Трамп працює над реформою поліції після загибелі афроамериканця Флойда від рук поліцейського, - Білий дім
Президент США Дональд Трамп працює над реформою поліції після загибелі афроамериканця Джорджа Флойда від рук офіцера поліції.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила в середу речниця Білого дому Кейлі Макенані.
"Президент провів останні 10 днів спокійно, ретельно працюючи над пропозиціями щодо проблем із законодавством, які порушили учасники протесту по всій країні", - заявила Макенані під час брифінгу в Білому домі.
"Ця робота близька до фінальної правки, ми сподіваємося підготувати її для вас найближчими днями", - додала речниця.
Раніше в середу телеканал CNN, посилаючись на чиновників, повідомив, що Білий дім працює над розпорядженням або реформою поліції, проте поки невідомо, які саме зміни передбачені.
Також у середу Макенані заявила телеканалу Fox News, що, ймовірно, незабаром будуть представлені політичні настанови з цієї теми.
"Ми вважаємо, що отримаємо активні політичні вказівки, або закон, або урядову постанову", - сказала вона.
46-річний афроамериканець Джордж Флойд був затриманий поліцейськими 25 травня в Міннеаполісі в штаті Міннесота. Поліцейський натиснув на шию затриманого Флойда коліном, попри його скарги. Згодом Флойд помер, відео його затримання потрапило в інтернет і викликало масові акції протесту проти нерівноправності в усьому світі.
Причетного до загибелі Флойда офіцера поліції Дерека Човіна звинуватили у вбивстві третього ступеня і ненавмисному вбивстві другого ступеня. Пізніше суд задовольнив клопотання прокурора про звільнення Човіна з низкою умов під заставу розміром $1 млн. Наголошується, що Човін також може бути безумовно звільнений під заставу розміром $1,25 млн.
Будь ласка, зачекайте...
Може, ви раптом знаєте, яку користь воно принесло суспільству ? що доброго зробило людям ?
2. Я не =пинаю=, а просто окреслюю, що ми належимо до різних груп, то так є.
3. Я в курсі про справу Дрейфуса, але прислухалася до поради, подумала: може, щось забула, перечитала.
"Оригінально", нарика-рецидивіста порівняти з офіцером, якого було помилково і несправедливо засуджено.
Так і не розкрили зміст =ценность отдельной человеческой жизни= по відношенню до "святого" бандита. І те, що його вбив поліцейський, ще не встановлений факт. Бо є дві абсолютно протилежні експертизи.
2. Я не маю =изжоги=, не в гордій самотності, піррові перемоги мене не цікавлять.
Бувайте. Більше не зачіпатиму, все одно без толку.
твиттер-блогер оно и не больше....
Давайте-давайте, приймайте: розпускайте поліцію, на фіга вона вам. Я взагалі не знаю, хто притомний тепер піде туди працювати.
А це комент з yahoo.ca: на вбивство чорного поліцейського на пенсії під час погромів бидла:
David Dorn spent his life trying to make his community better. He did youth outreach on top of being a respected police Captain. He tried to defend his friends livelihood and was murdered for it. As he lay on the street dying no one helped him. Instead, they streamed his dying moments on Facebook Live. There's no $13 million GoFundMe for his family nor can they file a civil lawsuit against the city and state to add to their burgeoning coffers. No golden casket and nationally televised memorial service for him. No murals splattered across the country for him, cannonizing him into sainthood. Floyd Mayweather didn't pay for his service. Joe Biden didn't meet with his family. Celebrities didn't come to shed crocodile tears for a man they didn't know. No one is protesting over his death. Instead, his 5 children are without a father, his 10 grandchildren the same but also without a role model that can offer them invaluable wisdom and guidance. His colleagues and community members that knew him will mourn but a nations tears won't shed for this man. I guess not all Black Lives Matter.
"Вдова" вякала про =патєрю кармільца=, якого вона не бачила 6 років і який кинув її з тримісячною дитиною.
