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Новини Агресія Росії проти України
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Заміна Суркова на Козака не змінила агресивної політики РФ щодо України, - Волкер

Заміна Суркова на Козака не змінила агресивної політики РФ щодо України, - Волкер

Призначення в Кремлі куратором з українського питання Дмитра Козака замість Владислава Суркова не змінило агресивної політики Росії відносно України.

Про це заявив колишній спецпредставник США у справах України Курт Волкер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я не вважаю, що заміна Владислава Суркова на Дмитра Козака свідчить про будь-які зміни в російській політиці. Політика Росії визначається Путіним, і він продовжує підтримувати агресію низької інтенсивності всередині України, аби чинити тиск на український уряд", - зауважив Волкер.

Він також підкреслив, що Москва завжди прагнула розв'язувати українське питання без України, як це намагався робити Дмитро Козак під час візиту до Німеччини минулого місяця. "В цьому політика Росії не змінилася", - підкреслив колишній спецпредставник США.

Водночас він висловив переконання, що заміна Суркова на Козака на українському напрямі кремлівської політики пов'язана з протистоянням внутрішнього характеру в оточенні Путіна.

"Я думаю, що Сурков дедалі більше віддалявся від Путіна, і в певний момент він уже не сприймався особою, що здатна близько спілкуватися з Путіним, як раніше, коли він починав", - зазначив Волкер.

Він також розповів, що під час перебування на посаді спецпредставника США та спілкування з російською стороною він помічав, що Козак все більше й більше впливав на позицію РФ на українському напрямі.

У цьому зв'язку Волкер підкреслив, що, можливо, Козак наразі має ближчий канал спілкування з Путіним. "Але це не є ознакою будь-якого нового інтересу (Москви – ред.) досягти реального врегулювання", - зауважив Волкер.

"І коли я кажу про врегулювання, я хочу бути чітким: ми говоримо про вихід Росії з України", - підкреслив американський дипломат.

Дивіться також: Росію потрібно позбавити права вето на вступ України до НАТО, – Волкер. ВIДЕО

Автор: 

Сурков Владислав (208) Козак (161) Волкер Курт (609)


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Топ коментарі
+15
Замена Суркова на Козака не изменила агрессивной политики РФ в отношении Украины, - Волкер - Цензор.НЕТ 5422
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10.06.2020 23:22
+13
Замена Суркова на Козака не изменила агрессивной политики РФ в отношении Украины, - Волкер - Цензор.НЕТ 113
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10.06.2020 23:17
+8
А замена Пети на Зелю уже ослабила Украину на всех фронтах. А главный враг все тот же Шут. И началось все с Омана, где там же "случайно" оказался и директор ФСБ Патрушев
Замена Суркова на Козака не изменила агрессивной политики РФ в отношении Украины, - Волкер - Цензор.НЕТ 7663
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10.06.2020 23:27
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Замена Суркова на Козака не изменила агрессивной политики РФ в отношении Украины, - Волкер - Цензор.НЕТ 113
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10.06.2020 23:17 Відповісти
Де воплі зебобіків що Порошенко і Медведчук компанйони? Виходить гавноканал і є медведчуковський, і всі вони разом "мочили" українського президентпа, щоб змінити йона на малоросійського. Нарід допоміг. Звичайно даунбас завжди був таким прокацапським, а ось галичани, волиняни, подоляни, полісяни пішли проти України за малоросію. То прапор вам в руки, хавайте і не обляпайтеся. Потім своїм дітям будете розповідати які ви телепні. Але то вже пізно. Будуть вони за расеюшку воювати по всьому світу.
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11.06.2020 08:41 Відповісти
Упокой одного Человека , - Может Изменить Историю.
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10.06.2020 23:17 Відповісти
Там таких 135 мільйонів.
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10.06.2020 23:40 Відповісти
Замена Суркова на Козака не изменила агрессивной политики РФ в отношении Украины, - Волкер - Цензор.НЕТ 3253
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10.06.2020 23:19 Відповісти
а зміна назви з Московії на Росію, з Російської Імперії на СРСР, з СРСР на Російську Федерацію змінило її агресивну політику по відношенню до України?
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10.06.2020 23:21 Відповісти
Замена Суркова на Козака не изменила агрессивной политики РФ в отношении Украины, - Волкер - Цензор.НЕТ 5422
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10.06.2020 23:22 Відповісти
або Румунія (Romania) і Рим (Roma)
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10.06.2020 23:23 Відповісти
Та було декілька змін: Улус Джучі - Московський Улус - Московія - Московське Царство - РоССія.
(не роСія !)
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10.06.2020 23:45 Відповісти
Сотні років політика масковії до України залишається незмінною.
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10.06.2020 23:25 Відповісти
А замена Пети на Зелю уже ослабила Украину на всех фронтах. А главный враг все тот же Шут. И началось все с Омана, где там же "случайно" оказался и директор ФСБ Патрушев
Замена Суркова на Козака не изменила агрессивной политики РФ в отношении Украины, - Волкер - Цензор.НЕТ 7663
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10.06.2020 23:27 Відповісти
Тільки розпад паРашки!
Там всі єп@нуті!
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10.06.2020 23:28 Відповісти
Поверьте,они,....,там все ......,больше не повторюсь,ибо их всех-...Л...тьфу!
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10.06.2020 23:29 Відповісти
Никому не интересный экс желает быть в центре внимания.
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10.06.2020 23:29 Відповісти
та ладно, гебняве, розповідай ці басні комусь простішому
кацапу, наприклад
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10.06.2020 23:36 Відповісти
№24
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10.06.2020 23:46 Відповісти
ШилоМило- МилоШило..
Такі самі яйка-вид збоку!
А вы , "друзья", кака нє садітєсь..
🤣🤣
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10.06.2020 23:43 Відповісти
дык и замена пуйла не изменит....
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10.06.2020 23:49 Відповісти
от тут недопонял волкер, ну или стесняется в озвучку.....

