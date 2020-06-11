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Новини Агресія Росії проти України
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ліквідація (3524) обстріл (27110) поранення (2778) Донбас (22348) операція Об’єднаних сил (6725)

Трьох українських воїнів поранено на Донбасі. За добу - 14 ворожих обстрілів, ліквідовано двох терористів, - штаб

Трьох українських воїнів поранено на Донбасі. За добу - 14 ворожих обстрілів, ліквідовано двох терористів, - штаб

За минулу добу збройні формування РФ 14 разів порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції ЗСУ із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 і 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, БПЛА, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" по українських захисниках неподалік Павлополя ворог двічі вів вогонь, випустивши в бік оборонних укріплень Об'єднаних сил 27 мінометних боєприпасів 120-мм і 82-мм калібрів. Крім цього, противник використовував станкові протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

Поблизу населеного пункту Тарамчук агресор застосовував БПЛА для скидання пострілу ВОГ-17, а оборонців Авдіївки двічі обстріляв з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Поблизу Мар’’їнки окупанти вели вогонь із підствольних гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" біля Луганського зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Тут загарбники задіяли 120-мм та 82-мм міномети, озброєння бойових машин піхоти, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

Поруч із Хутором Вільним російські найманці чотири рази обстріляли наші позиції з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а неподалік Троїцького та Попасної – із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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Повідомляється, що внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовці Об'єднаних сил зазнали поранень.

"Агресивна та злочинна поведінка російських найманців викликала негайну реакцію з боку Об’єднаних сил – вогнем зі штатного озброєння по позиціях окупантів українські підрозділи рішуче подавили ворожу активність. Українські воїни завжди готові надати ворогу адекватну й невідворотну відповідь.

За даними розвідки, 10 червня, наші воїни знищили двох російських окупантів", - зазначено в повідомленні.

Як повідомили в штабі, від початку поточної доби збройні формування РФ у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстріляли зі снайперської зброї опорні пункти ЗСУ неподалік Чармалика. Міномети калібру 82 мм та гранатомети різних систем противник двічі застосував біля Мар’їнки, а ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю – поблизу Новотроїцького.

"За поточну добу один український захисник зазнав поранення.

У відповідь на обстріли наші підрозділи, що обороняються, відкривали вогонь для припинення агресивних дій противника.

Ситуація в районі проведення операції надійно контролюється Об’єднаними силами", - йдеться в повідомленні.

Трьох українських воїнів поранено на Донбасі. За добу - 14 ворожих обстрілів, ліквідовано двох терористів, - штаб 01
Трьох українських воїнів поранено на Донбасі. За добу - 14 ворожих обстрілів, ліквідовано двох терористів, - штаб 02

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Топ коментарі
+18
Найшвидшого одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
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11.06.2020 07:23
+13
Слабо віриться у =немедленную реакцию= і =адекватньій ответ= ...

Хай загоюються ваші рани, воїни-захисники.
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11.06.2020 07:45
+10
Поранені бійці це погано. Ліквідовані "трактористи" це добре.
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11.06.2020 07:23
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Найшвидшого одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
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11.06.2020 07:23 Відповісти
Поранені бійці це погано. Ліквідовані "трактористи" це добре.
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11.06.2020 07:23 Відповісти
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11.06.2020 07:33 Відповісти
Одужання пораненним воїнам України!!! палай у пеклі клята масковія!!!!
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11.06.2020 07:44 Відповісти
Слабо віриться у =немедленную реакцию= і =адекватньій ответ= ...

Хай загоюються ваші рани, воїни-захисники.
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11.06.2020 07:45 Відповісти
Та то для лохів. Стріляти у відповідь заборонили.
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11.06.2020 07:55 Відповісти
Леди, боюсь обрадовать.
Тут под Мариком, уже полторы недели громко так, как с 2017 не было вообще...
Честно - я сам в шоке. Но наши реально отвешивают настоящих люлей оркам, причем речь об оч разных калибрах и системах ствольной арты...
Разве что реаторов не включали в процесс, обидно(((
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11.06.2020 15:03 Відповісти
Слава Богу !
Хай гатять по них з усього !
Дякую за повідомлення, пане Олександре.
Ви рідко з*являєтеся.
Сподіваюся, у Вас все гаразд.
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12.06.2020 04:25 Відповісти
А могли б жити мирно, як заявляйє кіщача мать, якби не напали на дамбас. В новоросійской губєрнії.
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11.06.2020 07:52 Відповісти
нє, ну хіба не ясно шо обороняцца не помагає, так само і "огонь у відовідь зі штатного озброєння"??? Тільки упрєждающий вогонь - розвідка показує пересування забороненої техніки - бити по ним на випередження, шоп навіть розчохлити не встигали. А то ведуть обстріл по дві години, аж поки їм не набридне, бо ніхто їх не зупиняє, тільки як стволи перегріюця чи набої закінчацця
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11.06.2020 08:00 Відповісти
Трьох українських воїнів поранено на Донбасі. За добу - 14 ворожих обстрілів, ліквідовано двох терористів, - штаб - Цензор.НЕТ 3964
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11.06.2020 08:01 Відповісти
На вопрос, что он будете делать, если в итоге ничего не выйдет из переговоров, президент Украины ответил: "В любом случае я не начну войну на Донбассе".

Трьох українських воїнів поранено на Донбасі. За добу - 14 ворожих обстрілів, ліквідовано двох терористів, - штаб - Цензор.НЕТ 8546
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11.06.2020 08:32 Відповісти
Быстрого выздоровления нашим славным защитникам, смерть и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!
Трьох українських воїнів поранено на Донбасі. За добу - 14 ворожих обстрілів, ліквідовано двох терористів, - штаб - Цензор.НЕТ 9183
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11.06.2020 08:35 Відповісти
Поц!
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12.06.2020 02:36 Відповісти
пораненим одужання
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11.06.2020 10:34 Відповісти
Украинские воины ранены,а террористы ликвидированы...И так чуть ли не каждый день
Наверно террористы целятся в руку или в ногу ,а бойцы ВСУ в противника .Так не бывает.
Мы конечно поднимаем политику этого сайта ,но зачем людей держать за дураков!
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12.06.2020 02:35 Відповісти
 
 