Санкції не обмежують Росію в боротьбі з COVID-19, - лист президентів ЄК Ляєн і Європейської ради Мішеля
Два високопосадовці Європейського союзу відкинули пропозиції про можливості скасування санкцій, введених проти Москви за її дії в Україні.
Обмежувальні заходи не перешкоджають здатності Росії боротися з епідемією коронавірусної інфекції, сказано в листі, який бачив кореспондент Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
У датованому 26 травня листі, адресованому групі європейських законодавців, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської ради Шарль Мішель писали, що у санкцій, ухвалених в 2014 році, немає мети зашкодити населенню Росії.
"Жоден із заходів не передбачає заборону експорту продуктів харчування або медикаментів, вакцин чи медичного обладнання", - сказали вони.
Лист було адресовано 19 членам Європарламенту, які звинуватили Росію у використанні пандемії коронавірусної інфекції, щоб домогтися перегляду або скасування санкцій.
Нагадаємо, як повідомив постійний представник України при ЄС Микола Точицький, Євросоюз продовжить ще на рік заборону європейським компаніям вкладати інвестиції в окупований Росією Крим й імпортувати товари з півострова.
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https://www.radiosvoboda.org/a/viyna-voda-krym/30655408.html
де величие потеряли? - санкции же кацапне тока в пользу - местный , прости господи мухосранский, кацпроизводитель рождается
Не кажіть , що Мені робити, і Я не скажу куди Вам йти..
😷
Можете подякувати!
😃
Ви не ЦІКАВІ, Крщтк..
Лікуйтеся і не хворійте!!
Всього найкращого!!
🤗
Хитрожопенков? - та проходи, сегодня уже десятка полтора твоих родичей пропустили - большая хитровысморканая семья там у вас...
https://roissya24.net/news/generaly-izobrazitelnyh-iskusstv-opyat-obosralis/?fbclid=*************************************************************
В Конгрессе США призвали отключить Россию от SWIFT
https://charter97.org/ru/news/2020/6/10/381886/
може все таки самим как то, ну хоть супермаркеты позащищать от грабилова?