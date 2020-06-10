Під час онлайн-голосування за кандидатів до Ради громадського контролю ДБР виявили проблеми, конкурсна комісія запросила експертів, - Козаченко
На засідання конкурсної комісії щодо формування Ради громадського контролю ДБР, яке призначене на 11 червня, запрошено експертів у сфері електронного голосування.
Про це в Facebook повідомила член конкурсної комісії Тетяна Козаченко, передає Цензор.НЕТ.
"Розглядатиметься питання про результати голосування за кандидатів. Під час голосування були виявлені різні проблеми. Ми запросили на засідання експертів у сфері електронного голосування", - написала вона.
За словами Козаченка, заявки надіслали дев'ять осіб, їх усіх запросили. Засідання транслюватиметься онлайн, прийматиметься рішення, що робити з конкурсом.
Нагадаємо, 20 березня в ДБР оголосили про конкурс з відбору членів Ради громадського контролю. До складу конкурсної комісії увійшли 5 осіб, зокрема головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. Їх відібрали серед 31 кандидата, який подав заявку. На конкурс до ради громадського контролю при ДБР подали документи 79 кандидатів.
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Ставим группе товарищей соотв программулину и накручиваем голоса
вылезет нам ещё эта дижитализация боком