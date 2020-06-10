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Медведчук задекларував частку в телеканалах "1+1" і "2+2", якою раніше володів Суркіс. ДОКУМЕНТ

Медведчук задекларував частку в телеканалах

Голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя" і кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук вказав у своїй майновій декларації за 2019 рік компанію, яка фігурує у структурі власності ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1".

Про це повідомляють журналісти програми "Схеми: корупція в деталях", пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Відповідно до інформації, яку вказав Віктор Медведчук у своїй майновій декларації, його дружина телеведуча Оксана Марченко – кінцева бенефіціарна власниця компанії Bolvik Ventures Ltd із Британських Віргінських островів.

Медведчук задекларував частку в телеканалах 1+1 і 2+2, якою раніше володів Суркіс 01

Ця фірма через ланцюжок інших компаній має у власності 24,66% у ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1", йдеться в повідомленні про структуру власності на сайті каналу "1+1" станом на 2 березня 2020 року. У цьому ж повідомленні вказано, що цю компанію контролює лише бізнесмен Ігор Суркіс, але немає даних про причетність до неї Віктора Медведчука.

Іншим великим співвласником "1+1" є олігарх Ігор Коломойський, зазначено на сайті каналу.

Медведчук задекларував частку в телеканалах 1+1 і 2+2, якою раніше володів Суркіс 02

Так само кіпрська фірма, задекларована Віктором Медведчуком, фігурує у структурі власності іншого телеканалу групи, "2+2" (ТОВ "Гравіс-Кіно"). Через низку компаній, вона контролює тут частку розміром 24,51%, йдеться у звіті на сайті цього телеканалу, опублікованому 16 березня. Як і у випадку з "1+1", на офіційному сайті телеканалу "2+2" вказано, що компанію Bolvik Ventures LTD контролює лише бізнесмен Ігор Суркіс, але немає даних про причетність до неї Віктора Медведчука.

Медведчук задекларував частку в телеканалах 1+1 і 2+2, якою раніше володів Суркіс 03

В той же час, у структурі власності іншого телеканалу, що входить у групу, "ПлюсПлюс" (ТОВ "УніанТБ"), Bolvik Ventures не фігурує. Телеканал ТЕТ (ПрАТ "ТК "ТЕТ") структуру власності не оприлюднив.

"Схеми" звернулися для отримання коментаря до співвласника групи каналів "1+1" бізнесмена Ігоря Коломойського.

Під час телефонної розмови Коломойський зазначив, що інформація про частку родини Медведчуків у структурі "Студії 1+1" для нього новина: "Для мене це новина. Порядок наступний. Ми отримали цю інформацію. Телеканал повинен у строк відправити запити: коли відбулося відчуження, як відбулося відчуження і чому не повідомили. Тобто чому не повідомили? Чому про це дізнаємося із декларації?", – зазначив бізнесмен.

На уточнювальне запитання, чи комфортно Ігорю Коломойському бути партнером родини Медведчуків, бізнесмен зазначив: "А мені яка різниця? Він же не єдиний власник. Навіщо обговорювати – комфортно чи не комфортно, якщо це від мене не залежить? Якщо Суркіс продав Медведчуку. Як я можу на це повпливати? Якщо мова йде про Bolvik, то раніше там був Суркіс. Тепер в декларації написали, що власник Марченко. Треба з’ясувати, на яку частку, скільки акцій. Там же не написано нічого… До речі, я ніколи не розділяв Медведчука та Суркісів. Я завжди вважав, що вони разом. По яким активам та в якому співвідношенні – це вже інше питання".

Журналісти також звернулися із запитаннями до прессекретаря організації "Український вибір – Право народу" Олега Бабаніна, який наразі не відповів.

До самого Віктора Медведчука додзвонитись не вдалось, він не відповідав на телефонні дзвінки. Не відповідала на дзвінки і його дружина Оксана Марченко.

