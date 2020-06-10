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Новини
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Тримаю питання на особистому контролі. Подаємо документи до Мінфіну на виділення грошей, - Ткаченко про ситуацію з Центром Довженка

Тримаю питання на особистому контролі. Подаємо документи до Мінфіну на виділення грошей, - Ткаченко про ситуацію з Центром Довженка

Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко запевнив, що питання фінансування Центру Довженка тримає на особистому контролі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Він зазначив: "Провели нараду присвячену фінансуванню Центру Довженка. До діалогу запросили всі сторони: Івана Козленка, як керівника Центру, представників Держкіно, Міністерства фінансів і депутатів профільного комітету.

Для відновлення роботи Довженко-центру потрібно 8.6 млн грн. Аргументи Івана Козленка щодо цієї суми - обґрунтовані. З одного боку, сума базується на планах центру на 2019 рік, а з іншого - через кризу пандемії і повну зупинку діяльності його доходи від оренди впали на 15-20%. Для центру і його співробітників постало питання виживання, для української культури - збереження спадщини минулого і захист майбутнього. Ми не можемо бути осторонь. Тому, як міністр, дав розпорядження щодо підготовки подачі документів до Мінфіну на виділення коштів у повному обсязі.

Читайте також: Володію інформацією про ситуацію в Довженко-Центрі, вона видається не дуже прикольною, - новопризначений міністр культури Ткаченко

Паспорт бюджетної програми вже готується і буде узгоджено. Як тільки отримаємо гроші від Мінфіну, перейдемо до визначення поетапної стратегії виходу центру з фінансової кризи.

Тримаю це питання на особливому контролі, оскільки підтримка культурних інститутів для мене є одним із пріоритетних".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зроблю все, щоб відновити діалог між Держкіно та всіма кіношниками, - новопризначений міністр культури Ткаченко

Нагадаємо, 28 травня СБУ і Нацполіція провели обшук у Довженко-Центрі. Цього ж дня Довженко-Центр повідомив, що став неплатоспроможним через "саботаж керівництвом Держкіно своїх зобов'язань". 29 травня прокуратура повідомила, що обшуки в центрі Довженка проводили у справі про розтрату.

Зі свого боку представники культурних індустрій у відкритому листі закликали владу вжити термінових заходів для порятунку Національного центру Олександра Довженка.

Автор: 

кіно (961) Ткаченко Олександр (509) Довженко Центр (34)


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Топ коментарі
+6
Шо, затюкали в фейсбуках ?
Незабаром будуть бити пику в реалі.
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10.06.2020 22:20
+5
пєрєвод: "дєржу-карман-ширє"
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10.06.2020 22:03
+5
Уявляю, що потім буде з українською культурою після недолугого керування Ткаченка!
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10.06.2020 22:03
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пєрєвод: "дєржу-карман-ширє"
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10.06.2020 22:03 Відповісти
Це - зрада зрадська!!! Як можна фінансувати щось, якщо з того нічого не відкатить? Зточки зору порохобота - це зрада інтересів країни!!!
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10.06.2020 22:45 Відповісти
Уявляю, що потім буде з українською культурою після недолугого керування Ткаченка!
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10.06.2020 22:03 Відповісти
Держу вопрос на личном контроле. Подаем документы в Минфин на выделение денег, - Ткаченко о ситуации с Центром Довженко - Цензор.НЕТ 6356
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10.06.2020 22:16 Відповісти
А що буде...
культура малоросії.
суцільне зросійщення.
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10.06.2020 22:19 Відповісти
"Одеська кіностудія -2"?
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10.06.2020 22:06 Відповісти
"новамова-22"...
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10.06.2020 22:06 Відповісти
держи крепче, гарсон, а то выскользнет с вашей то паликмахтерозеленой сноровкой )))
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10.06.2020 22:07 Відповісти
И Щуку бросили в реку..©
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10.06.2020 22:10 Відповісти
Держу вопрос на личном контроле. Подаем документы в Минфин на выделение денег, - Ткаченко о ситуации с Центром Довженко - Цензор.НЕТ 7231
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10.06.2020 22:14 Відповісти
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10.06.2020 22:47 Відповісти
Добазарились за откат?
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10.06.2020 22:14 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006981015136&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDxA-uuuG41YeghRWH9wb4y44iag-NTshxgtQfLGdusEVAJ_cujsV1CPchP6ZKNBze791ZyIWVnaWuh&hc_ref=ART8qS_8YHKQAZtOJ344SXzNK4tYQVB32E6UL-ch3MtJGFng9_Y1HrGBkcTZo3la22Y&fref=nf Светлана Самборска
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2749233831985957&id=100006981015136 Вчора о 15:20 ·

