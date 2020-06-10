Тримаю питання на особистому контролі. Подаємо документи до Мінфіну на виділення грошей, - Ткаченко про ситуацію з Центром Довженка

Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко запевнив, що питання фінансування Центру Довженка тримає на особистому контролі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Він зазначив: "Провели нараду присвячену фінансуванню Центру Довженка. До діалогу запросили всі сторони: Івана Козленка, як керівника Центру, представників Держкіно, Міністерства фінансів і депутатів профільного комітету.

Для відновлення роботи Довженко-центру потрібно 8.6 млн грн. Аргументи Івана Козленка щодо цієї суми - обґрунтовані. З одного боку, сума базується на планах центру на 2019 рік, а з іншого - через кризу пандемії і повну зупинку діяльності його доходи від оренди впали на 15-20%. Для центру і його співробітників постало питання виживання, для української культури - збереження спадщини минулого і захист майбутнього. Ми не можемо бути осторонь. Тому, як міністр, дав розпорядження щодо підготовки подачі документів до Мінфіну на виділення коштів у повному обсязі.

Читайте також: Володію інформацією про ситуацію в Довженко-Центрі, вона видається не дуже прикольною, - новопризначений міністр культури Ткаченко

Паспорт бюджетної програми вже готується і буде узгоджено. Як тільки отримаємо гроші від Мінфіну, перейдемо до визначення поетапної стратегії виходу центру з фінансової кризи.

Тримаю це питання на особливому контролі, оскільки підтримка культурних інститутів для мене є одним із пріоритетних".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зроблю все, щоб відновити діалог між Держкіно та всіма кіношниками, - новопризначений міністр культури Ткаченко

Нагадаємо, 28 травня СБУ і Нацполіція провели обшук у Довженко-Центрі. Цього ж дня Довженко-Центр повідомив, що став неплатоспроможним через "саботаж керівництвом Держкіно своїх зобов'язань". 29 травня прокуратура повідомила, що обшуки в центрі Довженка проводили у справі про розтрату.

Зі свого боку представники культурних індустрій у відкритому листі закликали владу вжити термінових заходів для порятунку Національного центру Олександра Довженка.