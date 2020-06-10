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Новини Убивство Віталія Олешка
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голодування (425) пікет (322) Олешко (80) Офіс Президента (1998)

Вбивці Олешка просто в суді погрожували його дружині і нам як свідкам убивства, але їх все одно відпустили, - побратими Сармата продовжують голодування під ОП. ВІДЕО+ФОТО

Побратими убитого добровольця Віталія Олешка (Сармата) продовжують голодування під Офісом президента. Вони вимагають відправити у СІЗО чотирьох підозрюваних у вбивстві, яких нещодавно відпустили під домашній арешт, а також покарати колегію суддів, які ухвалили таке рішення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у даний момент голодують на знак протесту п'ятеро ветеранів, і мають намір стояти до кінця.

"У нас дві головні умови. Перше - посадити вбивць назад у СІЗО. А також розібратися, яким чином вийшло таке безпрецедентне судове рішення від колегії бердянських суддів у складі Дністрян, Вірченко та Богомолової. Ніхто не може зрозуміти мотивації, яка написана в рішенні, - ні ми як головні свідки обвинувачення, ні люди з юридичним досвідом. Наприклад, вони посилаються на коронавірус, кажучи, що вбивці мають бути під домашнім арештом, а фактично на волі. Ми не хочемо чути відмовок. Хочемо виконання двох вимог, і тільки тоді припинимо голодування", - сказав побратим загиблого Антон Пшеничний.

Вбивці Олешка просто в суді погрожували його дружині і нам як свідкам убивства, але їх все одно відпустили, - побратими Сармата продовжують голодування під ОП 01

Керівник ГО "Сармат", колишній керівник штурмової групи батальйону "Донбас" Тарас Костанчук припускає, що обвинувачених у вбивстві відпустили, розраховуючи на те, що його побратими влаштують над ними самосуд, що у результаті дестабілізує ситуацію в Україні:

"Для чого це було зроблено? Щоб ми влаштували суд Лінча? Можливо, і для цього. Нас загнали в кут: або ми йдемо до кінця цим шляхом, щоб відновити справедливість (шляхом голодування - Ред), або ми візьмемося за зброю. Ми не хочемо братися за зброю, тому що це працюватиме на Росію. Тому пішли іншим шляхом. Це крок відчаю, і ми підемо до кінця".

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Вбивці Олешка просто в суді погрожували його дружині і нам як свідкам убивства, але їх все одно відпустили, - побратими Сармата продовжують голодування під ОП 02

При цьому як юрист він називає рішення про домашній арешт для вбивць на тому етапі, коли справа дійшла до суду, небезпечним.

"Розслідування закінчено за статтею "вбивство на замовлення, вчинене групою осіб", справа в суді. І людям дають можливість втекти, впливати на свідків і їхні сім'ї. Адже навіть якщо обвинувачені вдома, то можуть спілкуватися з ким завгодно, зокрема із рештою своєї банди. Можуть замовити вбивство свідка, тощо. Тобто, ці люди знають, що вони під статтею, яка передбачає від 10 років тюрми, їм втрачати нічого. При цьому один із обвинувачених, Обухов, погрожував у суді прокурорам, суддям, дружині Сармата, нам як свідкам. Це є на відеофіксації. І після цього його відпускають.

Це рішення може розв'язати руки всім учасникам убивств - мовляв, не страшно, можна виходити на свободу. Або ж країна має піти шляхом державності", - сказав Костанчук.


Також він підкреслює, що влада може виконати їхні вимоги:

"Ми знаємо точно, що коли влада хоче, то робить все, що завгодно, щоб вирішити питання. Я як юрист точно знаю, що суддів можна покарати. Президент або хтось із його команди, або прокуратура може написати скаргу до Вищої ради правосуддя. Не ми повинні про це турбуватися. Рік тому щодо Сигиди, організатора, був прецедент. Його випустили, ми прийшли до суду, заблокували суддю, і відразу ж було вирішено питання - Сигиду закрили назад. Тобто правоохоронна система знає, як врегулювати всі нюанси. Коли вони хочуть, то миттю роблять нові кримінальні справи, навіть порушуючи ЄРДР".

