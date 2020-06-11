В Україні "рекордна" кількість випадків COVID-19 за добу - 689, померла 21 особа, загалом зафіксували 29 070 випадків
Станом на 11 червня в Україні лабораторно підтверджено 29 070 випадків COVID-19. За добу - 689 нових випадків. Це найвищий показник виявлених випадків за добу в Україні від початку пандемії. 21 особа померла від хвороби.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані ЦГЗ.
В Україні зафіксували 689 нових хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 за минулу добу. Це рекордний для країни показник добової захворюваності за весь час епідемії. До цього найвищим показником було 588 хворих 4 червня, а перед цим 578 хворих 23 квітня. Напередодні повідомлялося про 525 нових випадків захворювання на COVID-19, 9 червня - про 394 нові випадки.
За добу помер 21 пацієнт (добою раніше - 23), загалом - 854.
За останню добу одужали 372 особи (добою раніше - 357), загалом - 13 141.
Загалом в Україні зараз хворіють 15 075 осіб, що на 296 більше, ніж напередодні. Протягом двох тижнів, із 23 травня, цей показник залишався в межах між 13 і 14 тисячами.
Найбільше нових випадків виявили у Львівській (125) області, Києві (91), Київській (54), Рівненській (53) та Волинській (52) областях.
У Херсонській, Полтавській та Луганській областях нових випадків COVID-19 не виявили.
Будь ласка, зачекайте...
28.03 - 310 - новых 92
29.03 - 418 - новых 108
30.03 - 480 - новых 62 v - Пн
31.03 - 549 - новых 69
01.04 - 669 - новых 120
02.04 - 804 - новых 135
03.04 - 942 - новых 138
04.04 - 1096 - новых 154
05.04 - 1251 - новых 155
06.04 - 1319 - новых 68 v - Пн
07.04 - 1462 - новых 143
08.04 - 1668 - новых 206
09.04 - 1892 - новых 224
10.04 - 2203 - новых 311
11.04 - 2511 - новых 308
12.04 - 2777 - новых 266 v - Вс
13.04 - 3102 - новых 325
14.04 - 3372 - новых 270
15.04 - 3764 - новых 392
16.04 - 4161 - новых 397
17.04 - 4662 - новых 501
18.04 - 5106 - новых 444
19.04 - 5449 - новых 343
20.04 - 5710 - новых 261 v - Пн
21.04 - 6125 - новых 415
22.04 - 6592 - новых 467
23.04 - 7170 - новых 578
24.04 - 7647 - новых 477
25.04 - 8125 - новых 478
26.04 - 8617 - новых 492
27.04 - 9009 - новых 392 v - Пн
28.04 - 9410 - новых 401
29.04 - 9866 - новых 456
30.04 - 10406 - новых 540
01.05 - 10861 - новых 455
02.05 - 11411 - новых 550
03.05 - 11913 - новых 502
04.05 - 12331 - новых 418
05.05 - 12697 - новых 366 v - Вт
06.05 - 13184 - новых 487
07.05 - 13691 - новых 507
08.05 - 14195 - новых 504
09.05 - 14710 - новых 515
10.05 - 15232 - новых 525
11.05 - 15648 - новых 416
12.05 - 16023 - новых 375 v - Вт
13.05 - 16425 - новых 402
14.05 - 16847 - новых 422
15.05 - 17330 - новых 483
16.05 - 17858 - новых 528
17.05 - 18291 - новых 433
18.05 - 18616 - новых 325
19.05 - 18876 - новых 260 v - Вт
20.05 - 19230 - новых 354
21.05 - 19706 - новых 476
22.05 - 20148 - новых 442
23.05 - 20580 - новых 432
24.05 - 20986 - новых 406
25.05 - 21245 - новых 259 v - Пн
26.05 - 21584 - новых 339
27.05 - 21905 - новых 321
28.05 - 22382 - новых 477
29.05 - 22811 - новых 429
30.05 - 23204 - новых 393
31.05 - 23672 - новых 468
01.06 - 24012 - новых 340
02.06 - 24340 - новых 328 v - Вт
03.06 - 24823 - новых 483
04.06 - 25411 - новых 588
05.06 - 25964 - новых 553
06.06 - 26514 - новых 550
07.06 - 26999 - новых 485
08.06 - 27462 - новых 463
09.06 - 27856 - новых 394 v - Вт
10.06 - 28381 - новых 525
11.06 - 29070 - новых 689
Я скорее поверю, что люди откладывают обращение к врачу до понедельника-вторника...
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Какая разница, сложно или нет? Вам точный срок инкубации неизвестен, поэтому он вполне может быть 7 суток.
Инкубационный период у ковида 2-14 дней, в среднем 5. Тогда скачок должен быть где-то патница-суббота....
Ваша статистика відбиває не режим поширення вірусу, а режим роботи тест-лабораторій.
«Нинішні показники дозволяють розглядати майбутні етапи пом'якшення карантину і рухатися вперед з плануванням. Однак треба дивитися на ситуацію: відповідно до неї показники можуть змінюватися. Ми не можемо допустити великих спалахів коронавірусу», - сказав Зеленський. Міністерство охорони здоров'я відзначило, що зараз в Україні зменшується кількість хворих, які звертаються з пневмонією.
А кількість хворих на коронавірус зростає!
Вчера вечером, полдесятого, проходил через сквер Шевченко...
Набережная Адлера 1985 год!
