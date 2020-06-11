Канада відновлює тренування бійців ЗСУ в межах програми UNIFIER, раніше призупиненої через коронавірус

Військові інструктори Збройних сил Канади повертаються в Україну тренувати бійців після того, як змушені були згорнути свою місію через обмежувальні заходи у зв'язку з пандемією COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться в повідомленні Збройних сил Канади (CAF) в Україні у Twitter.

"Солдати CAF прибудуть до України в середині червня, щоб відновити навчання на підтримку сил безпеки України.

Інструктори пробудуть на карантині упродовж 14 днів з метою захисту від COVID-19, перш ніж приєднатися до місії", - зазначається в повідомленні.

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Наприкінці березня уряд Канади через коронавірус заявив, що зменшить із 200 до 60 свій контингент інструкторів в Україні в межах операції UNIFIER. Уся навчальна діяльність канадських сил в Україні була припинена у зв'язку з поширенням COVID-19.

Як повідомлялося, у рамках операції UNIFIER близько 200 канадських військовослужбовців із 2015 року проводять заняття з українськими військовими та представниками силових відомств. За цей час через канадське навчання пройшли понад 17 000 українських воїнів.

У межах навчальної операції UNIFIER Збройні сили Канади надають допомогу в нарощуванні потенціалу особового складу українських військ на підтримку зусиль України зі збереження суверенітету, безпеки та стабільності. Термін її роботи - до кінця березня 2022 року.

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