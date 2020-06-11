За добу на Львівщині виявили 125 нових випадків COVID-19, загалом 2414 інфікованих і 90 померлих, - міськрада
Станом на ранок 11 червня у Львові та Львівській області підтверджено 2414 випадків інфікування коронавірусом, з них 90 - летальних.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради.
За даними відомства, загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 2414 осіб, 90 осіб померли. 589 пацієнтів одужали.
За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 640 ПЛР-тестів, з яких 125 (а це 19,5%) - позитивні (з них 72 - це мешканці Львова).
"За цю добу наші лабораторії провели рекордно багато ПЛР-тестувань - це 640 аналізів. З них 125 - позитивні, а це становить 19,5% від загальної кількості протестованих. Така динаміка в нас у середньому є за останні дні. На ранок від часу карантину маємо вже 90 підтверджених смертей по області", - повідомила керівниця міського штабу з боротьби з коронавірусом Галина Слічна.
Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулися 5289 осіб, госпіталізовані - 820, на амбулаторному лікуванні - 4469 осіб, виписані - 623 особи.
Зараз у лікарні перебуває 189 осіб, з них у реанімації - 8 осіб, на апаратні ШВЛ - 1 особа.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
***************** по 455 контактам бессимптомного инфицированного nCoV.
Проверены члены семьи, врачи, другие пациенты. Длительность контактов - несколько дней.
Количество инфицированных в эпидокружении (по результатам ПЦР) - ноль.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpubmed.ncbi.nlm.nih.gov%2F32405162%2F https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32405162/
еще б тесты, на основании которых получена эта впечатляющая статистика, не были фальшивыми
еще бы не было преступной мотивации врачей деньгами, чтобы любое ОРВИ списывать на коронавирус
еще бы кто-то привел хотя бы одно научное доказательство того, что Сарс-Ков-2 является возбудителем хоть какой-то болезни человека