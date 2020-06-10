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"Нафтогаз" відкликав Вітренка з наглядової ради "Укрнафти" і ввів у неї главу нафтового дивізіону групи Гавриленка

"Нафтогаз України" відкликав виконавчого директора компанії Юрія Вітренка з наглядової ради ПАТ "Укрнафта" і ввів у нього директора нафтового дивізіону групи Миколу Гавриленка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні НАК "Нафтогаз" у Фейсбуці

"Він продовжить врегулювання проблемних питань, які залишилися невирішеними, зокрема щодо спірних обсягів газу і накопиченого податкового боргу", - сказано в повідомленні.

За подальшу взаємодію "Нафтогазу" з "Укрнафтою" відповідатиме фінансовий директор групи Петер ван Дріл.

Як повідомлялося, в середині травня 2020 року виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко повідомив про отримане попередження щодо скорочення його посади в компанії і звільнення через два місяці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У "Нафтогазі" пояснили звільнення Вітренка: Внутрішня оптимізація та перерозподіл обов'язків між підрозділами

У березні 2019 року акціонери "Укрнафти" оновили наглядову раду компанії відповідно до досягнутої домовленості про включення в нього незалежних членів. Від "Нафтогазу" в нього увійшли Юрій Вітренко, Ярослав Теклюк, Поліна Загнітко, від міноритарних акціонерів - Уріел Цві Лейбер (замінений на Вікторію Силенко) і Яна Мануїлова. Незалежними членами від НАК обрано Олену Макеєву, Андрія Бойцуна та Олега Мозгового, від міноритаріїв - Миколу Почапського, Андрія Процика і Павла Загороднюка.

"Укрнафта" є найбільшою нафтовидобувною компанією країни. НАК "Нафтогаз України" належить 50% + 1 акція "Укрнафти", групі компаній, пов'язаних із колишніми акціонерами ПриватБанку, - близько 42% акцій.

"Нафтогаз України" об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни. Група є монополістом зі зберігання природного газу в підземних сховищах і транспортування нафти трубопровідним транспортом територією країни.

Автор: 

Нафтогаз (4412) Укрнафта (929) Гавриленко Микола (13) Вітренко Юрій (632)


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Топ коментарі
+8
Чувак, за цю рокіровку «Газпром» бєнзопомойки, забашляв стільки, що твоєї курячої уяви не вистачить.
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10.06.2020 21:04
+3
Чувак, Страна.юа, то не Україна.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjlotD86vfpAhVysYsKHTqSCXMQFjAEegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.epravda.com.ua%2Fnews%2F2020%2F02%2F7%2F656807%2F&usg=AOvVaw18kKneOBnCy2XGfiK5P_mf У 2019-му році Україна видобула менше газу і більше нафти
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjlotD86vfpAhVysYsKHTqSCXMQFjAEegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.epravda.com.ua%2Fnews%2F2020%2F02%2F7%2F656807%2F&usg=AOvVaw18kKneOBnCy2XGfiK5P_mf www.epravda.com.ua › 2020/02
Feb 7, 2020 - У 2019 році в Україні було видобуто 20,7 млрд куб. м газу (в 2018 ... у 2019 році збільшили видобуток нафти і конденсату на 5,7% - з 1 ...
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10.06.2020 21:08
+2
«https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjh2sK_7PfpAhWS7aYKHaIkCKAQFjAJegQIChAB&url=https%3A%2F%2Ffocus.ua%2Feconomics%2F421771-gazprom-uvolil-topmenedzherov-proigravshix-naftogazu-stokgolmskij-sud&usg=AOvVaw138uSLTfUsraHTJvY2FVLb Газпром уволил топ-менеджеров, проигравших Нафтогазу ...
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjh2sK_7PfpAhWS7aYKHaIkCKAQFjAJegQIChAB&url=https%3A%2F%2Ffocus.ua%2Feconomics%2F421771-gazprom-uvolil-topmenedzherov-proigravshix-naftogazu-stokgolmskij-sud&usg=AOvVaw138uSLTfUsraHTJvY2FVLb focus.ua › economics › 421771-gazp...


