ты очканул ее повесить?
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10.06.2020 23:28 Відповісти
Вах, а ты исчо прочитал?
Вазэлина вазьми с сабой..прративный...
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10.06.2020 23:33 Відповісти
я поставлю тебе лайк, потому что ты за мир во всем мире. поскольку подобного я не видел. Надежды юношей пытают...
Рад за твои розовые юношеские мечты и стремления. оставайся диванный воином: make divan, not war
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10.06.2020 23:39 Відповісти
Салага, відсмокчи...
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11.06.2020 00:33 Відповісти
Не повезло.
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10.06.2020 20:38 Відповісти
Нашо туди їхать? Годувати "кармільцєв"? Одна вже он поїхала з Іспанії (чи Італії) і що? Нарощувати обмінний фонд путлєра?
Звісно, є невеликий відсоток людей, що їдуть туди для догляду за хворими, але ж то одиниці!
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10.06.2020 20:40 Відповісти
Что, мы стрелять еще не перестали?
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10.06.2020 20:44 Відповісти
ая-яй...и шо? шо говорит об этом безобразии ОБСЕ...ООН...спортлото? ))))
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10.06.2020 20:48 Відповісти
https://mind.ua/news/20211880 У Сіетлі протестувальники забарикадували кілька кварталів і створили «автономну зону» ,американцы говорят ,что слышали там русскую речь и думают что россияне хотят отжать американскую землю
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10.06.2020 20:48 Відповісти
От так, а манкурти верещали, що то українці забороняють ордловцям "доїти" банки
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10.06.2020 20:54 Відповісти
Браво! Согласен с путинскими ублюдками - нечего шастать..... Надо ещё и прикладом по хребту отоваривать туристов , чтобы поменьше шлялись......
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10.06.2020 21:14 Відповісти
и правильно сделали...и мы не должны пускать.
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10.06.2020 21:20 Відповісти
Чего-то греха таить некоторые самки тупо везут своим кармильцам в окопы пожрать.Я жду момента когда будет 2 дырки в стене одна на вход другая га выход.
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10.06.2020 21:25 Відповісти
Найманці РФ не пропустили людей, які хотіли в'їхати на окуповану територію після відкриття КПВВ "Мар'їнка" і "Станиця Луганська", - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 5748Больше пресс центру ОС верить надо.
Около тысячи человек с самого утра собрались у пункта пропуска "Марьинка" и "Станица Луганская" на Донбассе, где в в 11:00 должны были открыть административную границу, но ни один человек так и не пересек ее из-за оккупантов. Источник: https://censor.net/n3201084
Всего сегодня на КПВВ прибыло более 100 граждан, среди которых значительное количество пожилых людей и детей. Источник: https://censor.net/n3201244
Завтра скажут было 10 человек.
А послезавтра - ваще никто не приходил.На самом деле - понты ещё вчера было известно что дыра пропускать не будет. Нах было ехать???
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10.06.2020 21:26 Відповісти
Тут не сложное решение есть. Уравнивать поток туда и обратно в равном исчислении. С понтом по причине вируса. Если сегодня заехали к нам пусть 100 чел оттуда, то столько и туда можно. Ну там + - 10 чел примерно не точно. Если оттуда едут гораздо больше---то пропускать столько сколько реально смогут погранцы оформить въезд. Но как только туда не впустили пусть 10 сразу лимит дня подрезать тоже на 10 чел. Не сложно это.
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10.06.2020 22:39 Відповісти
Похоже то что не могут сделать наши нерешительные власти делают за них орки из дырляндии
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11.06.2020 03:07 Відповісти
 
 