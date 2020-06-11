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Трамп працює над реформою поліції після загибелі афроамериканця Флойда від рук поліцейського, - Білий дім

Трамп працює над реформою поліції після загибелі афроамериканця Флойда від рук поліцейського, - Білий дім

Президент США Дональд Трамп працює над реформою поліції після загибелі афроамериканця Джорджа Флойда від рук офіцера поліції.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила в середу речниця Білого дому Кейлі Макенані.

"Президент провів останні 10 днів спокійно, ретельно працюючи над пропозиціями щодо проблем із законодавством, які порушили учасники протесту по всій країні", - заявила Макенані під час брифінгу в Білому домі.

"Ця робота близька до фінальної правки, ми сподіваємося підготувати її для вас найближчими днями", - додала речниця.

Раніше в середу телеканал CNN, посилаючись на чиновників, повідомив, що Білий дім працює над розпорядженням або реформою поліції, проте поки невідомо, які саме зміни передбачені.

Читайте також: Протести у США: департамент поліції Міннеаполіса повністю розформовано

Також у середу Макенані заявила телеканалу Fox News, що, ймовірно, незабаром будуть представлені політичні настанови з цієї теми.

"Ми вважаємо, що отримаємо активні політичні вказівки, або закон, або урядову постанову", - сказала вона.

46-річний афроамериканець Джордж Флойд був затриманий поліцейськими 25 травня в Міннеаполісі в штаті Міннесота. Поліцейський натиснув на шию затриманого Флойда коліном, попри його скарги. Згодом Флойд помер, відео його затримання потрапило в інтернет і викликало масові акції протесту проти нерівноправності в усьому світі.

Причетного до загибелі Флойда офіцера поліції Дерека Човіна звинуватили у вбивстві третього ступеня і ненавмисному вбивстві другого ступеня. Пізніше суд задовольнив клопотання прокурора про звільнення Човіна з низкою умов під заставу розміром $1 млн. Наголошується, що Човін також може бути безумовно звільнений під заставу розміром $1,25 млн.

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Топ коментарі
+17
Негр- наркоман, злочинець- рецидивіст, котрий приставив до живота вагітній жінці ствол і вимагав гроші поставив на коліна всю Америку.
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11.06.2020 07:57
+15
Хто визначив, що уркаган подох =от рук полицейского= ???

Давайте-давайте, приймайте: розпускайте поліцію, на фіга вона вам. Я взагалі не знаю, хто притомний тепер піде туди працювати.

А це комент з yahoo.ca: на вбивство чорного поліцейського на пенсії під час погромів бидла:
David Dorn spent his life trying to make his community better. He did youth outreach on top of being a respected police Captain. He tried to defend his friends livelihood and was murdered for it. As he lay on the street dying no one helped him. Instead, they streamed his dying moments on Facebook Live. There's no $13 million GoFundMe for his family nor can they file a civil lawsuit against the city and state to add to their burgeoning coffers. No golden casket and nationally televised memorial service for him. No murals splattered across the country for him, cannonizing him into sainthood. Floyd Mayweather didn't pay for his service. Joe Biden didn't meet with his family. Celebrities didn't come to shed crocodile tears for a man they didn't know. No one is protesting over his death. Instead, his 5 children are without a father, his 10 grandchildren the same but also without a role model that can offer them invaluable wisdom and guidance. His colleagues and community members that knew him will mourn but a nations tears won't shed for this man. I guess not all Black Lives Matter.

"Вдова" вякала про =патєрю кармільца=, якого вона не бачила 6 років і який кинув її з тримісячною дитиною.
Я тільки не розумію, якого це стадо везло тушу бандюгана-нарика на білих конях ?
І народ писав, що десь там крила ангела уроду примальовували теж білі.
Чого це ? Хай малюють чорні. Не треба до нас примазуватись.
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11.06.2020 07:55
+14
Бачив, тепер білі виходять з рад директорів компаній, щоб їхнє місце зайняв чорний (ex. чоловік Серени Вільямз), Міла Йовович виволокла своїх дітей на "протест" і вони тримали плакатики =White silence is a violence=, кожна нікчема висловилася, фактично всі прогнулися під чорного урода-рецидивіста.
HBO Max забрав зі свого каталогу =Відсених вітром= через расизм ...
Нова реальність: ласкаво просимо до Королівства Кривих Дзеркал.

