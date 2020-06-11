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В Україні "рекордна" кількість випадків COVID-19 за добу - 689, померла 21 особа, загалом зафіксували 29 070 випадків

В Україні

Станом на 11 червня в Україні лабораторно підтверджено 29 070 випадків COVID-19. За добу - 689 нових випадків. Це найвищий показник виявлених випадків за добу в Україні від початку пандемії. 21 особа померла від хвороби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані ЦГЗ.

В Україні зафіксували 689 нових хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 за минулу добу. Це рекордний для країни показник добової захворюваності за весь час епідемії. До цього найвищим показником було 588 хворих 4 червня, а перед цим 578 хворих 23 квітня. Напередодні повідомлялося про 525 нових випадків захворювання на COVID-19, 9 червня - про 394 нові випадки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: у світі захворіли 7,45 млн осіб, найбільше у США, Росії та Бразилії. Кількість жертв сягнула 419 тис.

За добу помер 21 пацієнт (добою раніше - 23), загалом - 854.

За останню добу одужали 372 особи (добою раніше - 357), загалом - 13 141.

Загалом в Україні зараз хворіють 15 075 осіб, що на 296 більше, ніж напередодні. Протягом двох тижнів, із 23 травня, цей показник залишався в межах між 13 і 14 тисячами.

Найбільше нових випадків виявили у Львівській (125) області, Києві (91), Київській (54), Рівненській (53) та Волинській (52) областях.

У Херсонській, Полтавській та Луганській областях нових випадків COVID-19 не виявили.

В Україні рекордна кількість випадків COVID-19 за добу - 689, померла 21 особа, загалом зафіксували 29 070 випадків 01

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Топ коментарі
+30
Нужно еще больше ослабить карантин и шоб Радуцкий маски продал из резерва в эпищентр
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11.06.2020 08:32
+28
Низкий уровень социальной ответственности, наплевательское отношение к установленным правилам и законам. - поэтому это закономерно. Выдавить из себя жлоба намного труднее чем раба!
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11.06.2020 08:44
+23
Куди не кинь, усюди клин
В Україні "рекордна" кількість випадків COVID-19 за добу - 689, померла 21 особа, загалом зафіксували 29 070 випадків - Цензор.НЕТ 2149
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11.06.2020 09:02
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Расслабились, сняли маски, пошли в парки, помитинговали и теперь футбол давай. Ну-ну...
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11.06.2020 09:22 Відповісти
Почему эти господа из странного образования ЦОЗ не говорят о том, что подавляющее большинство так называемых умерших от коронавирусной инфекции находились в терминальной стадии своей жизни по причине хронических соматических заболеваний и могли умереть от любой инфекции? ПЦР вынесла мозг всем.
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11.06.2020 09:22 Відповісти
По понедельникам и по вторникам всегда наименьшее число заболевших. Чем это объяснить?

