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Канада (2115) оборона (4688) підготовка (173) ЗСУ (7201)

Канада відновлює тренування бійців ЗСУ в межах програми UNIFIER, раніше призупиненої через коронавірус

Канада відновлює тренування бійців ЗСУ в межах програми UNIFIER, раніше призупиненої через коронавірус

Військові інструктори Збройних сил Канади повертаються в Україну тренувати бійців після того, як змушені були згорнути свою місію через обмежувальні заходи у зв'язку з пандемією COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться в повідомленні Збройних сил Канади (CAF) в Україні у Twitter.

"Солдати CAF прибудуть до України в середині червня, щоб відновити навчання на підтримку сил безпеки України.

Інструктори пробудуть на карантині упродовж 14 днів з метою захисту від COVID-19, перш ніж приєднатися до місії", - зазначається в повідомленні.

Також дивіться: Канада передала Нацполіції України 20 тис. респіраторів. ФОТО

Наприкінці березня уряд Канади через коронавірус заявив, що зменшить із 200 до 60 свій контингент інструкторів в Україні в межах операції UNIFIER. Уся навчальна діяльність канадських сил в Україні була припинена у зв'язку з поширенням COVID-19.

Як повідомлялося, у рамках операції UNIFIER близько 200 канадських військовослужбовців із 2015 року проводять заняття з українськими військовими та представниками силових відомств. За цей час через канадське навчання пройшли понад 17 000 українських воїнів.

У межах навчальної операції UNIFIER Збройні сили Канади надають допомогу в нарощуванні потенціалу особового складу українських військ на підтримку зусиль України зі збереження суверенітету, безпеки та стабільності. Термін її роботи - до кінця березня 2022 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іноземні інструктори вже підготували понад 350 військовослужбовців Служби правопорядку, - підполковник Потапов

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Топ коментарі
+6
C'est bon en tabarnak. Merci, monsieur Trudeau! Канада возобновляет тренировки бойцов ВСУ в рамках программы UNIFIER, ранее приостановленной из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 9155
(от тільки гівнокомандувач у нас зараз того... sans oeufs...)
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11.06.2020 04:16
+3
А тренированных канадцами Украинских бойцов клоунокомандующий не сократит по приказу *****?
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11.06.2020 02:11
+2
Чем лучше будет ВСУ подготовлено, тем лучше будут солдаты выживать и меньше потерь будет и в тоже время враг будет нести больше потери! Чем больше инструкторов, тем лучше!!! Нужно больше опыта ВСУ передавать!!! И еще было бы хорошо Украине создать аналог французского легиона, чтобы наемники воевали за Украину!
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11.06.2020 02:10
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а доня контингент американский в Германии сокращает до сентября, на 10000
их там было 30000 - будет 20000 кацапне на радость....
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11.06.2020 01:59 Відповісти
Ты не поверишь, простые жители Германии за вывод всех войск.
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11.06.2020 02:20 Відповісти
простые жители Германии и в 41м были за....
надзор за ими и надзор принудительныи - склонные к печам бо....
примерно как сегодняшние кацапы...
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11.06.2020 03:04 Відповісти
настаиваю на капапах....
не Украина на кацапию наступила - вы на нее...
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11.06.2020 03:19 Відповісти
так ты, падлюка кацапюра в маскхалате?

иди вас бесов двухкуряче-головых распознай с первого разу....
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11.06.2020 03:22 Відповісти
конечно лучше бы, но у нас сегодня клован, как и у вас....)))
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11.06.2020 03:16 Відповісти
Это плохо((
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11.06.2020 12:19 Відповісти
Это порядочно!
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11.06.2020 02:06 Відповісти
Премьеру Трюдо иначе никак-украинская диаспора. Канадцы украинского происхождения-276 тыс. Еще более 975 тыс.-частично украинское происхождение. Воленс-неволенс... Или проблема на выборах. Жгите,украинцы!
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11.06.2020 02:08 Відповісти
Чем лучше будет ВСУ подготовлено, тем лучше будут солдаты выживать и меньше потерь будет и в тоже время враг будет нести больше потери! Чем больше инструкторов, тем лучше!!! Нужно больше опыта ВСУ передавать!!! И еще было бы хорошо Украине создать аналог французского легиона, чтобы наемники воевали за Украину!
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11.06.2020 02:10 Відповісти
Легион? Неплохо.. Только не с нашим игроком х.. на рояле.
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11.06.2020 02:13 Відповісти
Да не переживай ты, он же УЖЕ сдал всех.
Правда?!
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11.06.2020 02:36 Відповісти
А тренированных канадцами Украинских бойцов клоунокомандующий не сократит по приказу *****?
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11.06.2020 02:11 Відповісти
Доиграется "главнокомандующий" Янек не даст соврать.
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11.06.2020 02:18 Відповісти
Что попу жжет, вашу свиноматку посадить хотят.
А что ж ты сердечный не переживал, когда Петя Семочко, с расейским пачпортом зам. нач. СБУ по внешней разведке ставил?
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11.06.2020 02:39 Відповісти
Опохмелись.
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11.06.2020 02:50 Відповісти
Ожидаемо, не оригинально, добавь еще про аХента кремля и вывсеврете.
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11.06.2020 03:14 Відповісти
Ты само добавило..
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11.06.2020 03:26 Відповісти
А ты обленилося, пайку отрабатывать не хочешь, смотри вылетишь с работы.
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11.06.2020 03:33 Відповісти
Из какого Задрыщенска крапаешь? Небось где-то там из-за Урала? Давай,светик побалтаем..Я-с ДВ
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11.06.2020 03:40 Відповісти
черырежды головному до них и дела нет, не думаю шо он даже знает... - не пианистское ето дело о стране думать....
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11.06.2020 13:22 Відповісти
Так отож бо. Хохли державу захопили. Вперше в iсторii.
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11.06.2020 13:39 Відповісти
я б тех бойцов тренированых сюда забрал - при деле хлопцы были бы...
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11.06.2020 13:53 Відповісти
Та я тебя умоляю. Тут все очень скоро закончится и никто не будет помнить за несчастного мистера флойда. Ты помнишь как звали того, из-за которого произошли бунты в Лос-Анжелосе в начале 90-х?
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11.06.2020 14:10 Відповісти
местами так помню
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11.06.2020 15:08 Відповісти
C'est bon en tabarnak. Merci, monsieur Trudeau! Канада возобновляет тренировки бойцов ВСУ в рамках программы UNIFIER, ранее приостановленной из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 9155
(от тільки гівнокомандувач у нас зараз того... sans oeufs...)
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11.06.2020 04:16 Відповісти
Останнє слово - не таке ...
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11.06.2020 07:16 Відповісти
Дійсно... Sans couilles, звичайно
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11.06.2020 22:15 Відповісти
Это хорошо что возвращаются))) Ждем)) Пусть обучают хорошим армейским приемам ведения войны в городе.
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11.06.2020 12:14 Відповісти
Дякую
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11.06.2020 14:09 Відповісти
 
 