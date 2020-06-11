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Тристороння контактна група (827) Офіс Президента (1998)

Радники української делегації - представники ОРДЛО від України братимуть участь у роботі ТКГ на постійній основі, - Офіс Президента

Радники української делегації - представники ОРДЛО від України братимуть участь у роботі ТКГ на постійній основі, - Офіс Президента

Відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ), яке проходило у форматі відеоконференції за участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей України в складі української делегації. У роботі ТКГ оголошено технічну перерву до 15 червня.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі глави держави.

У повідомленні зазначається: "На початку дискусії українська делегація в Тристоронній контактній групі вкотре наголосила на пріоритетності встановлення сталого та всеосяжного режиму припинення вогню.

У межах робочої групи з безпекових питань українська сторона знову акцентувала увагу на необхідності забезпечення повного й безперешкодного доступу СММ ОБСЄ до всієї тимчасово непідконтрольної території.

Українська делегація також підкреслила готовність надати необхідні безпекові гарантії СММ ОБСЄ для розслідування інциденту з пошкодженням камери спостереження Спеціальної моніторингової місії в районі населеного пункту Петрівське, який стався 2 червня 2020 року.

Укотре було підтверджено готовність України відкрити два нові КПВВ з гуманітарних міркувань.

Українська делегація запропонувала провести додаткове засідання безпекової групи для досягнення прогресу в питанні розведення сил і засобів.

У межах робочої групи з політичних питань українська сторона заявила про можливість проведення місцевих виборів на території окремих районів Донецької та Луганської областей України у встановлений законодавством термін після всеосяжної деескалації, виведення іноземних військових підрозділів та техніки, роззброєння незаконних збройних формувань і відновлення контролю з боку уряду України над державним кордоном у зоні конфлікту.

Вперше у складі української делегації у роботі політичної групи та безпосередньо ТКГ взяли активну участь представники окремих районів Донецької та Луганської областей України з метою проведення передбачених Мінськими домовленостями консультацій. Окремі райони Донеччини представляли журналісти Денис Казанський і Сергій Гармаш, окремі райони Луганщини – голова Міжнародної громадської організації "Луганське земляцтво", юрист Вадим Горан і лікар Костянтин Лібстер.

Представники ОРДЛО України, запрошені з українського боку, наголосили на необхідності узгодження параметрів політичного врегулювання з виразниками інтересів понад 1,5 млн осіб, які були змушені залишити свої оселі внаслідок конфлікту.

Українська сторона поінформувала учасників консультацій, що радники української делегації – представники ОРДЛО України братимуть участь у роботі груп ТКГ та у форматі ТКГ на постійній основі".

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Топ коментарі
+19
грьобаний клованський прокацапський цирк!
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11.06.2020 00:28
+17
Участие Казанского и Гармаша подпалило тонны ваты, от запоребриковой до местной. По местным, кстати, СБУ давно пора поработать.
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11.06.2020 00:36
+11
офіс прєзідєнта-слугі крємля.
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11.06.2020 00:30
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грьобаний клованський прокацапський цирк!
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11.06.2020 00:28 Відповісти
ну, здесь ход хороший !
кроме того нужно обязательно обеспечить механизм участия в выборах власти в ОРДЛЕ 1,5 миллиона украинских беженцев.
И мы еще посмотрим кого выберут "жители" ОРДЛы
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11.06.2020 01:16 Відповісти
та пофигу как проголосуют. важно - как посчитают...
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11.06.2020 01:33 Відповісти
Повір, що це погана гра у всіх випадках.
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11.06.2020 03:05 Відповісти
довго ще терпітимо цей кремлядський зецирк та знущання клоунів над Україною?! Чи все ж таки повернемо справжнього Гетьмана назад у Президентське крісло?!
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11.06.2020 09:07 Відповісти
Я думаю там имеются в виду представители тех территорий из числа беженцев.
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11.06.2020 09:12 Відповісти
офіс прєзідєнта-слугі крємля.
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11.06.2020 00:30 Відповісти
шоколад от рошен-липецк - щедрая душа
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11.06.2020 00:41 Відповісти
Малароские мрази на подтанцовке у Уйла.
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11.06.2020 00:31 Відповісти
Доброе утро, ваша станция, выходите и до встречи через лет так 20, и то не факт, возможннно и сороок понадобиться.
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11.06.2020 00:34 Відповісти
Так если эти:

"Отдельные районы Донетчины представляли журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, отдельные районы Луганщины - председатель Международной общественной организации, юрист Вадим Горан и врач Константин Либстер."
Источник: https://censor.net/n3201266

