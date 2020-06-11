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ВР (14832) депутат (1756) Конституція (547) Разумков Дмитро (1526)

Разумков про голосування за скорочення кількості депутатів: "Щодо цього питання багато дискусій"

Разумков про голосування за скорочення кількості депутатів:

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков не впевнений у достатній кількості голосів за зміни до Конституції в частині зменшення кількості народних депутатів до 300.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Разумков нагадав, що на наступній сесії парламенту необхідно проголосувати за законопроєкт "Про внесення змін до статей 76 та 77 Конституції України (щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України та закріплення пропорційної виборчої системи) (№ 1017), яким передбачено зменшення кількості народних депутатів із 450 до 300.

Голова Верховної Ради зазначив, що попередньо було проголосовано про 300 народних депутатів, "однак на наступній сесії нам треба буде проголосувати 300 голосів". "Станом на сьогодні, поки що ми не до кінця розуміємо чи буде підтримано це загалом. Тому що з цього питання багато дискусій", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 19 нардепів-мільйонерів "Слуги народу" орендують житло за бюджетні кошти, - КВУ. ПЕРЕЛІК

Разумков вважає, що кількість народних депутатів "можна зменшувати до 300". За його словами, зменшення до такої кількості на якість роботи народних обранців не впливатиме.

"Є багато народних депутатів, які притримуються іншої думки", - зазначив голова ВР. При цьому додав: "Я думаю, що велика кількість фракцій буде виступати проти".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт про народовладдя плануємо зареєструвати днями, - Разумков

