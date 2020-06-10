Українська сторона може відкрити всі пункти пропуску на Донбасі наступного тижня, - учасник переговорів, журналіст Гармаш

На п'ятницю, 12 червня, попередньо заплановано позачергове засідання Кабінету міністрів України, на якому буде розглянуто питання відкриття в адаптивному режимі, залежно від епідситуації в конкретному районі і області, всіх КПВВ на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомив залучений Україною до роботи в ТКГ як представник ОРДО журналіст Сергій Гармаш.

"Причому не на кілька годин, як сьогодні ми відкрили два свої КПВВ, а на повний світловий день - з 6 до 21. Якщо таке рішення буде прийнято, то КПВВ відкриються вже наступного тижня", - написав він.

При цьому Гармаш вказав, що "представники Росії з ОРДЛО" заявили, що вони готові всіх випускати з окупованих територій, але назад ці люди зможуть повернутися тільки за списками, щоб потім відстежити дотримання ними обсервації.

"Дуже "конструктивна" позиція! Уявляєте скільки людей, які виїхали за своїми пенсіями і повернулися в той же день, чекатимуть у чергах на КПВВ, як хтось складе якісь списки, а потім ще й відстежуватиме їхню обсервацію і самоізоляцію?! За порушення якої, до речі, передбачаються серйозні штрафи. Я вже не кажу про тих людей, які захочуть в'їхати на окуповану територію з вільної території. Їх не буде у списках тих, хто виїхав, а, отже, їх просто не пустять. - Турбота про людей...", - зазначив він.

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