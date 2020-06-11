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Новини Коронавірус і карантин
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У столиці рекорд добової захворюваності на COVID-19: зафіксовано 91 новий випадок, серед них п'ять медиків, чотири людини померли. КАРТА

У столиці рекорд добової захворюваності на COVID-19: зафіксовано 91 новий випадок, серед них п'ять медиків, чотири людини померли. КАРТА

Кількість мешканців столиці, у яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 91 людину. Померли 4 хворих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram.

Сьогодні в Києві вже 3671 підтверджений випадок захворювання на COVID-19.

Захворіли:
- 55 жінок віком від 18 до 83 рокiв
- 28 чоловіків віком від 18 до 85 рокiв
- 4 дівчинки віком від 4 до 13 років та чотири хлопчики віком від 3 до 7 років.

Захворіли зокрема і 5 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 10 людей. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Більшість киян заражаються коронавірусом у громадському транспорті, - Кличко. ВIДЕО

Одужали в столиці за добу 68 людей. Усього коронавірус подолали 1053 мешканці Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби зафіксували в Шевченківському районі - 24. Солом‘янському та Святошинському - по 12. Та в Дніпровському районі - 10 випадків.

"Вірус не відступив. Будьте обережними, не нехтуйте правилами безпеки! Бережіть себе!" - додав Кличко.

У столиці рекорд добової захворюваності на COVID-19: зафіксовано 91 новий випадок, серед них пять медиків, чотири людини померли 01

У столиці рекорд добової захворюваності на COVID-19: зафіксовано 91 новий випадок, серед них пять медиків, чотири людини померли 02

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Топ коментарі
+5
Так уже все без масок ходят. Так что жрите.
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11.06.2020 09:10
+4
это у Зеленского просто одни неудачи, хочет снова всех дома запереть что б не возмущались порохобы клятые
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11.06.2020 08:51
+4
Результат открытия базаров и разрешают стихийную торговлю. Посмотрите по пр-ту Бажана. Опять разложились на асфальте торгаши всякой ******. И никто их не штрафует. А дебильное народонасаление поснимало маски и покупает у них эту самую *****.
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11.06.2020 09:25
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а в омане сейчас - и погода и без масок...
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11.06.2020 08:47 Відповісти
Чому Києв досі не закрили?!
Навіщо столичні "керувальники" постійно змушують їздити до себе людей з інших областей?!
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11.06.2020 08:50 Відповісти
это у Зеленского просто одни неудачи, хочет снова всех дома запереть что б не возмущались порохобы клятые
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11.06.2020 08:51 Відповісти
Киевские власти целенаправленно занимаются вредительством.
Ограничено движение по северному и южному мосту, не ходит городская электричка.
Люди проводят по несколько часов в день в транспорте.
Отсюда и результат.
Но, для Клячко главное побольше наворовать, закатывая бюджет в асфальт.
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11.06.2020 08:56 Відповісти
Зедебил? Зря стараешся.
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11.06.2020 09:29 Відповісти
Дебил?
Поцелуй в задницу идиота, уничтожающего Киев!
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11.06.2020 09:50 Відповісти
Зедебил ,зря стараешся.На идиота больше ты похож.
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11.06.2020 10:17 Відповісти
Диверсанты у руля..
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11.06.2020 09:03 Відповісти
Так уже все без масок ходят. Так что жрите.
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11.06.2020 09:10 Відповісти
Саботаж ЗЕленой власти. Хотят уничтожить Украинцев.
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11.06.2020 09:18 Відповісти
Еще нужно подробнее карту! Шевченковский район большой! Где именно зараженные были??? нужно прямо точки рисовать и опрашивать, где они шастали и гиф карту линиями рисовать, как в футбольных матчах показывают зоны, где футболист бегал за матч. Или нужно к камерам подключить искусственный интеллект, чтобы камеры сами рисовали такой путь больных! Херово, 24 аж в Шевченковском.
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11.06.2020 09:23 Відповісти
Результат открытия базаров и разрешают стихийную торговлю. Посмотрите по пр-ту Бажана. Опять разложились на асфальте торгаши всякой ******. И никто их не штрафует. А дебильное народонасаление поснимало маски и покупает у них эту самую *****.
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11.06.2020 09:25 Відповісти
Так у зедебилов,самый умный министр,полицая рюкзаков -аваков.Ведь это не его обязанности?
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11.06.2020 09:31 Відповісти
А ты чем торгуешь, мил человек ?
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11.06.2020 09:48 Відповісти
дебильное население как раз носит эти бессмысленные и вредоносные маски в жару
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11.06.2020 10:18 Відповісти
кару нужно по микрорайонам рисовать!!!
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11.06.2020 09:27 Відповісти
"В столице рекорд суточной заболеваемости COVID-19:"

А что, млять, вы хотите?
Вчера вечером, полдесятого, проходил через сквер Шевченко...
Набережная Адлера 1985 год!
Вечереет, на всех скамейках мест нет, шляются толпы, гремит оркестр, у фонтана выплясывают самбу, за столиками не осталось мест не только шахматистам, но и картёжникам - токо мОлодёж с бутылочками разных форматов...
И как вы догадываетесь - до единого в масках!
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11.06.2020 09:47 Відповісти
и ты лишний на этом празднике жизни?
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11.06.2020 15:06 Відповісти
Не я. А мой коренной зуб.
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11.06.2020 16:16 Відповісти
А Ви помітили, що легким порухом руки ПАНДЕМІЯ у ВООЗ перетворилась на "спалах"?
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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11.06.2020 10:18 Відповісти
КНР, провинция Гуанчжоу.
***************** по 455 контактам бессимптомного инфицированного nCoV.
Проверены члены семьи, врачи, другие пациенты. Длительность контактов - несколько дней.
Количество инфицированных в эпидокружении (по результатам ПЦР) - ноль.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpubmed.ncbi.nlm.nih.gov%2F32405162%2F https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32405162/

еще б тесты, на основании которых получена эта впечатляющая статистика, не были фальшивыми
еще бы не было преступной мотивации врачей деньгами, чтобы любое ОРВИ списывать на коронавирус
еще бы кто-то привел хотя бы одно научное доказательство того, что Сарс-Ков-2 является возбудителем хоть какой-то болезни человека
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11.06.2020 10:24 Відповісти
То есть, если врачам доплачивают- это преступная мотивация, если нет- то это 'не платят нашим медикам'. Вы что уже там с ума посходили с вашими методичками?
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11.06.2020 11:17 Відповісти
Я просто проанализировала вашу дурь. По-вашему, ковид выдуман или преувеличен? Почему тогда от этой заразы умирают люди?
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11.06.2020 11:27 Відповісти
люди умирают не "от". люди умирают "с"
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11.06.2020 15:07 Відповісти
о как! Тоді від чого помирають? Від проносу?
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11.06.2020 21:56 Відповісти
от т.н. сопутствующих заболеваний в основном. впрочем, смерти от вирусочка тоже зарегистрированы, но их очень мало.
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11.06.2020 22:02 Відповісти
 
 