Я тільки не розумію, якого це стадо везло тушу бандюгана-нарика на білих конях ?
І народ писав, що десь там крила ангела уроду примальовували теж білі.
Чого це ? Хай малюють чорні. Не треба до нас примазуватись.
HBO Max забрав зі свого каталогу =Відсених вітром= через расизм ...
Нова реальність: ласкаво просимо до Королівства Кривих Дзеркал.
Що робити тим, хто відмовляється приймати правила гри збоченців та ідіотів ?
Мені вистачило "стипендії".
Просто нема слів !
Суцільне лицемірство. Фу, як огидно. Мені погано від цього всього. Таке враження, що чи то поганий сон, чи марення ...
Я не розумію, невже у Штатах нема притомних людей і вони дозволяють руйнувати свою країну зсередини ? І кому ?
Але в Україні те саме.
Це, напевне, такий новий тренд: і не треба ні ковіду, ні ядерної бомби ...
Найбільший ворог людини - вона сама.
Гірко, але, виглядає, що правда.
2. Мені прикро, що ви дозволяєте собі такі маніпуляції і персональні звинувачення, на які не маєте права: =вьі не переживали за Украину=, =одноглазьій и кособокий псевдопатриотизм=.
Ви хто такий ? Ми з вами не знайомі (слава Богу), щоб ви могли висловлювати щодо мене такі судження і висловлювати мені такі претензії. Тим більше, на форумі обговорюють новини, а не коментаторів.
3. Про =ненавистньіх вам= зебілів посмішило, правда.
Бувайте.
Суд имеет право приговорить полицейского только за "неоказание помощи лицу, которое находилось в состоянии, угрожающем его жизни" : задержанный 25 мая за кражу Флойд был в состоянии ломки-токсикации, а полицейский вместо оказания медицинской помощи прижал его коленом к тротуару. Этот приём "зажим коленом" шеи был разрешён инструкциями и применялся миллионы раз при задержаниях преступников.
то их вирус напугал, а щас так еще и ето - ети точно порядок наведут!
вас будут долго переспрашивать и все закончится классическим мордобоем....
в Американщине - "кАп"....
меньше фильмоф смотреть с кацпереводом - и все вкрутится....
Люди возмущены, что государственная машина убивает без суда и следствия, проводя пытки.
Молодцы амеры, что вышли на протесты. Это нормальная реакция общества, показывающая, что оно здорово!
А мы будем и дальше смотреть на нашу машину, которая под управлением авакова и венедиктовой сажает невиновных людей в СИЗо.
Нічого крім маніпуляцій, і посилання на події 200 річної давності, я не побачив в статтях американських демократичних медіа. Остаточно пробило дно CNN, яке колись робило прямі трансляції з подій 9/11, а зараз прославляє тих, хто трощить їхні офіси. Це схоже на якесь куколдство, коли ви в студію кличете експертів, які кажуть, що якщо ти білий - ти привілейований, тому повинен завжди поступатись темношкірим, а потім ті темношкірі грабують ваші офіси і піздять ваших журналістів.
Аргументація тих експертів на рівні: "от колись темношкірі були рабами, а білі ні, тому сьогодні білі мають платити за свої гріхи". Жодної статистики, фактів, посилань на наукові роботи в підтвердження своїх аргументів. Лише маніпуляція і МІЛЬЙОНИ хештегів типу #BLM.
Якщо вони замовчують статистику, то ми її наведемо:
Згідно даним міністерства юстицій США, частка темношкірого населення становить 13%. Демократи ******* казати, що темношкірі і білі роблять однакову кількість злочинів, але це чистої води маніпуляція, адже вони не враховують різницю в кількості населення. Правильно казати, що 13% населення робить стільки ж злочинів, як і 80%.