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Топ коментарі
+11
Не надо профанации. Со временем, с развитием IT технологий, мы (Человечество, Humankind) можем прийти к прямой демократии, без необходимости делегировать наш голос депутату. Но только не в этой стране, где 73% знают только "Жрать, Ржать, Срать"
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11.06.2020 00:22
+10
Тогда предлагаю увеличить численность ВР, например, до 10000 депутатов. Не поможет - до 100000 депутатов. Пусть эти проклятые олигархи обанкротятся, скупая депутатов.
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11.06.2020 00:09
+10
Украинцы еще 20 лет назад на референдуме (при Кучме) проголосовали про уменьшение численности ВР с 450 до 300. Может пришло время имплементировать волю народа?
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11.06.2020 00:11
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Чем меньше депутатов - тем проще их скупить олигархам. Сначала надо победить олигархическую систему в Украине, а потом уже думать об "экономии"
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11.06.2020 00:05 Відповісти
Тогда предлагаю увеличить численность ВР, например, до 10000 депутатов. Не поможет - до 100000 депутатов. Пусть эти проклятые олигархи обанкротятся, скупая депутатов.
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11.06.2020 00:09 Відповісти
Не надо профанации. Со временем, с развитием IT технологий, мы (Человечество, Humankind) можем прийти к прямой демократии, без необходимости делегировать наш голос депутату. Но только не в этой стране, где 73% знают только "Жрать, Ржать, Срать"
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11.06.2020 00:22 Відповісти
Соевая зрадная чепуха с претензией на элитарность и исключительность. Ну и кроме того, как всегда - оскорбления украинского избирателя от сектантов "жыття по новому".
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11.06.2020 00:41 Відповісти
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11.06.2020 00:45 Відповісти
🤣🤮
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11.06.2020 00:44 Відповісти
Тогда заседания ВР придётся проводить на олимпийском стадионе. Табло уже имеются, а для голосований написать программу "Рада в смартфоне"
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11.06.2020 08:14 Відповісти
Трескотня об "экономии" нравится зебилам, они бы с легкостью управляли страной при помощи пульта от телевизора (кули там тех батареек...)
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11.06.2020 00:17 Відповісти
Разумков еще не решил к кому переметнуться....
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11.06.2020 01:07 Відповісти
Зачем нам побеждать олигархат? Вы хотите тиранию одного человека? Жесткую вертикаль власти? Или анархию, та что " мать порядка"? И то, и то уже проходили .
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11.06.2020 06:35 Відповісти
офигеть, как за легализацию проституции, так давай референдум, как изменить кконституции и уменьшить число "проституток", так голоса считает - офигеть какой цырк устраивает слуги украинского народа.
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11.06.2020 00:07 Відповісти
Украинцы еще 20 лет назад на референдуме (при Кучме) проголосовали про уменьшение численности ВР с 450 до 300. Может пришло время имплементировать волю народа?
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11.06.2020 00:11 Відповісти
Воля народа - "дайош колбасу задешево"... От выборов до выборов народ лелеет подобные идеи - постоянно кажется, что рецепт этого "дайоша" наконец-то найден...
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11.06.2020 00:31 Відповісти
Ты прав. Незачем этих холопов спрашивать. Царь лучше знает, что ему делать.
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11.06.2020 00:38 Відповісти
свинопаси не мають права голосу
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11.06.2020 01:08 Відповісти
Лічно царь тобі шось обіщав? Нє-є...
Так шо: " ні обізянок, ні собачок"...
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11.06.2020 03:58 Відповісти
Ты сам топишь за царя, предлагая до минимума сократить ВР.
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11.06.2020 08:03 Відповісти
референдум об уменьшении проведет положительно в 2000 году, за 20 лет никто из депутатов не насмелился себя вьігнать. зараз те саме буде.
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11.06.2020 00:16 Відповісти
Ну да, ну да, кто же будет сам себя лишать такой кормушки. Там много сволочей , но не дураков!
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11.06.2020 08:27 Відповісти
не слуги, мандатованные 3,14дор.сы! невзирая на масти!
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11.06.2020 00:21 Відповісти
450 и 300 паразитов на теле нищей Украины, это слишком много.
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11.06.2020 00:08 Відповісти
И 300 - очень много. Достаточно по 1-2 от каждой обл. Итого - максимум,- человек 50
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11.06.2020 00:09 Відповісти
Ага ты прав. У тебя в Бурятии мозги на рунке продаются?
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11.06.2020 00:12 Відповісти
А скільки партій в Україні? І кожна висуватиме свого кандидата.
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11.06.2020 00:13 Відповісти
так не від кількості партій залежить кількість депутатів
