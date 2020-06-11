У столиці рекорд добової захворюваності на COVID-19: зафіксовано 91 новий випадок, серед них п'ять медиків, чотири людини померли. КАРТА

Кількість мешканців столиці, у яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 91 людину. Померли 4 хворих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram.

Сьогодні в Києві вже 3671 підтверджений випадок захворювання на COVID-19.

Захворіли:

- 55 жінок віком від 18 до 83 рокiв

- 28 чоловіків віком від 18 до 85 рокiв

- 4 дівчинки віком від 4 до 13 років та чотири хлопчики віком від 3 до 7 років.



Захворіли зокрема і 5 медиків.



До лікарень столиці госпіталізували 10 людей. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

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Одужали в столиці за добу 68 людей. Усього коронавірус подолали 1053 мешканці Києва.



Найбільше випадків захворювання минулої доби зафіксували в Шевченківському районі - 24. Солом‘янському та Святошинському - по 12. Та в Дніпровському районі - 10 випадків.



"Вірус не відступив. Будьте обережними, не нехтуйте правилами безпеки! Бережіть себе!" - додав Кличко.