28.03 - 310 - новых 92
29.03 - 418 - новых 108
30.03 - 480 - новых 62 v - Пн
31.03 - 549 - новых 69
01.04 - 669 - новых 120
02.04 - 804 - новых 135
03.04 - 942 - новых 138
04.04 - 1096 - новых 154
05.04 - 1251 - новых 155
06.04 - 1319 - новых 68 v - Пн
07.04 - 1462 - новых 143
08.04 - 1668 - новых 206
09.04 - 1892 - новых 224
10.04 - 2203 - новых 311
11.04 - 2511 - новых 308
12.04 - 2777 - новых 266 v - Вс
13.04 - 3102 - новых 325
14.04 - 3372 - новых 270
15.04 - 3764 - новых 392
16.04 - 4161 - новых 397
17.04 - 4662 - новых 501
18.04 - 5106 - новых 444
19.04 - 5449 - новых 343
20.04 - 5710 - новых 261 v - Пн
21.04 - 6125 - новых 415
22.04 - 6592 - новых 467
23.04 - 7170 - новых 578
24.04 - 7647 - новых 477
25.04 - 8125 - новых 478
26.04 - 8617 - новых 492
27.04 - 9009 - новых 392 v - Пн
28.04 - 9410 - новых 401
29.04 - 9866 - новых 456
30.04 - 10406 - новых 540
01.05 - 10861 - новых 455
02.05 - 11411 - новых 550
03.05 - 11913 - новых 502
04.05 - 12331 - новых 418
05.05 - 12697 - новых 366 v - Вт
06.05 - 13184 - новых 487
07.05 - 13691 - новых 507
08.05 - 14195 - новых 504
09.05 - 14710 - новых 515
10.05 - 15232 - новых 525
11.05 - 15648 - новых 416
12.05 - 16023 - новых 375 v - Вт
13.05 - 16425 - новых 402
14.05 - 16847 - новых 422
15.05 - 17330 - новых 483
16.05 - 17858 - новых 528
17.05 - 18291 - новых 433
18.05 - 18616 - новых 325
19.05 - 18876 - новых 260 v - Вт
20.05 - 19230 - новых 354
21.05 - 19706 - новых 476
22.05 - 20148 - новых 442
23.05 - 20580 - новых 432
24.05 - 20986 - новых 406
25.05 - 21245 - новых 259 v - Пн
26.05 - 21584 - новых 339
27.05 - 21905 - новых 321
28.05 - 22382 - новых 477
29.05 - 22811 - новых 429
30.05 - 23204 - новых 393
31.05 - 23672 - новых 468
01.06 - 24012 - новых 340
02.06 - 24340 - новых 328 v - Вт
03.06 - 24823 - новых 483
04.06 - 25411 - новых 588
05.06 - 25964 - новых 553
06.06 - 26514 - новых 550
07.06 - 26999 - новых 485
08.06 - 27462 - новых 463
09.06 - 27856 - новых 394 v - Вт
10.06 - 28381 - новых 525
11.06 - 29070 - новых 689
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11.06.2020 09:23 Відповісти
Може із-за того, що після неділі результати тестів стають відомими через 2 дня
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11.06.2020 09:26 Відповісти
Легко - большинство заражений происходит в общественном транспорте. а на выходные нарид меньше ездит.
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11.06.2020 09:31 Відповісти
Глупости говорите там инкубационный период пару недель...
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11.06.2020 10:25 Відповісти
Эхо войны? Не, не слыхал..
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11.06.2020 11:48 Відповісти
Вы о чем вообще? Если люди заразились даже в общественном транспорте пару недель назад, то когда проявятся симптомы сказать крайне сложно.
Я скорее поверю, что люди откладывают обращение к врачу до понедельника-вторника...
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11.06.2020 12:02 Відповісти
сказать крайне сложно.

