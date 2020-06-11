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призначення (2241) ДБР (3307) Єрмак Андрій (1352) Лерос Гео (383)

Єрмак хоче поставити на посаду заступника голови ДБР військового прокурора Козлова, - "слуга народу" Лерос

Єрмак хоче поставити на посаду заступника голови ДБР військового прокурора Козлова, -

Народний депутат України від "Слуги народу" Гео Лерос заявив про те, що глава ОП Андрій Єрмак хоче поставити заступником глави ДБР військового прокурора Ігоря Козлова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Лерос написав у фейсбуці.

Він зазначив: "Єрмак хоче завести на заступника ДБР одіозного Ігоря Козлова, першого заступника військового прокурора західного регіону.

Про нього кажуть, що він холуй і хабарник. Загалом те, що треба Єрмаку.

До того ж Козлов не має практики в кримінально-процесуальному законодавстві, але хіба професіоналізм взагалі має значення? І не таких рагулів призначають.

Коли Венедіктова йшла на директора ДБР, вона ставила умову, що йде не на кілька місяців, а надовго, тому коли пішла на позицію в.о. директора, була впевнена, що виграє конкурс. В її випадку це можливо тільки, якщо конкурс був би сфальсифікований.

Ми пам'ятаємо, як вона провалює тести, коли все по-справжньому. Зараз проявляється її некомпетентність і часом неадекватність.

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На директора ДБР обговорювався Іонушас, але зараз він швидше буде пробувати на САП.

Взагалі дивна практика, коли директора ДБР вибирають в Офісі Президента, а не на конкурсі. Це стосується абсолютно всіх високих державних постів.

Єрмак намагається змінити всіх силовиків, тоді його корупційне ОЗУ буде повністю укомплектоване.

Зараз дуже важливо стежити за майбутнім конкурсом на керівника САП, куди офіс точно буде ставити ручного і слухняного. Ця людина стане цербером для Ситника, якого після траншу МВФ восени намагатимуться звільнити. Західні партнери ще не зрозуміли, з ким мають справу.

Питання тільки в тому, що брехати всередині країни і західним кредиторам - це "дві великі різниці"".

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Єрмак хоче поставити на посаду заступника голови ДБР військового прокурора Козлова, - слуга народу Лерос 01

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Топ коментарі
+13
Там Украинцы встречаются вообще, или только кацапы да евреи?
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11.06.2020 13:47
+9
для вівців тілько козел і підходить
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11.06.2020 13:45
+9
КОломойский + ЗЕЛенский = КОЗЕЛ.
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11.06.2020 13:56
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для вівців тілько козел і підходить
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11.06.2020 13:45 Відповісти
КОломойский + ЗЕЛенский = КОЗЕЛ.
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11.06.2020 13:56 Відповісти
Там Украинцы встречаются вообще, или только кацапы да евреи?
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11.06.2020 13:47 Відповісти
и ещё ********* откуда-то нарисовался...
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11.06.2020 15:40 Відповісти
... и никакой он не ясновидящий - он просто обкуреный и срёт за обеденным столом
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11.06.2020 15:45 Відповісти
Инородцу сладко в Украине живется, хозяева поставили себя в роль прислуги, и так лет 350 тому...
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11.06.2020 16:35 Відповісти
Один коЗел пропихає іншого козла 😕
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11.06.2020 13:48 Відповісти
как в анекдоте, будет начальник над прокурорами козлов
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11.06.2020 13:48 Відповісти
Не Ермак хочет, а брат Ермака!!!
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11.06.2020 13:52 Відповісти
совсем не разбирается кто должностями...аукцинирует)))))
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11.06.2020 14:01 Відповісти
від попундополо бобік, від хєрмака козел! паритет!
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11.06.2020 13:59 Відповісти
Он не колдун часом, даже желания других знает.))
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11.06.2020 14:00 Відповісти
Єрмаку потрібен смотрящій.
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11.06.2020 14:03 Відповісти
Завхоз продолжает распределять государственные должности ?
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11.06.2020 14:04 Відповісти
Пани Венедиктова, уточните пожалуйста: на основании какого закона действует Ермак ? Его должность - это завхоз: туалетную бумагу принести, помещение проветрить и т.д.
Нет ли тут узурпации власти ? Статья 109-я УК Украины, если вы не в курсе.
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11.06.2020 14:06 Відповісти
а чомуб і ні якщо при ньому неуч теля безхребетне - еРмак розуміе, вони не вічні - а шикарно жити за кордоном потрібно мати лярд зЄ-лені, але вже ІНШОЇ, ніж ото роЯльне ...
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11.06.2020 14:24 Відповісти
Та отож.
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11.06.2020 14:25 Відповісти
Если обобщить, то при Зеленском кадровая политика свелась к продвижению худших из худших.
Если ты антиукраинская, пророссийская, малоразвитая, непрофессиональная, беспринципная, коррумпированная скотина - у тебя есть все шансы занять высокую должность в зе-команде.
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11.06.2020 14:13 Відповісти
Там що,не вистачає козлов ?
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11.06.2020 14:24 Відповісти
що за головна зірка країни цей Лерос? ні дня без лероса, та ще й по декілька разів на день - як же були без нього??? , нарешті хоч хтось виведе всіх на чисту воду
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11.06.2020 14:24 Відповісти
Не кажіть, вдягав сорочку а там Lerros.
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11.06.2020 14:43 Відповісти
интересно, сколько этот Козлов денег за должность отлистал?
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11.06.2020 14:41 Відповісти
Якщо Козлов то тоді капусти
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11.06.2020 14:45 Відповісти
в ГБР будет ещё больше козлов?..
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11.06.2020 15:14 Відповісти
 
 