За номером телефону бізнесмена Ігоря Суркіса відповів його охоронець, який порадив звертатись у його приймальню, де не відповіли на дзвінки. За номером його брата, народного депутата Григорія Суркіса, відповів його охоронець, який пообіцяв передати запитання журналістів "Схем" щодо обставин передачі частки в "1+1" Віктору Медведчуку, але станом на момент публікації Григорій Суркіс не вийшов на зворотній зв’язок з редакцією.

Журналісти відправили прохання про коментар також у пресслужбу телеканалу "1+1", але на момент публікації новини відповіді не отримали.

Водночас у пресслужбі "1+1" на прохання іншого ЗМІ – "Детектор медіа" – прокоментувати стосунок до власності каналу Віктора Медведчука зазначили: "Ми наразі не можемо коментувати цю інформацію, оскільки для нас вона теж є новою. Юристи медіагрупи направили відповідні запити до компаній, які входять до структури власності телеканалу, й очікуємо відповідь".

Медведчук задекларував частку в телеканалах 1+1 і 2+2, якою раніше володів Суркіс 04
Медведчук задекларував частку в телеканалах 1+1 і 2+2, якою раніше володів Суркіс 05
Медведчук задекларував частку в телеканалах 1+1 і 2+2, якою раніше володів Суркіс 06
Медведчук задекларував частку в телеканалах 1+1 і 2+2, якою раніше володів Суркіс 07
Медведчук задекларував частку в телеканалах 1+1 і 2+2, якою раніше володів Суркіс 08
Медведчук задекларував частку в телеканалах 1+1 і 2+2, якою раніше володів Суркіс 09
Медведчук задекларував частку в телеканалах 1+1 і 2+2, якою раніше володів Суркіс 10
Медведчук задекларував частку в телеканалах 1+1 і 2+2, якою раніше володів Суркіс 11
Медведчук задекларував частку в телеканалах 1+1 і 2+2, якою раніше володів Суркіс 12
Медведчук задекларував частку в телеканалах 1+1 і 2+2, якою раніше володів Суркіс 13
Медведчук задекларував частку в телеканалах 1+1 і 2+2, якою раніше володів Суркіс 14
Медведчук задекларував частку в телеканалах 1+1 і 2+2, якою раніше володів Суркіс 15
Медведчук задекларував частку в телеканалах 1+1 і 2+2, якою раніше володів Суркіс 16
Медведчук задекларував частку в телеканалах 1+1 і 2+2, якою раніше володів Суркіс 17
Медведчук задекларував частку в телеканалах 1+1 і 2+2, якою раніше володів Суркіс 18
Медведчук задекларував частку в телеканалах 1+1 і 2+2, якою раніше володів Суркіс 19
Медведчук задекларував частку в телеканалах 1+1 і 2+2, якою раніше володів Суркіс 20
Медведчук задекларував частку в телеканалах 1+1 і 2+2, якою раніше володів Суркіс 21
Медведчук задекларував частку в телеканалах 1+1 і 2+2, якою раніше володів Суркіс 22

Читайте також: Декларація Медведчука: 17 земельних ділянок, 530 картин, 227 ікон, 97 юросіб на дружину і витрати на охорону 1 млн на місяць

