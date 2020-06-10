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Українська сторона може відкрити всі пункти пропуску на Донбасі наступного тижня, - учасник переговорів, журналіст Гармаш

Українська сторона може відкрити всі пункти пропуску на Донбасі наступного тижня, - учасник переговорів, журналіст Гармаш

На п'ятницю, 12 червня, попередньо заплановано позачергове засідання Кабінету міністрів України, на якому буде розглянуто питання відкриття в адаптивному режимі, залежно від епідситуації в конкретному районі і області, всіх КПВВ на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомив залучений Україною до роботи в ТКГ як представник ОРДО журналіст Сергій Гармаш.

"Причому не на кілька годин, як сьогодні ми відкрили два свої КПВВ, а на повний світловий день - з 6 до 21. Якщо таке рішення буде прийнято, то КПВВ відкриються вже наступного тижня", - написав він.

При цьому Гармаш вказав, що "представники Росії з ОРДЛО" заявили, що вони готові всіх випускати з окупованих територій, але назад ці люди зможуть повернутися тільки за списками, щоб потім відстежити дотримання ними обсервації.

"Дуже "конструктивна" позиція! Уявляєте скільки людей, які виїхали за своїми пенсіями і повернулися в той же день, чекатимуть у чергах на КПВВ, як хтось складе якісь списки, а потім ще й відстежуватиме їхню обсервацію і самоізоляцію?! За порушення якої, до речі, передбачаються серйозні штрафи. Я вже не кажу про тих людей, які захочуть в'їхати на окуповану територію з вільної території. Їх не буде у списках тих, хто виїхав, а, отже, їх просто не пустять. - Турбота про людей...", - зазначив він.

Читайте також: Журналіст Гармаш про реакцію росіян і ОБСЄ на появу переселенців у ТКГ: "Вони ще не адаптувалися"

Автор: 

перемовини (2871) Тристороння контактна група (827) Гармаш Сергій (136)