Що робити тим, хто відмовляється приймати правила гри збоченців та ідіотів ?
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11.06.2020 08:07
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Вот тебе и ценность отдельной человеческой жизни, а не "бабы ещё нарожают".
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11.06.2020 07:40 Відповісти
а нічого що в ході протестів загинуло 11 людей?
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11.06.2020 07:43 Відповісти
Не в том фича. А скорее в том, что смерть одного этого человека послужила формальным поводом для протестов.
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11.06.2020 07:57 Відповісти
Смерть одного человека - трагедия, смерть миллионов - статистика, смерть кацапов - это просто праздник какой-та
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11.06.2020 07:58 Відповісти
Автора только тут не упоминайте, который, правда, последнюю треть фразы не произносил
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11.06.2020 10:36 Відповісти
"фіча" у тому що у світі не заборонили коммуністичну ідеологію яка руйнує ******* держави
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11.06.2020 08:08 Відповісти
Трамп працює над реформою поліції після загибелі афроамериканця Флойда від рук поліцейського, - Білий дім - Цензор.НЕТ 5827
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11.06.2020 07:59 Відповісти
то пліцай діяв по-інструкції - тільки чого так довго да демонстративно?
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11.06.2020 08:12 Відповісти
мабуть дуже любив бандитів
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11.06.2020 08:15 Відповісти
ага, памідори під гньотом добре смакують
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11.06.2020 08:18 Відповісти
тобі з дивана відніше
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11.06.2020 08:25 Відповісти
ні а чьом
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11.06.2020 08:54 Відповісти
беру приклад з вас
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11.06.2020 09:04 Відповісти
??? нєужелі йа достоін подражанія???
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11.06.2020 09:22 Відповісти
Я розумію, що зебілів питати марно, але чи не могли б ви мені пояснити, у чому полягала "цінність життя" цього рецидивіста ?
Може, ви раптом знаєте, яку користь воно принесло суспільству ? що доброго зробило людям ?
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11.06.2020 08:28 Відповісти
ну то піди пристрель якогось рецидивіста.. зроби собі приємне
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11.06.2020 08:38 Відповісти
а чому б і ні? Пам'ятаю в дитинстві я міг вдарити тільки за те, шо людина викликала в мене відразу - ображала мої почуття - виглядала демонстративно неестетично. Ото б я особливо буйних і шумних, таки, шмальнув с удовольствійєм
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11.06.2020 09:01 Відповісти
Ну а если встретишь еще большего неадеквата, которому ты не понравишься. Получишь по морде, поймешь и простишь?
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11.06.2020 09:09 Відповісти
а мене то за шо? Я митий, голений, стрижений, причісаний, охайний, подмишкі/подкошкі поголені, одяг чистий, випрасуваний, взуття начищене, льохкій дєзодорант і чуть-чуть доброго парфума terre d'hermès - мене хоть сразу на обложку MEN's LiFE
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11.06.2020 09:19 Відповісти
і в кишені пару кондомів напоготові
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11.06.2020 09:20 Відповісти
коли бачу мудаків з цигарками напідпитку, шо харкаюця та ізригают брудну лайку - виникає лише одне бажання - обломати бику рога і скрутити в'язи шоп воно не смерділо
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11.06.2020 09:39 Відповісти
Для начала разговора надо пнуть собеседника морально, обозвав зебилом, я понимаю)))А по теме отвечаю следующее: почитайте про дело Дрейфуса во Франции, примерно такое по значимости событие было.
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11.06.2020 09:49 Відповісти
1. Слово =зебіл= (як Адмін пояснює - новояз) уже більше року не є жодною образою. Це - термін, яким позначають виборців і прихильників блазня. Широко розповсюдився.
2. Я не =пинаю=, а просто окреслюю, що ми належимо до різних груп, то так є.
3. Я в курсі про справу Дрейфуса, але прислухалася до поради, подумала: може, щось забула, перечитала.

"Оригінально", нарика-рецидивіста порівняти з офіцером, якого було помилково і несправедливо засуджено.

