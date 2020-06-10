"Нафтогаз" відкликав Вітренка з наглядової ради "Укрнафти" і ввів у неї главу нафтового дивізіону групи Гавриленка

"Нафтогаз України" відкликав виконавчого директора компанії Юрія Вітренка з наглядової ради ПАТ "Укрнафта" і ввів у нього директора нафтового дивізіону групи Миколу Гавриленка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні НАК "Нафтогаз" у Фейсбуці

"Він продовжить врегулювання проблемних питань, які залишилися невирішеними, зокрема щодо спірних обсягів газу і накопиченого податкового боргу", - сказано в повідомленні.

За подальшу взаємодію "Нафтогазу" з "Укрнафтою" відповідатиме фінансовий директор групи Петер ван Дріл.

Як повідомлялося, в середині травня 2020 року виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко повідомив про отримане попередження щодо скорочення його посади в компанії і звільнення через два місяці.

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У березні 2019 року акціонери "Укрнафти" оновили наглядову раду компанії відповідно до досягнутої домовленості про включення в нього незалежних членів. Від "Нафтогазу" в нього увійшли Юрій Вітренко, Ярослав Теклюк, Поліна Загнітко, від міноритарних акціонерів - Уріел Цві Лейбер (замінений на Вікторію Силенко) і Яна Мануїлова. Незалежними членами від НАК обрано Олену Макеєву, Андрія Бойцуна та Олега Мозгового, від міноритаріїв - Миколу Почапського, Андрія Процика і Павла Загороднюка.

"Укрнафта" є найбільшою нафтовидобувною компанією країни. НАК "Нафтогаз України" належить 50% + 1 акція "Укрнафти", групі компаній, пов'язаних із колишніми акціонерами ПриватБанку, - близько 42% акцій.

"Нафтогаз України" об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни. Група є монополістом зі зберігання природного газу в підземних сховищах і транспортування нафти трубопровідним транспортом територією країни.