Медведчук задекларував частку в телеканалах 1+1 і 2+2, якою раніше володів Суркіс 23
Медведчук задекларував частку в телеканалах 1+1 і 2+2, якою раніше володів Суркіс 24
Медведчук задекларував частку в телеканалах 1+1 і 2+2, якою раніше володів Суркіс 25
Медведчук задекларував частку в телеканалах 1+1 і 2+2, якою раніше володів Суркіс 26
Медведчук задекларував частку в телеканалах 1+1 і 2+2, якою раніше володів Суркіс 27
Медведчук задекларував частку в телеканалах 1+1 і 2+2, якою раніше володів Суркіс 28
Медведчук задекларував частку в телеканалах 1+1 і 2+2, якою раніше володів Суркіс 29
Медведчук задекларував частку в телеканалах 1+1 і 2+2, якою раніше володів Суркіс 30
Медведчук задекларував частку в телеканалах 1+1 і 2+2, якою раніше володів Суркіс 31
Медведчук задекларував частку в телеканалах 1+1 і 2+2, якою раніше володів Суркіс 32
Медведчук задекларував частку в телеканалах 1+1 і 2+2, якою раніше володів Суркіс 33
Медведчук задекларував частку в телеканалах 1+1 і 2+2, якою раніше володів Суркіс 34
Медведчук задекларував частку в телеканалах 1+1 і 2+2, якою раніше володів Суркіс 35
Медведчук задекларував частку в телеканалах 1+1 і 2+2, якою раніше володів Суркіс 36
Медведчук задекларував частку в телеканалах 1+1 і 2+2, якою раніше володів Суркіс 37
Медведчук задекларував частку в телеканалах 1+1 і 2+2, якою раніше володів Суркіс 38
Медведчук задекларував частку в телеканалах 1+1 і 2+2, якою раніше володів Суркіс 39
Медведчук задекларував частку в телеканалах 1+1 і 2+2, якою раніше володів Суркіс 40

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Автор: 

декларація (1416) Медведчук Віктор (1707) Суркіс (321) 1+1 (171) власність (83)


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Топ коментарі
+36
З криками "чому не сидить Медведчук", дибіли пішли, і проголосували за кандадата від Медведчука.

визначення слова "Ідіот": людина, що своїми вчинками шкодить іншим, не маючи від того користі, або, навіть на свою шкоду.
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10.06.2020 22:09
+36
Плюси офіційно стали профуйловським тв.
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10.06.2020 22:15
+32
Шмаркли так критиковали, что Порох не посадил Медведчука что аж проголосовали за его кандидата))))
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10.06.2020 22:11
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10.06.2020 22:01 Відповісти
оце в нас така, вибачайте на слові, "національна еліта"?
а чи не пора тій "еліті" летіти, пердіти та кашляти?
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10.06.2020 22:04 Відповісти
тєлєящік скуплєн. пора скупать сємкі
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10.06.2020 22:05 Відповісти
Медведчук задекларировал долю в телеканалах "1+1" и "2+2", которой раньше владел Суркис - Цензор.НЕТ 9738

...
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10.06.2020 22:05 Відповісти
твой урод незебил уничтожил страну
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10.06.2020 22:46 Відповісти
Медведчук задекларировал долю в телеканалах "1+1" и "2+2", которой раньше владел Суркис - Цензор.НЕТ 4625

...
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10.06.2020 22:48 Відповісти
Вот так Беня ТВ превращается в ху№ловидение .
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10.06.2020 22:06 Відповісти
Медведчук задекларировал долю в телеканалах "1+1" и "2+2", которой раньше владел Суркис - Цензор.НЕТ 7637
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10.06.2020 22:06 Відповісти
Медведчук задекларировал долю в телеканалах "1+1" и "2+2", которой раньше владел Суркис - Цензор.НЕТ 563
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10.06.2020 22:11 Відповісти
З криками "чому не сидить Медведчук", дибіли пішли, і проголосували за кандадата від Медведчука.