Так і не розкрили зміст =ценность отдельной человеческой жизни= по відношенню до "святого" бандита. І те, що його вбив поліцейський, ще не встановлений факт. Бо є дві абсолютно протилежні експертизи.
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12.06.2020 06:29 Відповісти
Лень с порохоботами спорить, среди ваших единицы способны на вменяемые рассуждения. Так что смело оставайтесь на поле боя с пирровой победой, триумфатор с изжогой, в гордом одиночестве.
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12.06.2020 07:03 Відповісти
1. Ще раз, "оригінально" свої лінощі спихати на інших і ще звинувачувати їх.
2. Я не маю =изжоги=, не в гордій самотності, піррові перемоги мене не цікавлять.

Бувайте. Більше не зачіпатиму, все одно без толку.
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12.06.2020 07:09 Відповісти
Никто ни на кого не спихивал, не льстите себе. Просто продолжайте верить в своего кумира, а я уж сам способен разобраться что и как.
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12.06.2020 07:12 Відповісти
трамп работает? - слова не сочетаемые.
твиттер-блогер оно и не больше....
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11.06.2020 07:55 Відповісти
Хто визначив, що уркаган подох =от рук полицейского= ???

Давайте-давайте, приймайте: розпускайте поліцію, на фіга вона вам. Я взагалі не знаю, хто притомний тепер піде туди працювати.

А це комент з yahoo.ca: на вбивство чорного поліцейського на пенсії під час погромів бидла:
David Dorn spent his life trying to make his community better. He did youth outreach on top of being a respected police Captain. He tried to defend his friends livelihood and was murdered for it. As he lay on the street dying no one helped him. Instead, they streamed his dying moments on Facebook Live. There's no $13 million GoFundMe for his family nor can they file a civil lawsuit against the city and state to add to their burgeoning coffers. No golden casket and nationally televised memorial service for him. No murals splattered across the country for him, cannonizing him into sainthood. Floyd Mayweather didn't pay for his service. Joe Biden didn't meet with his family. Celebrities didn't come to shed crocodile tears for a man they didn't know. No one is protesting over his death. Instead, his 5 children are without a father, his 10 grandchildren the same but also without a role model that can offer them invaluable wisdom and guidance. His colleagues and community members that knew him will mourn but a nations tears won't shed for this man. I guess not all Black Lives Matter.

"Вдова" вякала про =патєрю кармільца=, якого вона не бачила 6 років і який кинув її з тримісячною дитиною.
Я тільки не розумію, якого це стадо везло тушу бандюгана-нарика на білих конях ?
І народ писав, що десь там крила ангела уроду примальовували теж білі.
Чого це ? Хай малюють чорні. Не треба до нас примазуватись.
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11.06.2020 07:55 Відповісти
Негр- наркоман, злочинець- рецидивіст, котрий приставив до живота вагітній жінці ствол і вимагав гроші поставив на коліна всю Америку.
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11.06.2020 07:57 Відповісти
теперь за это ему отдают дань уважения стоя на коленях, мэр Миниаполиса стоял на колене 8 минут и плакал. Плакал видимо из-за того, что отменили рабство в США и сейчас вот такая херня творится
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11.06.2020 08:03 Відповісти
Трамп працює над реформою поліції після загибелі афроамериканця Флойда від рук поліцейського, - Білий дім - Цензор.НЕТ 4508
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11.06.2020 09:05 Відповісти
Бачив, тепер білі виходять з рад директорів компаній, щоб їхнє місце зайняв чорний (ex. чоловік Серени Вільямз), Міла Йовович виволокла своїх дітей на "протест" і вони тримали плакатики =White silence is a violence=, кожна нікчема висловилася, фактично всі прогнулися під чорного урода-рецидивіста.
HBO Max забрав зі свого каталогу =Відсених вітром= через расизм ...
Нова реальність: ласкаво просимо до Королівства Кривих Дзеркал.

