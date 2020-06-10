Заміна Суркова на Козака не змінила агресивної політики РФ щодо України, - Волкер
Призначення в Кремлі куратором з українського питання Дмитра Козака замість Владислава Суркова не змінило агресивної політики Росії відносно України.
Про це заявив колишній спецпредставник США у справах України Курт Волкер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я не вважаю, що заміна Владислава Суркова на Дмитра Козака свідчить про будь-які зміни в російській політиці. Політика Росії визначається Путіним, і він продовжує підтримувати агресію низької інтенсивності всередині України, аби чинити тиск на український уряд", - зауважив Волкер.
Він також підкреслив, що Москва завжди прагнула розв'язувати українське питання без України, як це намагався робити Дмитро Козак під час візиту до Німеччини минулого місяця. "В цьому політика Росії не змінилася", - підкреслив колишній спецпредставник США.
Водночас він висловив переконання, що заміна Суркова на Козака на українському напрямі кремлівської політики пов'язана з протистоянням внутрішнього характеру в оточенні Путіна.
"Я думаю, що Сурков дедалі більше віддалявся від Путіна, і в певний момент він уже не сприймався особою, що здатна близько спілкуватися з Путіним, як раніше, коли він починав", - зазначив Волкер.
Він також розповів, що під час перебування на посаді спецпредставника США та спілкування з російською стороною він помічав, що Козак все більше й більше впливав на позицію РФ на українському напрямі.
У цьому зв'язку Волкер підкреслив, що, можливо, Козак наразі має ближчий канал спілкування з Путіним. "Але це не є ознакою будь-якого нового інтересу (Москви – ред.) досягти реального врегулювання", - зауважив Волкер.
"І коли я кажу про врегулювання, я хочу бути чітким: ми говоримо про вихід Росії з України", - підкреслив американський дипломат.
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(не роСія !)
Там всі єп@нуті!
кацапу, наприклад
Такі самі яйка-вид збоку!
А вы , "друзья", кака нє садітєсь..
🤣🤣
на кацапии кого на кого не меняй - на выхлопе все то же *****...
Такими простыми, но точными словами сказано Всё о "загадочной русской душе" : точнее о загаженной русской душе.
Волкер, не знающий советских реалий, просто не в состоянии понять, что т-щ Козак никакой не украинец, а просто типовой махровый совок-манкурт, всю жизнь стремившийся доказать, что он не украинец, а свой, совково-пролетарский, красный.
1. Восстановление водоснабжения в оккупированный Крым материковой Украины 2. Обмен заложниками 3. Влияние Украины на выборы в США 4. Отзыв судебных исков против РФ 5. Подписание нового контракта на транзит российского газа 6. Дела о моряках на Азове 7. Формула Штайнмайера, создание Консультативного совета 8. Разведение сил 9. Языковой вопрос 10. Нейтрализация и наказание "антипутинистов", устранение прозападного представительства во власти, лояльность к пророссийскому нарративу 11. Отмена закона о люстрации 12. Восстановление поставки в Украину российской электроэнергии и восстановление авиасообщения с Россией.
Приведенные выше 12 пунктов дают вполне понятное объяснение, почему вдруг возникают заявления представителей действующей власти о необходимости подать воду в Крым, пересмотреть закон о языке, вести прямой диалог с уголовными преступниками из ОРДЛО или отменить закон о люстрации.
Мы думаем, что причина в неопытности, непрофессионализме или откровенной глупости. А это просто план. Который имеет все признаки сговора.https://www.obozrevatel.com/politics/plan-zelenskogo-schodo-povernennya-v-rosiyu-12-taemnih-punktiv.htm