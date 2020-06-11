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За добу на Буковині захворіла на коронавірус 41 особа, - ОДА

За добу на Буковині захворіла на коронавірус 41 особа, - ОДА

10 червня коронавірус підтвердили у 41 буковинця. Загалом в області заразилися 3798 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, таку інформацію озвучив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у фейсбуці.

Він зазначив: "На Буковині сьогодні, 10 червня, офіційно підтверджено ще 41 випадок зараження коронавірусом.

Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 3798 осіб".

Зазначається, що кількість тих, хто одужав, зросла на 15 осіб. Всього в області вилікувалася 1171 особа. Серед тих, хто переміг хворобу, переважають жінки - 689 осіб (58%).

Найбільше одужали людей віком від 40 до 64 років, таких 567 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Чернівецькій області виявили 59 нових випадків COVID-19, загалом - 3698, - ОДА

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абсолютно такая же ситуация как и со всеми областями где если ты ходишь в маске - тебе говорять - *** да ""сними её уже"" .... а потом это быдло составляет эту статистику .... и это быдло не ходит в маске по улице ...лапает грязными руками всё подряд и думает что его "пронесло" .... но ели бы ВСЕ хотя бы с месяц соблюдали РЕАЛЬНЫЙ карантин - эту хрень уже бы победили .... новых случаев было бы единицы .... и да ... как то выходил в магазин и тут картина такая - в начале эпидемии - едет тачка ...штук за 100 баксов - и водитель внутри сидит в МАСКЕ ...а быдло грязное которому на всё пох-уй идёт без маски потому что ему нечего терять ...если оно чмо по жизни.
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11.06.2020 02:31 Відповісти
А ничего, что два с половиной месяца, а не месяц, сидели на строгом карантине, транспорт не ходил, бОльшая часть людей не работала, сидели дома, в масках были все и везде
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11.06.2020 08:00 Відповісти
У нас за сутки заболели НЕ менее 296 человек,-всепобеждающий соССиализм на марше!
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11.06.2020 08:18 Відповісти
Так заболели или у стольких выявили ? Мы все умрем !!! Только не одновременно -...
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11.06.2020 09:39 Відповісти
 
 