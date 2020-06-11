В Україні "рекордна" кількість випадків COVID-19 за добу - 689, померла 21 особа, загалом зафіксували 29 070 випадків

Станом на 11 червня в Україні лабораторно підтверджено 29 070 випадків COVID-19. За добу - 689 нових випадків. Це найвищий показник виявлених випадків за добу в Україні від початку пандемії. 21 особа померла від хвороби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані ЦГЗ.

В Україні зафіксували 689 нових хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 за минулу добу. Це рекордний для країни показник добової захворюваності за весь час епідемії. До цього найвищим показником було 588 хворих 4 червня, а перед цим 578 хворих 23 квітня. Напередодні повідомлялося про 525 нових випадків захворювання на COVID-19, 9 червня - про 394 нові випадки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: у світі захворіли 7,45 млн осіб, найбільше у США, Росії та Бразилії. Кількість жертв сягнула 419 тис.

За добу помер 21 пацієнт (добою раніше - 23), загалом - 854.

За останню добу одужали 372 особи (добою раніше - 357), загалом - 13 141.

Загалом в Україні зараз хворіють 15 075 осіб, що на 296 більше, ніж напередодні. Протягом двох тижнів, із 23 травня, цей показник залишався в межах між 13 і 14 тисячами.

Найбільше нових випадків виявили у Львівській (125) області, Києві (91), Київській (54), Рівненській (53) та Волинській (52) областях.

У Херсонській, Полтавській та Луганській областях нових випадків COVID-19 не виявили.