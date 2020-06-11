Трьох українських воїнів поранено на Донбасі. За добу - 14 ворожих обстрілів, ліквідовано двох терористів, - штаб
За минулу добу збройні формування РФ 14 разів порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції ЗСУ із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 і 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, БПЛА, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" по українських захисниках неподалік Павлополя ворог двічі вів вогонь, випустивши в бік оборонних укріплень Об'єднаних сил 27 мінометних боєприпасів 120-мм і 82-мм калібрів. Крім цього, противник використовував станкові протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.
Поблизу населеного пункту Тарамчук агресор застосовував БПЛА для скидання пострілу ВОГ-17, а оборонців Авдіївки двічі обстріляв з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Поблизу Мар’’їнки окупанти вели вогонь із підствольних гранатометів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" біля Луганського зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Тут загарбники задіяли 120-мм та 82-мм міномети, озброєння бойових машин піхоти, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.
Поруч із Хутором Вільним російські найманці чотири рази обстріляли наші позиції з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а неподалік Троїцького та Попасної – із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Повідомляється, що внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовці Об'єднаних сил зазнали поранень.
"Агресивна та злочинна поведінка російських найманців викликала негайну реакцію з боку Об’єднаних сил – вогнем зі штатного озброєння по позиціях окупантів українські підрозділи рішуче подавили ворожу активність. Українські воїни завжди готові надати ворогу адекватну й невідворотну відповідь.
За даними розвідки, 10 червня, наші воїни знищили двох російських окупантів", - зазначено в повідомленні.
Як повідомили в штабі, від початку поточної доби збройні формування РФ у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстріляли зі снайперської зброї опорні пункти ЗСУ неподалік Чармалика. Міномети калібру 82 мм та гранатомети різних систем противник двічі застосував біля Мар’їнки, а ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю – поблизу Новотроїцького.
"За поточну добу один український захисник зазнав поранення.
У відповідь на обстріли наші підрозділи, що обороняються, відкривали вогонь для припинення агресивних дій противника.
Ситуація в районі проведення операції надійно контролюється Об’єднаними силами", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Горіть у пеклі москалі !!!
Хай загоюються ваші рани, воїни-захисники.
Тут под Мариком, уже полторы недели громко так, как с 2017 не было вообще...
Честно - я сам в шоке. Но наши реально отвешивают настоящих люлей оркам, причем речь об оч разных калибрах и системах ствольной арты...
Разве что реаторов не включали в процесс, обидно(((
Хай гатять по них з усього !
Дякую за повідомлення, пане Олександре.
Ви рідко з*являєтеся.
Сподіваюся, у Вас все гаразд.
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!
Наверно террористы целятся в руку или в ногу ,а бойцы ВСУ в противника .Так не бывает.
Мы конечно поднимаем политику этого сайта ,но зачем людей держать за дураков!