Заміна Суркова на Козака не змінила агресивної політики РФ щодо України, - Волкер

Призначення в Кремлі куратором з українського питання Дмитра Козака замість Владислава Суркова не змінило агресивної політики Росії відносно України.

Про це заявив колишній спецпредставник США у справах України Курт Волкер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я не вважаю, що заміна Владислава Суркова на Дмитра Козака свідчить про будь-які зміни в російській політиці. Політика Росії визначається Путіним, і він продовжує підтримувати агресію низької інтенсивності всередині України, аби чинити тиск на український уряд", - зауважив Волкер.

Він також підкреслив, що Москва завжди прагнула розв'язувати українське питання без України, як це намагався робити Дмитро Козак під час візиту до Німеччини минулого місяця. "В цьому політика Росії не змінилася", - підкреслив колишній спецпредставник США.

Водночас він висловив переконання, що заміна Суркова на Козака на українському напрямі кремлівської політики пов'язана з протистоянням внутрішнього характеру в оточенні Путіна.

"Я думаю, що Сурков дедалі більше віддалявся від Путіна, і в певний момент він уже не сприймався особою, що здатна близько спілкуватися з Путіним, як раніше, коли він починав", - зазначив Волкер.

Він також розповів, що під час перебування на посаді спецпредставника США та спілкування з російською стороною він помічав, що Козак все більше й більше впливав на позицію РФ на українському напрямі.

У цьому зв'язку Волкер підкреслив, що, можливо, Козак наразі має ближчий канал спілкування з Путіним. "Але це не є ознакою будь-якого нового інтересу (Москви – ред.) досягти реального врегулювання", - зауважив Волкер.

"І коли я кажу про врегулювання, я хочу бути чітким: ми говоримо про вихід Росії з України", - підкреслив американський дипломат.

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