участвуют на подтанцовках, то опять будет лет через сто...
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11.06.2020 01:07 Відповісти
А кто не участвует? МММщик россиянин пушилин? Россиянин Дейнего?
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11.06.2020 01:18 Відповісти
Участие Казанского и Гармаша подпалило тонны ваты, от запоребриковой до местной. По местным, кстати, СБУ давно пора поработать.
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11.06.2020 00:36 Відповісти
ОРДЛО домовлятиметься з ОРДЛОю. Там громадянська війна?
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11.06.2020 00:37 Відповісти
Правильно и адекватно.
От Дениса Казанского - представителя ОРДЛО от Украины, переселенца из Донецка, у ваты полыхает.
Рекомендую посмотреть его видео-блог на Ютубе.
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11.06.2020 00:50 Відповісти
В этом же вся проблема, ведь подразумевалось, что он должен представлять точку зрения той самой "ваты".
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11.06.2020 00:55 Відповісти
Никакой проблемы нет, он не должен представлять сторону ваты.
Он должен представлять мнение гражданской общественности Донбасса.
На оккупированы Россией территориях нет гражданского общества.
Люди, с российскими паспортами, которые поклялись служить РФ, не имеют права представлять мнение людей ОРДЛО. А человек, с украинским паспортом, пускай и силой выдавленный из родного города - имеет право.
Поэтому этот элегантный ход очень хорош. Особенно в сфере российской мантры про "гражданский конфликт".
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11.06.2020 01:12 Відповісти
Так разве эти люди имеют там какое-то влияние или поддержку? Разве обсуждаемые с ними вопросы могут быть там реализованы? Кого они тогда представляют?
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11.06.2020 09:09 Відповісти
Главное чтобы этих представителей не перекупили. Знаю по опыту: кого нельзя купить за деньги, можно купить за большие деньги. А этого дерь ма у рашынгов воз и тележка!
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11.06.2020 09:28 Відповісти
а шо ярош?

не стер ще кулемет у 5 - 10 кил стальноі стружки драючі?
хлопці кажуть, як дуже довго драіти так і не пульне те машин гвере...
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11.06.2020 01:04 Відповісти
шо ти сі пише кажи із нормальної вуста бо ніфіга не розуміу отої вашої халепи пане ...можливе вас сі біс схопиу бо швер та полі на бере говерла срака і кватирка то поле жмеренка бере...
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11.06.2020 02:38 Відповісти
мучайся догадками.

болд без caps lock? - не зачет
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11.06.2020 02:46 Відповісти
а ты внятный такой придурок
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11.06.2020 02:48 Відповісти
Кого представляют "представители"? Какие полномочия у "представителей"? Какая квалификация у "представителей"?
С какого бодуна пп. 11 и 12 Минских соглашений стали первыми?
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11.06.2020 01:04 Відповісти
А вам нужны "полномочные" представители? Те, которые поголовно с российскими паспортами?
Фанат Шарика что ли?
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11.06.2020 01:15 Відповісти
Тука изменил и мою точку зрения на участие представителей Луганска и Донбаса.
Сначала я была "за", а вот сейчас.... ооочень сомневаюсь,что это не принесёт вреда Украине🤨
Ток-шоу "Ехо України" Матвія Ганапольського від 9червня 2020 року(время 1:12:09)
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11.06.2020 01:05 Відповісти
от кода позавидуешь - у беларусов хоть идиот, но на сковзанках.
а у нас не кокаин не героин - так - дерьмо в проруби....
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11.06.2020 01:10 Відповісти
Это про Трампа? У вас Трам президент, пока что.
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11.06.2020 01:13 Відповісти
я за Украину пост запостил...
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11.06.2020 01:15 Відповісти
трам - ето у вас - обнуленный....
и вообще обнуляйте его после каждого срока
мона 2-3 обнуления даже в вашу кинстутицию еще письнуть....- типо законодательно закрепить обнулялово))))
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11.06.2020 01:24 Відповісти
А кто выше - секретарь Зеленского или глава РНБО? 😀😀😀
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11.06.2020 01:11 Відповісти
ярмак...
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11.06.2020 01:40 Відповісти
ярмак даже выше моники
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11.06.2020 07:33 Відповісти
Ну и КАК НАСЧЁТ разворованного бизнеса магазинов и заводов?

