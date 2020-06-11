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COVID-19: у світі захворіли 7,45 млн осіб, найбільше у США, Росії та Бразилії. Кількість жертв сягнула 419 тис.

COVID-19: у світі захворіли 7,45 млн осіб, найбільше у США, Росії та Бразилії. Кількість жертв сягнула 419 тис.

Станом на ранок 11 червня у світі зареєстрували 7,4 млн випадків інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 7 458 921 випадок інфікування та 419 020 смертей через коронавірус.

COVID-19: у світі захворіли 7,45 млн осіб, найбільше у США, Росії та Бразилії. Кількість жертв сягнула 419 тис. 01

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих сягнула 115 130 (+982 за добу), хворих - 2 066 401 (+20 852 за добу).

На другому місці за кількістю хворих розташовується Бразилія - ​​775 184 особи інфіковані (+33 100 за добу) і 39 797 (+1300 за добу) летальних випадків.

Росія посідає третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 493 657 осіб (+8404 за добу), кількість смертей - 6358 (+216 за добу).

У Великій Британії - 290 143 хворих (+1003 за добу), померли 41 128 пацієнтів (+245).

В Іспанії зареєстрували 289 360 (+314 за добу) пацієнтів, померли 27 136. За останню добу летальних випадків у країні не зафіксовано.

Індія випередила Італію за кількістю хворих: 287 155 (+12 375 за добу), 8107 летальних випадків (+388 за добу).

В Італії зафіксували COVID-19 у 235 763 (+202) осіб. Померли 34 114 (+71) осіб.

COVID-19: у світі захворіли 7,45 млн осіб, найбільше у США, Росії та Бразилії. Кількість жертв сягнула 419 тис. 02

Нагадаємо, станом на ранок 10 червня в Україні зафіксовано 525 нових випадків COVID-19, померли 23 особи, загалом зафіксовано 28 381 випадок

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Если число скончавшихся в рфии умножить на три (как минимум!),то число скончавшихся в мире будет на много больше!
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11.06.2020 08:16 Відповісти
+12 тыс, это не намного и больше.))
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11.06.2020 08:49 Відповісти
12 000 -это мало? Там у них все намного тяжелее,потому что они пишут,например,-от диабета,хотя без ковида человек мог прожить много лет. Например ,сестра жены,с четвертой стадией рака прожила еще 6 лет,а сейчас знакомый намного моложе практически ушел за пару месяцев... А холопы,все эти случаи,не относят к коронавирусу.
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11.06.2020 10:42 Відповісти
еще б тесты, на основании которых получена эта впечатляющая статистика, не были фальшивыми
еще бы не было преступной мотивации врачей деньгами, чтобы любое ОРВИ списывать на коронавирус
еще бы кто-то привел хотя бы одно научное доказательство того, что Сарс-Ков-2 является возбудителем хоть какой-то болезни человека
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11.06.2020 10:21 Відповісти
КНР, провинция Гуанчжоу.

***************** по 455 контактам бессимптомного инфицированного nCoV.

Проверены члены семьи, врачи, другие пациенты. Длительность контактов - несколько дней.

Количество инфицированных в эпидокружении (по результатам ПЦР) - ноль.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpubmed.ncbi.nlm.nih.gov%2F32405162%2F https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32405162/
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11.06.2020 10:23 Відповісти
 
 