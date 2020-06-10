Щоб встановити в залі ВР систему сенсорного голосування, потрібно 150-300 млн грн, - Разумков

Система для голосування у Верховній Раді, яка запобігала би кнопкодавству, коштуватиме від 150 до 300 млн грн.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сказав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков

"Постійно, майже на кожній апаратній нараді, яка відбувається в мене кожного тижня, ми говоримо про те, що треба і що можемо зробити для того, щоб запровадити саме сенсорну кнопку. До сьогоднішньої діючої системи "Рада-3" доєднати блок, який би відповідав у тому розумінні, в якому ми всі з вами звикли до сенсора, тобто до відбитка пальця, неможливо. Технічно це зробити не можна. Можна поставити іншу систему, але якщо я вам назву, скільки вона буде коштувати... По різних оцінках — від 150 до 300 млн грн... Це для того, щоб замінити систему, яка буде відповідати тим умовам, про які ви говорите", - сказав спікер.

Разумков уточнив, що у цю суму входять обладнання, програмне забезпечення, повний комплекс робіт, пов’язаний з провадженням цієї системи. Також це заміна моніторів, і сенсорної кнопки для голосування.

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