кто вернёт деньги украинским бизнесменам ?
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11.06.2020 01:13 Відповісти
уже сейчас прокуратура ОРДЛы (украинская) должна составлять список убытков, нанесенных беженцам (а не только Ахметке-Таруте) !
среди моих знакомых и друзей есть многие с Донбасса, которые бросили свои дома, квартиры и бизнес и ночью бежали в Украину.
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11.06.2020 01:20 Відповісти
Россияне, кто же еще. Придет время и будут платить за все.
Немцы 50 лет платили репарации, даже тем, кто был в оккупации, отдельным людям.
Это конечно не в ближайшие годы, если не случится чего то экстраординарного, но в будущем очень вероятно. В судах все дела против РФ идут, будут накладываться новые судебные решения. Придется платить, иначе имущество РФ будут арестовывать, а российский олигархат и власть очень не хотят этого. Они хотят иметь недвижимость на Западе, бизнес, не хотят быть второй Кубой, Северной Кореей или Беларусью отрезанными от мира.
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11.06.2020 01:25 Відповісти
Порошенко вимагав компенчацій від кацапів.
Та з приходом до влади миролюбного презЕдента- бубАчки, розмови про репарації щезли повністю.
Тому очевидно, що за знищену власність і за відновлення доМбасу, заплатить "утавшийАтвойнинарІд".
"Мирлюбойценой" він такий. Принизливий і голоднийРадники української делегації - представники ОРДЛО від України братимуть участь у роботі ТКГ на постійній основі, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 223
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11.06.2020 08:58 Відповісти
На наступній зустрічі фєдєрашка підсуне представників з луГандонії, які теж щось заявлять. А коли обидва таких протокола складуть в один документ і якось хитро озаглавлять, типу «думки представників ОРДЛО, стосовно припинення конфлікту на донбасі» фєдєрашка заявить - а хай між собою розбираються й ЄС вмиє руки...
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11.06.2020 01:25 Відповісти
Вот и прямые переговоры Украины с представителями ОРДЛО. Россия Наблюдатель и миротворец выходит. Гражданская война с сепратистами.
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11.06.2020 02:29 Відповісти
ЧТО мешает огрызок Лугандон превратить в прокаженный бантустан? Засеять все подступы-выходы минами ,рвами,колючкой, снайперской охотой за "порушниками". Пенсии-к х..лу. Как говорил Наполеон -дайте мне толковых юристов, -я оправдаю любые свои действия. Лугандон-бантустан. Когда вымрут там эти банту,или слиняют откуда пришли-на Раиссю-вот тогда будем посмотреть.
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11.06.2020 02:31 Відповісти
пример абхазия: отгородились от них, а рашковане границу теперь двигают.
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11.06.2020 08:39 Відповісти
Представители ОРДЛО Украины, приглашенные с украинской стороны, отметили необходимость согласования параметров политического урегулирования с выразителями интересов более 1,5 млн человек, которые были вынуждены покинуть свои дома в результате конфликта.Источник: https://censor.net/n3201266

