Тримаю питання на особистому контролі. Подаємо документи до Мінфіну на виділення грошей, - Ткаченко про ситуацію з Центром Довженка
Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко запевнив, що питання фінансування Центру Довженка тримає на особистому контролі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Він зазначив: "Провели нараду присвячену фінансуванню Центру Довженка. До діалогу запросили всі сторони: Івана Козленка, як керівника Центру, представників Держкіно, Міністерства фінансів і депутатів профільного комітету.
Для відновлення роботи Довженко-центру потрібно 8.6 млн грн. Аргументи Івана Козленка щодо цієї суми - обґрунтовані. З одного боку, сума базується на планах центру на 2019 рік, а з іншого - через кризу пандемії і повну зупинку діяльності його доходи від оренди впали на 15-20%. Для центру і його співробітників постало питання виживання, для української культури - збереження спадщини минулого і захист майбутнього. Ми не можемо бути осторонь. Тому, як міністр, дав розпорядження щодо підготовки подачі документів до Мінфіну на виділення коштів у повному обсязі.
Паспорт бюджетної програми вже готується і буде узгоджено. Як тільки отримаємо гроші від Мінфіну, перейдемо до визначення поетапної стратегії виходу центру з фінансової кризи.
Тримаю це питання на особливому контролі, оскільки підтримка культурних інститутів для мене є одним із пріоритетних".
Нагадаємо, 28 травня СБУ і Нацполіція провели обшук у Довженко-Центрі. Цього ж дня Довженко-Центр повідомив, що став неплатоспроможним через "саботаж керівництвом Держкіно своїх зобов'язань". 29 травня прокуратура повідомила, що обшуки в центрі Довженка проводили у справі про розтрату.
Зі свого боку представники культурних індустрій у відкритому листі закликали владу вжити термінових заходів для порятунку Національного центру Олександра Довженка.
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культура малоросії.
суцільне зросійщення.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2749233831985957&id=100006981015136 Вчора о 15:20 ·
Ахаха! Кто же из них ******? Я думаю, что ****** Кошевой. Зеленский действительно перестал ходить в фейсбук, когда там вместо сначала обожателей-поклонников, а потом и вовсе восторженных зебильных дурачков стали писать порохоботы, а затем уже и зебилы начали тыкать в экс-кумира дужками разбитых розовых очков.
Зеленский - пустое место с раздутым самомнением, которой отдал реальную власть Ермаку, потому что тот ежедневно поет славословия в духе "ты величайший лидер современности, а кто несогласен - тот бот Порошенко" и возит в кортеже из 40 машин. Что еще надо? Какой фейсбук? Какая критика?
Что думаете? Кто у нас ****** недели?
Незабаром будуть бити пику в реалі.
Оцих гнид зелених.
На Щуку подан в суд донос.
Что от нее житья в пруде не стало;
Улик представлен целый воз,
И виноватую, как надлежало,
На суд в большой лохани принесли.
Судьи невдалеке сбирались;
На ближнем их лугу пасли;
Однако ж имена в архиве их остались:
То были два Осла,
10 Две Клячи старые, да два иль три Козла;
Для должного ж в порядке дел надзора
Им придана была Лиса за Прокурора.
И слух между народа шел,
Что Щука Лисыньке снабжала рыбный стол;
Со всем тем, не было в судьях лицеприязни,
И то сказать, что Щукиных проказ
Удобства не было закрыть на этот раз.
Так делать нечего: пришло писать указ,
Чтоб виноватую предать позорной казни
20 И, в страх другим, повесить на суку.
«Почтенные судьи!» Лиса тут приступила:
«Повесить мало: я б ей казнь определила,
Какой не видано у нас здесь на веку:
Чтоб было впредь плутам и страшно, и опасно -
Так утопить ее в реке».- «Прекрасно!»
Кричат судьи. На том решили все согласно.
И Щуку бросили - в реку!
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Минфин,не выделяйте деньгУ,он их все равно спи==ит! Эта тварь от скромности не умрет.....