визначення слова "Ідіот": людина, що своїми вчинками шкодить іншим, не маючи від того користі, або, навіть на свою шкоду.
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10.06.2020 22:09 Відповісти
Ты дурак? Доля в канале куплена в марте 19 а Зелю и СН начали раскручивать намного раньше. Да и судя по каналам Медвечука думать что Зеля его кандидат может только дурак.
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10.06.2020 22:17 Відповісти
только идиот может думать ,что жена ,тогда изгоя, медведчука вытанцовывала на г+г просто так)
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10.06.2020 22:22 Відповісти
Опа, и снова хулиган Порошенко насрал на голову зелени))
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10.06.2020 22:10 Відповісти
О, Порошенко навіть примусив Патріота Зеленського наступного ж дня після інавгурації продати права на показ ;Слугі народа; російській компанії ;Яндекс;, забороненій в Україні.
І навіть примусив Зеленського покласти ті гроші від торгівлі на крові на офшорний рахунок!
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10.06.2020 22:13 Відповісти
порошенко очень известный человек.
ютюб его знает.
инстаграм его знает.
яху его знает.
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10.06.2020 22:20 Відповісти
Шмаркли так критиковали, что Порох не посадил Медведчука что аж проголосовали за его кандидата))))
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10.06.2020 22:11 Відповісти
Медведчук задекларировал долю в телеканалах "1+1" и "2+2", которой раньше владел Суркис - Цензор.НЕТ 5971
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10.06.2020 22:11 Відповісти
От вам і розгадка ;арештованих Порохом 13 000 добровольців;.
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10.06.2020 22:12 Відповісти
Яких і досі не відпустили
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11.06.2020 05:29 Відповісти
Скоро Мосейчук выпустит передачу о стоимости набора для Щей, передачу должна вести в кокошнике на фоне портрета пуйла.
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10.06.2020 22:13 Відповісти
https://twitter.com/food__junta

https://twitter.com/food__junta Починаємо о 10.05 am https://twitter.com/food__junta @food__junta https://twitter.com/food__junta/status/1270775128650113024 1 ч

Мосійчук на хліб не намажеш.
А з підошв треба ретельно відмити, бажано щіточкою.
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10.06.2020 22:38 Відповісти
...стоімості набора укрАінскіх Щєй, наігривая прі етом на укрАінской балалайкє...
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10.06.2020 22:44 Відповісти
Суркис продал свою долю еще в марте 2019, и особых изменений в политике канала не произошло, а значит никакого влияния со своими 24% он не имеет.
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10.06.2020 22:13 Відповісти
Зараз купили 24, з часом докуплять ще.
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10.06.2020 23:59 Відповісти
Плюси офіційно стали профуйловським тв.
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10.06.2020 22:15 Відповісти
Ну це то вже на хліб точно намажеш. Все стало на свої місця; кум хутіна - власник каналу на якому обсирають Україну.
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10.06.2020 22:17 Відповісти
24% это не владелец, все решает тот у кого контрольный пакет, Беня правильно говорит что ему плевать кто там что купил.
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10.06.2020 22:21 Відповісти
😂😂😂 А теперь представь если бы эта же новость была два года назад про 5 канал Пороха? Ты бы бедный от возмущений тут уже на гавно изошел, а тут ты смотри ниче такого, ну купил кум Пуйла 25% канала хозяина Бубочки и что))) Сколько у Вас осталось до нах нам вашь ЕС мы с кацапами один народ?))))
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10.06.2020 22:28 Відповісти
Мне и ночных совещаний с Мертвячуком у Пети дома хватило понять что это одна шайка.
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10.06.2020 22:43 Відповісти
Ви в кума секретарем, чи в охрані працюєте?
Знаєте точно, про що йшлося?
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11.06.2020 00:01 Відповісти
А что Петя имеет общего с Макеенко в самом "прямом" ?
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11.06.2020 00:20 Відповісти
Мля, наше, зомбо ТВ вже не дивлюся років 5..
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10.06.2020 22:21 Відповісти
Медведчук задекларировал долю в телеканалах "1+1" и "2+2", которой раньше владел Суркис - Цензор.НЕТ 8723
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10.06.2020 22:27 Відповісти
😂😂😂 У тя кризис жанра или картинок новых не подогнали, опять Порох?))))
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10.06.2020 22:29 Відповісти
Очевидно ж- Порох украв у нього жорсткий диск з усіма картинками... Тепер доводиться самому отаку херню клепати)
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11.06.2020 03:22 Відповісти
Одним словом, бубочка внук не тільки бабусі Бені, а й кума *****? Ну що 73% зедебіли, завдяки вам нас усіх зробили разом? Мажте тепер лайно на хліб та їжте, щоб вас всіх подавило.
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10.06.2020 22:28 Відповісти
вова це входить до твоїх обов'язків?"Зеленський зателефонував міністру Петрашку і закликав скасувати мито на імпорт полімерів."Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі - продавці України (2015-2018) Наталія Микольська відзначила, що мито може скасувати не Кабмін, не міністр, а Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі.

