За добу на Буковині захворіла на коронавірус 41 особа, - ОДА

10 червня коронавірус підтвердили у 41 буковинця. Загалом в області заразилися 3798 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, таку інформацію озвучив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у фейсбуці.

Він зазначив: "На Буковині сьогодні, 10 червня, офіційно підтверджено ще 41 випадок зараження коронавірусом.

Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 3798 осіб".

Зазначається, що кількість тих, хто одужав, зросла на 15 осіб. Всього в області вилікувалася 1171 особа. Серед тих, хто переміг хворобу, переважають жінки - 689 осіб (58%).

Найбільше одужали людей віком від 40 до 64 років, таких 567 осіб.

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