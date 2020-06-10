"Нафтогаз" відкликав Вітренка з наглядової ради "Укрнафти" і ввів у неї главу нафтового дивізіону групи Гавриленка
"Нафтогаз України" відкликав виконавчого директора компанії Юрія Вітренка з наглядової ради ПАТ "Укрнафта" і ввів у нього директора нафтового дивізіону групи Миколу Гавриленка.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні НАК "Нафтогаз" у Фейсбуці
"Він продовжить врегулювання проблемних питань, які залишилися невирішеними, зокрема щодо спірних обсягів газу і накопиченого податкового боргу", - сказано в повідомленні.
За подальшу взаємодію "Нафтогазу" з "Укрнафтою" відповідатиме фінансовий директор групи Петер ван Дріл.
Як повідомлялося, в середині травня 2020 року виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко повідомив про отримане попередження щодо скорочення його посади в компанії і звільнення через два місяці.
У березні 2019 року акціонери "Укрнафти" оновили наглядову раду компанії відповідно до досягнутої домовленості про включення в нього незалежних членів. Від "Нафтогазу" в нього увійшли Юрій Вітренко, Ярослав Теклюк, Поліна Загнітко, від міноритарних акціонерів - Уріел Цві Лейбер (замінений на Вікторію Силенко) і Яна Мануїлова. Незалежними членами від НАК обрано Олену Макеєву, Андрія Бойцуна та Олега Мозгового, від міноритаріїв - Миколу Почапського, Андрія Процика і Павла Загороднюка.
"Укрнафта" є найбільшою нафтовидобувною компанією країни. НАК "Нафтогаз України" належить 50% + 1 акція "Укрнафти", групі компаній, пов'язаних із колишніми акціонерами ПриватБанку, - близько 42% акцій.
"Нафтогаз України" об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни. Група є монополістом зі зберігання природного газу в підземних сховищах і транспортування нафти трубопровідним транспортом територією країни.
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Feb 25, 2019 - Суд обязал Газпром доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита»
Страдай.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjlotD86vfpAhVysYsKHTqSCXMQFjAEegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.epravda.com.ua%2Fnews%2F2020%2F02%2F7%2F656807%2F&usg=AOvVaw18kKneOBnCy2XGfiK5P_mf У 2019-му році Україна видобула менше газу і більше нафти
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjlotD86vfpAhVysYsKHTqSCXMQFjAEegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.epravda.com.ua%2Fnews%2F2020%2F02%2F7%2F656807%2F&usg=AOvVaw18kKneOBnCy2XGfiK5P_mf www.epravda.com.ua › 2020/02
Feb 7, 2020 - У 2019 році в Україні було видобуто 20,7 млрд куб. м газу (в 2018 ... у 2019 році збільшили видобуток нафти і конденсату на 5,7% - з 1 ...
Ну й «наші» добавили, за те, що він запропонував розділити ці виграні у Россіі $4,63 млрд, порівну між громадянами України.
Ну сам понімаєш, так прямо не пишуть, для того, щоб народ не зрозумів, про що воно йдеться.
Єслі шо ще непонятно, спрашуй.
під керівництвом віслюка Оманського регрес та капітуляція по всім фронтам.