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11.06.2020 00:17 Відповісти
Партий можно сколько угодно создать: хоть 1000, хоть 2000.
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11.06.2020 06:37 Відповісти
Ага, можно даже десятком обойтись... Главняк, чтоб энтые пасажиры по телевизору складно пели...
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11.06.2020 00:36 Відповісти
Хех! Хто ж проголосує за своє скорочення? Де ж вони будуть косити бабло?
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11.06.2020 00:10 Відповісти
Уууу.... Поздно зашла......😪😪😪
Но это то,что я хотела написать !
Вам ++++++++++🙂
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11.06.2020 02:55 Відповісти
так не зраз же їх виганять, а з насупних виборів набрать меньше.
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11.06.2020 00:11 Відповісти
З чого все почалось. Россійські шісткі, з подачі хазяїв тягали у інфопросторі фейк: «Украіна за 30 лєт вимерла, осталось 15-20 мілліонов. Зачєм на такоє насєлєніє 450 дєпутатов ?». А потім навіть Дубілєт, як не старався, менше 38 мільонів не получив. А в реалі, в Україні, десь 45 мільйонів (без окупованого Криму і 1/3 Донбасу). І от тепер треба сказати людям - ми вам брехали.
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11.06.2020 00:13 Відповісти
референдум щодо зменьшення кількості з 450 до 300 було позитивно проведено у 2000 році. за 20 років депутати не насмілилися внести зміни у конституцію. зараз знов таке.
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11.06.2020 00:20 Відповісти
ми їх вибрали, ми від них і отримали! доки таких будем обирати, доти і мати нас будуть по повній! ЛОШАРИ! а вони сценатори!
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11.06.2020 00:26 Відповісти
обирати ні з кого. доки отаке буе у школі, і надалі нікого буде обирати https://www.facebook.com/tv7mariupol/videos/vb.189311831147808/280914169726406/?type=2&theater
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11.06.2020 09:46 Відповісти
Разумков о голосовании за сокращение количества депутатов: "По этому вопросу много дискуссий" - Цензор.НЕТ 8110
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11.06.2020 00:17 Відповісти
Зліз з табуретки, потерпів і знов на табуретку.
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11.06.2020 00:23 Відповісти
На всеукраинский референдум.На нем быстро вопрос решится.Аж у "первом чтении".
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11.06.2020 00:18 Відповісти
уже бьіл в 2000 году, положительно. осталост проголосовать за изменения в конституцию, тянут за фаберже 20 лет.
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11.06.2020 00:22 Відповісти
Ну ти чисто школяр.
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11.06.2020 00:24 Відповісти
И шо, сразу заживем? С кисельных берегов будем прыгать в молочные реки?...
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11.06.2020 00:52 Відповісти
сокращать лучше физически и до 0,00
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11.06.2020 00:20 Відповісти
Голобородько уже так и поступал.
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11.06.2020 07:52 Відповісти
хотят 300 холуев своих посадить и вертеть Украину
Украину имеют таланты
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11.06.2020 00:21 Відповісти
А скільки у вас депутатів?
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11.06.2020 00:25 Відповісти
так у них країна у рази меньше.
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11.06.2020 00:27 Відповісти
Відношення кількості депутатів до певної кількості населення.
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11.06.2020 00:42 Відповісти
Что значит посадить ?
Народ кого выберет - те и будут , выбрало 55 процентов пороха - был порох, выбрало 73 процента зелю - значит так и будет.
Волеизъявление народа - высшая власть в Украине ....
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11.06.2020 08:34 Відповісти
Говорят, что дело не в количестве, а в качестве. Если молоко скисло, то его хоть дели, хоть разливай - оно все равно испорченное. На помойку целиком.
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11.06.2020 00:29 Відповісти
Пример не совсем правильный! Из кислого молока получаются вкусные оладушки...а вот с тухлых яиц - ничего не получится!
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11.06.2020 00:38 Відповісти
Ну и с депутатов может отличный перегной получиться.
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11.06.2020 00:44 Відповісти
Разумков о голосовании за сокращение количества депутатов: "По этому вопросу много дискуссий" - Цензор.НЕТ 9128
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11.06.2020 00:50 Відповісти
Зараза заразы не боится.
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11.06.2020 07:53 Відповісти
Эрнесто,вы часом не дояр? Молоко у вас скисает на каждой ветке... Только что мне отписались... О применении скишего молока читайте выше....
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11.06.2020 03:06 Відповісти
Да хрен они пойдут на это, отказаться от такой халявы - да ни за что, такую кормушку потерять, это-же для них хуже смерти.
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11.06.2020 00:30 Відповісти
От офмхеть у них там работа-трочу,не могу,хочу,ипо-надо... То
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11.06.2020 00:30 Відповісти