А представители ОРДЛО Лугандона, на другом заседании, на котором они обязательно будут заявят, например, что в комиссии и голосовать на выборах , должны люди с украинским и кацапским паспортом, а не то - это дискриминация коренных лугандонцев . И пойдет базар-вокзал между представителями ордло и Украиной, а по сути - прямые переговоры с Лугандоном, на котором - гражданский конфликт.
И радостная кацапня будет рядом аплодировать стоя.
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11.06.2020 02:48 Відповісти
Саме так! Це і є "многоходовочка" *****.
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11.06.2020 03:10 Відповісти
І зеленої влади
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11.06.2020 09:00 Відповісти
Если бы там были АТОвцы, то они бы в горло шлюхам впились. А ведь так и будет, если эти убийцы не слиняют в страну тысячелетнего рабства и терроризма.
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11.06.2020 03:56 Відповісти
Советники украинской делегации - представители ОРДЛО от Украины будут принимать участие в работе ТКГ на постоянной основе, - Офис президента - Цензор.НЕТ 7798
Росія (паРаша) терпляче чекала такого рогатого оленя ( тварини) аж 30 років. І нарешті вона його свого вірного відданого Юду -Каїна знайшла- створила і виростила як відданого -безвідмовного кремлівського ... резидента капітулянта!
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11.06.2020 06:16 Відповісти
Планомірно цей клоун здає Україну.
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11.06.2020 06:18 Відповісти
Так ви ж за це й голосували! Барани!
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11.06.2020 08:48 Відповісти
Самое лучшее для Украины ,это вообще не участвовать в этом балагане .Все же знают ,что представители ЛГБТ от Лугандона ,кремлевские марионетки😣🐸 Нужно заморозить конфликт до лучших времён ,а переговоры вести только с Москвой и представителями Запада ,лучше США,🙇🙂
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11.06.2020 06:43 Відповісти
От уже и одэрдло признали....
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11.06.2020 06:43 Відповісти
За пару тижнів переселенців поміняють на бойовиків- і все як планував Сівохо.
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11.06.2020 07:18 Відповісти
"разоружения незаконных вооруженных формирований" Источник: https://censor.net/n3201266"
а там есть ЗАКОННЫЕ???? )))))) это типО - милиция длнр ))))
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11.06.2020 07:31 Відповісти
Ну слава Богу! Замечательно. Представляли журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, - председатель Международной общественной организации, юрист Вадим Горан и врач Константин Либстер, подпишут любые выгодные Киеву договора. Теперь войне конец! Как это сразу не додумались пригласить их в качестве представителей ОРДЛО. А собственно, и зачем тот Минск. Можно теперь и на Киевском вокзале любые переговоры проводить.Источник: https://censor.net/n3201266
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11.06.2020 07:33 Відповісти
Ещё Януковича позовите. Придурки.
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11.06.2020 08:10 Відповісти
Лугандон в составе Украины - диверсионно-террористическая территория, населенная врагами Украины, созданная паРашей для уничтожения Украины как государства. Допускать ее для участия в жизни Украины не допустимо! Иначе песец и вечная проблема. Участие донецких урок в переговорах недопустимо!
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11.06.2020 08:30 Відповісти
очередная попытка дерьмака снять с рахи статус стороны конфликта.
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11.06.2020 08:37 Відповісти
Сподіваюся Зеленський і його слуги сидітимуть за це в тюрмі... Хай прийде замість теперішньої проросійської Верховної Ради наша проукраїнська.
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11.06.2020 08:47 Відповісти
Всьо йдьоть по плану московії. Коли вони вжде ввійдуть своїми військами офіційно в блакитних шоломах, як "миротворці"?
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11.06.2020 08:48 Відповісти
Ситуация, напоминает войну между Францией и Англией, за провинцию Гиень.
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11.06.2020 08:57 Відповісти
Скоро всі хто голосував за зеленського почнуть з своїх мізерних зарплат і пенсій фінансувати відновлення Донбасу, лікування покалічених росіян і сепаратистів, пенсій росіянам і сепаратистам за те що вбивали українців і відрізали їм голови та вуха, вспорювали животи і т д. Може тоді зедебіли вже прозріють і зрозуміють що Зеленський це російська акторка для порнофільмів, яку росіяни мають і з спереду і з за заду, і в рот і в усі дирки?
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11.06.2020 08:57 Відповісти
А если вынуть трембиту из жопы и подумать?
В принципе - неплохой ход!
Теперь пускай Путин доказывает, что это неправильные представители - ещё на пару лет санкций протянет!
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11.06.2020 09:34 Відповісти
Без трембиты в жопе может наступить просветление, и тогда станет ясно, что Путину, как раз эти пару лет вялотекущей войны и надо. При детальном рассмотрении, санкции, довольно таки игрушечные, но для российского обывателя преподносятся как будто страна в осаждённой крепости, враги кругом мешают хорошо жить, потому, что все хотят напасть и отобрать ихнюю нефть и поэтому надо ещё немного потерпеть и под мудрым управлением вождя, мобилизоваться, вооружиться и разогнать всех врагов на дальних подступах. А тем временем, Крым окончательно врастёт в тело россии, да и Китай станет надёжным союзником. Кстати, водная блокада Крыма, самое ************* действие Украины. Я думаю он даже приплачивает Украинским радикалам, что бы они разгоняли волну неприязни Крымчан к Украине.