Що робити тим, хто відмовляється приймати правила гри збоченців та ідіотів ?
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11.06.2020 08:07 Відповісти
Теперь про Флойда условный "нетфликс" или тот же "шбо" должны запилить сериал по мотивам его жизни, каким он был славным парнем. Рейтинг переплюнет "Чернобыль" и "Игру престолов" вместе взятых
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11.06.2020 08:09 Відповісти
Я Вас прошу ...
Мені вистачило "стипендії".
Просто нема слів !
Суцільне лицемірство. Фу, як огидно. Мені погано від цього всього. Таке враження, що чи то поганий сон, чи марення ...
Я не розумію, невже у Штатах нема притомних людей і вони дозволяють руйнувати свою країну зсередини ? І кому ?
Але в Україні те саме.
Це, напевне, такий новий тренд: і не треба ні ковіду, ні ядерної бомби ...
Найбільший ворог людини - вона сама.
Гірко, але, виглядає, що правда.
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11.06.2020 08:14 Відповісти
Что же вы, сударыня, не переживали так за Украину, когда ваш кумир порох уничтожал ее со своей гоп-компанией подельников, методично и планомерно создавая условия наибольшего благоприятствования, приведшие во власть так ненавистных вам (впрочем, и мне) зебилов? Чем же лицемерие американцев отличается от вашего одноглазого и кособокого псевдопатриотизма?
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11.06.2020 08:56 Відповісти
1. Ми з вами вже спілкувалися на дану тему, яка, до речі, не є темою новини. Точки з*ясували, більше не перетинаємося, бо спільних нема. Я вас не зачіпаю.
2. Мені прикро, що ви дозволяєте собі такі маніпуляції і персональні звинувачення, на які не маєте права: =вьі не переживали за Украину=, =одноглазьій и кособокий псевдопатриотизм=.
Ви хто такий ? Ми з вами не знайомі (слава Богу), щоб ви могли висловлювати щодо мене такі судження і висловлювати мені такі претензії. Тим більше, на форумі обговорюють новини, а не коментаторів.
3. Про =ненавистньіх вам= зебілів посмішило, правда.
Бувайте.
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12.06.2020 06:16 Відповісти
Понятно. У вас ничего нового. Диагноз прежний. Видимо, таки не сезонное. Легалайз рулит? Впрочем, вы в Украине никому и ... В общем, не интересны.
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12.06.2020 09:00 Відповісти
Трамп працює над реформою поліції після загибелі афроамериканця Флойда від рук поліцейського, - Білий дім - Цензор.НЕТ 417
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11.06.2020 08:55 Відповісти
Согласно заключению медэкспертизы 5 раз судимый за вооруженный разбой(в том числе при одном из многочисленных ограблений приставлял заряженный пистолет к животу беременной женщины и угрожал разворотить ей живот вместе с младенцем) наркоторговец и вор Флойд умер не в результате удушения-асфиксии, а от ломки-токсикации организма вследствие длительного употребления наркотиков.

