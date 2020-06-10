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Королевська заявила, що до початку боїв за ДАП в Україні було "мирне життя", хоча на той час Донбас і Крим окупувала РФ

Королевська заявила, що до початку боїв за ДАП в Україні було

Народна депутатка від ОПЗЖ Наталія Королевська заявила, що до 26 травня 2014 року в Україні було цілком мирне життя, яке закінчилося через рішення Олександра Турчинова. Насправді на той час частину територій на Донбасі і Крим вже окупували найманці РФ, а сам аеропорт захопили російські диверсанти.

Про це йдеться в фактчекінговому матеріалі Олени Козаченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Bihus.info.

26 травня в ефірі телеканалу 112 Королевська заявила:  "26 мая для всего Донбасса является черным днем в календаре, потому что именно в этот день 6 лет назад этот день символизирует как день начала войны, день когда закончилась мирная жизнь в Украине. Потому что именно 6 лет назад Турчинов отдал приказ использовать авиацию в АТО и тогда мирный еще город Донецк подвергся первым авиационным прилетам. Именно 6 лет назад закончил работу Донецкий аэропорт и именно 6 лет назад закончилась мирная жизнь в Украине".

Така заява нардепки є маніпулятивною, адже станом на 26 травня 2014 року частина територій на Донбасі була окупована найманцями РФ, тривала антитерористична операція в Луганській та Донецькій областях, Крим був окупований Російською Федерацією. А Олександр Турчинов застосував військову авіацію задля звільнення Донецького аеропорту від озброєних сепаратистів та російських найманців.

"Мирне життя в Україні закінчилося з початком тимчасової окупації Російською Федерацією Криму – 20 лютого 2014 року. 1 березня 2014 року президент Росії Володимир Путін отримав згоду профільних комітетів Ради Безпеки РФ на використання військ на території України. Протягом березня 2014 року в українських містах Донеччини та Луганщини одна за одною розпочиналися проросійські протестні акції із подальшими захопленнями озброєними бойовиками ОДА, приміщень міліції, прокуратур та СБУ. 12 квітня 2014 року російський диверсійний загін на чолі з Ігорем Гіркіним взяв під контроль Слов’янськ, Краматорськ та низку інших населених пунктів. 13 квітня 2014 року в Україні було оголошено про початок антитерористичної операції", - нагадує автор.

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Також, зазначає Козаченко, 6 квітня 2014 року сепаратисти захопили приміщення облдержадміністрації в Донецьку, зрізавши з флагштока український прапор, 27 квітня - будівлю обласної державної телерадіокомпанії, 16 травня - будівлю штабу Східного оперативно-територіального об’єднання Нацгвардії України.

"У ніч на 26 травня, близько 3-ї години ночі, на територію аеропорту зайшло близько 80 озброєних, добре екіпірованих диверсантів із російського загону "Іскра". Їх провів офіцер СБУ Олександр Головура. До терміналу разом з російськими спецпризначенцями ввійшли Олександр Ходаковський і Олександр Бородай – агент спецслужб РФ, що на той час перебував у ролі прем’єра так званої ДНР. Олександр Ходаковський невдовзі зв’язався з українським командуванням і висунув ультиматум про виведення українських військових, що охороняли внутрішній периметр аеропорту. Українські військові відповіли, що не виведуть особовий склад і техніку раніше, ніж поки аеропорт не покинуть цивільні та персонал аеропорту. 26 травня вранці після евакуації цивільного персоналу, українське командування вже в свою чергу оголосило бойовикам ультиматум – залишити приміщення Донецького аеропорту під загрозою застосування сили. О 10:00 ранку демонстраційний проліт над аеропортом здійснили штурмовики Су-25, а до летовища вирушили вертольоти з десантом для посилення українського гарнізону. Після чого розпочався бій за аеропорт. В подальшому оборона Донецького аеропорту українськими військовослужбовцями тривала 242 дні", - вказує авторка.

"Таким чином, 26 травня 2014 року аж ніяк не є днем початком війни, як хотілося б думати Наталії Королевській", - резюмує вона.

