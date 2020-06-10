Королевська заявила, що до початку боїв за ДАП в Україні було "мирне життя", хоча на той час Донбас і Крим окупувала РФ

Народна депутатка від ОПЗЖ Наталія Королевська заявила, що до 26 травня 2014 року в Україні було цілком мирне життя, яке закінчилося через рішення Олександра Турчинова. Насправді на той час частину територій на Донбасі і Крим вже окупували найманці РФ, а сам аеропорт захопили російські диверсанти.

Про це йдеться в фактчекінговому матеріалі Олени Козаченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Bihus.info.

26 травня в ефірі телеканалу 112 Королевська заявила: "26 мая для всего Донбасса является черным днем в календаре, потому что именно в этот день 6 лет назад этот день символизирует как день начала войны, день когда закончилась мирная жизнь в Украине. Потому что именно 6 лет назад Турчинов отдал приказ использовать авиацию в АТО и тогда мирный еще город Донецк подвергся первым авиационным прилетам. Именно 6 лет назад закончил работу Донецкий аэропорт и именно 6 лет назад закончилась мирная жизнь в Украине".

Така заява нардепки є маніпулятивною, адже станом на 26 травня 2014 року частина територій на Донбасі була окупована найманцями РФ, тривала антитерористична операція в Луганській та Донецькій областях, Крим був окупований Російською Федерацією. А Олександр Турчинов застосував військову авіацію задля звільнення Донецького аеропорту від озброєних сепаратистів та російських найманців.

"Мирне життя в Україні закінчилося з початком тимчасової окупації Російською Федерацією Криму – 20 лютого 2014 року. 1 березня 2014 року президент Росії Володимир Путін отримав згоду профільних комітетів Ради Безпеки РФ на використання військ на території України. Протягом березня 2014 року в українських містах Донеччини та Луганщини одна за одною розпочиналися проросійські протестні акції із подальшими захопленнями озброєними бойовиками ОДА, приміщень міліції, прокуратур та СБУ. 12 квітня 2014 року російський диверсійний загін на чолі з Ігорем Гіркіним взяв під контроль Слов’янськ, Краматорськ та низку інших населених пунктів. 13 квітня 2014 року в Україні було оголошено про початок антитерористичної операції", - нагадує автор.

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Також, зазначає Козаченко, 6 квітня 2014 року сепаратисти захопили приміщення облдержадміністрації в Донецьку, зрізавши з флагштока український прапор, 27 квітня - будівлю обласної державної телерадіокомпанії, 16 травня - будівлю штабу Східного оперативно-територіального об’єднання Нацгвардії України.

"У ніч на 26 травня, близько 3-ї години ночі, на територію аеропорту зайшло близько 80 озброєних, добре екіпірованих диверсантів із російського загону "Іскра". Їх провів офіцер СБУ Олександр Головура. До терміналу разом з російськими спецпризначенцями ввійшли Олександр Ходаковський і Олександр Бородай – агент спецслужб РФ, що на той час перебував у ролі прем’єра так званої ДНР. Олександр Ходаковський невдовзі зв’язався з українським командуванням і висунув ультиматум про виведення українських військових, що охороняли внутрішній периметр аеропорту. Українські військові відповіли, що не виведуть особовий склад і техніку раніше, ніж поки аеропорт не покинуть цивільні та персонал аеропорту. 26 травня вранці після евакуації цивільного персоналу, українське командування вже в свою чергу оголосило бойовикам ультиматум – залишити приміщення Донецького аеропорту під загрозою застосування сили. О 10:00 ранку демонстраційний проліт над аеропортом здійснили штурмовики Су-25, а до летовища вирушили вертольоти з десантом для посилення українського гарнізону. Після чого розпочався бій за аеропорт. В подальшому оборона Донецького аеропорту українськими військовослужбовцями тривала 242 дні", - вказує авторка.

"Таким чином, 26 травня 2014 року аж ніяк не є днем початком війни, як хотілося б думати Наталії Королевській", - резюмує вона.