Ахаха! Кто же из них ******? Я думаю, что ****** Кошевой. Зеленский действительно перестал ходить в фейсбук, когда там вместо сначала обожателей-поклонников, а потом и вовсе восторженных зебильных дурачков стали писать порохоботы, а затем уже и зебилы начали тыкать в экс-кумира дужками разбитых розовых очков.
Зеленский - пустое место с раздутым самомнением, которой отдал реальную власть Ермаку, потому что тот ежедневно поет славословия в духе "ты величайший лидер современности, а кто несогласен - тот бот Порошенко" и возит в кортеже из 40 машин. Что еще надо? Какой фейсбук? Какая критика?
Что думаете? Кто у нас ****** недели?
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10.06.2020 22:16 Відповісти
Шо, затюкали в фейсбуках ?
Незабаром будуть бити пику в реалі.
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10.06.2020 22:20 Відповісти
А шо ще ви можете, крім того як гадити в соцмережах і на форумах? А, порохоботи? Проссо цікаво Відповідь однозначна: НІЧОГО! Ви ж лузери
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10.06.2020 22:49 Відповісти
А що можуть отакі ниці кацапи?
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10.06.2020 23:00 Відповісти
Навіть не хочу бачити це мерзенне обличчя.
Оцих гнид зелених.
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10.06.2020 22:19 Відповісти
ЩУКА
На Щуку подан в суд донос.
Что от нее житья в пруде не стало;
Улик представлен целый воз,
И виноватую, как надлежало,
На суд в большой лохани принесли.
Судьи невдалеке сбирались;
На ближнем их лугу пасли;
Однако ж имена в архиве их остались:
То были два Осла,
10 Две Клячи старые, да два иль три Козла;
Для должного ж в порядке дел надзора
Им придана была Лиса за Прокурора.
И слух между народа шел,
Что Щука Лисыньке снабжала рыбный стол;
Со всем тем, не было в судьях лицеприязни,
И то сказать, что Щукиных проказ
Удобства не было закрыть на этот раз.
Так делать нечего: пришло писать указ,
Чтоб виноватую предать позорной казни
20 И, в страх другим, повесить на суку.
«Почтенные судьи!» Лиса тут приступила:
«Повесить мало: я б ей казнь определила,
Какой не видано у нас здесь на веку:
Чтоб было впредь плутам и страшно, и опасно -
Так утопить ее в реке».- «Прекрасно!»
Кричат судьи. На том решили все согласно.
И Щуку бросили - в реку!
©
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10.06.2020 22:28 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=6N8rAotDx2w Невзоров: "Басни Крылова" написал Лафонтен задолго до рождения Крылова
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10.06.2020 22:35 Відповісти
Да шо за децкий лепе,тт?,авакоф тебе кинет из своих 2,5 лярда,где-0,05 хлярда на твои транспортные услуги и усе путем,раЗПРЕДЕЛЕЗЕно.до роману хватит...
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10.06.2020 22:35 Відповісти
*никаких романов,клава-глючит,а они все-....ны!,бессспилексикм в авторских правах правонаписссания)
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10.06.2020 22:42 Відповісти
А ты шо разве не только рашистское мыло пришел в министерство для Бениного канала ПРотягивать ?
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10.06.2020 22:48 Відповісти
Это тебе не Беня , могут и не Выделить, - Какой резони дохода никакого.
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10.06.2020 23:02 Відповісти
"Александр Ткаченко заверил, что вопрос финансирования Центра Довженко держит на личном контроле."
Минфин,не выделяйте деньгУ,он их все равно спи==ит! Эта тварь от скромности не умрет.....
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11.06.2020 07:21 Відповісти
 
 