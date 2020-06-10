Щоб встановити в залі ВР систему сенсорного голосування, потрібно 150-300 млн грн, - Разумков
Система для голосування у Верховній Раді, яка запобігала би кнопкодавству, коштуватиме від 150 до 300 млн грн.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сказав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков
"Постійно, майже на кожній апаратній нараді, яка відбувається в мене кожного тижня, ми говоримо про те, що треба і що можемо зробити для того, щоб запровадити саме сенсорну кнопку. До сьогоднішньої діючої системи "Рада-3" доєднати блок, який би відповідав у тому розумінні, в якому ми всі з вами звикли до сенсора, тобто до відбитка пальця, неможливо. Технічно це зробити не можна. Можна поставити іншу систему, але якщо я вам назву, скільки вона буде коштувати... По різних оцінках — від 150 до 300 млн грн... Це для того, щоб замінити систему, яка буде відповідати тим умовам, про які ви говорите", - сказав спікер.
Разумков уточнив, що у цю суму входять обладнання, програмне забезпечення, повний комплекс робіт, пов’язаний з провадженням цієї системи. Також це заміна моніторів, і сенсорної кнопки для голосування.
Будь ласка, зачекайте...
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Петро,если шо,проконсультирует.Он знает,как рукы рубаты
вПоПУредники таке ж саме верещали...
Вилички не знайдеться охлосу спаггеті з вухів знімати??
😃
Предлагать за треть миллиарда гривен систему чуть сложнее чем контроль доступа это верх росы в глаза.
а если под присмотром двух атоматчиков из ЕС... (или двух-трех ветеранов АТО) то в пару сотен тысяч )))))
Забув. Юля не обиралась.
О, на Цензорі, почучуть переходимо на українську мову .
Правда, як завжди, через сраку....
....
Може "закон"- тюрьма??
Сам пацталом -ніколи такого не прагагагаласують!
😁
Ну, точнее, положу себе в карман 50 млн, а за остальные 50 млн найму IT-фирму и они все сделают.
Модуль сенсорный с железом и ОС стоит максимум 4000 грн. Множим на 450 мест равно 1 800 000 грн плюс сервер 50 000 грн монтаж всего оборудования 100 000 грн
Итого 2 000 000 грн ...хотят в 10 раз больше .. Надеюсь журналисты дадут запрос кто сделал смету фамилию адрес фирмы назовут ..
Все делается по принципу пришли свои что хотите то и делайте с народного кармана невзападло отпилить десяток лямов на инновациях установив еще и дешевую херню по золотой цене ..
Но я как человек имею право ошибиться
Исправляю
...хотят в 150 раз больше
Почему 150 -300 ?Что б потратить 300 а потом сказать не бросать же начатое бо Зрада то святое и выделить еще 500 лямов на завершение инновации ..Но подрядчик по чекам получит 800 лямов отдаст даже не половину а все 800 лямов и из них ему заплатят 2 ляма как я и говорил а бабки перекочуют в карман Иванову Ивану Иванычу на офшор
за 300 лямов для этих убаенов ?
Сенсорные кнопки на 450 человек. И обработка результатов (справится любой МК, но мы берем все самое дорогое).
Сканер пальца В Украине в любом радиомагазине - 250грн. Ну, пусть, 500. Ну, ладно, 1500 - с держателями и шурупами.1500*450=675000 грн.
Ардуинка 100 грн. Модули подключения 50 грн.150грн. ладно, 1500 грн. По#уй, пусть 1500грн, множим на 450. Еще 675000 грн.
Работа работников. Пусть, 20 баксов/час. 8 часов*месяц. 10 чуваков, 24 дня. 192 часов*20*10=960000 грн
Кабели/провода/вся херня - пусть 10тыс баксов=250000грн
Итого: 675000+675000+960000+250000=2млн560тыс00грн
Добавим разработку ПО - охх, какое сложное! Сумма по фракциям, да-нет-утримався-не голосував. Ладно, еще 2 млн грн.
Добавим немного, приплюсуем - имеем 5 млн.
По#уй, множим НА 10!!!!!!! НА 10 МНОЖИМ, КАРЛ!!!!!!!! В ДЕСЯТ РАЗ УВЕЛИЧИМ СМЕТУ!!!!! Имеем 50 млн грн.
КУДА, НА#УЙ, ОСТАТОК??????? От заявленного минимума в 100 млн грн?????
И очень интересное:
"До сьогоднішньої діючої системи «Рада-3» доєднати блок, який би відповідав у тому розумінні, в якому ми всі з вами звикли до сенсора, тобто до відбитка пальця, неможливо. Технічно це зробити не можна."
Как??? Добавить одно, су#а, ОДНО РЕЛЕ!!!!! Которое будет блокировать на#уй кнопки, если чувак не сунул свой е#аный палец, "не можна"?? Бо, таким чином, неможливо освоїти 300 млн грн?)
А почему консалтинг не устроить и не пригласить спецов независимых ..ради интереса давайте напишем письмо в Самсунг Сяоми и Пантеч и сколько они скажут
зЕбилы, из любого адекватного человека, порохобота сделают! =(
Есть идея ставим возле каждого трубу и...35 уголок и по перекличке пусть ударяют по трубе. Работу Рады теперь будет слышать каждый...
2499 х 3 (за, против, воздержалось) = 7 497, но никак не 666 666,6666666667.