"Слуга народу" Дубінський про в.о. міністра екології Ставчук: Соросятина з "прекрасним" бекграундом - на виборах голосувала не за Зеленського

Кабмін призначив виконувачем обов'язків міністра екології Ірину Ставчук за тією ж схемою, що і в.о. міністра енергетики Ольгу Буславець.

Таку думку в Facebook висловив нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський, передає Цензор.НЕТ.

"Кабмін призначив в.о. міністра екології за тією ж схемою, що і Буславець. Знайомтеся, Ірина Ставчук - соросятина з "прекрасним" бекграундом. Це вже дно, чи почекаємо призначення в Кабмін Порошенка?", - написав він, додавши до посту скріншот публікації Ставчук, де вона заявляє, що на виборах президента не буде голосувати за Володимира Зеленського.

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Нагадаємо, 10 червня Кабінет Міністрів України призначив тимчасово виконувачем обов'язків міністра охорони навколишнього середовища і природних ресурсів України Ірину Ставчук.

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