на кацапии кого на кого не меняй - на выхлопе все то же *****...
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10.06.2020 23:51 Відповісти
не ну ктото ещё надеялся мол каццап людиной станет, неа Волкер, тута наивных нема и пока кацап не получит по морде, он и дальше фуфаику будет рвать на груди и орать, да я, д щас, да мне ...... а как одним прямым раз по морде, так всё, в друзья лезут. Натура у кацапов такая.
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11.06.2020 00:01 Відповісти
"неа Волкер, тута наивных нема и пока кацап не получит по морде, он и дальше фуфайку будет рвать на груди и орать, да я, д щас, да мне ...... а как одним прямым раз по морде, так всё, в друзья лезут. Натура у кацапов такая."

Такими простыми, но точными словами сказано Всё о "загадочной русской душе" : точнее о загаженной русской душе.
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11.06.2020 07:37 Відповісти
А разве должна была ?
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11.06.2020 00:04 Відповісти
Волкер панует. Он ведь уже никто. Была вероятность, что станет гауляйтером, но не срослось, когда Хиллари Клинтон про с рала выборы...и его протеже, мак кейн, умер, кинув Волкера оправдываться через нападки за свою политику и преступную деятельность. Пора наверное прекратить так "без условий" прогибаться под госдеп....нет, не потому что перестали быть полезными, а потому что зажрались.
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11.06.2020 01:47 Відповісти
дядя то дурачок, похоже, с какой стати смена говорящей головы могла повлиять на речи, этой головой произносимые ? ему что сверху дали то и говорит, так же как и сурков
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11.06.2020 06:30 Відповісти
чудак на букву "М" мистер Курт Волкер своими квадратными немецко-американским мозгами какое-то короткое время думал, что раз сменили Суркова на украинца по происхождению и по рождению Дмитрия Козака, то это признак уменьшения агрессивности Моцквы.

Волкер, не знающий советских реалий, просто не в состоянии понять, что т-щ Козак никакой не украинец, а просто типовой махровый совок-манкурт, всю жизнь стремившийся доказать, что он не украинец, а свой, совково-пролетарский, красный.
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11.06.2020 07:45 Відповісти
А в очі, очі, Волкер дивився? Там вся кацапська душа. Наш найсвітліший, наймудріший і найукраїнський там все побачив.
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11.06.2020 08:37 Відповісти
1 июня 2020 года известный блогер Карл Волох сообщил о существовании тайного плана так называемого урегулирования ситуации на Донбассе между российскими и украинскими властями.План получил второе дыхание в марте 2020 года во время встречи Андрея Ермака и Дмитрия Козака.

1. Восстановление водоснабжения в оккупированный Крым материковой Украины 2. Обмен заложниками 3. Влияние Украины на выборы в США 4. Отзыв судебных исков против РФ 5. Подписание нового контракта на транзит российского газа 6. Дела о моряках на Азове 7. Формула Штайнмайера, создание Консультативного совета 8. Разведение сил 9. Языковой вопрос 10. Нейтрализация и наказание "антипутинистов", устранение прозападного представительства во власти, лояльность к пророссийскому нарративу 11. Отмена закона о люстрации 12. Восстановление поставки в Украину российской электроэнергии и восстановление авиасообщения с Россией.
Приведенные выше 12 пунктов дают вполне понятное объяснение, почему вдруг возникают заявления представителей действующей власти о необходимости подать воду в Крым, пересмотреть закон о языке, вести прямой диалог с уголовными преступниками из ОРДЛО или отменить закон о люстрации.
Мы думаем, что причина в неопытности, непрофессионализме или откровенной глупости. А это просто план. Который имеет все признаки сговора.https://www.obozrevatel.com/politics/plan-zelenskogo-schodo-povernennya-v-rosiyu-12-taemnih-punktiv.htm
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11.06.2020 09:04 Відповісти
 
 