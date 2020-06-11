Суд відмовив прокуратурі в обранні запобіжного заходу ексголові Львівської ОДА Мальському, підозрюваному в недбалості

Галицький суд Львова ввечері 10 червня відмовив прокуратурі в обранні запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання колишньому голові Львівської обласної державної адміністрації Маркіяну Мальському, який із 6 липня 2019 року до 24 грудня 2019-го очолював Львівську ОДА.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Радіо Свобода повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури.

9 червня ексочільнику адміністрації області повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Львівська обласна прокуратура висунула колишньому посадовцеві підозру про службове недбальство, що спричинило тяжкі збитки для держави у сумі понад 7 мільйонів гривень, а саме, що своїм розпорядженням від 7 серпня 2019 року Маркіян Мальський зобов’язав продати земельну ділянку з озером і прибережною смугою.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Службова недбалість ексочільника ЛОДА призвела до 7 млн ​​грн збитків, - прокурор Діденко. ФОТОрепортаж

"Було виявлено розпорядження і з’ясовано, що то не земля, як написано у розпорядженні, а велика (9 га) проточна водойма, яка просто, в принципі, не може ніколи ніким бути відчужена. Максимум може бути оренда, а не право власності. А тут чомусь це майно ще й оцінили, у нас будуть питання, як його оцінювали, бо в принципі воно не підлягає оцінці, його оцінили в трошки більш як 7 мільйонів і відчужили, як просто земельну ділянку, як начебто озера не існує", – наголосила Радіо Свобода прокурор Львівської області Ірина Діденко.

Згідно з версією слідства, минулого року Маркіян Мальський підписав розпорядження, яким передав у власність ТОВ "Узлісся", власником якого є львівський бізнесмен Ігор Кривецький, земельну ділянку площею понад 15 га, розташовану на території Бібрської міської ради Перемишлянського району Львівської області. Ідеться про ділянку за селом Стрілки для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення за ціною 7 231 071 грн. У цьому місці розташований готельно-оздоровчий центр "Едем резорт". А на цій ділянці є проточне озеро понад 9 га і прибережна захисна смуга.

Однак у розпорядженні ексголова ОДА зобов’язує продати земельну ділянку ТОВ "Узлісся", а не передати у власність, а Перемишлянську райадміністрацію зобов’язує укласти угоду купівлі-продажу.

Також читайте: Зеленський звільнив голову Львівської ОДА Мальського і Закарпатської - Бондаренка: "Ми не побачили ніяких результатів"

Служба безпеки України 9 червня повідомила, що задокументувала протиправну схему відчуження екскерівником обласної адміністрації земельної ділянки і водних об’єктів, розташованих у її межах.

Маркіян Мальський заявив у коментарі Радіо Свобода, що вважає передчасною і безпідставною підозру обласної прокуратури. Він зазначив, що, фактично, процедура оформлення власності цієї конкретної ділянки орендарем розпочалася ще у 2018 році.

"Я переконаний, що Львівська обласна державні адміністрація не є винною у цій ситуації, що склалася. Передумовою для винесення всіх рішень ЛОДА щодо земельних відносин є і, в тому числі, попередні розпорядження по цій земельній ділянці. Є інформація з офіційних джерел про стан земельної ділянки, внесеної профільними органами, існують державні органи, які здійснюють нагляд за охороною водних об’єктів, і їхні печатки присутні на різних документах, у яких відсутні відомості про водні об’єкти. У посадових осіб ОДА відсутні спеціальні технічні знання чи навіть повноваження і можливість перевстановлювати дані щодо статусу земель, обмежень використання, чи правильно внесені дані у земельний кадастр чи будь-які інші документи офіційні. Думаю, що розберуться і побачать, що це помилка щодо підозри", – каже Маркіян Мальський.

Як повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури Радіо Свобода, 15 червня буде опубліковано текст судового рішення.

Тим часом, на офіційній сторінці "Едем резорт" у фейсбуці оприлюднено заяву, у якій ідеться, що підприємство після купівлі земельної ділянки провело інвентаризацію і виявило "помилку, що була допущена службовцями Державного водного агентства. У результаті, з метою дотримання законодавчо встановлених норм і недопущення жодних порушень з боку підприємства, ми ухвалили рішення виправити зазначену помилку. Земельна ділянка під водним дзеркалом і водне дзеркало повернеться у власність держави, а ТОВ "Узлісся" повертається до договірних відносин".