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На Рівненщині за добу виявили 44 нові випадки COVID-19, загалом - 2173, - ОДА. ІНФОГРАФІКА
У Рівненській області за минулу добу, 10 червня, підтвердили 44 нові випадки коронавірусної інфекції.
Про це повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на ранок 10 червня на Рівненщині зафіксовано 9 нових випадків захворювання на COVID-19. Станом на вечір 10 червня на Рівненщині підтверджено 35 новий випадків захворювання на COVID-19", - розповів Коваль.
За його словами, новим хворим від 2 до 72 років.
Загалом в області зареєстровано 2173 випадки захворювання на COVID-19.
Через ускладнення, спричинені коронавірусом, 45 випадків - летальні. Перемогли COVID-19 1182 особи.
У роботі лабораторій області залишаються 270 зразків.
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https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
***************** по 455 контактам бессимптомного инфицированного nCoV.
Проверены члены семьи, врачи, другие пациенты. Длительность контактов - несколько дней.
Количество инфицированных в эпидокружении (по результатам ПЦР) - ноль.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpubmed.ncbi.nlm.nih.gov%2F32405162%2F https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32405162/
еще б тесты, на основании которых получена эта впечатляющая статистика, не были фальшивыми
еще бы не было преступной мотивации врачей деньгами, чтобы любое ОРВИ списывать на коронавирус
еще бы кто-то привел хотя бы одно научное доказательство того, что Сарс-Ков-2 является возбудителем хоть какой-то болезни человека