Далі цікавіше: тільки 3% вбитих протягом року негрів, були вбитими білошкірими, або іншими расовими групами, решта ж 97% вбита іншими неграми. За даними ФБР за 2007 рік, було зафіксовано 433934 злочинів негрів проти білих, і 55685 злочинів білих проти негрів. Статистика за 2007 рік, адже більше таких досліджень ніхто не проводив (хммммм, чого б це). В місті Чикаго, 76% всіх вбивств вчиненні темношкірим населенням. 71% всіх матерів-одиночок - це темношкірі матері.
А тепер поговорімо про Джорджа Флойда, адже люди вийшли на протести через вбивство зразкового громадянина, аж не як через одного з тих, хто робить половину всіх злочинів. Ну як сказати...
1) Флойд був затриманий не просто так, а за спробу розплатитись підробними грошима. Це виявив продавець магазину і викликав копів.
2) Під час затримання Флойд був під дією одночасно декількох речовин: фентанілу, амфетаміну і канабісу. Це виявив аналіз крові і сечі.
3) Після затримання, Флойд скинув зверток імовірно з наркотиками. Це чітко видно на відео.
4) Флойд і поліцейський імовірно були знайомі, бо раніше працювали разом. Тож Шовін міг знати, якого негідника затримує.
5) Офіційна експертиза свідчить, що імовірною причиною смерті є дія наркотиків накладена на проблеми зі здоров'ям, а не задуха.
6) Головний підозрюваний у вбивстві коп Дерек Шовін не є расистом, так як його дружина була азіаткою.
7) Другий коп, що затримував Флойда - Тоу Тау, азіатського походження.
8) Вбивство поліцією США злочинців є звичною справою. З 2015 року таким чином було ліквідовано близькь 5000 осіб! З них половина білих - 2439. 895 латиносів і 218 інших "рас". 1276 чорних з 5000 це лише 25.5%, одна чверть.
9) Показовий випадок свавілля поліції: розстріл Дункана Лемпа. Duncan #Lemp спав вночі у своєму домі, коли вломимився поліцейський спецназ і застрелив його прямо в ліжку поруч з його дівчиною. На відміну від Флойда, Лемп не був судимий, обдовбанив і не скоював злочину в момент вбивства. Йому був лише 21 рік. Його вбивство відбулось всього за 2 місяці до випадку з Флойдом. Ви чули про цей випадок? Про погроми білих, які вбивали і грабували всіх на знак протесту?
10) Під-час бунтів #BLM #антифа вже вбито мінімум 11 законослухняних громадян (станом на 4 дні тому). З них мінімум 5 чорних, декілька поліцейських і білих. 132 поліцейських поранено бунтівниками тільки в Чікаго - лише одному з 50 штатів. І це без підрахунку каліцтв, згвалтувань, нападів і пограбувань.
Джерела тут
А зараз демократи і ліво-радикали зібрали 11 мільйонів доларів для сім'ї Джорджа Флойда. Певне для лібералів вищезгадані чини Флойда достатні, щоб нагородити його сім'ю такою кількість грошей. Ось що вам варто знати про modern world.
Стодоля
Буквально на другий день з*явилася інформація про те, що Шовен і Флойд працювали в одному клубі, але його (колишня) власниця завіряла, що вони не були знайомі, бо ніколи не перетиналися по змінах. Вчора в якійсь передачі було озвучено (чи то зі слів брата, чи тієї ж дамочки), що навпаки, вони були добре знайомі і мали напружені стосунки. І що подібні дії Шовена могли мати персональне підгрунтя. Народ в коментах просто не тямив себе: а до чого тоді оцей весь ґвалт та ідіотизм з =блм= ??? звинувачення, вереск, політики, погроми ???
Медіа, які вже реально гірші за останніх вуличних хвойд, добре вміють розганяти істерію і апелювати до емоцій та інстинктів бидла (яке ними живе, думати не здатне - нічого не нагадує і нікого у 2019 ?), а не оперувати цифрами (офіційними), статистичними даними, як от наведено у Вашому посиланні.
Ніхто не хоче проаналізувати, вислухати, подумати ... А для чого ?