==
Какая разница, сложно или нет? Вам точный срок инкубации неизвестен, поэтому он вполне может быть 7 суток.
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11.06.2020 16:37 Відповісти
И че? Заболевают те кто в прошлый понедельник в транспорте ездили?
Инкубационный период у ковида 2-14 дней, в среднем 5. Тогда скачок должен быть где-то патница-суббота....
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11.06.2020 17:11 Відповісти
Те кому субботу-воскресенье подсел вирус на ослабленный алкоголем организм, в следующую пятницу вечером стало плохо(аккурат через 5 дней), а в понедельник приплёлся к врачу.Что неясно?
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11.06.2020 17:47 Відповісти
возможно люди меньше ездят на работу в транспорте на выходных, а шарятся дома или на районе. А когда начинают в транспорте кататься, тогда и цепляют. Еще нужно учитывать, что инкубационный период и заразились они раньше на неделю или две. фиг его знает, но это интересная информация и ее должны изучать. Если выявить причину, то это может помочь снижать заражаемость.
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11.06.2020 09:49 Відповісти
Тем что это аферопандемия
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11.06.2020 10:05 Відповісти
На свята в Білорусі 3 дні "не було" жодного нового хворого, а потім кількість нових стрибнула в 3 рази і ... знову відкотилася до попереднього рівня...
Ваша статистика відбиває не режим поширення вірусу, а режим роботи тест-лабораторій.
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11.06.2020 18:11 Відповісти
https://www.president.gov.ua/news/ninishni-pokazniki-dozvolyayut-rozglyadati-majbutni-etapi-po-61117 Нинішня епідемічна ситуація в Україні дозволяє розглядати подальші етапи пом'якшення карантину, заявив президент Володимир Зеленський під час щоденної наради щодо запобігання поширенню коронавірусу.
«Нинішні показники дозволяють розглядати майбутні етапи пом'якшення карантину і рухатися вперед з плануванням. Однак треба дивитися на ситуацію: відповідно до неї показники можуть змінюватися. Ми не можемо допустити великих спалахів коронавірусу», - сказав Зеленський. Міністерство охорони здоров'я відзначило, що зараз в Україні зменшується кількість хворих, які звертаються з пневмонією.
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11.06.2020 09:23 Відповісти
Класична маніпуляція "зараз в Україні зменшується кількість хворих, які звертаються з пневмонією".
А кількість хворих на коронавірус зростає!
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11.06.2020 09:31 Відповісти
Такого при Порше не было!
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11.06.2020 09:30 Відповісти
А что, млять, вы хотите?
Вчера вечером, полдесятого, проходил через сквер Шевченко...
Набережная Адлера 1985 год!
Вечереет, на всех скамейках мест нет, шляются толпы, гремит оркестр, у фонтана выплясывают самбу, за столиками не осталось мест не только шахматистам, но и картёжникам - токо мОлодёж с бутылочками разных форматов...
И как вы догадываетесь - до единого в масках!
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11.06.2020 09:41 Відповісти
А что млять ты хочел?
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11.06.2020 11:49 Відповісти
Чтоб ты, млять, заткнулся.
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11.06.2020 14:55 Відповісти
!
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11.06.2020 16:29 Відповісти
Размечтался. Пуканъ свой затыкать будешь.
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11.06.2020 16:34 Відповісти
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11.06.2020 17:15 Відповісти
сквер то хрен с ним! а набитые битком маршрутки?? а люди без масок в метро, транспорте и магазинах?? убивал бы уродов
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12.06.2020 01:52 Відповісти
Відмова влади Швеції від введення карантину для запобігання епідемії коронавірусу не є помилковим рішенням. Про це в середу, 3 червня, заявив директор Агентства громадської охорони здоров'я Швеції Андерс Тегнелл, повідомляє шведське видання Local.
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12.06.2020 02:52 Відповісти
Цифра маніпулятивна для повернення страху. Це реакція МОЗ на шалену кількість гнівних коментарів на їхній сторінці в фейсбуці. Там більшість впевнено пишуть, що це барановірус і досить брехати людям цією аферою.
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11.06.2020 10:07 Відповісти
сходіть у будь-яку українську інфекційну лікарню, розкажіть там лікарям і пацієнтам про "барановірус"
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11.06.2020 13:15 Відповісти
02.06.20 Зе-зе: Першу хвилю пандемії Україні вдалося пройти порівняно непогано https://censor.net/ua/n3199472