Feb 25, 2019 - Суд обязал Газпром доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита»

Страдай.
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10.06.2020 21:15
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Це просто чиїсь кар'єрні справи. Хтось хвилюється, окрім Вітренка?
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10.06.2020 20:59 Відповісти
Чувак, за цю рокіровку «Газпром» бєнзопомойки, забашляв стільки, що твоєї курячої уяви не вистачить.
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10.06.2020 21:04 Відповісти
«https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjh2sK_7PfpAhWS7aYKHaIkCKAQFjAJegQIChAB&url=https%3A%2F%2Ffocus.ua%2Feconomics%2F421771-gazprom-uvolil-topmenedzherov-proigravshix-naftogazu-stokgolmskij-sud&usg=AOvVaw138uSLTfUsraHTJvY2FVLb Газпром уволил топ-менеджеров, проигравших Нафтогазу ...
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjh2sK_7PfpAhWS7aYKHaIkCKAQFjAJegQIChAB&url=https%3A%2F%2Ffocus.ua%2Feconomics%2F421771-gazprom-uvolil-topmenedzherov-proigravshix-naftogazu-stokgolmskij-sud&usg=AOvVaw138uSLTfUsraHTJvY2FVLb focus.ua › economics › 421771-gazp...


Feb 25, 2019 - Суд обязал Газпром доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита»

Страдай.
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10.06.2020 21:15 Відповісти
Страна нефть не добывает и не экспортирует, но зато есть какие-то дивизии и группы по нефти )))))
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10.06.2020 21:03 Відповісти
Чувак, Страна.юа, то не Україна.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjlotD86vfpAhVysYsKHTqSCXMQFjAEegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.epravda.com.ua%2Fnews%2F2020%2F02%2F7%2F656807%2F&usg=AOvVaw18kKneOBnCy2XGfiK5P_mf У 2019-му році Україна видобула менше газу і більше нафти
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjlotD86vfpAhVysYsKHTqSCXMQFjAEegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.epravda.com.ua%2Fnews%2F2020%2F02%2F7%2F656807%2F&usg=AOvVaw18kKneOBnCy2XGfiK5P_mf www.epravda.com.ua › 2020/02
Feb 7, 2020 - У 2019 році в Україні було видобуто 20,7 млрд куб. м газу (в 2018 ... у 2019 році збільшили видобуток нафти і конденсату на 5,7% - з 1 ...
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10.06.2020 21:08 Відповісти
как у них все запутано
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10.06.2020 21:07 Відповісти
Бєнінаго дерев'яного солдата поставили, замість Вітренки???
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10.06.2020 21:14 Відповісти
И главное хвамилии у всех Украинские - порошенко тимошенко витренко гавриленко..........
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10.06.2020 22:59 Відповісти
Як би ви хотіли щось сказати ви б курви написали що це означає... а так ви як завжди бздите в муку.
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11.06.2020 00:41 Відповісти
Це означає, що «Газпром»/Россія, відомстив Вітренку, за втрату $4,63 млрд .
Ну й «наші» добавили, за те, що він запропонував розділити ці виграні у Россіі $4,63 млрд, порівну між громадянами України.
Ну сам понімаєш, так прямо не пишуть, для того, щоб народ не зрозумів, про що воно йдеться.

Єслі шо ще непонятно, спрашуй.
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11.06.2020 01:23 Відповісти
помста газпрьома всєя паРаші та ЗеБільних ідіотів з бородатою запроданською бабою каламойшею.

під керівництвом віслюка Оманського регрес та капітуляція по всім фронтам.
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11.06.2020 11:54 Відповісти
П.Дріл - звучить гордо
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11.06.2020 23:27 Відповісти
 
 