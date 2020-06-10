Санкції не обмежують Росію в боротьбі з COVID-19, - лист президентів ЄК Ляєн і Європейської ради Мішеля

Два високопосадовці Європейського союзу відкинули пропозиції про можливості скасування санкцій, введених проти Москви за її дії в Україні.

Обмежувальні заходи не перешкоджають здатності Росії боротися з епідемією коронавірусної інфекції, сказано в листі, який бачив кореспондент Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

У датованому 26 травня листі, адресованому групі європейських законодавців, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської ради Шарль Мішель писали, що у санкцій, ухвалених в 2014 році, немає мети зашкодити населенню Росії.

"Жоден із заходів не передбачає заборону експорту продуктів харчування або медикаментів, вакцин чи медичного обладнання", - сказали вони.

Лист було адресовано 19 членам Європарламенту, які звинуватили Росію у використанні пандемії коронавірусної інфекції, щоб домогтися перегляду або скасування санкцій.

Нагадаємо, як повідомив постійний представник України при ЄС Микола Точицький, Євросоюз продовжить ще на рік заборону європейським компаніям вкладати інвестиції в окупований Росією Крим й імпортувати товари з півострова.

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