Автор: 

дезінформація (342) Королевська Наталія (227) Донбас (22355) донецький аеропорт (164) Бігус Денис (195)


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Топ коментарі
+53
Логика конченной мрази. Значит ВСУ и добробаты виноваты что агрессорам отпор давали? Хорошую мирную жизнь нам рыги готовили. И сейчас не угомонились
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10.06.2020 23:16
+53
Королевская заявила, что до начала боев за ДАП в Украине была "мирная жизнь", хотя к тому времени Донбасс и Крым оккупировала РФ - Цензор.НЕТ 2918
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10.06.2020 23:21
+46
Вообще в любой стране было невозможно, что бы на 6 году войны, явные гос-преступники имели свою фракцию в парламенте и безнаказано пороли невероятное лицемерие и туфту! Почему это у нас происходит? Где было? Приведите пример хоть один в истории мировой!? Как это всё слушать тем у кого там погибли из семьи? А кто назовёт цифру покалеченых, получивших 1 группу инвалидности? Таких и им подобных очевидно много тысяч! И у таких тоже семьи. Каково им всем подобное?
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10.06.2020 23:26
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На гиляку мерзоту!
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10.06.2020 23:44 Відповісти
а шо вона може щось інше сказати ? 73
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10.06.2020 23:45 Відповісти
она просто предложила мирно сдаться...
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10.06.2020 23:45 Відповісти
что такое Королевская/ Королевская с мужем вывезла из Украины в Россию через ОРДЛО тысячи тонн цветных металлов без уплаты каких-либо налогов и пошлин, - Казанский 12.07.19 10:10
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10.06.2020 23:46 Відповісти
обычная кацапская иуда-мораль плечевой и королевской одно и то же
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11.06.2020 08:51 Відповісти
есть кобра, и есть королевская кобра. Есть ****, а есть Королевская…
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10.06.2020 23:46 Відповісти
а что говорят зе-мрази -- въе-ал по мариуполю, вот тебе особый статус за это, а кто защищал мариуполь - партия войны
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10.06.2020 23:47 Відповісти
Этот *уйловско-сепарский транс шота там еще вякает басом ... ))) Жги,натаха! Пока цЫрк крыворожеский на сепарской арене беснуецца!)
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10.06.2020 23:54 Відповісти
...хвойда відпрацьовує...

Королевська заявила, що до початку боїв за ДАП в Україні було "мирне життя", хоча на той час Донбас і Крим окупувала РФ - Цензор.НЕТ 374
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10.06.2020 23:57 Відповісти
А ведь ей, всего 45 лет! А что же в 50 будет, ***** сотворило землю?
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11.06.2020 00:08 Відповісти
Напомните как,а шо зта Ата з бызда?....!
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11.06.2020 00:09 Відповісти
Сказать, безнадежно дурноватая баба, ничего не сказать, ее надо отправить немедленно на медицинское обследование, и если медкомиссия признает вменяемой, тогда эту суку, как предателя народа Украины отправить на урановые рудники, пусть там сдохнет.
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11.06.2020 00:15 Відповісти
Тварь кишчача.
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11.06.2020 00:47 Відповісти
І ти, https://censor.net/user/88208, і та **** з зажопами - ви всі 73/43%зебіли, яких взагалі потрібно заборонити право голосу.
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11.06.2020 01:00 Відповісти
+100. надо какие то тесты на вменяемость и уже после них давать право голоса
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11.06.2020 01:29 Відповісти
Може зробити їй тести на кацапські гени? Тоді стане ясно, чи вона шовіністка, чи просто зрадниця.
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11.06.2020 10:15 Відповісти
Пока СБУ не пересажает этих Мертвечука, Королевскую и прочую ОПЗЖэ - Украина не победит Рашку!
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11.06.2020 00:22 Відповісти
За что их сажать, если голобородькнутые на всю голову считают, что Порошенко всё не так делал? А значит они всё так делают.
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11.06.2020 00:25 Відповісти
Апрель 2014.
Российские ихтамнет-ы в Славянске.
Даже еще АТО не объявлена тогда... будет только через неделю, после того, как эти "шахтеры" начнут расстреливать машины с людьми, пытать и убивать людей за желто-синюю ленту на одежде, вспарывать животы тем, кто выступил против войны.

