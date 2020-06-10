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Новини Санкції проти Росії Коронавірус і карантин
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Санкції не обмежують Росію в боротьбі з COVID-19, - лист президентів ЄК Ляєн і Європейської ради Мішеля

Санкції не обмежують Росію в боротьбі з COVID-19, - лист президентів ЄК Ляєн і Європейської ради Мішеля

Два високопосадовці Європейського союзу відкинули пропозиції про можливості скасування санкцій, введених проти Москви за її дії в Україні.

Обмежувальні заходи не перешкоджають здатності Росії боротися з епідемією коронавірусної інфекції, сказано в листі, який бачив кореспондент Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

У датованому 26 травня листі, адресованому групі європейських законодавців, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської ради Шарль Мішель писали, що у санкцій, ухвалених в 2014 році, немає мети зашкодити населенню Росії.

"Жоден із заходів не передбачає заборону експорту продуктів харчування або медикаментів, вакцин чи медичного обладнання", - сказали вони.

Лист було адресовано 19 членам Європарламенту, які звинуватили Росію у використанні пандемії коронавірусної інфекції, щоб домогтися перегляду або скасування санкцій.

Нагадаємо, як повідомив постійний представник України при ЄС Микола Точицький, Євросоюз продовжить ще на рік заборону європейським компаніям вкладати інвестиції в окупований Росією Крим й імпортувати товари з півострова.

Читайте також: Конгрес США розгляне пропозицію про нові санкції проти Росії, КНР і Ірану

Автор: 

карантин (18172) росія (65129) санкції (11821) фон дер Ляєн Урсула (765) Шарль Мішель (333) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Росія може почати військове вторгнення в Україну через брак води в Криму. До такого висновку дійшов аналітик американського центру The Jamestown Foundation Пол Гобл. Чи є реальна загроза такого наступу? Чи зможе Україна протистояти російській армії на півдні України? Ці питання телепроєкт Крим.Реалії поставив українським та російським військовим експертам.

https://www.radiosvoboda.org/a/viyna-voda-krym/30655408.html
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10.06.2020 21:22
+4
с заранее "потерпевшим" от двух девчат главнокомандующим однозначно Украине будет очень сложно противостоять вторжению … может пришло время гнать трусливого наполеона ????????????
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10.06.2020 21:36
+3
а кацпаня все просится на отмену санкций....
де величие потеряли? - санкции же кацапне тока в пользу - местный , прости господи мухосранский, кацпроизводитель рождается
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10.06.2020 21:23
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Росія може почати військове вторгнення в Україну через брак води в Криму. До такого висновку дійшов аналітик американського центру The Jamestown Foundation Пол Гобл. Чи є реальна загроза такого наступу? Чи зможе Україна протистояти російській армії на півдні України? Ці питання телепроєкт Крим.Реалії поставив українським та російським військовим експертам.

https://www.radiosvoboda.org/a/viyna-voda-krym/30655408.html
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10.06.2020 21:22 Відповісти
с заранее "потерпевшим" от двух девчат главнокомандующим однозначно Украине будет очень сложно противостоять вторжению … может пришло время гнать трусливого наполеона ????????????
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10.06.2020 21:36 Відповісти
Треба дострокові вибори.
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10.06.2020 21:40 Відповісти
мудрый нарид выберет себе в предводители бойко )))))
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11.06.2020 00:23 Відповісти
а кацпаня все просится на отмену санкций....
де величие потеряли? - санкции же кацапне тока в пользу - местный , прости господи мухосранский, кацпроизводитель рождается
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10.06.2020 21:23 Відповісти
Усю користь санкцій "Іскандери" вже прореготали, а "Тополь" почав відчувати страх. Тож їм треба терміново завантажити їх "окорочкамі Буша", "Вторьім фронтом" та купівлею вуглецевих у цієї скважини
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10.06.2020 21:38 Відповісти
Жалко, Рейгана зараз знову нема..
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10.06.2020 21:26 Відповісти
Твій Зе, як три Рейгана😄
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10.06.2020 21:30 Відповісти
💨😷
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10.06.2020 21:33 Відповісти
Совість тебе не турбує?
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10.06.2020 21:34 Відповісти
Совість Моя чиста- майже нею не користуюсь!
Не кажіть , що Мені робити, і Я не скажу куди Вам йти..
😷
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10.06.2020 21:37 Відповісти
Не користуєтеся совістю, особливо це було коли Зе обрали!
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10.06.2020 21:39 Відповісти
🍫💨😷
Можете подякувати!
😃
Ви не ЦІКАВІ, Крщтк..
Лікуйтеся і не хворійте!!
Всього найкращого!!
🤗
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10.06.2020 21:51 Відповісти
Добре, що ви визнаєте свою вину, Васильок. Але ще треба вам каятися за свій зевибір, бо доля вас за це знайде.
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10.06.2020 21:52 Відповісти
Чё то говорят, что в Омане договорились обменять Донбасс на Херсонскую область,"Российская Федерация знает, что сопротивления со стороны Украины не будет. Потому что власть Украины смотрит в глаза Путину и видим там мир
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10.06.2020 21:29 Відповісти
всем на кацапне фамилии сменить с ивановых, петровых, сидоровых и даже иншейнам на Хитрожопенковых - опять же в любой стране, на любой таможне проблем нет.
Хитрожопенков? - та проходи, сегодня уже десятка полтора твоих родичей пропустили - большая хитровысморканая семья там у вас...
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10.06.2020 21:31 Відповісти
Генералы изобразительных искусств ОПЯТЬ ОБОСРАЛИСЬ

https://roissya24.net/news/generaly-izobrazitelnyh-iskusstv-opyat-obosralis/?fbclid=*************************************************************
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10.06.2020 21:32 Відповісти
Боже храни Америку ! 🙏

В Конгрессе США призвали отключить Россию от SWIFT

https://charter97.org/ru/news/2020/6/10/381886/
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10.06.2020 21:44 Відповісти
шо тa господь бог не особено беспокоится за Америку последнее время, как и за все других....
може все таки самим как то, ну хоть супермаркеты позащищать от грабилова?
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10.06.2020 22:02 Відповісти
Санкції не обмежують Росію в боротьбі з COVID-19, - лист президентові ЄК Ляєн і Ради Європи Мішеля - Цензор.НЕТ 9384
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10.06.2020 22:29 Відповісти
Нє трогайте санкціі.Ані же палєзниє.
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10.06.2020 23:10 Відповісти
 
 