Вечереет, на всех скамейках мест нет, шляются толпы, гремит оркестр, у фонтана выплясывают самбу, за столиками не осталось мест не только шахматистам, но и картёжникам - токо мОлодёж с бутылочками разных форматов...
И как вы догадываетесь - до единого в масках!
А в Штатах после протестов рост ковида, курите стату
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
***************** по 455 контактам бессимптомного инфицированного nCoV.
Проверены члены семьи, врачи, другие пациенты. Длительность контактов - несколько дней.
Количество инфицированных в эпидокружении (по результатам ПЦР) - ноль.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpubmed.ncbi.nlm.nih.gov%2F32405162%2F https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32405162/
еще б тесты, на основании которых получена эта впечатляющая статистика, не были фальшивыми
еще бы не было преступной мотивации врачей деньгами, чтобы любое ОРВИ списывать на коронавирус
еще бы кто-то привел хотя бы одно научное доказательство того, что Сарс-Ков-2 является возбудителем хоть какой-то болезни человека
а Ви?
це допит?
то є відповідь на питання: ким або чим доведено, що сарс-ков-2 є збудником якоїсь хвороби людини?
количество идиотов на цензоре в коментах растет день ото дня))))
хотелось бы посмотреть , как это идиоты будут дохнуть в ифекционнке))))
с улыбкой на лице или все в соплях и с воем, помогите)))))
ни один интернет дрочило не знает, как отреагирует его организм на попадание короны в его тело ))))) но главное высрать тупую мысль.
в доинтернетовские вреемена сиделми чмошники на кухнях и изрыгали свои тупые мыслишки. а сча дали возможность трындеть на весь мир. и пошло гулять дерьмо по компам)))
На судні Бриліантова Принцеса все було в наглядному вигляді "інтєнєтдрачілам" представлено: з більш як три тисячі пасажирів і команди померло 11 чоловік. Так шо навіть ті дуже старі люди не "дохлі в інфєкціонкє".
Кстати, то же самое в метро, в супермаркетах. У дебилов над масками торчат носы или, вообще, маски на горле. То что удивляться нечему. Будет еще и по 700, и по 800, и по 1000 заболевших в день. Пока дурни либо не поумнеют, либо не повыздыхают.
Де саме розкриваються пори, в масках? В носі? На шкірі?
Вот и подсылают на Цензор проплаченных форум-активистов (т е троллей) которые пытаются замылить мозги нормальным людям. Не выйдет: COVID-19 информационная утка, фейк и крапка!! А вам многоуважаемая зелень придется отвечать по закону!
Вот и подсылают на Цензор проплаченных форум-активистов (т е троллей) которые пытаются замылить мозги нормальным людям. Не выйдет: COVID-19 информационная утка, фейк и крапка!! А вам многоуважаемая зелень придется отвечать по закону!
То ждите.
Я прочитал несколько инструкций к разным бесконтактным термометрам. Ниже - цитаты из этих инструкций, абсолютно одинаковые для всех бесконтактных термометров, независимо от марки и модели.
1. Термометр подходит только для измерения температуры в домашних условиях.
То есть - измерять на улице или в общественном месте - бред.
2. Места на теле человека, на которых можно измерять температуру бесконтактным термометром: лоб, ухо, ротовая полость, прямая кишка.
То есть - измерять на руке - бред.
3. Если перед проведением измерения долго держать термометр в руке - прибор нагревается и выдаёт неверные результаты.
То есть - целый день стоять с термометром в руке - бред.
4. На правильность выдаваемого результата измерений существенно влияют: одежда, окружающая среда, ветер и сквозняки, физическая активность.
То есть - измерять в верхней одежде, на улице, не зная какую активность до измерения испытывал человек - бред.
5. Не используйте прибор на ярком солнечном свете, в пыльных местах, при высокой или низкой температуре (эталон - обычная комнатная), поскольку измерения будут неточны.
То есть - бред, бред, бред.
Если провели оба анализа, и результат будет: ПЦР минус, а антитела плюс - это самый лучший вариант - он означает, что человек переболел и выработал иммунитет, а вируса в его организме уже нет.
Таня, к сожалению, вирус в популяции сейчас есть, и меры предосторожности помогают,: в случае, если его подхватите - получите меньшую дозу, легче его перенесете, возможно, бессимптомно. Это как с радиацией - доза имеет значение.
Это ж надо такой бред написать. Да не имеет значения сколько единиц вирусов зайдет в твой организм. Все определяется только тем каков иммунитет. Если организм сильный то он мгновенно приспособится к этим коронавирусам и человек может даже не заметить , что переболел. А если иммунитет на нуле, организм слабый, то коронавирус в короткий промежуток времени размножится поразит жизненно важные органы. Это происходит как правило с пожилыми людьми.
Что это такое? Первичный иммунный ответ организма (когда он ещё не определил что его атакует) - повышение уровня цитокинов. Они активируют клетки иммунной системы. Так вот коронавирус имеет способность вызывать на столько сильное повышение уровня цитокинов, что они заставляют буквально идти вразнос иммунную систему. Из за чего она начинает атаковать сам организм человека, и способна вызвать летальную поле органную недостаточность. Так что приходится лекарствами понижать иммунитет. (из за чего начинаются различные вторичные инфекции)
В чем проблема запустить рейд ментов в магазины, метро, транспорт?? Увидели, отловили, штраф 17 тыс. - и все счастливы. Пару десятков даунов отловят - все будут ходить нормально.
Но это если бы в стране была милиция!!