Суд имеет право приговорить полицейского только за "неоказание помощи лицу, которое находилось в состоянии, угрожающем его жизни" : задержанный 25 мая за кражу Флойд был в состоянии ломки-токсикации, а полицейский вместо оказания медицинской помощи прижал его коленом к тротуару. Этот приём "зажим коленом" шеи был разрешён инструкциями и применялся миллионы раз при задержаниях преступников.
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11.06.2020 07:58 Відповісти
Откуда дровишки? Мб скинете ссылку на экспертизу и все остальное или это секретные знания с телеграм каналов?)
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11.06.2020 08:06 Відповісти
Вчить англійську - повно інформації.
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11.06.2020 08:59 Відповісти
Ясно. Секретные знания перепощеные с рунета)
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11.06.2020 20:10 Відповісти
с матра капа не видел...ни одного - понаищезли десь ссыкуны.
то их вирус напугал, а щас так еще и ето - ети точно порядок наведут!
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11.06.2020 08:02 Відповісти
*с марта копа
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11.06.2020 08:15 Відповісти
марта кAпа... - а так да - спасибо за поправку.
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11.06.2020 08:18 Відповісти
и никому больше не говорите шо в Америке полицейский ето "кОп"
вас будут долго переспрашивать и все закончится классическим мордобоем....
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11.06.2020 08:30 Відповісти
ти диви як кляті мариканці рідну агліцьку мову спотворили!
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11.06.2020 08:53 Відповісти
в англии и австралии може и "коп"
в Американщине - "кАп"....
меньше фильмоф смотреть с кацпереводом - и все вкрутится....
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11.06.2020 09:03 Відповісти
то поліцай допустив помилку - того флойда нада було пристрілити бистро "при сопротівлєнії" - ніхто п і не рипнувся. Кстаті, оцей жест - ставати на одне коліно - якось двосмислєнно виглядає
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11.06.2020 08:08 Відповісти
Республиканская Партия США предлагает ввести "...самые жесткие санкции против России...",в том числе отключение от Свифт,против лидеров пропаганды рфии и в том числе против вашего соотечественника Медмедчука...
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11.06.2020 08:28 Відповісти
Неважно что сделал этот негр, он был человек и не имеет значение цвет его кожи.
Люди возмущены, что государственная машина убивает без суда и следствия, проводя пытки.
Молодцы амеры, что вышли на протесты. Это нормальная реакция общества, показывающая, что оно здорово!
А мы будем и дальше смотреть на нашу машину, которая под управлением авакова и венедиктовой сажает невиновных людей в СИЗо.
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11.06.2020 09:14 Відповісти
кожа значєнія нє імєйєт, а от шо воно наброїло - то важливо - по заслугам отримав - справєдлівость восторжествовала - мір очістілся
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11.06.2020 09:42 Відповісти
Сегодня зашел в фейсбук своего начальника. Все последние дни размещал информацию о убитом черном наркомане, о коленопреклонении с виду нормальных и успешных людей перед теми, кого справедливо называют "дно общества". Сегодня все удалено. Подчистую. Аккуратно спрашиваю: почему? Отвечает: дочь едет учиться в США, как бы чего не вышло, да и сам, пожалуй, не против поехать. А неизвестно, как могут посмотреть в Посольстве, дочь подавала документы, принимала офицер ..., ну, в общем, вы поняли.
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11.06.2020 09:25 Відповісти
Извините за нескромность,а как фамилия начальника,-не ам... ,ли?
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11.06.2020 11:10 Відповісти
Нет, фамилия на ту же букву, но вторая "р".
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11.06.2020 12:39 Відповісти
А окончание "..фаш"?
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11.06.2020 15:26 Відповісти
не-а.
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11.06.2020 17:01 Відповісти
Ладно.Закончим.Мне всегда,становится противно,когда вспоминаю вид зеленных соплей на асфальте.
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11.06.2020 17:51 Відповісти
Закончим? Так это ж твоя работа - гадить на форумах. Ты ж больше ни к чему не годен. И сопли свои зеленые приплел... Это по Фрейду?
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11.06.2020 18:19 Відповісти
КОЗЕЛ,-сопли зеленые на асфальте это ТЫ И ТВОЙ ДРУГ амфаш,которому ты шестеришь! Заметь,что я, отвечаю на твои свинячьи оскорбления! Понял ,КОЗЕЛ?
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11.06.2020 21:26 Відповісти
Это я тебе,недоумок,вбил гвоздь в мозг,чтобы ты понял,что презирают не только подонков,но и их друзей,потому что из всех цензорских форумчан,ТОЛЬКО ТЫ,недоумок нашелся ставить лайки под оскорбления подонка!
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12.06.2020 05:23 Відповісти
То він погарячкував, хай верне оті фотки. Бо, якраз серед тих, хто перед чорними лупить вітрини в основному білі студенти підготовлні білою прохвесурою універів. Так що, доця там одразу буде в авторитеті і приїде додому вже готовою антіхвашисткою.
Трамп працює над реформою поліції після загибелі афроамериканця Флойда від рук поліцейського, - Білий дім - Цензор.НЕТ 8935
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11.06.2020 11:41 Відповісти
буде доця ось така
Трамп працює над реформою поліції після загибелі афроамериканця Флойда від рук поліцейського, - Білий дім - Цензор.НЕТ 3154
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11.06.2020 11:45 Відповісти
​​Знову США і негри

Нічого крім маніпуляцій, і посилання на події 200 річної давності, я не побачив в статтях американських демократичних медіа. Остаточно пробило дно CNN, яке колись робило прямі трансляції з подій 9/11, а зараз прославляє тих, хто трощить їхні офіси. Це схоже на якесь куколдство, коли ви в студію кличете експертів, які кажуть, що якщо ти білий - ти привілейований, тому повинен завжди поступатись темношкірим, а потім ті темношкірі грабують ваші офіси і піздять ваших журналістів.