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Топ коментарі
+15
Я не пойму, у нас пенсионный фонд из каких накоплений создается. Из ОРДЛО не поступает ни копейки, а украинцы должны годами содержать этих предателей и убийц? Наши пенсы на минималках загибаются, а сепарские герои по две шахтерские пенсии получают, за коммуналку платят на порядок меньше, в украинских вузах бесплатно и без экзаменов учатся, ездят лечится за счет наших налогов. Дурдом! Остановите, я сойду.
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11.06.2020 00:09
+12
А на фіга?
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10.06.2020 23:13
+9
Сейчас , чтобы въехать в ЕС, надо иметь анализ на КОВИ , не старше 2-3 дней
Цена на анализ 1500 гр
С какой стати с лугандона будут пускать людей в Украину без анализа? Там ситуация с вирусом напряженная
ВОТ ЗЕЛЕНСКИЙ Хотел ЗАРАЗИТЬСЯ, пусть идёт на границу вместо пограничников и ловит вирусы с лугандона
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11.06.2020 00:03
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А на фіга?
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10.06.2020 23:13 Відповісти
значит коронодемон увеличиться
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10.06.2020 23:44 Відповісти
На паРаше пол миллиона инфицированных.
малоросы даунбасские ездят туда, заражаются, а потом поедут в Украину.
Так что, открыть пункты пропуска с даунбассом - гениальное решение.
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11.06.2020 00:01 Відповісти
Так ЦЕЛЬ - заразить украинцев
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11.06.2020 00:08 Відповісти
Главное как это Людям Подать и под каким Соусом. Может это уже и надоест , то что Хотели и что Получили.
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10.06.2020 23:15 Відповісти
На нейтрально полосе срочно палатки ставьте для об-сер-вации! Ох и пойдёт потеха, та по такой жаре! Та до 1 августа вообще закрыть туда и обратно! Пока не поздно. Нас не станут пускать в Еврозону скоро---оттуда вирус навалит массово!
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10.06.2020 23:16 Відповісти
в еврозону? аха, значит в Польшу пустят, да?
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10.06.2020 23:46 Відповісти
капец, отэто пенсионерье рванет с ордло за баблом на автобусах-******** по В.Украине! а тут масочки долбанные заставляют в с.маркеты надевать!
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10.06.2020 23:25 Відповісти
агенты начинают свою работу
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10.06.2020 23:38 Відповісти
стрелял - особый статус, получил коц.паспорт - послабление, а если ни то ни другое то штраф тебе, ты ж не сепар
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10.06.2020 23:39 Відповісти
Виходить що в Мінську ОРДЛО домовляється з ОРДЛО.
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10.06.2020 23:55 Відповісти
идите, одловцы опущеные, в кацапскую жопу - карантин.....
или ето тока для украинцев?
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10.06.2020 23:57 Відповісти
Раша НЕ МОЖЕТ УСПОКОИТЬСЯ , что у них вирус в мацкве страшный,
ВОТ ЦУКИ И ХОТЯТ ВСЕ ЭТО ОРГАНИЗОВАТЬ В УКРАИНЕ
Предлагаю ВСЕХ , кто будет причастен к организации вопроса открытия пропускных пунктов, ВСЕХ СНАЧАЛА ЗАРАЗИТЬ ВИРУСОМ И ПУСТЬ А СВОЕЙ ШКУРЕ ПРОБУЮТ ЭТУ ГАДОСТЬ С ОСЛОДНЕНИЯМИ
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11.06.2020 00:06 Відповісти
кацапия никогда не успокоится, пока Украина не будет под ней - оставьте надежды....
а как уже с ними разбираться? - все вилы почему то на ум приходят...
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11.06.2020 00:14 Відповісти
Потому надо активно работать над развалом раши , пусть уткнуться в свои проблемы
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11.06.2020 00:18 Відповісти
им проблемы Украины важнее чем собственная голая задница.
странное и злое племя - у меня етому всему обьяснения нет...
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11.06.2020 00:21 Відповісти
в Украине сегодня - год уже как с плюсом президент прикацапленый насовсем.
вы хотите, шо бы на местах были не такие же?
та они нашими детьми будут разминировать минные поля, шо б тока кацапские танки прошли в Киев.
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11.06.2020 00:28 Відповісти
Сейчас , чтобы въехать в ЕС, надо иметь анализ на КОВИ , не старше 2-3 дней
Цена на анализ 1500 гр
С какой стати с лугандона будут пускать людей в Украину без анализа? Там ситуация с вирусом напряженная
ВОТ ЗЕЛЕНСКИЙ Хотел ЗАРАЗИТЬСЯ, пусть идёт на границу вместо пограничников и ловит вирусы с лугандона
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11.06.2020 00:03 Відповісти
Факт того, що цю " радісну" новину про відкриття КПВВ з територіями ордло, де лютує "ковід", і виплату пенсій "кАрмильцам", повідомив Гармаш, а не сівоха, якось повинно нас заспокоїти? З якого переляку ми їм їх, взагалі, платимо? З яких шишів? З позики МВФ?
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11.06.2020 00:05 Відповісти
Правильный вопрос
Пусть Ермак их содержит из своих денег
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11.06.2020 00:07 Відповісти
Я не пойму, у нас пенсионный фонд из каких накоплений создается. Из ОРДЛО не поступает ни копейки, а украинцы должны годами содержать этих предателей и убийц? Наши пенсы на минималках загибаются, а сепарские герои по две шахтерские пенсии получают, за коммуналку платят на порядок меньше, в украинских вузах бесплатно и без экзаменов учатся, ездят лечится за счет наших налогов. Дурдом! Остановите, я сойду.
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11.06.2020 00:09 Відповісти
и за что, за то что стреляют в нас и с парашкой взасос
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11.06.2020 00:12 Відповісти
Сейчас в Киеве детские садики стали показывать вирус и закрываться.
Это только начало пути . ВОТ НА ХРЕНА УКРАИНЦАМ СЕЙЧАС ЕЩЁ И ЛУГАНДОН?они хотели в рашу- пусть туда и едут
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11.06.2020 00:10 Відповісти
Замість того щоб замурувати цю ракову пухлину бетоном , ми радісно кричимо " Уррря !!" і відкриваємо КПВВ для тіток , що приїзджають за пенсією і плюють на " хахлов - фашистов " ...
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11.06.2020 05:48 Відповісти
Я так і не зрозумів, а навіщо відкривати от ті всі пункти пропуску
Щоб заразу занести?
Щоб ті, хто має липову реєстрацію в неокупованій частині України змогли у черговий раз незаконно отримати пенсію з податків, що формуються на цій неокупованій частині?
Нехай їм окупант виплачує.
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11.06.2020 07:36 Відповісти
Лучше не надо,пусть остаются закрытыми.
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11.06.2020 07:43 Відповісти
Но там же "наши" люди! Как они три месяца без украинских пенсий и товаров! Это ж "гиноцид".
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11.06.2020 08:15 Відповісти
Вони ще парад побєдобєсія проведуть а потім в Україну з коронавіірусом Це не брат Сівохи повідомив часом? Порядна людина за таке не голосувала б.
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11.06.2020 11:57 Відповісти
Чому ми повинні платити тим уродам пенсії? Мабуть це подяка буде за ввезений коронавірус? Сиділи там без хунти 3 місяці, адаптацію без української пенсії пройшли не повиздихали , хай так сидять і далі.Як то кажутьь Нєйух шастать
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11.06.2020 12:04 Відповісти
 
 