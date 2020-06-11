У столиці рекорд добової захворюваності на COVID-19: зафіксовано 91 новий випадок, серед них п'ять медиків, чотири людини померли. КАРТА
Кількість мешканців столиці, у яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 91 людину. Померли 4 хворих.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram.
Сьогодні в Києві вже 3671 підтверджений випадок захворювання на COVID-19.
Захворіли:
- 55 жінок віком від 18 до 83 рокiв
- 28 чоловіків віком від 18 до 85 рокiв
- 4 дівчинки віком від 4 до 13 років та чотири хлопчики віком від 3 до 7 років.
Захворіли зокрема і 5 медиків.
До лікарень столиці госпіталізували 10 людей. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали в столиці за добу 68 людей. Усього коронавірус подолали 1053 мешканці Києва.
Найбільше випадків захворювання минулої доби зафіксували в Шевченківському районі - 24. Солом‘янському та Святошинському - по 12. Та в Дніпровському районі - 10 випадків.
"Вірус не відступив. Будьте обережними, не нехтуйте правилами безпеки! Бережіть себе!" - додав Кличко.
Будь ласка, зачекайте...
Навіщо столичні "керувальники" постійно змушують їздити до себе людей з інших областей?!
Ограничено движение по северному и южному мосту, не ходит городская электричка.
Люди проводят по несколько часов в день в транспорте.
Отсюда и результат.
Но, для Клячко главное побольше наворовать, закатывая бюджет в асфальт.
Поцелуй в задницу идиота, уничтожающего Киев!
А что, млять, вы хотите?
Вчера вечером, полдесятого, проходил через сквер Шевченко...
Набережная Адлера 1985 год!
Вечереет, на всех скамейках мест нет, шляются толпы, гремит оркестр, у фонтана выплясывают самбу, за столиками не осталось мест не только шахматистам, но и картёжникам - токо мОлодёж с бутылочками разных форматов...
И как вы догадываетесь - до единого в масках!
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
***************** по 455 контактам бессимптомного инфицированного nCoV.
Проверены члены семьи, врачи, другие пациенты. Длительность контактов - несколько дней.
Количество инфицированных в эпидокружении (по результатам ПЦР) - ноль.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpubmed.ncbi.nlm.nih.gov%2F32405162%2F https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32405162/
еще б тесты, на основании которых получена эта впечатляющая статистика, не были фальшивыми
еще бы не было преступной мотивации врачей деньгами, чтобы любое ОРВИ списывать на коронавирус
еще бы кто-то привел хотя бы одно научное доказательство того, что Сарс-Ков-2 является возбудителем хоть какой-то болезни человека