"Він (Зеленський, - ред.) просто не знає, що у нас є рішення, які приймаються колегіальним органом …", - зазначила вона.
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10.06.2020 22:31 Відповісти
Так от чого Оксанку Марченко танцювати звали на плюси.
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10.06.2020 22:33 Відповісти
Уже тогда, с приходом Марченко на плюсы организовалась коалиция Беня + Мудачук.
73 процентным кричали во весь голос, думайте дебилы что творите, это реванш, но они с затуманенным разумом собственноручно, словно зомби сделали себя и свою страну вместе.
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11.06.2020 00:04 Відповісти
припарашенкотакогонебыло.....
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10.06.2020 22:45 Відповісти
1+1 дивляться лише лохи і латентні сєпари.... Так що нічого дивного.
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10.06.2020 22:48 Відповісти
Ползучая интервенция. Где СБУ или картины создают большую Угрозу чем обработка Мозгов в нужном Направлении.Власть не Реагирует, а значит Поддерживает.Нужен Гетьман Украины и только ЕЕ.
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10.06.2020 22:51 Відповісти
Помнится, кандидат в президенты Украины Зеленский обещал разобраться с промосковскими телеканалами в Украине. В итоге он разбирается с проукраинскими, а в телеэфире Украины скоро останутся только пророссийские каналы.
Сторонникам Зеленского, по всей видимости, это нравится.

Был бы Зеленский хоть чуть-чуть проукраинским президентом, уже давно был бы принят закон "слугами народа", пресекающий деятельность пророссийских медиа в Украине, тем более монополизацию телевизионного рынка ставленниками Москвы. Это вопрос национальной безопасности, а вовсе не свободы слова. Но, увы, пока что зе-команда гнобит и старается закрыть исключительно патриотические украинские телеканалы.
Забудьте о Майдане, о европейском выборе, о цивилизованной стране, правовом государстве и независимости Украины. Видимо, украинский народ создан для того, чтобы быть холопами Москвы. Увы.
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10.06.2020 22:54 Відповісти
А новость то в чём?
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10.06.2020 22:57 Відповісти
Про те що при кловуні канали скуповують *************.
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10.06.2020 23:08 Відповісти
Про те що при кловуні канали скуповують *************.

