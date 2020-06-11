На Рівненщині за добу виявили 44 нові випадки COVID-19, загалом - 2173, - ОДА. ІНФОГРАФІКА

У Рівненській області за минулу добу, 10 червня, підтвердили 44 нові випадки коронавірусної інфекції.

Про це повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на ранок 10 червня на Рівненщині зафіксовано 9 нових випадків захворювання на COVID-19. Станом на вечір 10 червня на Рівненщині підтверджено 35 новий випадків захворювання на COVID-19", - розповів Коваль.

За його словами, новим хворим від 2 до 72 років.

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Загалом в області зареєстровано 2173 випадки захворювання на COVID-19.

Через ускладнення, спричинені коронавірусом, 45 випадків - летальні. Перемогли COVID-19 1182 особи.

У роботі лабораторій області залишаються 270 зразків.







