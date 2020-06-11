Разумков про голосування за скорочення кількості депутатів: "Щодо цього питання багато дискусій"
Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков не впевнений у достатній кількості голосів за зміни до Конституції в частині зменшення кількості народних депутатів до 300.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Разумков нагадав, що на наступній сесії парламенту необхідно проголосувати за законопроєкт "Про внесення змін до статей 76 та 77 Конституції України (щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України та закріплення пропорційної виборчої системи) (№ 1017), яким передбачено зменшення кількості народних депутатів із 450 до 300.
Голова Верховної Ради зазначив, що попередньо було проголосовано про 300 народних депутатів, "однак на наступній сесії нам треба буде проголосувати 300 голосів". "Станом на сьогодні, поки що ми не до кінця розуміємо чи буде підтримано це загалом. Тому що з цього питання багато дискусій", - заявив він.
Разумков вважає, що кількість народних депутатів "можна зменшувати до 300". За його словами, зменшення до такої кількості на якість роботи народних обранців не впливатиме.
"Є багато народних депутатів, які притримуються іншої думки", - зазначив голова ВР. При цьому додав: "Я думаю, що велика кількість фракцій буде виступати проти".
Будь ласка, зачекайте...
Так шо: " ні обізянок, ні собачок"...
Но это то,что я хотела написать !
Вам ++++++++++🙂
Украину имеют таланты
Народ кого выберет - те и будут , выбрало 55 процентов пороха - был порох, выбрало 73 процента зелю - значит так и будет.
Волеизъявление народа - высшая власть в Украине ....
КРАЩЕ ДЕЦІМАЦІЯ!!
😇
Кроме денег,в стране!
Тому много примеров в истории.
Согнать в большое стадо
И бомбою стереть с лица земли (с)
Давно пора изменить всю структуру и все государственные институты. После реформы ОСНОВНОГО института РЕСПУБЛИКИ - ГРАЖДАНСТВА в плане подъема планки критерий к реальной и фактической ответственности, ПОЛНОЙ физической, психической, социальной и политической ДЕЕСПОСОБНОСТИ ГРАЖДАН, вооруженных, ИМУЩИХ и САМОДОСТАТОЧНЫХ (обеспечиваюлих свою жизнь самостоятельно без помощи других или соцпособий) , полноправных, военнобязанных с обязательной срочной службой в армии не менее года вне зависимости от пола начина с 16 до 60 лет (которых по всей видимости еще очень долгое время будет МЕНЬШИНСТВО от НАСЕЛЕНИЯ), остальным ПОДДАНСТВО (государству ГРАЖДАН с правом избирать ПРЕФЕКТОВ местного самоуправления и обязанностью состоять в отрядах местной самообороны на месячных летних сборах раз в шесть лет) и/или РЕЗИДЕНТСТВО (без политических прав и обязаностей, но с налогом "за защиту" государством ГРАЖДАН ). Тогда можно отказаться от декорации, профанации и наглой лжи УЗУРПАТОРОВ ВЛАСТИ под коварным названием "представительская демократия" и перейти к настоящей ПРЯМОЙ ВЛАСТИ ГРАЖДАН (современные технические средства связи и коммуникаций, электронные и компьютерные технологии позволяют реализовать уже сегодня принцип ПРЯМОЙ ДЕМОКРАТИИ ГРАЖДАН, не путать с недееспособным и невежественным НАСЕЛЕНИЕМ, пожалуйста)!