**********
Так. Тільки ЗіК, 112 і Ньюс-ван Медведчук скупив ще при Порошенкові.
В цьому плані клоун лише продовжує традиції Петра Олексійовича.
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11.06.2020 00:06 Відповісти
Порох барига, а чому небарига ЗЕ дозволяє ************** скуповувати канали.
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11.06.2020 00:32 Відповісти
У бариги хоча б досвід держуправлінця був. Як би там не було.
А клоун, - взагалі пусте місце, нуль без палички.
Багато бажань, - ніяких діянь (Spei permultum, sed rei nihil).
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11.06.2020 00:51 Відповісти
Порох промисловець і меценат, а ЗЕ барига, що торгує своєю совістю.
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11.06.2020 10:49 Відповісти
112 и newsone и были прокацапские там особо ничего и не изменилось, а вот украинский zik был как раз куплен не при Порохе, а после прихода Зе.
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11.06.2020 08:18 Відповісти
А як це ЗЕ допустив що канал купив кум *****?
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10.06.2020 23:07 Відповісти
ЗЕ сам мечтает стать кумом *****. Всё просто.
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10.06.2020 23:08 Відповісти
Зебіли зависли.
Вам же казали, що бубАчка проект бені та фуйла
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10.06.2020 23:17 Відповісти
Границы, тюрьмы, кордоны, запреты и каналы с политиканствующими приматами это всё "добро" для народа, а Ея Величество Мафия едина.
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10.06.2020 23:49 Відповісти
О.Так медведчук таки плохой и кум "уйлаНаконец-то определились.А то я с 14-го года этого жду...А у него ни то что никаких проблем-а просто ренессанс и полный шоколад.И это всё при "гетьмане".Но "ярость благородная" закипела "почему-то" только сейчас
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10.06.2020 23:56 Відповісти
Выходит Медведчук таки подсунул 73 процентным дебилам своего кандидата через телевизор
Хотя дебилов из 73 процента всего процентов 50, остальные 23% вата, электорат Медведчука сразу почувствовали что бубочка их человек, ну и россми агитировали за клоуна.
Вот 50% из 73% - действительно дебилы.
А если убрать кухарок и каких разниц, и выделить оттуда патриотическую часть заблудших овец, которые собственноручно выбрали кандидата Медведчука под крики, что Порошенко им не подходит, потому что по телеку рассказали, что Порошенко это типа друг Медведчука, то можно сделать вывод, что они просто дебильнейшие лохи.
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10.06.2020 23:59 Відповісти
медведчук-враг Украины?Его нужно осудить?Он-проводник интересов рашки в Украине?
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11.06.2020 00:04 Відповісти
Судячи скоро всі канали можуть належить Медведчуку , тобто бути рупором Путіна ....ті хто продають судячи мають патриотизму в --
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11.06.2020 00:02 Відповісти
мда... ТВ в Украине небыло, нет, и, похоже, не будет...
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11.06.2020 00:32 Відповісти
кто то еще смотрит телевизор и каналы олигархов пропагадистов, врунов и манипуляторов?? это прошлый век, интернет рулит, вся инфа тут есть.
Выкиньте телевизор на помойку и проснитесь...от зомбоящика 24 часа в сутки промывает мозги стаду баранам.
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11.06.2020 01:18 Відповісти
Ну судя по статистике около 73% смотрят.
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11.06.2020 08:19 Відповісти
За сприяння солодкодупой мерзоти почалась узурпація телеефіра мацковітами, зараз продовжується за сприяння зеленонікчеми! Олігархат - посібники ху@лостана, без поділу на кольори та масті!
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11.06.2020 01:33 Відповісти
Согласна с первой частью , но не согласна со второй. Какие есть поводы отказать Медведчуку на законных основаниях сейчас купить что-то или нет? Он народный депутат, глава оппозиционной так сказать фракции. Порошенко легализовал его. Я всегда писала именно о том, что самым плохим последствием правления порошенко было именно то, что он позволили Медведчуку вернуться в большую политику. Когда пишут, что у нас СМИ скупает медведчук- мне просто смешно. Все намного хуже. Медведчук не стал бы тратить деньги на это неприбыльный дело- наши СМИ скупает путен через свое доверенное лицо.
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11.06.2020 07:33 Відповісти
Вернулся в политику он тогда когда команда пришла с Москвы о том что херовы их дела, а легализовал его тупой лохторат уставший от войны.
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11.06.2020 08:22 Відповісти
То есть, по-вашему, это 'тупой лохторат' пригласил его в качестве представителя от Украины в переговорную группу в Минск? Или вам повылазило?
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11.06.2020 08:41 Відповісти
Ладно с петей разобрались , ну все видели как зе по ТВ заявил , что мы знаем , что деньги мертветчука кацапские и скоро ему писец прийдёт , а в это время продавался 1+1 - выходит так , что твой бох брешит на каждом шагу и это вам нравится , вы от этого кипятком писяете (((
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11.06.2020 09:23 Відповісти
Оценочно могу допустить, что Коломойский должен "обрубить" все концы и в итоге продать этот актив Медведчуку полностью, понимая, что это корыто с затвердевающим цементом на ногах у приговоренного.
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11.06.2020 03:16 Відповісти
Рак распространяется. Вот теперь ясно понятно, откуда ноги растут. Плюсы хаят президента уже просто наравне с оккупированными Зиком и 112, Ньюз Ван и до того был чужеродным.
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11.06.2020 07:27 Відповісти
этот полицаевский Выродок, кгбэшный стукач "соколовский" за бабки ботаксного педофила своего кума расширяет возможность говновливания в пустые бошки, а с таким малоПИД,,,,роским "недогарантом" ему преград нет!!!!!
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11.06.2020 07:34 Відповісти
Ая то думаю чому від "плюсів" так смердить 112 і зіком!!! Яке то щастя знати кілька мов мати супутникове телебачення і не нюхати цей сморід вже пів року!!!
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11.06.2020 08:21 Відповісти
С времен реинкарнации Медведчука ( при Порошенко) и по сей день ( день ЗЕ"). Контроль над СМИ Украины все больше и больше берет в свои руки Медведчук и компани, считай Путин. И это при том что Украина ведет 6 лет войну, и до недавних пор у нас был президент " патриот" ( мастер договорняков и не нужно пылить что это не так) С такой тенденцией и чего там скрывать скоростью, скоро 90% ТВ будет не украинскими ( по факту) А в РФ все утверждают что в Украине засилье бЕндеровцев, национал- патриотов, партий войны, западников, внешнее управление США и еще много чего. Смотря на развитие событий и не только в СМИ и ТВ, у нас и патриоты, в большинстве " на бумаге" ( имеют свою полит. нишу, и значит свой кусок хлеба с маслом, постепенно превращаясь просто в бренд, торговую марку.), а вот рашен приспешники и агентура, это реальность, что и доказывает все происходящее в нашей стране. Как бы неприятно это не звучало.
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11.06.2020 08:55 Відповісти
тенденция прискорбная, но с другой стороны - население это хавает. Не хавало бы, ничего бы ***** не скупал. Поэтому и называть это стадо народом нельзя, просто население определенной территории.