Королевська заявила, що до початку боїв за ДАП в Україні було "мирне життя", хоча на той час Донбас і Крим окупувала РФ - Цензор.НЕТ 7403
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11.06.2020 00:31 Відповісти
Ещё одна сепарша,которую гетьман "почему-то" не тронул.Жирная сепарша.ЕЁ(!) составы ехали с углём из рашки.Семенченко блокаду организовал.Но он же плохой.Его гетьман не любит.Тьфу на него.
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11.06.2020 00:55 Відповісти
а ты разве не молочный братишка Натахи ?
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11.06.2020 01:31 Відповісти
Ну конечно яКто ж ещё наблюдал,как натаха гонит сюда составы с рашинским углем,а витюха-соляру оттуда же.Именно я-причина всех вась-вась с рашкой во время войны.А Гетьман...он просто не заметил.Всем сердцем против рашки,но просто...провтыкал.Бывает.
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11.06.2020 01:43 Відповісти
Самое интересное, что Наташа в Раде, а Семенченко - нет. А ведь именно Семенченко вскрыло Роттердам плюс, вернее, его отсутствие. Семенченко был у Шустера, где присутствовали жители близлежащих с ордло территорий, которые рассказали на программе , что пока гибнут воины- туда идут постоянно составы с лесом, а оттуда уголь. И Семенченко пообещал провести расследование. Это просто звиздец, в многомиллионной стране никто ничего не видит! Через пару недель у того же Шустера Семенченко подтвердил фото и видео фактами полную и плотную торговлю на крови. После этого при полной поддержке украинцев и было перекрыто ордло.
Все вздохнули с облегчением, наконец-то , справедливость восторжествовала! Нам-то зачем этот позор! Ведь у нас есть уголь дорогой, но без крови- из Роттердама! Но не тут-то было. Внезапно оказалось , что угля-то и нет другого от слова вообще. Вылазит на экраны порошенко и начинает клеймить Семенченко и ветеранов АТО, так как якобы в ордло есть наши украинские предприятия! Что это , если не подтверждение слов пктена о 'гражданской войне'.
Кстати, тогда на Цензоре Семенченко называли 'самозванцем и агентом кремля' и тд. Конечно, про королевскую никто и не вспоминал. Даже вот ни одной фотожабы на неё так и не видела
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11.06.2020 06:52 Відповісти
Одну сегодня. Прогресс
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11.06.2020 06:54 Відповісти
мацковська тварина! як медведчук, нєстєрок, рабін овоч, парашен і зелене попундополо!
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11.06.2020 01:02 Відповісти
Эту кацапскую тварь скоро прикопают в одной из ее копанок?
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11.06.2020 01:07 Відповісти
Натаха, рука не здригнеться.....
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11.06.2020 01:29 Відповісти
да эта королевская тварь больна не только на голову, но и на рот...
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11.06.2020 03:42 Відповісти
22го апреля 2019 года я написала на "Цензоре" одну фразу:"Реванш Партии Регионов состоялся !"
УВЫ, лучше бы я ошибалась тогда...
Я ошибалась в другом... То что украинцы -- не россияне.
Не россиян в Украине оказалось только 25% !!!
Это не грустно , это уже БЕДА!
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11.06.2020 03:51 Відповісти
Ясина, опять вы со своими стенаниями. Королевская возникла не сегодня. Она была в Батькивщине ещё, потом предала Юлю , раскручивала вместе с Шевченко новую партию на деньги ахметова, который решил повторить успех Удара Кличко. Но ничего у них не получилось. Тогда королевская примкнула к партии регионов, где до сих пор и находится под смененой вывеской. Именно порошенко и был создателем партии регионов, при януковиче он работал министром экономики, если вы не в курсе.
Относитесь ко всему спокойно , это просто приспособленцы, которым безразлична вывеска, страна , наличие выливании или ее отсутствие. Их Бог- деньги. Не такие , как у нас с вами, а огромные деньги. И им наплевать на всех. Они со стеклянными глазами или , наоборот, со слезами на глазах будут рассказывать о любви к пенсионерам и требовать повышения зарплат, но сами понимаете, что это обычная туфта. Касаемо данного конкретного случая, эту заведомую ложь нужно развенчивать. И Цензор молодцы, что это делают, но одного Цензора мало. Не думаю, что потребители контента 112 читают цензор. Я вот, например, после смены власника это г вообще не смотрю. А те , кто смотрит, наоборот, не читают Цензор.
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11.06.2020 07:08 Відповісти
Украинцы, вы ненормальные. Ну кто бы позволил в нормальной стране информационно обслуживать терроризм (гиркина и беса)? Закон об оправдании действий террористов слабо принять?
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11.06.2020 06:09 Відповісти
А какие "тамнашилюди" из мирных шахтеров захватили тогда аэропорт Донецка и их выбила авиация с 3-м полком спецназа?
Часом не эти с чеченского батальона "искра"?
Королевська заявила, що до початку боїв за ДАП в Україні було "мирне життя", хоча на той час Донбас і Крим окупувала РФ - Цензор.НЕТ 3473
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11.06.2020 06:59 Відповісти
Цих віслюкойобів свої й накрили на Киівській .
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11.06.2020 10:07 Відповісти
Наша родзіна срср? так, гімно зелене?
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11.06.2020 07:12 Відповісти
кіщі напали на кіщачий магазін