Аргументація тих експертів на рівні: "от колись темношкірі були рабами, а білі ні, тому сьогодні білі мають платити за свої гріхи". Жодної статистики, фактів, посилань на наукові роботи в підтвердження своїх аргументів. Лише маніпуляція і МІЛЬЙОНИ хештегів типу #BLM.

Якщо вони замовчують статистику, то ми її наведемо:

Згідно даним міністерства юстицій США, частка темношкірого населення становить 13%. Демократи ******* казати, що темношкірі і білі роблять однакову кількість злочинів, але це чистої води маніпуляція, адже вони не враховують різницю в кількості населення. Правильно казати, що 13% населення робить стільки ж злочинів, як і 80%.

Далі цікавіше: тільки 3% вбитих протягом року негрів, були вбитими білошкірими, або іншими расовими групами, решта ж 97% вбита іншими неграми. За даними ФБР за 2007 рік, було зафіксовано 433934 злочинів негрів проти білих, і 55685 злочинів білих проти негрів. Статистика за 2007 рік, адже більше таких досліджень ніхто не проводив (хммммм, чого б це). В місті Чикаго, 76% всіх вбивств вчиненні темношкірим населенням. 71% всіх матерів-одиночок - це темношкірі матері.

А тепер поговорімо про Джорджа Флойда, адже люди вийшли на протести через вбивство зразкового громадянина, аж не як через одного з тих, хто робить половину всіх злочинів. Ну як сказати...

1) Флойд був затриманий не просто так, а за спробу розплатитись підробними грошима. Це виявив продавець магазину і викликав копів.
2) Під час затримання Флойд був під дією одночасно декількох речовин: фентанілу, амфетаміну і канабісу. Це виявив аналіз крові і сечі.
3) Після затримання, Флойд скинув зверток імовірно з наркотиками. Це чітко видно на відео.
4) Флойд і поліцейський імовірно були знайомі, бо раніше працювали разом. Тож Шовін міг знати, якого негідника затримує.
5) Офіційна експертиза свідчить, що імовірною причиною смерті є дія наркотиків накладена на проблеми зі здоров'ям, а не задуха.
6) Головний підозрюваний у вбивстві коп Дерек Шовін не є расистом, так як його дружина була азіаткою.
7) Другий коп, що затримував Флойда - Тоу Тау, азіатського походження.
8) Вбивство поліцією США злочинців є звичною справою. З 2015 року таким чином було ліквідовано близькь 5000 осіб! З них половина білих - 2439. 895 латиносів і 218 інших "рас". 1276 чорних з 5000 це лише 25.5%, одна чверть.
9) Показовий випадок свавілля поліції: розстріл Дункана Лемпа. Duncan #Lemp спав вночі у своєму домі, коли вломимився поліцейський спецназ і застрелив його прямо в ліжку поруч з його дівчиною. На відміну від Флойда, Лемп не був судимий, обдовбанив і не скоював злочину в момент вбивства. Йому був лише 21 рік. Його вбивство відбулось всього за 2 місяці до випадку з Флойдом. Ви чули про цей випадок? Про погроми білих, які вбивали і грабували всіх на знак протесту?
10) Під-час бунтів #BLM #антифа вже вбито мінімум 11 законослухняних громадян (станом на 4 дні тому). З них мінімум 5 чорних, декілька поліцейських і білих. 132 поліцейських поранено бунтівниками тільки в Чікаго - лише одному з 50 штатів. І це без підрахунку каліцтв, згвалтувань, нападів і пограбувань.

Джерела тут

А зараз демократи і ліво-радикали зібрали 11 мільйонів доларів для сім'ї Джорджа Флойда. Певне для лібералів вищезгадані чини Флойда достатні, щоб нагородити його сім'ю такою кількість грошей. Ось що вам варто знати про modern world.