Я однозначно звинувачую медіа (те, що вони виробляють - то огидно) + політиків, які є насправді імпотентами, вони цілковито забули, для чого їх обрали і чим вони мають займатися, натомість вони теж спішать =засвітитися= у даних шоу-"протестах", щоб рейтинги тримати, опонентів тицьнути ... І їм начхати на те, що вони мають дбати про єдність суспільства, захищати ВСІХ громадян та їхні права, а не стадо тих, хто голосніше горлає і вище скаче ... Ні, вони на коліна падають, вибачення просять ...
Ось так ...
Люди (нормальні) дуже-дуже пригнічені, і злі ...
І вся оця поведінка медіа та політиків лише розколює суспільство.
Це - найсумніший результат.
Буде зовсім не весело, якщо це все-таки викличе суспільний вибух. Бо білі теж постійно мовчати не можуть і терпіти те, що їм нав*язують вину за те, чого вони не робили.
Я не юрист, але людина відповідає лише за те, що вона зробила, вона не відповідає ні за батьків, ні за дітей, ні за братів-сестер, ні за предків, які жили століття тому. Тому звинувачувати, наприклад, мене у тому, що негрів привозили з Афірики в рабство, а я біла - треба бути звихнутим на всю голову. І вимагати якихось вибачень перед ними ?
З якого переляку ?
Але піплу (є такі з психічними проблемами) сподобалося грати в цю гру, тільки вони тепер примушують інших, нормальних.
А власне для чого їм права? Як вони використають їх? Для того, щоб стати нобелівським лауреатом в сфері фізики, заснувати космічну компанію вбивцю SpaceX i Blue Origin? Чи для того щоб зніматись в порно, грабувати магазини, і штовхати кетанича зарюмсаним білим дівчаткам і шпекати їх на обісцяних матрасах в своїх переповнених смородом і безнадією гетто?
Можна часто почути і побачити, як чорні вимагають вибачень від білих. Гаразд. Але за що вибачатись? За те що їхні предки продали їх білим работорговцям, а ті взяли і привезли їх в новий світ, таким чином врятувавши їх від смерті в результаті міжплемвнніх воєн чи внаслідок канібалізму, а їхні нащадки отримали доступ до води, інтернету і всіх благ розвинутого соціуму найбільшої економіки планети і не вмирають від спраги і сніду пачками кожен день? Ну ок.
Всі ці борцуни проти расизму дупля не ріжуть, що власне таке расизм. Спитай любого з них, шо таке апартеїд чи сегрегація, яка між ними різниця, в яких країнах вони застосовувались і воно вже стоїть обісране і з піною на роті розказує який ти расист.
Особисто я проти надання прав по замовчуванню. Любим групам. Чорним, білим, жовтим, голубим. Особливо права голосу.
Більшість людей, які боряться за свої права і міфічну справедливість, всього навсього боряться за право бути звичайними нікчемами і вести нікчемний спосіб життя, але щоб до них ставились так, як і до тих хто робить щось корисне. В цифрову еру, надання прав широкому колу далбайобів, які лайкають відео про те що Білл Гейтс через вакцинацію чіпізує людей, на мою думку є великою помилкою. В любій країні.
І що з цим робити, поки не зрозуміло.
Можна сказати, що це антигуманно і кожен має право бути тим ким хоче і робити що хоче, якщо це не порушує закон. Ок. Чудово.
Таким чином ми Зеленського будемо ще згадувати як вінець конструктивного та послідовного політика і патріота, а Трампа як альтер его Бенджаміна Франкліна. Коли нескінченні групи далбайобів і нікчем імплементують своє право на знищення соціуму в якому вони живуть та інститутів, які ним керують, розгрібати це все доведеться вгадайте кому? Простим білим і чорним трудягам і військовим, які просто хочуть жити в нормальній країні. Ну і пішли на роботу і чогось добились в житті. А не гнили в своїх гетто чи продавлених диванах перед плазмою з X Box-ом.