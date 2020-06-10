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Новини Коронавірус і карантин
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Росія і Китай беруть участь у поширенні дезінформації про коронавірус, - Єврокомісія

Росія і Китай беруть участь у поширенні дезінформації про коронавірус, - Єврокомісія

Єврокомісія підозрює Росію і Китай в організації дезінформаційних кампаній про пандемію коронавірусу.

Про це йдеться в заяві відомства, поширеній у середу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

У доповіді Єврокомісії затверджується, що іноземні суб'єкти і країни, що не входять в ЄС, зокрема Росія і Китай, беруть участь в цілеспрямованих операціях впливу і дезинформаційних кампаніях в Європі, сусідніх країнах і в усьому світі.

"Було б надто небезпечно не відреагувати на це, - заявила на пресконференції, присвяченій презентації доповіді про втручання, заступник голови Єврокомісії Віра Юрова, що відповідає за європейські цінності і транспаретність. - Пандемія показала нам, що неправдива інформація може завдати серйозної шкоди, може навіть вбити громадян, підірвати заходи, вжиті органами державної влади для боротьби з хворобою". За її словами, спонсорується державою іноземна пропаганда полює на страхи і сумніви людей.

У документі сказано, що ЄС нарощуватиме підтримку і допомогу суб'єктам громадянського суспільства, незалежних ЗМІ та журналістам у третіх країнах, а також посилювати підтримку для моніторингу порушень свободи преси. Крім того, ЄС вимагає додаткової уваги від соціальних мереж і онлайн платформ, вимагаючи від них перевірки фактів і підвищення обізнаності користувачів.

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Автор: 

дезінформація (342) Єврокомісія (2155) карантин (18172) росія (65129) фейк (744) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Московский Улус, і Китай, історичні брати.
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10.06.2020 21:16
+6
Ты хоть раз видел земную ось? А кривизну земной поверхности? Для таких, как ты, земля - плоская.
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10.06.2020 21:48
+4
Вы большой знаток эпидемий? Можете узнать её сразу? Как они выглядят, расскажите, пожалуйста. Наконец-то тут нашелся эксперт. Просим! Просим! Не скромничайте, не отсиживайтесь на диване, изложите нам те признаки, по которым вы сходу определяете эпидемию (или ее отсутствие). Да, кстати, сколько эпидемий вы видели за свою жизнь?
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10.06.2020 23:07
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Шесть последних посткрымских лет Запад сосредоточенно боролся с российской пропагандой, но пришел коронавирус - и все изменилось.
Теперь главным источником враждебной пропаганды и дезинформации в глазах Запада стал Китай. Главными вопросами, по которым между Западом и Китаем развернулась, по выражению министра иностранных дел Евросоюза Жозепа Борреля, "битва нарративов", стали происхождение нового коронавируса и эффективность демократических и авторитарных режимов в борьбе с пандемией, но речь не только об этом.
До пандемии китайская пропаганда в Европе в основном рисовала автопортрет надежного, неагрессивного партнера и инвестора, и это мало кого всерьез беспокоило. Но теперь, в последние пару месяцев профессиональные борцы с дезинформацией обнаружили, что Китай действует почти по российским "методичкам" - целенаправленно продвигает разные конспирологические версии, пытается похоронить факты под нагромождениями "альтернативной правды" и покупает ботов для раскрутки всего этого в сетях. - https://www.***.com.ua/instrumentariy-kommunikativnykh-inte/
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10.06.2020 21:15 Відповісти
Московский Улус, і Китай, історичні брати.
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10.06.2020 21:16 Відповісти
чому ? бо дивляться на рашку реально ?
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10.06.2020 21:19 Відповісти
Чим їх меньше- Нас більше..😁
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10.06.2020 21:19 Відповісти
евроинквизиция... или министерство правды... до чего ж дурантинщикам не хочется отвечать за свои преступления... а придётся...
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10.06.2020 21:23 Відповісти
Никакой пандемии в реале не было и нет, только в дуроскопе для идиотов. Кто зв три месяца карантина видел хотя бы одного больного КОВИД-19??? Среди друзей, соседей, знакомых? И не увидите потому что все это разновидность банального ОРВИ раздутого мировыми п*дорами кому это выгодно для глобального передела власти
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10.06.2020 21:39 Відповісти
Ты хоть раз видел земную ось? А кривизну земной поверхности? Для таких, как ты, земля - плоская.
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10.06.2020 21:48 Відповісти
кривизну земной поверхности видели все. но не у всех хватило мозгов понять это.
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10.06.2020 21:50 Відповісти
Хворі на Ковід теоретично є. Але ні епідемії, ні тим більше пандемії ніхто не бачив. Ця бздура лише в головах ляльководів.
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10.06.2020 23:03 Відповісти
Вы большой знаток эпидемий? Можете узнать её сразу? Как они выглядят, расскажите, пожалуйста. Наконец-то тут нашелся эксперт. Просим! Просим! Не скромничайте, не отсиживайтесь на диване, изложите нам те признаки, по которым вы сходу определяете эпидемию (или ее отсутствие). Да, кстати, сколько эпидемий вы видели за свою жизнь?
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10.06.2020 23:07 Відповісти
https://censor.net/user/410710,-ты тупой скот! У меня брат переболел и сейчас знакомый угасает... Ничего,до таких тварей как ты,вирус точно доберется!
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10.06.2020 21:57 Відповісти
Видели, и не только больных , но по тысяче в день жертв!
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10.06.2020 22:12 Відповісти
в ящике
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10.06.2020 22:34 Відповісти
https://www.ilsussidiario.net/news/coronavirus-a-bergamo-lesercito-trasporta-le-bare-salme-cremate-in-altre-regioni/1998650/
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10.06.2020 22:52 Відповісти
О, ще одна істерична "тітонька із Бергамо"...
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10.06.2020 23:04 Відповісти
Трупи на собі тягала.
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10.06.2020 23:14 Відповісти
Лаковые гробы давай выкладывай.
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10.06.2020 22:59 Відповісти
Уже выложено, см. выше.
*давай выкладывай*... да чем соевые отличаются от кацапов? ничем! даже бабы - змеи.
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10.06.2020 23:03 Відповісти
Россия и Китай участвуют в распространении дезинформации о коронавирусе. И что-то подсказывает, что Вы не китаец...
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10.06.2020 22:36 Відповісти
 
 