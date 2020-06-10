"Слуга народу" Дубінський про в.о. міністра екології Ставчук: Соросятина з "прекрасним" бекграундом - на виборах голосувала не за Зеленського
Кабмін призначив виконувачем обов'язків міністра екології Ірину Ставчук за тією ж схемою, що і в.о. міністра енергетики Ольгу Буславець.
Таку думку в Facebook висловив нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський, передає Цензор.НЕТ.
"Кабмін призначив в.о. міністра екології за тією ж схемою, що і Буславець. Знайомтеся, Ірина Ставчук - соросятина з "прекрасним" бекграундом. Це вже дно, чи почекаємо призначення в Кабмін Порошенка?", - написав він, додавши до посту скріншот публікації Ставчук, де вона заявляє, що на виборах президента не буде голосувати за Володимира Зеленського.
Нагадаємо, 10 червня Кабінет Міністрів України призначив тимчасово виконувачем обов'язків міністра охорони навколишнього середовища і природних ресурсів України Ірину Ставчук.
Будь ласка, зачекайте...
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Он носом тянется туда, куда душою не дорос.
Омар Хайам
Зате той же Дубінський не бачить (чи ігнорує) плівок Труби, записів про брата Єрмака (в тому числі і як він був вбитий), хамського спілкування ЗЕ! з людьми, тиск з боку влади на правоохоронні та слідчі органи, економічну кризу, що розпочалася ще до пандемії, про енергетичну кризу, яку створили "прафєсіанальі" другого уряду ЗЕ!, порушення законів та Конституції самим найвеличнішим, про розкрадання держ. резерву... Перераховувати можна теж до ранку...
Ось такі вони, подвійні стандарти моновлади...
Но ты в силу своего врожденного скудоумия этого понять не в состоянии...
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а чего это румынский подданый (или поддатый) розкукарекалось? В Румынию нах депортировать-и делов!
малюсенький просвет был на ющенко, который быстро угас,
и еще меньший на пороха - но "мудрый нарид" тут же все и погасил и выбрал кого знает - клована....