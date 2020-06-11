Чоловік, який раніше служив у районі проведення ООС, підірвав себе гранатою на Харківщині, - поліція (оновлено)

Поліція встановлює обставини загибелі мешканця смт Краснопавлівка Харківської області, який, за попередньою інформацією, підірвав себе гранатою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Харківській області.

За даними поліції, повідомлення про подію в смт Краснопавлівка надійшло 10 червня близько 22:30 на спецлінію поліції 102.

Попередньо поліцейські встановили, що в районі лісосмуги 45-річний місцевий житель підірвав себе гранатою. Чоловік від травм загинув.

Працівники слідчо-оперативної групи провели огляд місця події й опитали свідків. За їхніми даними, загиблий перебував у стані алкогольного сп'яніння.

У квартирі чоловіка поліцейські виявили 4 предмети, схожі на магазини до автомата Калашникова, два предмети, схожі на світло-димові шашки, 7 патронів. Також у загиблого правоохоронці виявили ручну гранату РГД-5, що не здетонувала. Боєприпас знешкодили вибухотехніки.

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Також поліцейські встановили, що чоловік раніше служив у Зоні проведення ООС. Причини його вчинку зараз з'ясовують слідчі.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "самогубство". Усі обставини події встановлюються.





Фото: сайт Нацполіції