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11.06.2020 07:13 Відповісти
Новый аэропорт я бы назвала в честь наших Киборгов.
Королевская, брехуха тупая, хитрозадый трасвестит в одном ряду с Леной бондаренко и лукаш - три украинские @уки. У меня есть друг бывший предприниматель из оккупированной Горловки - его бы на этот эфир с королевской.
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11.06.2020 07:16 Відповісти
Таня! Да ти растьош!!!
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11.06.2020 07:28 Відповісти
Для неё мирная жизнь началась после 21-го апреля 2019 года.
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11.06.2020 07:47 Відповісти
Хорошенькая "мирная жизнь"! У нас весь центр в Мариуполе спалили и пограбили. А на 9 мая 2014 так вообще напали на городское управление милиции и убили и выкрали милиционеров при исполнении.
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11.06.2020 07:51 Відповісти
а все тому що Україна мала б прийняти закон про введення військового стану. Тоді б уся ця курва опзжопа та інші діячі п'ятої колонни вже були б на повному державному забезпеченні і під цілодобовою охороною
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11.06.2020 08:04 Відповісти
дно
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11.06.2020 08:40 Відповісти
С 22 июня 1941 г. в СССР тоже была вполне мирная жизнь. А вот когда Сталин в 1942 г. отдал приказ о контрнаступлении под Сталинградом всем жителям пришлось оторваться от своих обычных дел и внезапно началась война.
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11.06.2020 08:49 Відповісти
... не хотел бы напоминать этой "заразе" (другого более культурного слова без упоминания мата), что захват Украины задумывался еще в далеких 90-х годах прошлого века, когда ссср только развалился, а московские кгб-шники уже влажно мечтали вернуть все взад ... ну а эта мадам, которая рядится в "миротворца" - на самом деле отвратительный представитель клана комунистов-комсомольцев начала развала совка, которая на корупционных связях и родственно-бандитских методах скупила приватизационные ваучеры у работников завода и стала владычецою майонезно-мороженной ... знаю не по наслышке, родственник работал до последнего (а куда деваться бедному пенсу с такой супер пенсией, когда даже на пол вареника не хватает) в ее компании и рассказывал много чего интересного, если тут написать - будет роман (от того как заставляли голосовать на выборах что бы эта зараза стала депутаткой, под угрозой увольнения, до открытых угроз и если что, можем и прикопать где-то тихонько) ... сейчас дядька на пенсии, рассказывает много чего интересного ... и как итог - думайте, прежде чем что-то делать, к чему это может привести ... уже сейчас картинка вырисовывается мрачноватая, а что будет осенью - вообще загадка (напечатать 300 млрд гривен и раздать олигархам) ... Д У М А Й Т Е !!! я Вас очень прошу ...
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11.06.2020 08:55 Відповісти
Королевська заявила, що до початку боїв за ДАП в Україні було "мирне життя", хоча на той час Донбас і Крим окупувала РФ - Цензор.НЕТ 8108
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11.06.2020 09:06 Відповісти
Як гидко слухати цю мерзоту. а взаглі це ж подруга юлі і євремова.взагалі більшість предсавників Донбаса --- це люди з бандитським мисленням та совковими поглядами вихованими на ідеях руцького міра.
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11.06.2020 09:12 Відповісти
Далеко не всі. Луганчанин.
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11.06.2020 19:32 Відповісти
Гнать эту суку сцанными тряпками до мамой границы с Мордором!
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11.06.2020 09:20 Відповісти
Не было и нет никаких сепаратистов... Были ДРГ вс рашки и коллаборанты примкнувшие к ним... Сейчас это все является просто вс рашки...
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11.06.2020 09:22 Відповісти
Для нее войны нет , не было и не будет. Есть смена условий для хапанья бабла . От души желаю все таким'' не замечающим'' войну , но активно зовущим и поддерживающим войну в Украине хоронить кишки своих детей.
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11.06.2020 09:55 Відповісти
Вся суть Кремля в посыле Королевской . КОГДА МЫ НАПАДАЕМ НЕ ВЗДУМАЙ ЗАЩИЩАТЬСЯ .
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11.06.2020 10:05 Відповісти
Це нам треба нападати на окупантів. В полон не брати. Будемо шмарклі жувати -- вік нам волі не бачити.
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11.06.2020 10:34 Відповісти
ШТА ???
\26 мая для всего Донбасса является черным днем в календаре, потому что именно в этот день 6 лет назад этот день символизирует, как день начала войны, день, когда закончилась мирная жизнь в Украине.\\
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11.06.2020 11:14 Відповісти
давно надо было принять закон об ответственности за оправдание и пропаганду террористов
и за отрицание агрессии рф в Украине и давить мервечуков королевских и пр сброд
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11.06.2020 11:32 Відповісти
Де би який московит щось сказав , Бутусов зразу пише в заголовках. Краще би вже помовчав, іне робив реклами.
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11.06.2020 17:03 Відповісти
Почему её не посадят?
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11.06.2020 22:40 Відповісти
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