Хотя с другой стороны, это и возможность наладить экспорт телеканалов в Россию. Надо создавать больше телеканалов, раскручивать их - и Рашка будет посылать Кащея с мешком денег чтобы купить. Пусть спускают все свои бабки на это говно
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11.06.2020 11:11 Відповісти
Помню був передвиборчий плакат "Порох проти Клоуна (*****)" - правда я і так не сумнівався, що Бубочка це спецпроект кацапів. З часом все вилазить назовні. Через деякий час ми також взнаємо що за сепаратні переговори Лох вів в Омані з спецслужбами рф, правда, видно, не договорився, бо інакше б не збивали наш Боїнг над Тегераном.
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11.06.2020 09:04 Відповісти
Порох промисловець і меценат, а ЗЕ барига, що торгує своєю совістю.
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11.06.2020 10:54 Відповісти
http://komotoz.ru/gifki/images/gifki_smeh/gifki_smeh_04.gif Olga Svitla Порох промисловець і меценат
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11.06.2020 11:23 Відповісти
это было очевидно еще с того времени, когда ботоксная жена Кащея внезапно ворвалась в эфир 1+1 в 2018 году, если не ошибаюсь. Как раз тогда Кремль понял что у нихс обиженным олигархом цели совпадают, так почему бы и нет))
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11.06.2020 11:07 Відповісти
Нужно поблагодарить ребят типа Шабунина, и Нардепов прошлого созыва, благодаря которым был разработан и принят соответствующий Законы "Про НАЗК" и "Про запобігання корупції".
Именно благодаря им мы имеем возможность видеть декларации таких тварей как Медведчук, который усиливает свои позиции при Зеленском, концентрируя в своих руках огромный медийный ресурс.

Телеканал "1+1" в последнее время показывает по вечерам треш в стиле "Надзвичайних Новин" ICTV, а ток-шоу "Право на Владу" с дебилкой Мосейчук превращается в шоу Коломойского. Чего стоит последний выпуск, где в студии собрались ручные шлюхи Коломойского (Тимошенко, Палица, Дубинский и т.д.) и всю передачу посвятили истерике против МВФ.
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11.06.2020 11:15 Відповісти
 
 