Стодоля
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11.06.2020 09:39 Відповісти
Хороший текст.
Буквально на другий день з*явилася інформація про те, що Шовен і Флойд працювали в одному клубі, але його (колишня) власниця завіряла, що вони не були знайомі, бо ніколи не перетиналися по змінах. Вчора в якійсь передачі було озвучено (чи то зі слів брата, чи тієї ж дамочки), що навпаки, вони були добре знайомі і мали напружені стосунки. І що подібні дії Шовена могли мати персональне підгрунтя. Народ в коментах просто не тямив себе: а до чого тоді оцей весь ґвалт та ідіотизм з =блм= ??? звинувачення, вереск, політики, погроми ???
Медіа, які вже реально гірші за останніх вуличних хвойд, добре вміють розганяти істерію і апелювати до емоцій та інстинктів бидла (яке ними живе, думати не здатне - нічого не нагадує і нікого у 2019 ?), а не оперувати цифрами (офіційними), статистичними даними, як от наведено у Вашому посиланні.
Ніхто не хоче проаналізувати, вислухати, подумати ... А для чого ?
Я однозначно звинувачую медіа (те, що вони виробляють - то огидно) + політиків, які є насправді імпотентами, вони цілковито забули, для чого їх обрали і чим вони мають займатися, натомість вони теж спішать =засвітитися= у даних шоу-"протестах", щоб рейтинги тримати, опонентів тицьнути ... І їм начхати на те, що вони мають дбати про єдність суспільства, захищати ВСІХ громадян та їхні права, а не стадо тих, хто голосніше горлає і вище скаче ... Ні, вони на коліна падають, вибачення просять ...
Ось так ...
Люди (нормальні) дуже-дуже пригнічені, і злі ...
І вся оця поведінка медіа та політиків лише розколює суспільство.
Це - найсумніший результат.
Буде зовсім не весело, якщо це все-таки викличе суспільний вибух. Бо білі теж постійно мовчати не можуть і терпіти те, що їм нав*язують вину за те, чого вони не робили.
Я не юрист, але людина відповідає лише за те, що вона зробила, вона не відповідає ні за батьків, ні за дітей, ні за братів-сестер, ні за предків, які жили століття тому. Тому звинувачувати, наприклад, мене у тому, що негрів привозили з Афірики в рабство, а я біла - треба бути звихнутим на всю голову. І вимагати якихось вибачень перед ними ?
З якого переляку ?
Але піплу (є такі з психічними проблемами) сподобалося грати в цю гру, тільки вони тепер примушують інших, нормальних.
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12.06.2020 06:54 Відповісти
​​Всі говорять, що чорношкірі американці боряться за свої права та проти расизму. Гаразд. Але в мене є одне питання.

А власне для чого їм права? Як вони використають їх? Для того, щоб стати нобелівським лауреатом в сфері фізики, заснувати космічну компанію вбивцю SpaceX i Blue Origin? Чи для того щоб зніматись в порно, грабувати магазини, і штовхати кетанича зарюмсаним білим дівчаткам і шпекати їх на обісцяних матрасах в своїх переповнених смородом і безнадією гетто?

Можна часто почути і побачити, як чорні вимагають вибачень від білих. Гаразд. Але за що вибачатись? За те що їхні предки продали їх білим работорговцям, а ті взяли і привезли їх в новий світ, таким чином врятувавши їх від смерті в результаті міжплемвнніх воєн чи внаслідок канібалізму, а їхні нащадки отримали доступ до води, інтернету і всіх благ розвинутого соціуму найбільшої економіки планети і не вмирають від спраги і сніду пачками кожен день? Ну ок.

Всі ці борцуни проти расизму дупля не ріжуть, що власне таке расизм. Спитай любого з них, шо таке апартеїд чи сегрегація, яка між ними різниця, в яких країнах вони застосовувались і воно вже стоїть обісране і з піною на роті розказує який ти расист.

Особисто я проти надання прав по замовчуванню. Любим групам. Чорним, білим, жовтим, голубим. Особливо права голосу.