В Україні "рекордна" кількість випадків COVID-19 за добу - 689, померла 21 особа, загалом зафіксували 29 070 випадків - Цензор.НЕТ 5987
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11.06.2020 14:22 Відповісти
Ходять же люди. Не пускают. Не хотят правду показывать. А куда йти если на всю Полтавскую область по оф статистики десять больных)) а то и меньше)) уже пару дней 0 инфикованых. ****. Пандемия))
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11.06.2020 15:50 Відповісти
А Львівська чи Чернівецька область? теж десять хворих?)
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11.06.2020 16:57 Відповісти
Теж
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12.06.2020 02:20 Відповісти
Если еще раз кто то захочет ужесточить карантин пусть это делает по закону. А не приступными приказами и наказами. Или мы быдло туда нам и дорога в стойло.
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11.06.2020 10:09 Відповісти
имхо уже все... На карантин нет бабла...
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11.06.2020 10:27 Відповісти
Люди должны организовать майдан против дурантина. Как нигеры в Америке такие протесты организовали и живут дальше. Никто не болеет. )) Это же не вирус это чистой воды лохотрон. Богатые стают ещё богаче а бедные ещё беднее. Это ужасная ферня, малята. Нас пугают страхом, это ужасная диктатура медецинская. Кто это придумал тот должен жить в аду.
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11.06.2020 15:58 Відповісти
Ну идите кнопки в лифте оближите Кто вам запрещает...
А в Штатах после протестов рост ковида, курите стату
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11.06.2020 17:16 Відповісти
Капець. Які ви коронапанікери тупі. Ви розумієте, що вас безмозгле стадо можна заганяти в стійло за допомогою циферок неіснуючої пандемії. Ви телепні. Просто немає слів(
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11.06.2020 10:14 Відповісти
А Ви помітили, що легким порухом руки ПАНДЕМІЯ у ВООЗ перетворилась на "спалах"?
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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11.06.2020 10:19 Відповісти
Фокусники ***. Вони кожен тиждень а то й частіше говорять різні речі. Інколи - діаметрально протилежні. Певно думають, що люди не мають памяті. Навіть Таня-Лайф стала обурюватись: чого вооз обманює?
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11.06.2020 16:36 Відповісти
КНР, провинция Гуанчжоу.
***************** по 455 контактам бессимптомного инфицированного nCoV.
Проверены члены семьи, врачи, другие пациенты. Длительность контактов - несколько дней.
Количество инфицированных в эпидокружении (по результатам ПЦР) - ноль.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpubmed.ncbi.nlm.nih.gov%2F32405162%2F https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32405162/

