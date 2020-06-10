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Під час онлайн-голосування за кандидатів до Ради громадського контролю ДБР виявили проблеми, конкурсна комісія запросила експертів, - Козаченко

Під час онлайн-голосування за кандидатів до Ради громадського контролю ДБР виявили проблеми, конкурсна комісія запросила експертів, - Козаченко

На засідання конкурсної комісії щодо формування Ради громадського контролю ДБР, яке призначене на 11 червня, запрошено експертів у сфері електронного голосування.

Про це в Facebook повідомила член конкурсної комісії Тетяна Козаченко, передає Цензор.НЕТ.

"Розглядатиметься питання про результати голосування за кандидатів. Під час голосування були виявлені різні проблеми. Ми запросили на засідання експертів у сфері електронного голосування", - написала вона.

За словами Козаченка, заявки надіслали дев'ять осіб, їх усіх запросили. Засідання транслюватиметься онлайн, прийматиметься рішення, що робити з конкурсом.

Під час онлайн-голосування за кандидатів до Ради громадського контролю ДБР виявили проблеми, конкурсна комісія запросила експертів, - Козаченко 01

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Нагадаємо, 20 березня в ДБР оголосили про конкурс з відбору членів Ради громадського контролю. До складу конкурсної комісії увійшли 5 осіб, зокрема головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. Їх відібрали серед 31 кандидата, який подав заявку. На конкурс до ради громадського контролю при ДБР подали документи 79 кандидатів.

Автор: 

Козаченко Тетяна (27) Рада громадського контролю (19) ДБР (3488)


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Топ коментарі
+3
Во время онлайн-голосования за кандидатов в Совет общественного контроля ГБР обнаружили проблемы, конкурсная комиссия пригласила экспертов, - Козаченко - Цензор.НЕТ 9408
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10.06.2020 22:58
+2
Во время онлайн-голосования за кандидатов в Совет общественного контроля ГБР обнаружили проблемы, конкурсная комиссия пригласила экспертов, - Козаченко - Цензор.НЕТ 9141
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10.06.2020 23:04
+1
Ну, при электронном голосовании принимается один голос с одного ИП
Ставим группе товарищей соотв программулину и накручиваем голоса
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10.06.2020 23:03
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Правила форума Рада форумчан
"ДІЯ" в дії!!
🤔
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10.06.2020 22:47 Відповісти
Во время онлайн-голосования за кандидатов в Совет общественного контроля ГБР обнаружили проблемы, конкурсная комиссия пригласила экспертов, - Козаченко - Цензор.НЕТ 9408
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10.06.2020 22:58 Відповісти
Таки шо- галасуй нє галасуй, усьо равно палучишь🍌..
🤗
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10.06.2020 23:03 Відповісти
Ну, при электронном голосовании принимается один голос с одного ИП
Ставим группе товарищей соотв программулину и накручиваем голоса
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10.06.2020 23:03 Відповісти
шо за эксперты такие которые все знают про электронное голосование но сделать нормально не смогли...

вылезет нам ещё эта дижитализация боком
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10.06.2020 23:03 Відповісти
Во время онлайн-голосования за кандидатов в Совет общественного контроля ГБР обнаружили проблемы, конкурсная комиссия пригласила экспертов, - Козаченко - Цензор.НЕТ 9141
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10.06.2020 23:04 Відповісти
мені його коментарі, як і попереднього булавоносця до дупи!
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11.06.2020 01:11 Відповісти
Проблемы в Голове , а в Действиях нет Проблем, - Ведь они из Нейо и Выходят.
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10.06.2020 23:05 Відповісти
подмухлевать нормально не смогли, sql не знают... будут переголосовывать пока не ляжет как надо
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10.06.2020 23:06 Відповісти
Ну, народ отслеживает динамику и накрутить голоса скачкообразно затруднительно.
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10.06.2020 23:11 Відповісти
"кубанский голосняк" не голоснул еще? - если да - голосование лигитимное...
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10.06.2020 23:12 Відповісти
Скотка тим,пИЛЯть бошлять будут из наших наЛОХоплательщиков за эту очередную.... хотя уже .....!
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10.06.2020 23:41 Відповісти
який конкурс?! венедиктофу і бобікова через конкурс вибирали?! зелене попундуполо уявило себе сцарьком, все вирішує за пожиранням шаурми та стрибками по фонтанам! втім як і попередня солодкодупа мерзота!
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11.06.2020 01:08 Відповісти
 
 