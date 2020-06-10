Росія і Китай беруть участь у поширенні дезінформації про коронавірус, - Єврокомісія
Єврокомісія підозрює Росію і Китай в організації дезінформаційних кампаній про пандемію коронавірусу.
Про це йдеться в заяві відомства, поширеній у середу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
У доповіді Єврокомісії затверджується, що іноземні суб'єкти і країни, що не входять в ЄС, зокрема Росія і Китай, беруть участь в цілеспрямованих операціях впливу і дезинформаційних кампаніях в Європі, сусідніх країнах і в усьому світі.
"Було б надто небезпечно не відреагувати на це, - заявила на пресконференції, присвяченій презентації доповіді про втручання, заступник голови Єврокомісії Віра Юрова, що відповідає за європейські цінності і транспаретність. - Пандемія показала нам, що неправдива інформація може завдати серйозної шкоди, може навіть вбити громадян, підірвати заходи, вжиті органами державної влади для боротьби з хворобою". За її словами, спонсорується державою іноземна пропаганда полює на страхи і сумніви людей.
У документі сказано, що ЄС нарощуватиме підтримку і допомогу суб'єктам громадянського суспільства, незалежних ЗМІ та журналістам у третіх країнах, а також посилювати підтримку для моніторингу порушень свободи преси. Крім того, ЄС вимагає додаткової уваги від соціальних мереж і онлайн платформ, вимагаючи від них перевірки фактів і підвищення обізнаності користувачів.
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Теперь главным источником враждебной пропаганды и дезинформации в глазах Запада стал Китай. Главными вопросами, по которым между Западом и Китаем развернулась, по выражению министра иностранных дел Евросоюза Жозепа Борреля, "битва нарративов", стали происхождение нового коронавируса и эффективность демократических и авторитарных режимов в борьбе с пандемией, но речь не только об этом.
До пандемии китайская пропаганда в Европе в основном рисовала автопортрет надежного, неагрессивного партнера и инвестора, и это мало кого всерьез беспокоило. Но теперь, в последние пару месяцев профессиональные борцы с дезинформацией обнаружили, что Китай действует почти по российским "методичкам" - целенаправленно продвигает разные конспирологические версии, пытается похоронить факты под нагромождениями "альтернативной правды" и покупает ботов для раскрутки всего этого в сетях. - https://www.***.com.ua/instrumentariy-kommunikativnykh-inte/
*давай выкладывай*... да чем соевые отличаются от кацапов? ничем! даже бабы - змеи.