Канада відновлює тренування бійців ЗСУ в межах програми UNIFIER, раніше призупиненої через коронавірус
Військові інструктори Збройних сил Канади повертаються в Україну тренувати бійців після того, як змушені були згорнути свою місію через обмежувальні заходи у зв'язку з пандемією COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться в повідомленні Збройних сил Канади (CAF) в Україні у Twitter.
"Солдати CAF прибудуть до України в середині червня, щоб відновити навчання на підтримку сил безпеки України.
Інструктори пробудуть на карантині упродовж 14 днів з метою захисту від COVID-19, перш ніж приєднатися до місії", - зазначається в повідомленні.
Наприкінці березня уряд Канади через коронавірус заявив, що зменшить із 200 до 60 свій контингент інструкторів в Україні в межах операції UNIFIER. Уся навчальна діяльність канадських сил в Україні була припинена у зв'язку з поширенням COVID-19.
Як повідомлялося, у рамках операції UNIFIER близько 200 канадських військовослужбовців із 2015 року проводять заняття з українськими військовими та представниками силових відомств. За цей час через канадське навчання пройшли понад 17 000 українських воїнів.
У межах навчальної операції UNIFIER Збройні сили Канади надають допомогу в нарощуванні потенціалу особового складу українських військ на підтримку зусиль України зі збереження суверенітету, безпеки та стабільності. Термін її роботи - до кінця березня 2022 року.
Будь ласка, зачекайте...
их там было 30000 - будет 20000 кацапне на радость....
надзор за ими и надзор принудительныи - склонные к печам бо....
примерно как сегодняшние кацапы...
не Украина на кацапию наступила - вы на нее...
иди вас бесов двухкуряче-головых распознай с первого разу....
Правда?!
А что ж ты сердечный не переживал, когда Петя Семочко, с расейским пачпортом зам. нач. СБУ по внешней разведке ставил?
(от тільки гівнокомандувач у нас зараз того... sans oeufs...)