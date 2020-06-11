Трьох українських воїнів поранено на Донбасі. За добу - 14 ворожих обстрілів, ліквідовано двох терористів, - штаб

За минулу добу збройні формування РФ 14 разів порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції ЗСУ із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 і 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, БПЛА, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" по українських захисниках неподалік Павлополя ворог двічі вів вогонь, випустивши в бік оборонних укріплень Об'єднаних сил 27 мінометних боєприпасів 120-мм і 82-мм калібрів. Крім цього, противник використовував станкові протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

Поблизу населеного пункту Тарамчук агресор застосовував БПЛА для скидання пострілу ВОГ-17, а оборонців Авдіївки двічі обстріляв з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Поблизу Мар’’їнки окупанти вели вогонь із підствольних гранатометів.



У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" біля Луганського зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Тут загарбники задіяли 120-мм та 82-мм міномети, озброєння бойових машин піхоти, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.



Поруч із Хутором Вільним російські найманці чотири рази обстріляли наші позиції з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а неподалік Троїцького та Попасної – із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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Повідомляється, що внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовці Об'єднаних сил зазнали поранень.



"Агресивна та злочинна поведінка російських найманців викликала негайну реакцію з боку Об’єднаних сил – вогнем зі штатного озброєння по позиціях окупантів українські підрозділи рішуче подавили ворожу активність. Українські воїни завжди готові надати ворогу адекватну й невідворотну відповідь.



За даними розвідки, 10 червня, наші воїни знищили двох російських окупантів", - зазначено в повідомленні.

Як повідомили в штабі, від початку поточної доби збройні формування РФ у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстріляли зі снайперської зброї опорні пункти ЗСУ неподалік Чармалика. Міномети калібру 82 мм та гранатомети різних систем противник двічі застосував біля Мар’їнки, а ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю – поблизу Новотроїцького.



"За поточну добу один український захисник зазнав поранення.



У відповідь на обстріли наші підрозділи, що обороняються, відкривали вогонь для припинення агресивних дій противника.



Ситуація в районі проведення операції надійно контролюється Об’єднаними силами", - йдеться в повідомленні.



