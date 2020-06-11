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За добу на Буковині захворіла на коронавірус 41 особа, - ОДА
10 червня коронавірус підтвердили у 41 буковинця. Загалом в області заразилися 3798 осіб.
Як передає Цензор.НЕТ, таку інформацію озвучив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у фейсбуці.
Він зазначив: "На Буковині сьогодні, 10 червня, офіційно підтверджено ще 41 випадок зараження коронавірусом.
Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 3798 осіб".
Зазначається, що кількість тих, хто одужав, зросла на 15 осіб. Всього в області вилікувалася 1171 особа. Серед тих, хто переміг хворобу, переважають жінки - 689 осіб (58%).
Найбільше одужали людей віком від 40 до 64 років, таких 567 осіб.
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kelman muksat
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Гаррі Гаррісон
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DEDALiu
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Дмитро Гоголєв
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