еще б тесты, на основании которых получена эта впечатляющая статистика, не были фальшивыми
еще бы не было преступной мотивации врачей деньгами, чтобы любое ОРВИ списывать на коронавирус
еще бы кто-то привел хотя бы одно научное доказательство того, что Сарс-Ков-2 является возбудителем хоть какой-то болезни человека
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11.06.2020 10:25 Відповісти
А ви самі, без допомоги посередників, зрозумієте про що йдеться в доказі, який вимагаєте?
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11.06.2020 11:05 Відповісти
я то розумію
а Ви?
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11.06.2020 11:08 Відповісти
Де вчились?
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11.06.2020 11:21 Відповісти
КНУ ім. Т. Шевченка
це допит?
то є відповідь на питання: ким або чим доведено, що сарс-ков-2 є збудником якоїсь хвороби людини?
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11.06.2020 11:24 Відповісти
Cov-2 проникає в клітину через поверхневий ACE2, Зокрема, при повітряно-крапельному шляху, легені стають одним перших бар'єрів і водночас місцем масової реплікації. Це викликає неспецифічну імунну відповідь, яка призводить до пригнічення функцій легеневих альвеол. Наслідком цього стає зниження насичення крові киснем, що призводить до загострення багатьох захворювань, зокрема сердцевих і ниркових, які поміж цим самі стають об'єктом ураження через експресію вірусу на ACE2 мембрані. Якщо у Шевченка вчать користуватись PabMed, ви все це там знайдете.
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11.06.2020 12:34 Відповісти
А ще окремі експерти говорили про враження агентів крові і через те зниження насичення киснем. То кому вірити? Чи існують обидва механізми?
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11.06.2020 16:39 Відповісти
Вірити результатам досліджень. Які теж можуть бути хибними. Тому остаточне розуміння механізмів потребує часу.
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11.06.2020 16:53 Відповісти
Механізм один - афера.
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12.06.2020 02:22 Відповісти
Результати досліджень можуть бути хибними? Тобто наука - брехлива? Ну хіба, якщо її роблять подібні ляшку і степанову.
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12.06.2020 22:11 Відповісти
А ви мали справу з ********* дослідженнями з біології?
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12.06.2020 22:56 Відповісти
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11.06.2020 11:45 Відповісти
Населення бидляче! Не щадить ні себе, ні оточуючих! Попундополо з урядовцями повний нуль, їм на життя українців наплювати!
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11.06.2020 10:53 Відповісти
а таки корона бьет по мозгам в первую очередь. )))
количество идиотов на цензоре в коментах растет день ото дня))))
хотелось бы посмотреть , как это идиоты будут дохнуть в ифекционнке))))
с улыбкой на лице или все в соплях и с воем, помогите)))))
ни один интернет дрочило не знает, как отреагирует его организм на попадание короны в его тело ))))) но главное высрать тупую мысль.
в доинтернетовские вреемена сиделми чмошники на кухнях и изрыгали свои тупые мыслишки. а сча дали возможность трындеть на весь мир. и пошло гулять дерьмо по компам)))
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11.06.2020 11:44 Відповісти
судя по риториці боба вже вдарило в пєрвую очєрєдь
На судні Бриліантова Принцеса все було в наглядному вигляді "інтєнєтдрачілам" представлено: з більш як три тисячі пасажирів і команди померло 11 чоловік. Так шо навіть ті дуже старі люди не "дохлі в інфєкціонкє".
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11.06.2020 16:44 Відповісти
Вы не знаете многих факторов, бывших на "Принцессе". Вот, хотя бы, "время экспозиции".
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11.06.2020 19:11 Відповісти
Що вас не влаштовує у "врємєні експозиціі"?
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12.06.2020 22:12 Відповісти
Только что ходил на ярмарку. Вся ярмарка забита старыми бабульками. Они повсюду. Они как мухи, которые летают повсюду. Никто никаких дистанций не придерживается. Все либо без масок, либо с масками на горле, либо над масками носы торчат. Одна старая дура говорит: "Эти маски - это такая глупость. Я маску носить не собираюсь. Я тут почитала: человек в маске отравляет себя углекислым газом". Пока эти старые дуры, неспособные к элементарной общественной самоорганизации, не желающие выполнять требования МОЗ, не повыздыхают, болезнь не остановится. Я рад, что эти дуры ходят без масок. Своей смертью они улучшать генофонд землян.