Побратими, що були свідками вбивства, підтвердили, що бачили кілера, з яким були пов'язані обвинувачені.

"Ми бачили кілера - Матюшина. Він зараз перебуває за ґратами. Обухов вивозив їх на своїй Мазді. Сигида - організатор. Решта - група спостереження. За словами кілера Матюшина, Сигида зустрів його в Бердянську, поселив у готелі, дав Таврію, яка належить бердянському управлінню Держгеокадастру. Про зникнення автомобіля бердянський Держгеокадастр заявив майже через добу після вбивства Сармата. Також Сигида йому дав обріз і патрони, дав фотографію Сармата і розповів про його переміщення", - пояснив Олександр Печніков.

Андрій Маджар нагадав, що активісти і побратими висловлювали припущення з приводу можливого замовника - Сергія Валентіра, який був правою рукою тогочасного нардепа Олександра Пономарьова:

"До всіх трьох у Сармата були питання. Він заважав їм грабувати наш запорізький край - викривав їхні корупційні схеми. У Валентірова був тісний контакт із Сигидою, вони дружать сім'ями".

Вбивці Олешка просто в суді погрожували його дружині і нам як свідкам убивства, але їх все одно відпустили, - побратими Сармата продовжують голодування під ОП 03

При цьому керівник ГО "Сармат" Костанчук наполягає, що вбивство Олешка було частиною спланованої РФ операції:

"Тоді буквально за кілька днів, тобто одномоментно, відбулося кілька замахів на громадських активістів та ветеранів, зокрема на Катю Ганзюк. Одеса, Херсон, Харків, Дніпро, Бердянськ - у тих регіонах, які ерефія вважала Новоросією. Алгоритм замахів був схожим: є замовник, кримінальний авторитет, який дає вказівку своїй банді. Це була спецоперація РФ. Така версія не озвучується СБУ, тому що це був величезний прокол української контррозвідки, яка допустила виконання цих замахів".

Нагадаємо, 31 липня 2018 року в Бердянську невідомий вистрілив в 43-річного місцевого жителя, громадського активіста й учасника АТО Віталія Олешка (позивний Сармат), після чого зник з місця події. Від завданого тілесного ушкодження Олешко помер.

У вересні поліція затримала підозрюваного організатора вбивства Віталія Олешка Михайла Сігіду. 16 грудня було затримано ймовірного замовника вбивства Сармата - 34-річного бізнесмена з Дніпра Євгена Бродського. 8 лютого 2019 року у Львові поліція затримала ще одного фігуранта справи Сармата - Віктора Власюка, який, за даними слідства, є лідером злочинного угруповання Дніпра, колишній "торнадівець". Зараз він уже відбуває покарання за стрілянину в травні 2013 року, наприкінці березня йому оголосили підозру у справі Сармата.

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповів у себе у Facebook, що Олешко мав конфлікт із Пономарьовим і депутатом БПП Сергієм Валентіровим, які "контролюють всю владу" в Бердянську.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозрюваного в організації вбивства Олешка (Сармата) Сігіду залишили під вартою на місяць

Навесні 2019 року справу вбивства Віталія Олешка об'єднали ще з одню - розбійним нападом на сім'ю Поплавських у Дніпрі, який стався 4 липня 2018 року. У ньому підозрюваними проходять чотири людини з так званої групи Віктора Власюка - передбачуваний організатор вбивства Сармата Тарас Мовчан, Денис Зеленкін, Руслан Кузнєцов, Сергій Смирнов. Слідство вважає, що ці дві справи пов'язані між собою.

Поліція вручила повістку народному депутату Олександру Пономарьову з викликом на допит у справі про вбивство учасника бойових дій на Донбасі Віталія Олешко (Сармата). Згодом стало відомо, що на допит викликали і народного депутата Сергія Валентірова. Обидва на допит не з'явилися, їх викликали повторно.