голосуйте, зробіть шарію, ЗАЖОПінцам подарок на новьіе вьіборьі.
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11.06.2020 00:31 Відповісти
.лиеще будет . .. й!
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11.06.2020 00:32 Відповісти
А нафіга "дискуссія"??
КРАЩЕ ДЕЦІМАЦІЯ!!
😇
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11.06.2020 00:37 Відповісти
Эти рассуждения от Разумкова лишние. Надо провести голосование, поименное желательно, и тогда увидим есть голоса за или нет.
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11.06.2020 00:50 Відповісти
Партию "Слуг народа" сократить (запретить), как раз и будет достаточно, и не будет канители в Раде. А то все решения тупые ими принимаются.
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11.06.2020 01:06 Відповісти
давно надо разогнать эту шоблу депутанов - холуев олигархов и национальный позор Украины)
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11.06.2020 01:17 Відповісти
голобородько брехло..
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11.06.2020 01:18 Відповісти
Якби не олігаври, бариги, електорат, мвф, війна, бурштинова мафія, епідемія, порожній холодильник і повні штани, то наш пацанчик з усим би ся справив...😀
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11.06.2020 03:51 Відповісти
Для чего нужны народу столько посредников? В 21-м веке люди способны сами решать любой вопрос. Для этого есть все возможности. Онлайн голосование, референдум и прочее хоть ежечасно.
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11.06.2020 02:53 Відповісти
Ага...Есть фсё?!
Кроме денег,в стране!
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11.06.2020 03:09 Відповісти
А где ж тогда куча балаболов, яйцечухов, озабоченых кормиться будут?
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11.06.2020 07:57 Відповісти
Депутатов надо не выбирать а нанимать с ипытательным сроком и отзывать на референдуме грамад. А так депутата кто же сократит он же памятник. Менять систему и брать власть на низах. Не занимайтесь самообманом в жизни никто ничего не дает а подает от щедрот своих но с умыслом и пользой для себя тоже. Так делают все нормальные люди как и гребут руками к себе а не от себя. Другие ненормальные и опасные для нашего общества.
Тому много примеров в истории.
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11.06.2020 04:31 Відповісти
Население Украины сократилось с 1991 г почти в два раза. А этих тунеядцев-кнопкодавов сколько было столько и осталось. И жрет массу денег из бюджета. Надо сокращать число депутатов тоже в 2 раза, до 225-230. И то много.
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11.06.2020 05:50 Відповісти
Дорогой юра,у нас не выбирают- назначают олигархи по крупному и помелкому денежные мешки! Назначаются... прокуроры,судьи,правоохранители... и от этого они не становятся законопослушными,патриоичными...Всё зависит от ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ СУЩНОСТИ ,ВОСПИТАНИЯ,ОБРАЗОВАННОСТИ.
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11.06.2020 06:01 Відповісти
Олигархов от власти отстранять надо сначала Пока страна управляется мафией толку не будет. У этих мафиози бабла предостаточно чтобы хоть 300, хоть 500 депутоидов прикупить.
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11.06.2020 06:14 Відповісти
это уж точно не депутатам решать
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11.06.2020 07:36 Відповісти
Як на мене то і 150 вистачило б...
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11.06.2020 07:38 Відповісти
Давным-давно их надо
Согнать в большое стадо
И бомбою стереть с лица земли (с)
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11.06.2020 08:29 Відповісти
ОНИ ВООБЩЕ НЕНУЖНЫ!
Давно пора изменить всю структуру и все государственные институты. После реформы ОСНОВНОГО института РЕСПУБЛИКИ - ГРАЖДАНСТВА в плане подъема планки критерий к реальной и фактической ответственности, ПОЛНОЙ физической, психической, социальной и политической ДЕЕСПОСОБНОСТИ ГРАЖДАН, вооруженных, ИМУЩИХ и САМОДОСТАТОЧНЫХ (обеспечиваюлих свою жизнь самостоятельно без помощи других или соцпособий) , полноправных, военнобязанных с обязательной срочной службой в армии не менее года вне зависимости от пола начина с 16 до 60 лет (которых по всей видимости еще очень долгое время будет МЕНЬШИНСТВО от НАСЕЛЕНИЯ), остальным ПОДДАНСТВО (государству ГРАЖДАН с правом избирать ПРЕФЕКТОВ местного самоуправления и обязанностью состоять в отрядах местной самообороны на месячных летних сборах раз в шесть лет) и/или РЕЗИДЕНТСТВО (без политических прав и обязаностей, но с налогом "за защиту" государством ГРАЖДАН ). Тогда можно отказаться от декорации, профанации и наглой лжи УЗУРПАТОРОВ ВЛАСТИ под коварным названием "представительская демократия" и перейти к настоящей ПРЯМОЙ ВЛАСТИ ГРАЖДАН (современные технические средства связи и коммуникаций, электронные и компьютерные технологии позволяют реализовать уже сегодня принцип ПРЯМОЙ ДЕМОКРАТИИ ГРАЖДАН, не путать с недееспособным и невежественным НАСЕЛЕНИЕМ, пожалуйста)!
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11.06.2020 08:57 Відповісти
Референдум провел Кучма в 2000 году . Подивіться на результати : «Зменшення загальної кількости народних депутатів України з 450 до 300 осіб схвалили 91.1 відс. громадян. « Кому и что не понятно ?
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11.06.2020 09:52 Відповісти
 
 