Кстати, то же самое в метро, в супермаркетах. У дебилов над масками торчат носы или, вообще, маски на горле. То что удивляться нечему. Будет еще и по 700, и по 800, и по 1000 заболевших в день. Пока дурни либо не поумнеют, либо не повыздыхают.
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11.06.2020 11:57 Відповісти
А з інщого боку,читаю новину:маски у спеку стають джерелом смертельних інфекцій. Розкриваються пори і через них в 100 раз швидше проникають віруси....
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11.06.2020 12:44 Відповісти
Не слухайте дурну брехню.
Де саме розкриваються пори, в масках? В носі? На шкірі?
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11.06.2020 19:13 Відповісти
Вы правы. говорил со своим врачом - на улице ни в коем случае сейчас! Но транспорт и магазины - обязательно!! Сегодня специально проверил и там и там - отстой!!!Очень жаль, что статистика вяло набирает темп!
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12.06.2020 01:24 Відповісти
полностью солидарен! лучше бы и не сказал! Менталитет нашего народа = 0. жаль, темпы слабые. уже этот идиотизм задолбал. то десятки дтп в день, то вылетающие из окон, то взрывающие банкоматы, то ежедневная поножовщина. А принцип ношения масок - это сказочно!!! Короче., народ - отстой!!!Банановая республика.
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12.06.2020 01:21 Відповісти
мне наплевать что они повыздыхают. Но могут и не повыздыхать и позаражать нормальных людей, которые и умрут как раз. Как вам такое?
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12.06.2020 01:56 Відповісти
Большинство тупо не соблюдает ни каких мер предосторожности, вот и имеем. И если на выборах в 2019 показатель был 73%, то сейчас 85-90% забили на свою жизнь и жизнь своих близких.
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11.06.2020 12:30 Відповісти
Набираємо попкорну і вмощуємось зручненько. Зараз це тупе совкове бидло носить маски на яйцях, на дупі, на горлі, а скоро буде лежати під апаратими ШВЛ і волати про допомогу. Насолоджуйтесь, панове, цією виставою. Совок маст дай.
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11.06.2020 12:41 Відповісти
Власть уже понимает, что лоханулась с коронавирусом, угробив экономику. Завели Украину в халепу, из которой можем и не выбраться. 30% годового бюджета уже тю-тю!
Вот и подсылают на Цензор проплаченных форум-активистов (т е троллей) которые пытаются замылить мозги нормальным людям. Не выйдет: COVID-19 информационная утка, фейк и крапка!! А вам многоуважаемая зелень придется отвечать по закону!
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11.06.2020 12:41 Відповісти
Власть уже понимает, что лоханулась с коронавирусом, угробив экономику. Завели Украину в халепу, из которой можем и не выбраться. 30% годового бюджета уже тю-тю!
Вот и подсылают на Цензор проплаченных форум-активистов (т е троллей) которые пытаются замылить мозги нормальным людям. Не выйдет: COVID-19 информационная утка, фейк и крапка!! А вам многоуважаемая зелень придется отвечать по закону!
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11.06.2020 12:57 Відповісти
Надеюсь ты это слово в слово повториш в СБУ....А пороховатке я бы рекомендовал жаловать не только админу что вашего божка пинают.
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11.06.2020 13:10 Відповісти
Второй раз загнать народ в истерию будет сложнее, а скорее даже - невозможно.
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11.06.2020 13:12 Відповісти
чем больше лож тем легче в нее верят дело гимлера живет и процветает
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11.06.2020 13:47 Відповісти
вы хотели сказать Йозефа Геббельса, главного пропагандиста Рейха или Вы все таки о концлагерях и опытах?
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11.06.2020 14:46 Відповісти
пока с вашего этажа гробы не понесут, вы не поверите.
То ждите.
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12.06.2020 01:58 Відповісти
вся эта тема раздута неимеверно поверю только тонда когда путин нападет дела в иканомике ваше жопа вот они и хватаються за этот вирус все на него списывают
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11.06.2020 13:43 Відповісти
никто из знакомых незаболел это первый политический- ментальный вирус
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11.06.2020 13:45 Відповісти
Просто твои знакомые, даже если кто то заболел, не будут об этом трепаться.
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11.06.2020 14:18 Відповісти
Вирус ( или как сейчас говорят БАКТЕРИЯ - а это совсем другое ) как враг - чем больше шапкозабросательств ( типа у нас ОН побеждён и эпид порог пройден ) тем легче понять что на самом деле всё очень наоборот и надо готовиться к очень худшему сценарию .Дай Бог чтобы это не случилось.Но всё упирается в бездарном руководстве передников попередников попередпередников ......ну вы поняли.Страх что страна развалится из-за длительного карантина и массы безработных - гораздо больше чем здоровье людей. Как всегда на горбах и костях смердов будут выживать и жить ОНИ.У которых по 58 квартир ......по 12 машин.....дома по всей планете.....Как то один монах сказал мне - ЕСЛИ У ТЕБЯ ЧЕТЫРЕ БУХАНКИ ХЛЕБА знай что три НЕ ТВОИ и кто-то остался голодным.................
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11.06.2020 14:32 Відповісти
Несколько слов о "температурном скрининге", введённом МОЗом. Если коротко, "температурный скрининг" в том виде, как он введён МОЗом - абсолютный идиотизм. Того врача, который поставил под этим идиотизмом свою подпись, нужно лишить медицинского диплома.

Я прочитал несколько инструкций к разным бесконтактным термометрам. Ниже - цитаты из этих инструкций, абсолютно одинаковые для всех бесконтактных термометров, независимо от марки и модели.

1. Термометр подходит только для измерения температуры в домашних условиях.
То есть - измерять на улице или в общественном месте - бред.