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Наприкінці липня 2019 року справу щодо ймовірних виконавців та організаторів вбивства Сармата передали в суд. На лаві підсудних - підозрювані в скоєнні вбивства Артем Матюшин, Микола Ломако, Олександр Обухов і Максим Владимиренко, ймовірні організатори Михайло Сігіда, Євген Бродський і Віктор Власюк, а також фігуранти справи про розбійний напад у Дніпрі Денис Зеленкін, Тарас Мовчан, Сергій Смирнов і Руслан Кузнєцов.

Двоє суддів заявили про самовідвід.

У серпні 2019 року ДБР відкрило справу за фактом можливого приховання поліцейськими інформації про підготовку вбивства Сармата.

29 травня 2020 року суд відпустив під домашніх арешт чотирьох обвинувачених - Михайла Сигиду, Миколу Ломако, Олександра Обухова, Максима Владимиренкова.
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Топ коментарі
+22
;... каким образом получилось такое беспрецедентное судебное решение от коллегии бердянских судей в составе Днистрян, Вирченко и Богомоловой ...;

ЗЕ!
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10.06.2020 21:59
+20
а Порох арестовал 13 тысяч добровольцев.
после прихода к власти Зеленского их в тюрьмах не нашли.

впрочем, никто особо никто и не искал......
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10.06.2020 22:00
+20
Розгадка ;арештованих Порохом 13 000 добровольців; виявилася дуже простою. 24% акцій каналів 1+1 та 2+2 належать...
Належать.....
Медведчуку.
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10.06.2020 22:02
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Тепер часи змінилися і влада дає команду суддям, щоб виправдовувати вбивць.
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10.06.2020 21:57 Відповісти
;... каким образом получилось такое беспрецедентное судебное решение от коллегии бердянских судей в составе Днистрян, Вирченко и Богомоловой ...;

ЗЕ!
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10.06.2020 21:59 Відповісти
а Порох арестовал 13 тысяч добровольцев.
после прихода к власти Зеленского их в тюрьмах не нашли.

