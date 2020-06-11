Разумков про голосування за скорочення кількості депутатів: "Щодо цього питання багато дискусій"

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков не впевнений у достатній кількості голосів за зміни до Конституції в частині зменшення кількості народних депутатів до 300.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Разумков нагадав, що на наступній сесії парламенту необхідно проголосувати за законопроєкт "Про внесення змін до статей 76 та 77 Конституції України (щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України та закріплення пропорційної виборчої системи) (№ 1017), яким передбачено зменшення кількості народних депутатів із 450 до 300.

Голова Верховної Ради зазначив, що попередньо було проголосовано про 300 народних депутатів, "однак на наступній сесії нам треба буде проголосувати 300 голосів". "Станом на сьогодні, поки що ми не до кінця розуміємо чи буде підтримано це загалом. Тому що з цього питання багато дискусій", - заявив він.

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Разумков вважає, що кількість народних депутатів "можна зменшувати до 300". За його словами, зменшення до такої кількості на якість роботи народних обранців не впливатиме.

"Є багато народних депутатів, які притримуються іншої думки", - зазначив голова ВР. При цьому додав: "Я думаю, що велика кількість фракцій буде виступати проти".

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