2. Места на теле человека, на которых можно измерять температуру бесконтактным термометром: лоб, ухо, ротовая полость, прямая кишка.
То есть - измерять на руке - бред.

3. Если перед проведением измерения долго держать термометр в руке - прибор нагревается и выдаёт неверные результаты.
То есть - целый день стоять с термометром в руке - бред.

4. На правильность выдаваемого результата измерений существенно влияют: одежда, окружающая среда, ветер и сквозняки, физическая активность.
То есть - измерять в верхней одежде, на улице, не зная какую активность до измерения испытывал человек - бред.

5. Не используйте прибор на ярком солнечном свете, в пыльных местах, при высокой или низкой температуре (эталон - обычная комнатная), поскольку измерения будут неточны.
То есть - бред, бред, бред.
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11.06.2020 16:10 Відповісти
Упыри... нет никакого вируса, вы просто тупо ******* наши деньги!
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11.06.2020 18:22 Відповісти
Есть, к сожалению, и вирус. Но что воруют наши деньги, в том числе и на вирусе - єто несомненно.
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11.06.2020 19:15 Відповісти
Говорят что есть, мол пцр тест показывает наличие тел в крови. Но так сообщают лишь официальные источники, нет ни трупов на улице ничего. Верить в этот вирус все равно что в бога, без доказательств звучит как то фанатически.
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11.06.2020 19:24 Відповісти
Тест ПЦР показівает наличие кода вирса, то есть наличие самого вируса, а тест на антитела показівает, что состоялась реакция организма на этот вирус.
Если провели оба анализа, и результат будет: ПЦР минус, а антитела плюс - это самый лучший вариант - он означает, что человек переболел и выработал иммунитет, а вируса в его организме уже нет.
Таня, к сожалению, вирус в популяции сейчас есть, и меры предосторожности помогают,: в случае, если его подхватите - получите меньшую дозу, легче его перенесете, возможно, бессимптомно. Это как с радиацией - доза имеет значение.
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11.06.2020 19:39 Відповісти
если его подхватите - получите меньшую дозу, легче его перенесете, возможно, бессимптомно Это как с радиацией - доза имеет значение

Это ж надо такой бред написать. Да не имеет значения сколько единиц вирусов зайдет в твой организм. Все определяется только тем каков иммунитет. Если организм сильный то он мгновенно приспособится к этим коронавирусам и человек может даже не заметить , что переболел. А если иммунитет на нуле, организм слабый, то коронавирус в короткий промежуток времени размножится поразит жизненно важные органы. Это происходит как правило с пожилыми людьми.
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11.06.2020 22:23 Відповісти
Не всё так просто. Этот вирус может убить как пневмонией, так "цитакиновым штормом".
Что это такое? Первичный иммунный ответ организма (когда он ещё не определил что его атакует) - повышение уровня цитокинов. Они активируют клетки иммунной системы. Так вот коронавирус имеет способность вызывать на столько сильное повышение уровня цитокинов, что они заставляют буквально идти вразнос иммунную систему. Из за чего она начинает атаковать сам организм человека, и способна вызвать летальную поле органную недостаточность. Так что приходится лекарствами понижать иммунитет. (из за чего начинаются различные вторичные инфекции)
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11.06.2020 22:44 Відповісти
Носите Маску в общественных местах, сколько повторять нужно
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11.06.2020 23:17 Відповісти
а де відео з цього приводу: "Какая разница?"
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11.06.2020 23:28 Відповісти
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..👆👆👆
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12.06.2020 00:01 Відповісти
ненавижу уродов, которые ходят в маркете и транспорте без масок, или в масках на шее, или она только на рту !

В чем проблема запустить рейд ментов в магазины, метро, транспорт?? Увидели, отловили, штраф 17 тыс. - и все счастливы. Пару десятков даунов отловят - все будут ходить нормально.
Но это если бы в стране была милиция!!
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12.06.2020 02:01 Відповісти
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