Більшість людей, які боряться за свої права і міфічну справедливість, всього навсього боряться за право бути звичайними нікчемами і вести нікчемний спосіб життя, але щоб до них ставились так, як і до тих хто робить щось корисне. В цифрову еру, надання прав широкому колу далбайобів, які лайкають відео про те що Білл Гейтс через вакцинацію чіпізує людей, на мою думку є великою помилкою. В любій країні.
І що з цим робити, поки не зрозуміло.

Можна сказати, що це антигуманно і кожен має право бути тим ким хоче і робити що хоче, якщо це не порушує закон. Ок. Чудово.
Таким чином ми Зеленського будемо ще згадувати як вінець конструктивного та послідовного політика і патріота, а Трампа як альтер его Бенджаміна Франкліна. Коли нескінченні групи далбайобів і нікчем імплементують своє право на знищення соціуму в якому вони живуть та інститутів, які ним керують, розгрібати це все доведеться вгадайте кому? Простим білим і чорним трудягам і військовим, які просто хочуть жити в нормальній країні. Ну і пішли на роботу і чогось добились в житті. А не гнили в своїх гетто чи продавлених диванах перед плазмою з X Box-ом.
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11.06.2020 09:40 Відповісти
нєнаіжу двє вєщі: расізм і нєгрофф
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11.06.2020 09:43 Відповісти
Зря. Они ребята, в общем то, хорошие. Можно сказать я среди них вырос. Пока папа большинство не продал.
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11.06.2020 10:34 Відповісти
лінива скатіна - ото соул і джазз - всьо шо вони зробили полєзного
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11.06.2020 10:49 Відповісти
подивіця на африканців - бєздєльнікі і тунєядци - все чекають поки їм європа з америкою якусь подачку підкине - а саме, циганва, тільки вкрасти милиця, зробити нічого не хоче - якусь криву халупу з мотлоху змайструє і там розмножайєця
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11.06.2020 10:53 Відповісти
Куклусклан не пройдёт?
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11.06.2020 10:45 Відповісти
Ку-Клукс-Клан - уважитєльно нада пісать названійє - бєз ашипак
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11.06.2020 10:57 Відповісти
Ку-клукс-клан це, дітище демократичної партії. Якщо він не пройде то, виграє Трамп.
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11.06.2020 11:34 Відповісти
Трамп работает над реформой полиции? Ну и Аваков работает над реформой полиции!
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11.06.2020 09:52 Відповісти
"Білий дім" звучить і виглядає якось по расистські. Не для цього негри на плантаціях "створювали" США, щоб опинитись у логові расизму
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11.06.2020 10:04 Відповісти
После того, что в Белом доме жил Обама с семьей , ваш пост утерял смысл.
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11.06.2020 10:47 Відповісти
то був повний занепад Америки
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11.06.2020 11:03 Відповісти
Про сарказм чули ? В тому і питання, що США настільки "расистська" держава, що обрала собі президентом (на 2 строки) полунегра - який виявився чи не найнедолугішим за всю історію країни. І Трамп з республіканцями зараз розгрібають авгієві стайні цього "джентльмена"
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11.06.2020 11:41 Відповісти
Если вы думаете, что судьба чернокожего Флойда, удушенного полицейским, особо сильно обеспокоила кого-то в Украине- то нет. Но я не видела, к чести моих сограждан, ни одного поста, одобрявшего беспредел ментов вообще.
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11.06.2020 13:00 Відповісти
Виходячи з того що, всі ці погроми відбуваються в містах де при владі демократи та за активної підтримки місцевої влади, багато американців розглядають їх, як елемент політичної боротьби з Трампом. Демократи в співпраці з BLM вже підготували проект реформи поліції, який сильно обмежує права поліції та грає на користь погромників. Тож, як я розумію, Трамп готує свій проект, і яким він буде ми ще побачимо.
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11.06.2020 11:33 Відповісти
Візьміть собі авакова,він вам реформ наробе.
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11.06.2020 12:32 Відповісти
Трамп - молодчина. Дави погромщиков.
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11.06.2020 17:39 Відповісти
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQLu7GnpO8EshYie_5EjWStaKfQW0TRVQ4vq8we_qSalH-sPdQi&usqp=CAU знятия по толерантности в отреформированной полиции
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11.06.2020 23:02 Відповісти
 
 