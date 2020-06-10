Українська сторона може відкрити всі пункти пропуску на Донбасі наступного тижня, - учасник переговорів, журналіст Гармаш
На п'ятницю, 12 червня, попередньо заплановано позачергове засідання Кабінету міністрів України, на якому буде розглянуто питання відкриття в адаптивному режимі, залежно від епідситуації в конкретному районі і області, всіх КПВВ на Донбасі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомив залучений Україною до роботи в ТКГ як представник ОРДО журналіст Сергій Гармаш.
"Причому не на кілька годин, як сьогодні ми відкрили два свої КПВВ, а на повний світловий день - з 6 до 21. Якщо таке рішення буде прийнято, то КПВВ відкриються вже наступного тижня", - написав він.
При цьому Гармаш вказав, що "представники Росії з ОРДЛО" заявили, що вони готові всіх випускати з окупованих територій, але назад ці люди зможуть повернутися тільки за списками, щоб потім відстежити дотримання ними обсервації.
"Дуже "конструктивна" позиція! Уявляєте скільки людей, які виїхали за своїми пенсіями і повернулися в той же день, чекатимуть у чергах на КПВВ, як хтось складе якісь списки, а потім ще й відстежуватиме їхню обсервацію і самоізоляцію?! За порушення якої, до речі, передбачаються серйозні штрафи. Я вже не кажу про тих людей, які захочуть в'їхати на окуповану територію з вільної території. Їх не буде у списках тих, хто виїхав, а, отже, їх просто не пустять. - Турбота про людей...", - зазначив він.
Будь ласка, зачекайте...
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малоросы даунбасские ездят туда, заражаются, а потом поедут в Украину.
Так что, открыть пункты пропуска с даунбассом - гениальное решение.
или ето тока для украинцев?
ВОТ ЦУКИ И ХОТЯТ ВСЕ ЭТО ОРГАНИЗОВАТЬ В УКРАИНЕ
Предлагаю ВСЕХ , кто будет причастен к организации вопроса открытия пропускных пунктов, ВСЕХ СНАЧАЛА ЗАРАЗИТЬ ВИРУСОМ И ПУСТЬ А СВОЕЙ ШКУРЕ ПРОБУЮТ ЭТУ ГАДОСТЬ С ОСЛОДНЕНИЯМИ
а как уже с ними разбираться? - все вилы почему то на ум приходят...
странное и злое племя - у меня етому всему обьяснения нет...
вы хотите, шо бы на местах были не такие же?
та они нашими детьми будут разминировать минные поля, шо б тока кацапские танки прошли в Киев.
Цена на анализ 1500 гр
С какой стати с лугандона будут пускать людей в Украину без анализа? Там ситуация с вирусом напряженная
ВОТ ЗЕЛЕНСКИЙ Хотел ЗАРАЗИТЬСЯ, пусть идёт на границу вместо пограничников и ловит вирусы с лугандона
Пусть Ермак их содержит из своих денег
Это только начало пути . ВОТ НА ХРЕНА УКРАИНЦАМ СЕЙЧАС ЕЩЁ И ЛУГАНДОН?они хотели в рашу- пусть туда и едут
Щоб заразу занести?
Щоб ті, хто має липову реєстрацію в неокупованій частині України змогли у черговий раз незаконно отримати пенсію з податків, що формуються на цій неокупованій частині?
Нехай їм окупант виплачує.