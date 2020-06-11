За добу на Львівщині виявили 125 нових випадків COVID-19, загалом 2414 інфікованих і 90 померлих, - міськрада

Станом на ранок 11 червня у Львові та Львівській області підтверджено 2414 випадків інфікування коронавірусом, з них 90 - летальних.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради.

За даними відомства, загалом коронавірусну інфекцію виявлено ​​у 2414 осіб, 90 осіб померли. 589 пацієнтів одужали.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 640 ПЛР-тестів, з яких 125 (а це 19,5%) - позитивні (з них 72 - це мешканці Львова).

"За цю добу наші лабораторії провели рекордно багато ПЛР-тестувань - це 640 аналізів. З них 125 - позитивні, а це становить 19,5% від загальної кількості протестованих. Така динаміка в нас у середньому є за останні дні. На ранок від часу карантину маємо вже 90 підтверджених смертей по області", - повідомила керівниця міського штабу з боротьби з коронавірусом Галина Слічна.

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Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулися 5289 осіб, госпіталізовані - 820, на амбулаторному лікуванні - 4469 осіб, виписані - 623 особи.

Зараз у лікарні перебуває 189 осіб, з них у реанімації - 8 осіб, на апаратні ШВЛ - 1 особа.