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11.06.2020 09:55 Відповісти
Да, Алёнушка!
Санкции слабые, поэтому их нужно отменить!
А крымчане - это ж патриот Украины на бойце Правого сектора!
Кароче, главное на сегодня - это долой прививки!
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11.06.2020 10:51 Відповісти
Когда глухари токуют в глухомани, их можно голыми руками ловить. Пока глухарь песню поёт, он ничего не видит и не слышит. И это ещё у глухарей, нет трембит в жопах.
Это имитация, санкций, а в ответ имитация просьб об их отмене.
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11.06.2020 11:05 Відповісти
Ну что ж, Алёнушка...
Раз ты без этого не можешь - вставляй трембиту себе в попу, Бог тебе судья...
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11.06.2020 11:42 Відповісти
А без чего этого, я не могу? Вы иллюзии имеете в виду?
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11.06.2020 11:53 Відповісти
Дорогая Алёна!
Трембита в жопе - это символ не иллюзий, а громких звуков, осмысленных не более чем пуканье, усиленное трембитой.
Весь этот минский процесс - вынужденный ход Пороха, чтобы влиянием Германия-Франция остановить наступление превосходящий сил Расии, выдавившей наши войска из Дебальцево.
Поскольку "выполнение" минска возмлжно только на условиях Расии, наша задача - тянуть резину до бесконечности, изображая гуманность, чтоб не дать повода Германия-Франция отменить санкции. В этом плане игры с "представителями ОРДЛО" весьма уместны.
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11.06.2020 15:02 Відповісти
Эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки. По второму кругу пошли. Я утверждаю, что Путина вполне устраивает ситуация когда Украина до бесконечности, изображает гуманность. Для России, нет никаких санкций. Все зарубежные заводы России исправно работают, торговля расширяется даже с ЕС, но особенно сильно с Китаем, госрезервы растут. Россия сейчас наращивает мышцы, при этом пармезанозависимые российские граждане, из-за фейковой санкционной блокады и в "соответствии с мировой обстановкой" о якобы трудностях, вынуждены свой язык в жопу засунуть. Ещё надо обратить внимание на растущее социальное напряжение в ведущих мировых державах. Им уже сейчас не до Украины. И только несчастные индивидуумы в вышиванках с трембитами, продолжают верить, что весь мир с ними.
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12.06.2020 00:19 Відповісти
Дорогая Алёнушка, я наконец понял, что санкции только укрепляют Мощь Расии и краснодонский хамон - слаще испанского!
Удачи вам с запуском Рогозина с помощью импортозамещающего батута!
Тем более что Китай спит и видит, как сделать вас багатыми и счастливыми!
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12.06.2020 10:53 Відповісти
Из меня гурман, так себе, не важный, и как говорится, на вкус и цвет товарищей нет, но клянусь всем что мне дорого, для меня российские продукты ну ничуть не хуже испанских. А то, что от них полки ломятся и цены ниже чем в Украине, меня может только радовать. Это абсолютно, бесспорный факт пользы анти санкций для российского сельского хозяйства. Раньше поля стояли крапивой поросшие, а вот, таки, благодаря, импортозамещению, С/Х, ожило. Россия стала первым экспортёром в Европе (а может и в мире), по фуражному зерну. Естественно за С/Х должна подтягиваться перерабатывающая промышленность. Все эти птицесвиномолочные заводы, комбикормовые, требуют материалов металлургии, нефтехимии и прочее. Всё друг с другом связано. Каждый день, то тут то там открываются всякие заводы. Вся "импортная" техника, почти полностью состоит из российских деталей и производится в России, но обычно под иностранным брендом. Или Запад напрямую поставляет высокотехнологичные узлы и устройства. Например Сименс, подсуетился со своими турбинами в Крыму. Или СП2 в обход Украины. И Китай, тоже в принципе не заинтересован в бедном и несчастном партнёре. Это же очевидные вещи. Вы просто как те глухари не хотите этого видеть и слышать. Пора снимать розовые очки.
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13.06.2020 06:17 Відповісти
Да тебе прямо текстовки для зомбоящика писать - талант!
Только не надо МНЕ впаривать про " цены ниже чем в Украине" - я каждый год езжу к тёще летом на грибы-рыбалку.
И вообще, ты с головой дружишь? Каким образом ЭКСПОРТ фуражного зерна порождается ИМПОРТОзамещением?
И вообще мой совет - немешкая расстрелять шпиона и предателя, вашего представителя в ООН, который попытался сорвать ваше счастье и процветание, постаравшись протащить отмену санкций под шумок короновируса!
Смерть предателю!
ПС: вообще-то тебя тут скоро забанят, так что милости прошу на мою ветку
https://censor.net/forum/2944135/ya_porohobot_zdraste

для увлекательной дискуссии!
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13.06.2020 09:49 Відповісти
Аленушка, скажи мне почему в городах с знаковыми названиями Шахты, Новошахтинск нет ни одной действующей шахты.
Про отечественные детали на зарубежных брендах это такой анекдот? Самсунг и ЛыЖи скорее закроют свои заводы в Орде, но не станут портить свою репутацию.
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13.06.2020 10:20 Відповісти
Хм. Газ же есть!? Уголь дымит, и я от него чихаю, кашляю и пердю. К тому же то ли ДНР то ли ЛНР его добывает в нужном количестве. И насчёт Лыжи и Самсунга Вы тоже ошибаетесь. Там довольно таки высокий процент российских деталей. Например в моём городе есть небольшой заводик, который как раз делает моторчики с насосами для выкачивания воды из такой псевдо импортной стиральной машины, в канализацию. И телевизоры, включая матрицы, тоже делают в России. Там истинно импортными являются процессор и некоторые микросхемы.
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16.06.2020 10:54 Відповісти
 
 