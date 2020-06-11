Трамп працює над реформою поліції після загибелі афроамериканця Флойда від рук поліцейського, - Білий дім

Президент США Дональд Трамп працює над реформою поліції після загибелі афроамериканця Джорджа Флойда від рук офіцера поліції.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила в середу речниця Білого дому Кейлі Макенані.

"Президент провів останні 10 днів спокійно, ретельно працюючи над пропозиціями щодо проблем із законодавством, які порушили учасники протесту по всій країні", - заявила Макенані під час брифінгу в Білому домі.

"Ця робота близька до фінальної правки, ми сподіваємося підготувати її для вас найближчими днями", - додала речниця.

Раніше в середу телеканал CNN, посилаючись на чиновників, повідомив, що Білий дім працює над розпорядженням або реформою поліції, проте поки невідомо, які саме зміни передбачені.

Читайте також: Протести у США: департамент поліції Міннеаполіса повністю розформовано

Також у середу Макенані заявила телеканалу Fox News, що, ймовірно, незабаром будуть представлені політичні настанови з цієї теми.

"Ми вважаємо, що отримаємо активні політичні вказівки, або закон, або урядову постанову", - сказала вона.

46-річний афроамериканець Джордж Флойд був затриманий поліцейськими 25 травня в Міннеаполісі в штаті Міннесота. Поліцейський натиснув на шию затриманого Флойда коліном, попри його скарги. Згодом Флойд помер, відео його затримання потрапило в інтернет і викликало масові акції протесту проти нерівноправності в усьому світі.

Причетного до загибелі Флойда офіцера поліції Дерека Човіна звинуватили у вбивстві третього ступеня і ненавмисному вбивстві другого ступеня. Пізніше суд задовольнив клопотання прокурора про звільнення Човіна з низкою умов під заставу розміром $1 млн. Наголошується, що Човін також може бути безумовно звільнений під заставу розміром $1,25 млн.