Росія і Китай беруть участь у поширенні дезінформації про коронавірус, - Єврокомісія

Єврокомісія підозрює Росію і Китай в організації дезінформаційних кампаній про пандемію коронавірусу.

Про це йдеться в заяві відомства, поширеній у середу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

У доповіді Єврокомісії затверджується, що іноземні суб'єкти і країни, що не входять в ЄС, зокрема Росія і Китай, беруть участь в цілеспрямованих операціях впливу і дезинформаційних кампаніях в Європі, сусідніх країнах і в усьому світі.

"Було б надто небезпечно не відреагувати на це, - заявила на пресконференції, присвяченій презентації доповіді про втручання, заступник голови Єврокомісії Віра Юрова, що відповідає за європейські цінності і транспаретність. - Пандемія показала нам, що неправдива інформація може завдати серйозної шкоди, може навіть вбити громадян, підірвати заходи, вжиті органами державної влади для боротьби з хворобою". За її словами, спонсорується державою іноземна пропаганда полює на страхи і сумніви людей.

У документі сказано, що ЄС нарощуватиме підтримку і допомогу суб'єктам громадянського суспільства, незалежних ЗМІ та журналістам у третіх країнах, а також посилювати підтримку для моніторингу порушень свободи преси. Крім того, ЄС вимагає додаткової уваги від соціальних мереж і онлайн платформ, вимагаючи від них перевірки фактів і підвищення обізнаності користувачів.

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