впрочем, никто особо никто и не искал......
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10.06.2020 22:00 Відповісти
Розгадка ;арештованих Порохом 13 000 добровольців; виявилася дуже простою. 24% акцій каналів 1+1 та 2+2 належать...
Належать.....
Медведчуку.
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10.06.2020 22:02 Відповісти
Торнадівці досі сидять.
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10.06.2020 22:43 Відповісти
Військові злочини проти людяності не відміняли навіть для лейтенанта Келлі із Сонгмі
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11.06.2020 01:37 Відповісти
На торнадівців нічого нема, всі матеріали сфальшовані Матіосом. Тому суд і зробили закритим.
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11.06.2020 06:15 Відповісти
2 вбитих поліцейських у Дніпрі підтверджують- сидять.
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11.06.2020 03:30 Відповісти
Тоесть они требуют чтоб власть нарушила закон и отдала приказ судьям?
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10.06.2020 22:01 Відповісти
Министр юстиции Молюск мог бы вылезти из-под стола, отряхнуть пыль с розового костюма и прокомментировать незаконное решение судей.
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10.06.2020 22:10 Відповісти
А почему бы им не требовать пересмотра у тех 3 судей что у них на плакате, на крайняк обратится на них с заявой о нарушениях в ведении дела., при чем здесь ОП.
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10.06.2020 22:05 Відповісти
Нам треба нормальний през, який буде служити свойому народу, а не всім, кому попало, окрім українців. Тому не виснажуйте себе, а краще пропонуйте якусь узгоджену кандидатуру на дострокові цього літа.
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10.06.2020 22:20 Відповісти
Порошенко
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11.06.2020 05:07 Відповісти
8% довіри. В смітник. Треба хтось інший.
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11.06.2020 06:16 Відповісти
Про 8 проц. у тебе давно застаріла інформація. Знімай з ручника і міняй методичку.
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11.06.2020 11:50 Відповісти
Куплені російським шпигуном Порошенком рейтинги мене не цікавлять
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11.06.2020 14:32 Відповісти
роками і роками пишу і буду писати: доки українці не ораггнізують свої справжні ідеологчні партії, які зможуть висувати кандидатів на виборах, чекати якогось нормального президента чи депутата марно. Доки будемо вибирати з запропонованих діючою владою інших у нас не буде.
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11.06.2020 11:11 Відповісти
"Ах, Вы не протягивали руки?! - Не протягивал! - Так протянете ноги, старый идиот!"(с)
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10.06.2020 22:22 Відповісти
Не знаю петя посадил бы этих негодяев, или нет, но блазень этих преступников выпустил на волю, делайте выводы.
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10.06.2020 22:52 Відповісти
ну таки если просто не брать во внимание . что там довольно мутная история связанная и с выбиванием денег с фермеров и многого другого . то пономарёв далеко не последний человек в окружении медведчука которое сейчас и правят страной
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11.06.2020 01:04 Відповісти
Вбивці Олешка просто в суді погрожували його дружині і нам як свідкам убивства, але їх все одно відпустили, - побратими Сармата продовжують голодування під ОП - Цензор.НЕТ 439
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10.06.2020 23:06 Відповісти
М.С. прав, но к кому он обращается?! К попундуполо! И зачем себя компроментировать, сначала сотрудничеством с сладкодупой барыжной нечистью, сейчас с зеленой мразью?!
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11.06.2020 01:23 Відповісти
Карлсону Мишке бросили Г... на пропеллер.
Его задача покрутить пропеллер......
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11.06.2020 01:40 Відповісти
под видом Слуг в Украину вернулся руссский мир
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10.06.2020 23:17 Відповісти
кто их выбрал
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11.06.2020 00:13 Відповісти
Чому влада Порошенка не посадила вбивць Сармата?
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11.06.2020 06:57 Відповісти
не трогайте Порошенко - ЦЭ СВЯТЭ
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11.06.2020 08:30 Відповісти
Приписдентская рать занята. Хулиганство Пороху шьют. А тут какое то убийство. Чи ни событие для зелепузых.
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11.06.2020 00:34 Відповісти
А чому під дверима попундополо?! Під двері суду з муляжем! Чи до солодкодупого бариги, він суди реформував!
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11.06.2020 01:19 Відповісти
"... Солодкодупого бариги...". Якась нікчема називає промисловця, який тяжко працює і дає тисячам людей роботу, чесно сплачує податки в бюджет, займається благодійністю і є меценатом, який зробив для України більше, ніж попередники за 700 років. І таких нікчемних заздрісників до чорта. Бути вам вічно у чужому ярмі, бидло промосковське.
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11.06.2020 09:45 Відповісти
Когда в стране не работает правосудие, то начинает работать правосудие Линча.
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11.06.2020 05:52 Відповісти
Скотська влада, коли їй прийде кінець.
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11.06.2020 06:20 Відповісти
Доки не буде кримінальної відповідальності за погрози, так і залишатимемося на печерному рівні.
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11.06.2020 06:56 Відповісти
ви б їх перестреляли та й все....із судів та голодовки діла не буде.
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11.06.2020 08:46 Відповісти
Ця влада поважає тільки силу.
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11.06.2020 09:51 Відповісти
все потому что слабоумные выбрали тупое, гнилое, сцикливое, малоПИД...роское бенино Гавно!!!!!
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11.06.2020 09:59 Відповісти
Продажні суки. Убивць під домашній арешт, а Ріфмастера і Кузьменко в СІЗО. Колись цим суддям прилетить бумеранг.
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11.06.2020 10:33 Відповісти
"Убийцы Олешко просто в суде угрожали его жене и нам как свидетелям убийства, но их все равно отпустили" - суды без присяжных работают на власть за хорошие деньги. Поэтому к нашим судам никакого доверия нет.
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11.06.2020 10:33 Відповісти
 
 